"България търси талант" беше трамплинът, който ни отведе на голямата сцена". Това заяви пред bTV Radio хореографът Георги Енчев-Гош. Създателят на The Center подготвя нов проект.

На 17 май, петък, от 19:00 ч. на сцената на Младежки театър „Николай Бинев“ в София ще бъде представен танцовият спектакъл „RGB“. Това е повече от танцово представление - спектакъл, който обединява танц, визуални изкуства, светлинни картини и звукова среда. Магията на светлината е основният вдъхновител на хореографите и танцьорите в спектакъла. Името “RGB” се свързва с основните цветове от видимия спектър на светлината - червено (Red), зелено (Green) и синьо (Blue). “RGB” е вълшебно пътуване в света на светлината, цветовете и звука, където всяка стъпка на танцьорите разказва история.

Танцовият спектакъл „RGB“ се реализира с подкрепа на Национален фонд"Култура".

Организатор на събитието е The Center - училище за танци и модерна култура с мрежа от зали в градовете: София, Варна, Пловдив, Русе и Велико Търново. Училището има над 22-годишна история, създадени са над 30 танцови спектакъла и 4 театрални постановки. Участват в различни мултижанрови проекти между които са тези с Варненски драматичен театър "Стоян Бъчваров"; благотворителни кампании за UNICEF, като и инициативи за деца със специални потребности. The Center е основен партньор и съорганизатор на най-големия международен танцов лагер на балканския полуостров - „OMG Dance Camp“ за 2017 и 2018, с повече от 350 участника. Танцьорите и хореографите от The Center, които са на възраст между 15 и 23 години са не просто изпълнители – те са посланици на съвременното изкуство.