АСТРОХОРОСКОП ЗА 01.08 – 16.08.2025

ОВЕН

От първия ден на периода се налага упорито да отстоявате възгледите си и да защитите интересите си. Сторете го, за да не измените хода на събитията във ваша вреда. Съхранете получените пари, не харчете. Можете да си позволете промени. Ще имате неочаквани приходи, ако работите в сферата на търговията. Съветвам ви както много други читатели, колкото и да е силно желанието ви да се притечете на помощ на приятел, който заема важно място в живота ви, не подлагайте на изпитание отношенията си. Преценете дали не правите непоискано добро, знаете, че ще ви се върне като зло! Емоцията властва над вас. Бъдете по-упорити. Помощ може да ви окаже неочаквано появил се ваш делови партньор, с когото сте работили в недалечното минало. Общуването с непознати или малко познати хора е противопоказно. Избягвайте го на всяка цена, дори с риск да ви помислят за невъзпитани. Работата не ви спори в почивните дни. Възможна е новина за приходи. Деловите разговори и срещи са ползотворни, само в случай че контролирате емоцията си. Не са изключени разправии на работното място, ако за вас дните са работни, заради неприятни делови срещи и разговори. Справяте се добре със задачите си. Не прекалявайте с критиката. Късметът не е с вас.

ТЕЛЕЦ

През двуседмичния период материалните ви придобивки привличат желаещи да се срещнат с вас. Не планирайте деловите срещи. Не взимайте важни решения, ако са свързани с финансиране на проекти.

От вас зависи да се пазите да не бъдете излъгани от делови партньори. Отложете големите разходи, въпреки че неочаквани приходи ще ви възвърнат доброто настроение. Готови сте да блаженствате в бездействие, но задачите ви не чакат. Пропускането на важни срещи се отразява и на бъдещите ви планове. Не се радвайте прибързано на получените пари, защото веднага има къде да ги вложите. Периодът е подходящ за рутинни занимания, начинанията са нежелателни. Трудностите може да са следствие от рискованото ви участие във финансови операции и спекулативни сделки. Имате достатъчно сили, за да отхвърлите до края на периода служебните си задачи. Срокът за завършването им е до края на деня. Докажете, че сте отговорни. През почивните дни очаквайте нови делови запознанства в офиса, на плажа, в планината. Работата и умението ви да се справяте с всичко ще бъде отчетено от ръководството и ще получите парично възнаграждение. Проведете делови разговори, не ги отклонявайте!

БЛИЗНАЦИ

От началото на двуседмичния период очаквайте трудности и конфликти заради собствената ви невъздържаност и нежелание да приемете мнението на колегите. Не проявявайте безпричинна агресия заради материалните си стремежи. Ще сте сговорчиви и готови на компромиси, но не ако са във ваша вреда. Ще срещнете нови делови партньори, които ще променят живота ви. Преценявайте новите си познати, за да не се разочаровате. Не ви липсва желание за работа. На работното място ви изслушват внимателно. Очаквайте приходи, ако запазите спокойствие и не сте прибързани. Не проявявайте агресия. Отложете пътуванията и деловите срещи. Емоцията ви вреди и ви пречи да работите. Не сядайте зад волана. Пътувайте с такси или с обществения транспорт. Дайте воля на вашите фантазии и за миг си представете колко красив би бил животът ви, ако те бяха действителност. Изчакайте търпеливо настъпващите промени. Не се опитвайте да налагате мнението си. През почивните дни вашата чувствителност ще ви изиграе лоша шега, ако не овладеете емоциите си. Склонни сте да отмъщавате на колегите си и на вашите близки за трудностите. Очаквайте подобряване на материалното си състояние. Проведете планираните разговори. Потискайте импулсивните си думи.

РАК

През първата половина на август се засилва стремежът ви към промени. Обмислете началото на нови занимания. Претоварването с непосилна работа е във ваша вреда и не само ще ви изложи, но може да навреди на здравето ви. Завършете започнатото и няма да усетите трудностите, породени от странични фактори. Направете оценка на работата си, бъдете честни пред себе си. Общуването с колегите ви е спокойно. Очаквайте подобряване на финансовото си състояние. Срещите с деловите ви партньори са приятни и полезни. В професионално отношение се справяте отлично. Всички са готови да ви помогнат. Имате намерение да започнете нов бизнес. Обсъдете идеята си. Рискованите начинания ви обещават провал. Ще сте стабилни в поведението си, което ще се отрази добре не само на отношенията с колегите ви, а и на тези с близките ви. Ще постигнете целите си. През почивните дни очаквайте добри резултати в професионално отношение. Задълбочаването в работата и умението ви да разпределите правилно времето си ще ви донесат признание. Не избързвайте и работете със съзнанието, че ако сте разумни, ще постигнете целите си. Бъдете практични. Проведете важните делови разговори и срещи.

ЛЪВ

От вас зависи през първите две седмици на месец да стабилизирате професионалните си отношения. При възможност пътувайте и проведете планираните делови разговори. Намерението ви веднага да подпишете договорите за бъдеща дейност може да стане причина за бъдещите ви провали. Не отказвайте съвместна работа. Търговията радва с добри приходи. Съхранете отношенията с партньори, които могат да са ви полезни в бъдеще. Осъществете делово пътуване, което ще ви донесе добри приходи в следващите седмици. Избегнете появата на препятствия заради участието ви в рисковани инвестиции. Трудностите ще ви предпазят от грешки. Не взимайте прибързано важни решения и не се включвайте във финансови спекулации, за да избегнете загуби. Бъдете сдържани и хладнокръвни. Не се впускайте в активна работа, защото сте застрашени от грешки заради прибързаност. През петте почивни дни избягвайте разправиите у дома и на работното място, ако сте дежурни. Обърнете внимание на новите изгодни предложения, без да давате положителен отговор в същия ден. Справяте се със задълженията си. Не допускайте да ви оказват натиск на работното място и не изпадайте в противоречие с принципите си.

ДЕВА

От петък през целия период от две седмици внимавайте да не пропуснете добрите възможности за финансиране. Планирайте месеца си. Съгласете се на предложенията за сътрудничество, ако не е свързано с рисковани инвестиции. Имате шанс да се издигнете на ново ниво в кариерата си. Ако не сте прекалено чувствителни и не реагирате емоционално, работите активно и уверено, ще се радвате на мечтаните резултати. Не взимайте прибързани решения. Перфекционизмът ви носи полза. Искате да увеличите знанията си и имате намерение да го сторите чрез ваши познати. Полезни са всякакви срещи и разговори, както и стабилизиране на новосъздадени отношения в делови, личен и дори интимен план. И все пак внимавайте кого допускате до плановете си, защото както новите запознанства, така и възобновяването на старите са подвластни на емоцията и ще ви навредят в бъдеще. Петте почивни дни преценете дали да предприемете делово пътуване, или да се заемете със служебните си задачи. Бъдете внимателни при работа с документи. Не слагайте подписа си дори под най-незначителните според вас документи и договори за дребни покупки, но с гаранционен срок. Пазете се от измами и самозаблуда в професионално отношение.

ВЕЗНИ

От началото на периода семейна разправия ще изостри отношенията ви. Концентрирайте се и не позволявайте на никой да ви отклони от вашата работа. Имате възможност да започнете нови задачи около обед. Изчакайте търпеливо. Изпълнени сте с противоречия, въпреки новината, че сделка с ваши делови партньори ще ви донесе добра печалба. Успех жънат занимаващите се с изкуство. Творческите срещи и обмяна на опит са градивни и ще бъдат помнени дълго. Постарайте се да отхвърлите най-неотложните задачи, за да избегнете неприятности и се заемете с вашите ежеднeвни служебни задължения. Намерете нови възможности за изява, защото вече нямате шанс да се развивате, но не обмисляйте да напускате настоящата си работа, за да не се окажете квалифицирани, но безработни. Въпреки желанието ви да общувате е по-добре да сте на работното място и да се концентрирате в работата си, а не да търсите поводи за почивка и разговори. Спестете си проблемите. Не сядайте зад волана. Късметът ви изневерява. През петте почивни дни се възползвайте от благоприятната възможност без притеснения да оформите важни документи, както и такива, свързани с намерението ви да започнете частен бизнес, стига и хороскопът ви да го позволява. Не споделяйте какво сте постигнали, за да не ви попречат.

СКОРПИОН

От първия ден на двуседмичния период осъзнавате, че на работното ви място цари хаос, който ви изнервя. Проверете всички разпореждания, които са ви дали, и се заемете със задълженията си. Предстои ви да стабилизирате завоюваните позиции. Търговците ще отчетат добра печалба. Стабилизирайте позициите си. Очаквайте известие за приходи, което ви радва и ви носи признание. Отново сте подвластни на противоречия, породени от запознанства, които са ви разочаровали, но спокойствието ви е непоклатимо. Бъдете гъвкави в общуването. Трудности неочаквано ще наложат да промените плановете си. Проявете мъдрост и въздържаност. В състояние сте да разрешите неотложен делови проблеми. Бъдете внимателни и поставете началото на нови занимания, без да избързвате. Ще ви ядосат финансови загуби заради ваши грешки, породени от предоверяване. Въпреки тях се очертават добри перспективи за печалба. Не ги пропилявайте. През петте почивни дни ви очакват положителни промени в материално отношение. Всички делови познанства, срещи и разговори ви носят полза. Засилва се интуицията ви. Осъществете замислите си. Подгответе се за промени. Не бъдете доверчиви. Подгответе се както за положителни, така и за негативни обрати. Не са изключени финансови загуби.

СТРЕЛЕЦ

През всичките дни от периода не се заблуждавайте, че са ви направили изгодно делово предложение което ви се струва печелившо. Не го приемайте. От петък се сблъсквате с трудности. Примирете се, че около вас има и некоректни хора – все не успявате да свикнете с тази истина. Работете упорито, защото е време да се заемете с обмислените начинания. Не губете реалната представа за възможностите си. Ще осъществите плановете си въпреки трудностите. Общуването ще ви зареди с настроение. Справяте се отлично с работата си. Не бива да изпреварвате събитията, ако искате успехът да бъде с вас. При делови срещи и провеждане на разговори се опитайте да не прекъсвате събеседника си. Застрашени сте от възможността да пропилеете времето си, а накрая да загубите пари. В очите на околните сте стабилни и спокойни, но под тази маска се крие невероятна емоционалност. Тя е причината да имате неприятни срещи, които ще ви ядосат. През петте почивни дни се срещнете с влиятелен познат. От сутринта очаквайте недоразумения и разногласия, но ако не се поддадете на емоцията и премълчите, всичко ще отмине без последствия. Трудностите няма да ви попречат да жънете професионални постижения. Не си разваляйте настроението.

КОЗИРОГ

През първата половина на август промените зависят от вас. Напрегнати сте, но този факт не пречи да ги превърнете в положителни. От вас се изисква да сте предвидливи, за да не хлътнете в рисковани сделки и потенциалният успех да се превърне в реален провал. Обвързването с делови партньори, които не познавате, но сте ги харесали при разговор, не е във ваша полза, защото ще претърпите загуби в недалечно бъдеще. Откажете предложения, свързани с търговия. Онези от вас, които са заети в бюджетната сфера имат възможност да се издигнат в професионалната йерархия. Във ваша полза е да стабилизирате постигнатото до момента и да не съсипвате отношенията си на работното място. Не позволявайте да ви отклонят от важните задачи. Деловите срещи осъществете сутринта. Странични причини ще ви попречат да осъществите замисленото. Начинанията са успешни. Ако сте ги обмислили в детайли пристъпете към действие и постават началото. През почивните дни ви съветвам да стабилизирате постигнатото, без да влагате емоция, която за пореден път ви вреди, ако е комбинирана с агресия. На работното място сте дейни и уверени. Не е желателно да пътувате. Работата няма да ви донесе очакваните резултати.

ВОДОЛЕЙ

От петък до средата на седмицата ви очаква обичайната рутинна работа, но натоварена с много емоции. Постарайте се да не са негативни, за да избегнете депресията и професионалните провали. Въпреки че продължавате да се занимавате със започнатото ще усетите напрежение между вашите колеги. Недоволството им е породено от ваши действия. Не влизайте в спор, не отговаряйте на провокации. И от дреболия сте способни да избухнете. Поради избухването ви може неочаквано да се променят отношенията ви с отколешни и проверени делови партньори. Отложете деловите срещи и разговори, за да си спестите провалите и разочарованията. Внимавайте с разходите, за да избегнете финансовите проблеми. Ако сте с променливо настроение, то е защото обмисляте пътуване, което е пречка да се справите със задачите си. Ще избегнете проблемите, ако сте внимателни. От значение за професионалната ви кариера е да докажете, че сте коректни. Ще издигнете авторитета си. През петте почивни дни ви грозят неприятности породени от емоции. Въпреки желанието на ваши колеги да ви помогнат това трудно ще се случи. Работете сами, без да очаквате помощ. Делови разговори ще ви ядосат, но ще ви зарадват неочаквани материални придобивки.

РИБИ

От началото на първата половина на август ви предстои изпълнен с положителни емоции ден. Докажете на колегите си, че новите ви идеи са лесно осъществими, дори и ако откажат да ви помогнат. Независимо от спънките дерзайте и ще получите мечтаното признание. Ще сте изкушени да поставите ново начало. Трудностите ще блокират пътя ви, но за ваша радост ви носят полза. Не рискувайте. Деловите срещи са ползотворни. Обмисляйте добре направените предложения, не прибързвайте! Рискувате да попаднете във властта на неподходящи познанства. Съветвам ви да ги избягвате. Всички проблеми, с които се сблъсквате в този период, са породени от нежеланието ви да премълчавате. Организирайте и проведете важните си работни срещи, може и на делови обяд. Не споделяйте идеите си, ако имате свой бизнес. Предпазвайте се от финансови загуби. През петте почивни дни сте спокойни, но прекалената самоувереност ви вреди. Задълбочете се в задълженията си, за да не допускате грешки. Начинанията ви трябва да са обвързани с полезни делови запознанства. Обмислете на спокойствие в дома си още веднъж още веднъж договорите, които предстои да подпишете.

***

Характеристика за влиянието на Луната в периода 01.08 – 16.08.2025

В петък Луната е в Скорпион, където остава до 9.00 ч в неделя. Забранени са операциите на половите органи и дебелото черво. В неделя Луната преминава от Скорпион в Стрелец в 09.00 ч и остава в знака до 20.04 ч във вторник До прехода на Луната са забранени операциите на половите органи, а след този час на черния дроб, кръвоносната система, операциите, свързани с донорство и кръвопреливане. Във вторник Луната преминава от Стрелец в Козирог в 20.04 ч и остава в знака до 04.18 ч в петък. До прехода на Луната са забранени операциите на черния дроб, кръвоносната система, свързаните с донорство и кръвопреливане, а след прехода – на костната система, ставите, коленете, ваденето на зъби. В петък Луната преминава от Козирог във Водолей в 04.18 ч и остава в знака до 09.50 ч в неделя. До прехода на Луната са забранени операциите на костите, ставите, сухожилията, а след това операциите на вените, сухожилията, апендикса и ваденето на зъби. В неделя Луната преминава от Водолей в Риби в 09.50 ч и остава в знака до 13.33 ч във вторник. До прехода на Луната са забранени операциите на ставите, вените, апендикса и ваденето на зъби, а след този час на стъпалата, лимфната система и за премахване на кисти. Във вторник Луната преминава от Риби в Овен в 13.33 ч и остава в знака до 16.22 ч в четвъртък. До прехода на Луната са забранени операциите в областта на стъпалата, пръстите на краката, на сухожилията на пръстите и сухожилните връзки, на храносмилателната система, а след този час на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката. В четвъртък Луната преминава от Овен в Телец в 16.22 ч, където остава до 19.01 ч в събота. До прехода на Луната са забранени операциите на главата, лечението на ушите, а след това на гърлото, щитовидната жлеза, ваденето на сливици. В събота Луната преминава от Телец в Близнаци в 19.01 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на гърлото, а след този час – на бронхите, белите дробове и трахеята.

Хороскопа можете да чуете на следващия звуков файл.