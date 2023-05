„Хората се връщат към библиотеките". Това потвърди в ефира на bTV Radio д-р Светослава Тончева- началник сектор „Обществени, естествени и точни науки“ в Столична библиотека. Към момента културното средище се използва от около 83 500 читатели, а 530 000 са заетите през миналата година библиотечни документи. От институцията отчитат, че само за първите 3 месеца на 2023г. са взети 50 000 библиотечни документи. Според данните, цитирани от Тончева, 63 % от читателите са на възраст до 28 години. По думите й, се наблюдава увеличаване на интереса на читателите към съвременната българска литература.

Сред нерешените въпроси пред библиотечните работници са пространствата за съхранение на литература, които не достигат, както и проблема с финансирането, което не включва дейности по единния разходен стандарт. Тончева коментира, че трябва да се промени механизма на финансиране, който в момента е на една щатна бройка. Настоящият механизъм води до недостиг и в издръжката на сградния фонд, който при Столична библиотека обхваща 4 филиала. „Затова се присъединяваме към исканията на Федерация „Култура“ към КТ Подкрепа. Готови сме за ефективни стачни действия", добави библиотечният специалист.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с д-р Светослава Тончева- началник сектор „Обществени, естествени и точни науки“ в Столична библиотека, разположено в звуковия файл:

В Деня на Светите братя Кирил и Методий -11 май се отбелязва и професионалния празник на българските библиотекари. Най-голямата обществена библиотека в страната - Столична библиотека представи празничната програма „Съхраняваме и пренасяме българското слово през вековете“ и Ден на отворените врати. Известни поети и писатели се включиха на събитието, което беше озвучено и от емблематичния вокален ансамбъл „Елици“ към НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ“ с ръководител Даниел Иванов. Честванията в Столична библиотека бяха съпътствани и с документалната изложба със старопечатни учебни издания „Жажда за знание – поход към образование. Образът на българското училище - краят на XIX - началото на XX век”. На празника бяха раздадени награди за най-активни участници в доброволческата кампания „Библиотекар за един ден“, както и на награди на Директора на Столична библиотека „Библиотекар на годината“. Всички желаещи по традиция успяха да се снабдят и с безплатни читателски карти.