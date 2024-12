Чуйте астрологичния хороскоп на Светлана Тилкова-Алена за периода 16.12 – 31.12. 2024

ОВЕН

През втората половина на месеца се надявате да изпълните планираните задачи. Може и да ви попречат неочаквани лични задължения заради немарливостта на ваши близки. Ще се радвате на подкрепата на влиятелни познати, на печеливши начинания и сбъднати мечти. Не се поддавайте песимизма си и не изпадайте в депресия, а бъдете борбени и самоуверени. Ще ви зарадва новина за предстоящо пътуване зад граница, което отдавна очаквате въпреки предстоящите празнични дни. С усилен труд ще приключите задачите си, за да сте спокойни при пътуването. През почивните дни мислите ви са концентрирани в нови задачи с начало веднага след празничните дни, които ще ви помогнат при осъществяването на отдавна обмислен проект. Приходите от неговото завършване са впечатляващи. Въпреки трудностите ще си възвърнете увереността в деловия успех и в осъществяването на идеите ви, но само ако разчитате на себе си. Проявете такт и изслушвайте мнението на околните, дори и ако не сте съгласни с него. На Рождество Христово не се престаравайте, ако сте на работното място, защото не е възможно да постигнете професионалните висоти, за които мечтаете. В последния ден на годината ви съпътства доброто настроение. Някои от вас, въпреки че са планирали къде ще посрещнат настъпването на новата година, ще бъдат изненадани от неочаквано ново предложение, което може и да приемат. Весело посрещане на Новата 2025 година.

ТЕЛЕЦ

Съветът ми е колкото и да сте изморени още в началото на периода да отхвърлите задачите си. Следобед ще се наложи да поемете работата на ваш колега. Налага се да го заместите заради негови лични проблеми. Отложете планираното пътуване. Допълнителната работа не ви дава право да мислите, че се жертвате, защото е и във ваш интерес. Всички ваши планове са осъществими. Предпазвайте се от финансови неуредици. Трудностите няма да попречат да се изявите отлично във всяко отношение. Вечерта ще се стремите към усамотяване и спокойствие, което ще изненада близките ви и компанията при посрещането на Новата година. Заредете се с оптимизъм. Новата година е добра за вашия зодиакален знак. През почивните дни по-добре се откажете от начинанията, за да не се провалите заради нечии уж добронамерени, но всъщност погрешни съвети. Колкото и да искате да печелите без усилия, постигате всичко с труда си. Съхранете спокойствието и доброто си настроение. Въоръжете се с такт и проявете разбиране към трудностите на околните. Ако не е във ваша вреда и ви помолят, може да им помогнете. Посрещнете с добро настроение Бъдни вечер. Въпреки че на Рождество Христово сте напрегнати заради неотложни задължения, които изискват от мнозина да са на работа бъдете грижовни и към вашите близки. Весело посрещане на Новата 2025 година!

БЛИЗНАЦИ

От понеделник, през втората половина на декември очаквайте подобряване на вашето финансово състояние въпреки вредите, които ви нанасят ваши неприятели. На мнозина предстои подготовка на задгранично пътуване. Подхождайте отговорно към задачите си и не се разсейвайте. Не забравяйте да цените положителните качества на колегите и партньорите си, не критикувайте, защото сте без настроение. Работата ви спори, ако не се притеснявате и не правите опити да надскочите възможностите си и ако си наложете спокойствие. Постарайте се да промените в своя полза отношението на ръководството към вас и да докажете, че сте готови да приемете новите предложения, ако се налага да водите разговори с тях. През почивните дни стига да поискате, ще постигнете много. Въоръжете се с търпение при трудности в битието и отношенията си, доверете се на знанията и на интелекта си. Общувате трудно, тъй че избягвайте разговорите, особено важните. Вместо да се инатите, се заемете със задълженията си у дома и посрещнете Бъдни вечер. На Рождество Христово както може да почивате и празнувате, така може и да отделите време да проучите в интернет и се обогатите с полезна за професионалните ви планове достоверна информация. Дните до края на годината са подходящ за пътуване. Посрещнете доволни от постигнатото Новата 2025 година.

РАК

Втората половина на декември съветва всички вас да избягвате агресивните реакции в личните и в деловите си отношения. Бъдете критични към недостатъците си, за да ви оценят като лоялни колеги и партньори. Поднесете на вашите партньори, колеги и началници новите си идеи, които искате да внедрите на работното място, защото носят полза на всички. Периодът ви помага да увеличите приходите си. Не се колебайте да проведете разговорите, които ви носят полза. Във ваша власт е да се наредите в групата на проспериращите. Проблеми на вашето работното място са плод на интриги, които затрудняват работата ви и развалят настроението ви. Избегнете ги и ще се справите без проблем със задълженията си. Работата ви доставя удоволствие. Допълнителните знания ще ви проправят пътя към нов връх. Бъдете склонни на компромиси. Буреносните облаци на конфликтите ви преследват. Напомням за да успявате изчакайте януари, когато с повече упоритост ще имате успех в начинанията. През поредицата от почивни дни от вашата практичност зависи по-нататъшното развитие на целите ви. Запазете по-голямата част от приходите. В празничния ден – 24 декември, посрещнете Бъдни вечер в добро настроение! Избегнете разправиите на Рождество Христово и не позволявайте проблемите у дома да ви пречат на работата и на отношенията. Съсредоточете се в задачите си. Ще се справите отлично. Не напразно ви очакват похвали и финансови постъпления.

ЛЪВ

От първите дни на двуседмичния период ще ви зарадва новина за отдавна забравени приходи. Пристъпете към планираните задачи и начинания. Проведете откровен разговор с вашите колеги и изяснете защо упорито отказват да ви подкрепят. Причината за препятствията по пътя ви се крие в несъгласието от страна на вашите партньори с всички ваши идеи, които по тяхно мнение ще ви загубят времето и парите. Не проявявайте ината си. Спрете да си внушавате провали. Взимайте сами отговорните делови решения. Не слушайте „добронамерени“ съвети. Не са изключени опити да ви отклонят от вашите задачи, за да ви провалят. Влече ви делово пътуване, но ако сте напрегнати заради служебните си задачи, по-добре е да го отложите. Плановете ви изискват да сте финансово стабилни. Не си позволявайте разговори за кредитиране на чашка или делови обяд, защото трудно ще върнете взетите пари. Очаквайте интересни срещи и положителни емоции. Имате възможност да приключите бързо задачите си. Тези от вас, които са дежурни през почивните дни, ще отхвърлят много работа, но тези дни не позволяват лошото настроение на околните да обхване и вас. Ако сте на работа, се задълбочете в задълженията си и не обръщайте внимание на разправии, към които нямате отношение. Подгответе трапезата за Бъдни вечер и оставете напрежението от деня до прага на дома. На Рождество Христово ви съветвам да не бъдете резки и груби с когото и да било в личен и делови план, особено ако са ви помолили за помощ. Весело посрещане на Новата 2025 година.

ДЕВА

Втората половина на декември ви поднася изненади, защото от вашите умения и интелект зависи дали ще ви поканят да заемете нова професионална позиция, или ще я поверят на ваш колега. Имате възможност да спечелите от търговски сделки и решение за инвестиции в краткосрочни проекти. Ако имате магазин, включете в асортимента нови, не продавани до този момент стоки. Ако в средата на периода сте самоуверени и амбицирани да успявате в начинанията си наистина ще постигнете мечтата си. Бъдете търпеливи и не отговаряйте уклончиво, ако ваши нови колеги имат въпроси. Ако сте изнервени и избухливи, ще си попречите сами за осъществяването на плановете ви, ще съсипете отношенията и ще провалите подписването на договор. Не спорете и се заемете с рутинните си задължения, за да не си създадете проблеми заради желанието ви да поставите ново начало. Имате шанс за материални успехи. През почивните дни бъдете перфектни, ако искате да получите заслужено признание. Защитете интересите си. Съхранете авторитета си. Завистта на ваши роднини не е причина да давате заеми, които няма да ви върнат. Подгответе трапезата и посрещнете Бъдни вечер само с вашето семейство или с най-близките си. В деня на Рождество Христово отменете всички делови срещи и разговори, резултатът няма да е очакваният. Весело посрещане на Новата 2025 година!

ВЕЗНИ

Двуседмичният период в края на годината позволява да проведете делова среща, от която зависят плановете ви до края на месеца. Подкрепата, която очаквате, може да получите, ако сте достатъчно ясни в исканията си. Всичките ви професионални идеи ще бъдат подкрепени, ако ги поднесете спокойно, без опит да наложите мнението си и без емоционални изказвания. Вместо да сте раздразнени от партньор или приятел, който злоупотребява с вашата добронамереност да сте му полезни. изяснете отношенията си, отдалечете се и се заемете с вашите задължения. Дните ви в края на годината, са изпълнени с признание, публични изяви и творчески постижения. Най-сетне ще си получите отдавна дадените назаем пари на ваш колега. Да ви е обеца на ухото агонията, докато чакахте връщането им. Усещате, че е време отново да намерите пътя към себе си. Активността ви в почивните дни е впечатляваща. Не отказвайте нито една от деловите си срещи, дори и в неформална обстановка. Каквито и планове да имате, на първо място отхвърлете служебните си задачи, за да избегнете безпочвените упреци на завистници и забележка от вашите началници. Подгответе се да посрещнете Бъдни вечер с добро настроение. В деня на Рождество Христово започва полезен обрат в живота ви. Не се изненадвайте, ако ви предложат повишение или ви зарадват с новина за парична награда за успешно завършена работа. Ако по време на празниците ви се стоварят трудности ще ги преодолеете с лекота. Весело посрещане на новата 2025 година.

СКОРПИОН

От понеделник в дните през двете седмици избягвайте запознанствата, а важните делови срещи ви съветвам да отложите за следващата седмица. В този период при необходимост се заемете с рутинните си задълженията и не споделяйте идеите и плановете си. Не допускайте да ви обземе лошо настроение, ако се налага и след края на работното време да се справите с допълнителни служебни задачи. Резултатите ще ви зарадват, а също и добрите приходи. Не пропилявайте с лека ръка много пари, дори да сте богати, защото скоро ще се ядосвате за похарченото. На работното място сте напрегнати и не особено дейни заради нежеланието ви да общувате и да обсъждате професионални проблеми. Пропуснете деловите разговори, само ако са свързани с обсъждане на нови проекти, защото не сте добре подготвени. Заемете се с текущите служебни задължения. През почивните дни ще се ядосате за щяло и нещяло. Не бива да хокате агресивно и заплашително, за да не ви спретнат неочакван проблем. Бъдете бдителни и се вслушвайте в разговорите между вашите колеги, ако сте на работа. Парите са важни, но не са всичко. Посрещнете Бъдни вечер, но не на легло! На Рождество Христово вашите близки са решили да ви изненадат с пътуване. Не им отказвайте, освен ако здравето ви не позволява пътуване. Имате нужда от приятни емоции и почивка, но някои от вас не бива да отсъстват и от работа. Трудно ще намерите равновесието. В последния ден на годината ще се справите бързо със задачите си. Весело посрещане на Новата 2025 година.

СТРЕЛЕЦ

От първия ден на двуседмичния период ще се справяте блестящо със задачите си. Следобед очаквайте среща, за да се запознаете с човек, който ще ви помогне да развиете и задграничен бизнес и така да осъществите ваша дългогодишна мечта. Не отлагайте началото на планирани начинания, въпреки че на моменти ви е напрегнато. Резултатите ще ви зарадват, а също и приятните емоции. Настроението ви е променливо и колебливо. Неочаквана спешна задача, а при някои от вас и проблем, може да наруши вашата предварително подготвената програма за периода. Настроението ви е променливо и колебливо. Трудно ви е да се задълбочите в работата си. Не провеждайте разговори за назначаване на нови служители. Кандидатите в този период не са подходящите. От вас зависи да се докажете като професионалисти, вместо да получите предупреждение за наказание или уволнение. През почивните дни предложенията са интересни, но ги обмислете добре. Направете оценка на вашата финансова стабилност и бъдете разумни с вложенията. Посрещнете Бъдни вечер доволни, че не са ви измамили. Деня на Рождество Христово е изпълнен за вас с разнообразни изживявания. За някои от вас Съдбата е подготвила среща с истинската любов. Стига да поискате, ще приключите бързо със служебните си задачи, ако за вас е работен. В последния ден на годината сте напрегнати и сполуката може да ви изостави. Посрещнете с радост и доволство Новата 2025 година.

КОЗИРОГ

Странно защо от първия ден на периода спомени от миналото обсебват мислите ви и ви навяват тъга и радост, но сякаш повече тъга. Миналото не може да се върне. Спомнете си само хубавите мигове от него. Въпреки опитите да ви създават трудности, на работното място се справяте блестящо и отново печелите завистта на вашите колеги. Вашата лична отговорност ще помогне на всички да не се изложите. Проведете без колебание делови разговори на високо ниво, ако имате възможност да ги уговорите за този период. Те ще ви отворят вратата към нови професионални възможности и със сигурност ще са ползотворни. Невидими пречки ще усложнят живота ви. Дръжте в идеален ред документацията си. Този месец много завист ви се струпа на главата, но и това отмина, време е за празнуване. Не предприемайте делово пътуване, защото интриганти ще ви създадат проблеми с вашите началници. През почивните дни свадата с вашите близки е породена от факта, че сте пропуснали да изпълните дадено обещание и са ви упрекнали. Отношенията с вашите колеги са отлични. Начинанията са успешни. Имате подкрепата на вашите партньори. Посрещнете Бъдни вечер без мрачни мисли. На Рождество Христово се пригответе за неприятни емоции заради думите на ваши колеги. Не спорете с тях чия житейска философия е по-правилна, за да не си създадете допълнителни трудности в отношенията. Последния ден на годината изисква да си дадете заслужена почивка. Посрещнете с радост Новата 2025 година.

ВОДОЛЕЙ

Последния двуседмичен период в края на годината ви натоварва с достатъчно служебни задължения, заради които дните ще ви се сторят непосилно тежки, а времето сякаш ще е спряло. Рутината ще ви помогне да се справите с трудностите. Начинанията са проблемни. Откажете се от тях. Предпазвайте се от ненужни разходи, които може да разклатят финансовото ви състояние. Не обмисляйте вложения и покупки. Ще се наложи да се заемете с отлаган ремонт в дома си заради нежеланието ви да го сторите по-рано. С лекота ще организирате хората около себе си. Ваш партньор е склонен да отстъпи от исканията си и да заработите заедно. Бъдете предпазливи при запознанства, за да избегнете разочарованията заради присъствието на любезни, очарователни, но злонамерени хора, които искат да се възползват от вас и от които трудно ще се отървете. През почивните дни предложения за допълнителна работа са причината да сте разсеяни. Приемете я, без да губите време, и резултатите ще ви зарадват много скоро. Не налагайте мнението си, за да избегнете ненужно противопоставяне. Посрещнете Бъдни вечер, уморени, но доволни от себе си. На Рождество Христово не проявявайте агресия, не повишавайте тон. Обмислете плановете си за новата година. Изслушайте мнението на вашите партньори или на съдружниците си, ако развивате общ бизнес. Успехите ще ви зарадват, но се пригответе за сплетни, свързани с професионалните ви постижения. Отстоявайте мнението си, дори да ви казват, че се инатите. Посрещнете с доволство Новата 2025 година.

РИБИ

От първия ден на седмицата ви потиска финансов проблем. Разколебани сте дали да осъществите уговорено служебно пътуване, или да останете на работното си място и да приключите закъснелите задачи. Ще спечелите пари, които ще ви позволят да пътувате. Справяте се отлично със служебните си задължения. Уморени сте и затова е възможно да не успеете да приключите със задачите си до края на деня, което ще ви развали настроението. Не си изливайте яда върху близките си у дома. Претенциите им към вас са безпричинни и ви изнервят. Бъдете подготвени за неприятности. Постиженията ви са главозамайващи и ударите от завистници също няма да са малко. Не се притеснявайте. Такава е цената на успеха. Предпазвайте се от негативно влияние. През почивните дни ви очакват предложения за интересни инвестиции, които ще ви помогнат да развиете в нова насока интелекта си и вашия бизнес. Съгласете се без колебание. Подгответе трапезата за Бъдни вечер и празнувайте само с вашето семейство. На Рождество Христово денят ви поднася трудности в семейството и разправии с вашите близки, ако вечерта сте приели покана за служебен коктейл и за пореден път ги лишите от присъствието си. За съжаление ще ви натоварят със служебни задължения, изискващи да сте изцяло задълбочени в работата си, защото сте способни да допуснете сериозни грешки. Ако се справите добре, приходите ви ще са отлични. Весело посрещане на Новата 2025 година.

Обща Лунарна характеристика

В четвъртък и петък до 09.26 ч Луната е в Лъв. Щадете сърцето си, избегнете нервното напрежение предпазвайте от травми кръста и диафрагмата си.

В петък в 09.36 ч. Луната преминава в Дева и остава в знака до 21.06 ч в неделя. За пореден път предупрежденията са за възможни проблеми с органите в коремната кухина, но и за неочаквано обостряне на хронични заболявания.

В 21.06 ч в неделя Луната преминава във Везни, където остава 10.05 ч в сряда. Предпазвайте се от проблеми с бъбреците и пикочния мехур, не прекалявайте с течностите, но и не допускайте обезводняване на организма ви. Щадете от травми бедрата си.

В сряда в 10.05 ч. Луната преминава в Скорпион и остава в знака и в четвъртък. Отново съветът е да се предпазвате от настинки и проблеми заради инфекции на половите органи.

В петък до 21.45 ч. Луната е в Скорпион. Изисква да се грижим за здравето си, за половите органи, да осъзнаем важността а профилактичните прегледи, да се пазим от простуди.

В петък в 21.45 ч. Луната преминава в Стрелец и остава в знака до понеделник. Бъдете отговорни към органите в коремната кухина и най-вече не товарете с неподходяща храна стомаха, жлъчката и черния си дроб.

В понеделник в 06.36 ч. Луната преминава в Козирог, където е и във вторник. Грижете се за костната си система, защото травмите в зимния период ле лекуват трудно.