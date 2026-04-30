Хорът на пловдивските момчета, създаден през 1975 г. от Стефка Благоева, празнува своя юбилей с концерт-спектакъл на 2 май от 19ч. в Градския дом на културата „Борис Христов - Пловдив. Входът е свободен.

Концертът е замислен като съчетание на музика, театрализиран разказ и визуални елементи, които проследяват пътя на поколения хористи, превърнали състава в една от културните емблеми на Пловдив. Авторът на сценария Веселин Илиев - едно от порасналите момчета, споделя, че идеята за спектакъла е провокирана от съвременни инициативи в подкрепа на културата за деца, сред които е и кампанията на Соня Йончева “Culture is the Future” #cultureisthefuture, насърчаваща родителите да включват децата си в детски творчески колективи и да се занимават с изкуства. Нещо повече, в съставянето на сценария авторът разработва идеята на тенора Марин Йончев, че хорът на момчета е „школа за победители“.

За да се превърне този замисъл в музикално-театрален спектакъл, малкият актьор от Академия опера – Пловдив Александър Трифонов ще влезе в ролята на едно от момчетата, поело по пътя към голямата сцена. Сценографията е поверена на Петко Танчев, а режисьор на действието е Мария Панайотова от театър НОКС – София.

Петте формации на хора ще представят емблематични песни в съпровод от пианистите Юлия Петрова и Зарина Гетоева и под диригентството на Милка Толедова и Борислава Благоева. В края на концерта към тях ще се присъединят диригентът Кръстин Настев – също възпитаник на емблематичния хор, и Весела Дякова – един от първите пианисти на състава.

Юбилейният концерт на прочутия момчешки хор има за цел не само да отбележи 50-годишната история на състава, но и да акцентира върху ролята на непрофесионалните формации в областта на културата и образованието в изграждането на ценности у децата и младите хора, както и върху необходимостта от тяхната подкрепа.

В рамките на юбилейния сезон Центърът за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс организира изложба с непоказани досега фотографии, а през есента Кръстин Настев ще представи книга, посветена на историята на хора.

Юбилейното събитие е част от културния календар за 2026г. на град Пловдив и се реализира с подкрепата на Община Пловдив и Държавна опера Пловдив.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с маестра Милка Толедова, пианистката и хормайстор Юлия Петрова и възпитаника и бивш хорист Калин Гайдаджиев, разположено в звуковия файл: