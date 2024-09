Чуйте хороскопа на Светлана Тилкова-Алена за предстоящите две седмици:

АСТРОХОРОСКОП ЗА 16.09 - 30.09.2024

ОВЕН

От първия ден на периода сте ядосани, защото са ви омръзнали непрекъснатите претенции на вашите колеги и близки. Въпреки че сте готови за нови подвизи ще ги постигате с цената на много трудности, които не сте предвидили. Не поставяйте прибързано ново начало и не предприемайте пътувания зад граница! Колегите ви се стремят към вашата компания. Не избързвайте в изказване на мнения, свързани с тяхната работа! Ще усложните отношенията си на работното място. Не позволявайте да провалят шансовете ви за материална стабилизация, въпреки че сте неуверени в силите и възможностите си. Някои от вас ще научат, че се издигат на важна професионална позиция. Други може да поставят ново начало в работата си. Не бъдете прибързани! Няма да успеете да разрешите лесно проблеми, свързани с финансите. През почивните и празничния дни, ще получите добро заплащане, след като работите неуморно и приключвате задачите си преди крайния срок. Очаквайте промени и приятни новини за приходи. В лошо настроение сте, но ще го преодолеете! Стабилизирайте постигнатото в служебен план и не поставяйте ново начало в каквото и да било! Ако сте дежурни, целеустремеността и творческият ви подход ще доведат до добри резултати в работата, но трябва да сдържате емоциите си, в чиято власт сте от сутринта.

ТЕЛЕЦ

В началото на периода трудно ще получите подкрепа, за да осъществите новите си идеи. Очаквайте изгодни делови предложения, които трябва да обмислите добре! Започнатите задачи ви обещават добри резултати. Искате да сте директни и да си кажете мнението, но бъдете тактични, мълчаливи и отговорни по отношение на служебните си задачи. Не очаквайте бързо и лесно разрешаване на финансови проблеми! Ще срещате странни хора. Свързани са с ваши колеги, от които сте разочаровани. По-добре избягвайте общуването, установите ли, че са склонни да създават конфликти. Ако се занимавате с частен бизнес, ще се наложи да промените плановете си и да помислите за намирането на нови партньори. През почивните и празничния дни сте безпричинно избухливи и заядливи. Въпреки намерението ви да се отдадете на пълноценна почивка, се налага да се заемете с преките си професионалните задължения. На работното място завършете започнатото. Обмислете начинанията си и ги планирайте до възможната степен! Не се изкушавайте да планирате инвестиции, които не сте анализирали и са ваша внезапна хрумка! Разчитайте на интуицията си в неочаквана ситуация. Деловите и лични разговори са ползотворни. Пристъпете към изясняване на отношенията, които сте развалили.

БЛИЗНАЦИ

От първия ден на втората половина на месеца стабилизирайте отношенията си на работното място, дори и ако се налага да сведете глава, да смирите гордостта си и да се извините на колегите си, въпреки нежеланието ви да осъзнаете грешките си и да ги признаете! Деловите начинания са проблемни. Инатът не ви помага. Ако сте отговорни, ще ви зарадват неочаквани материални придобивки. Очаквайте отлични финансови постъпления! Не влизайте в конфликт, защото последиците ще са трудно предвидими! В материално отношение не очаквайте промени! Трудности, които не сте очаквали, ще ви извадят от равновесие. Ще се наложи да промените намеренията си, за да се справите със задълженията си, но с успех. Разговорите с искане за финансова подкрепа ще бъдат удовлетворени, стига да запазите спокойствие и да не сте напористи. През почивните и празничния дни подписването на договор, свързан с инвестиции, ви обещава загуби. Оценявайте без емоция действията на околните! С разум поставете началото на новите си задачи, които ще ви донесат признание и добри приходи. Не взимайте прибързани решения във връзка с професионалните ви планове! Контролирайте емоциите си, овладейте агресията си и не се ядосвайте от най-малкото нещо! Не проявявайте доверчивост към непознати хора, за да избегнете загуби! Не бъдете прекалено критични към колегите си и не прекалявайте с изискванията си на работното място!

РАК

През втората половина на месеца сте във властта на промени и новини, сред които ще има и неприятни заради очаквани, но бавещи се финансови постъпления. Заемете се само с текущите си задължения! Не налагайте волята си емоционално, с инат и агресия, защото пак ще получите отказ! Отново обмислете деловите разговори, от които зависи осъществяването на бъдещите ви професионални планове. Не пропускайте да се видите с ваш приятел адвокат и да обсъдите възможния риск! При делови запознанства не се поддавайте на нечий чар или умение да борави с думите, за да не се разочаровате в професионално отношение. Вечер очаквайте полезни делови срещи. Имате възможност да се справите с всичко. Работете търпеливо и съсредоточено. През почивните и празничния дни ще изпитате желание да се скриете и да се отдадете на самоанализ, за да прецените какво постигнахте от началото на годината в делови и личен план. За съжаление служебните ви задачи не търпят отлагане, затова намерете време и за тях. Очаквайте запознанства, които няма да ви бъдат приятни, но са наложителни! Не допускайте лошото настроение да попречи за изпълнението на професионалните ви задачи! Очаквайте служебни проблеми и трудности! Съветвам ви да съберете сили и да ги преодолеете в рамките, за да попречите на разрастването им в бъдеще.

ЛЪВ

От понеделник - поставящ началото на периода не рискувайте, за да избегнете финансови загуби! Дните ви носят добри приходи, които сте в състояние да инвестирате в губещи сделки заради ласкателствата на ваши приятели и партньори. Ако се занимавате с производство и търговия на хранителни стоки, очаквайте добри приходи! Във ваша полза е да се въоръжите с търпение и си наложете спокойствие. Емоционалните ви реакции ще засилят желанието на неприятели да ви навредят. Не се обвързвайте с обещания за финансова подкрепа! Отложете важните служебни срещи! Препоръчвам ви да приемете делово предложение, което няма да ви отклони от пряката работа, но ще ви донесе пари. През почивните и празничния дни е време да планирате грижливо бюджета си за следващите месеци. Не проявявайте щедрост, защото скоро ще имате нужда от пари и ще съжалявате, че сте били разточителни! Ако сте притеснени от поредните неочаквани препятствия на пътя си, причината не е заради вас. Примирете се и се занимавайте с други задачи. Пазете се от самохвалство и не се поддавайте на ласкателства! Отложете деловите срещи в края на месеца, защото ще ги запишете в графата провал! Не договаряйте финансово сътрудничество, ако сте решили да разширите бизнеса си! Перспективите са негативни.

ДЕВА

През целия период не ви е възможно да общувате спокойно нито на работното място, нито у дома. Пригответе се за неприятни новини, свързани с финансови проблеми във вашата фирма! Бъдете търпеливи и въздържани! Въздържайте се от пътувания! Ако се налага да провеждате делови разговори, изслушвайте с внимание събеседника си, за да ви донесат очакваните резултати. Очаквайте спокоен и разтоварващ ден, в който ще се занимавате с приятни неща! Този период позволява стабилизация в личен и професионален план на постигнатото до момента. Всичко, което предприемате, трябва да е основано на разума, а не на импулса. Подхождайте аналитично към действителността около вас, за да си спестите провалите! През почивните и празничния дни насочете усилията си към обогатяване с информация в различни области на живота. Изберете образователни курсове, без значение на каква възраст сте, и се запишете веднага! Без причина сте нервни, несговорчиви и настроени агресивно към хората. Вашите близки също са подвластни на упреците и обидните ви думи. Овладейте се! Досадници, които ви губят времето, са около вас в изобилие. Възможна е новина за заслужени, но неочаквани приходи - плод на ваш продължителен труд. Не бързайте да харчите, дори и да сте сигурни, че няма да изпаднете в криза!

ВЕЗНИ

От първия ден на втората половина на септември отложете пътуванията и деловите срещи. Емоцията ви вреди и ви пречи да работите. Не сядайте зад волана! Пътувайте с такси или с обществения транспорт! Ако се налага да подписвате финансови документи, при възможност отложете полагането на подписа. Не взимайте прибързани делови решения и не допускайте да ви манипулират! Заради трудностите на работното си място не прекалявайте с претенциите си. Деловите срещи са успешни, защото сте спокойни и самоуверени. Отдавна не ви се беше случвало да сте с отлично самочувствие. Време е за начинание, но не сте решили какво и кога да започнете и дали този ден е подходящият. Не сядайте зад волана! През почивните и празничния дни облаците над главата ви ще се разсеят. Ще погледнете към бъдещето с повече оптимизъм. Внимавайте при подписването на договор за покупка за дома, дори за мобилен телефон, за да не пропуснете неизгодни за вас клаузи! Не се отнасяте безотговорно към финансовите си вложения! Очаквайте съобщение за делово посещение на ваши задгранични партньори! Трудности в общуването, породени от прибързаност и необмислени думи, ще ви объркат плановете. По-добре се задълбочете в домашните си задължения. Очаквайте информация за приходи, които ще ви позволят да си почивате повече и да предприемете мечтаните начинания!

СКОРПИОН

В началото на периода запазете мълчание, дори и да ви провокират, за да не си създадете неприятности с ненавременна критика. Ще научите за финансови постъпления, част от които са лично за вас, но преди да се зарадвате ви предстоят неприятни неочакваности. Емоцията и трудностите са пречка да оцените безпристрастно възможностите си. Не влизайте в спор с колегите си. Промените на работното място могат да ви изнервят, но след броени часове ще се убедите, че са във ваша полза. Отложете уговорените делови срещи! Срещите и разговорите са успешни, ако се контролирате. Иначе по-добре ги отложете. Разчитайте изцяло на съобразителността си и на възможността да намерите нестандартни начини за разрешаване на проблемите на работното място. Възможни са финансови придобивки и приходи! През почивните и празничния дни колкото и да не искате анализирайте действията и грешките си. Периодът предполага осъществяване на полезни срещи. Юридически проблеми намират добро решение. Очаквайте делово предложение, което ви съветвам да не отказвате въпреки професионалните затруднения, които изпитвате в момента. Наложете си спокойствие! Разчитайте на рутината и знанията си и се постарайте да не навлизате в чужда територия само защото искате да блеснете с професионалните си възможности! Ще се провалите и ще си спечелите неприятели. Намерението ви да проведете разговори за сътрудничество няма да ви донесе очакваните резултати.

СТРЕЛЕЦ

От първия ден на втората половина на месеца се отнасяйте особено предпазливо към новите делови предложения. Не се впускайте в активна работа, защото сте застрашени от грешки заради прибързаност! Не допускайте да ви оказват натиск в професионално отношение и не изпадайте в противоречие с принципите си! Бъдете сдържани и хладнокръвни! Не реагирайте емоционално на това, което става около вас! Внимавайте да не нагрубите някого и не налагайте мнението си! Трудности ви пречат и блокират възможността да постигнете целите си до края на периода. По-добре се въоръжете с търпение и приемете, че забавянето е във ваша полза и ви предпазва от грешки. Действайте организирано и целенасочено! В почивните и празничния дни сте в отлична форма. Въпреки този факт не отказвайте помощ, ако искате да се справите без проблем с работата си. Рутинни задължения заемат голяма част от мислите и времето на мнозина от вас. Оказвате силно влияние върху околните, но този факт не ви дава право да ги използвате заради материалните си стремежи. Предстои ви наситен с емоции ден, в който някои от вас ще се радват на похвала, други на упрек. Не се разсейвате, а работете усилно! Справяте се не само със задълженията си, а и с всички проблеми, които възникват заради ваши колеги, партньори, близки.

КОЗИРОГ

В началото на периода и до края на месеца искате да увеличите знанията си и имате намерение да го сторите чрез ваши познати, но можете да се заемете с тази задача и сами. Както новите запознанства, така и възобновяването на старите са подвластни на емоцията и ще ви навредят в бъдеще. Пред вас се очертава възможност за бърз подем в материално отношение, но веднага ще се намерят хора, които да ви предлагат да инвестирате приходите си. Не го правете! Бъдете внимателни! Дребни детайли и малки недоразумения могат да ви отклонят от най-важната ви задача за периода, а това не е във ваша полза. Бъдете концентрирани и търпеливи! Вашият оптимизъм ви помага да постигнете отлични резултати, а някои от вас и да заемат по-високо кариерно ниво. Почивните и празничния дни не позволяват преглед на документи. Не отказвайте пътуване! Справяте се отлично с професионалните си задължения. Прибързаността е забранена. Не позволявайте липсата на спокойствие да провали работата ви. Избягвайте запознанствата и се дръжте добре с хората около вас! Не са изключени неочаквани разходи, свързани с покупки за семейството! Внимавайте, защото от една страна, имате възможност да осъществите вашите планове. От друга, сте ядосани заради разногласия и нежелание да приемете мнението на вашите колеги. Не се напрягайте, карайте по-спокойно!

ВОДОЛЕЙ

От първия ден на втората половина на септември бъдете умерени и тактични пред хора, от които зависи вашата кариера. Не са изключени прибързани действия от ваша страна, които ще ви развалят настроението на работното място. Не проявявайте сервилност при делови разговори! Бъдете внимателни при работа с финансови документи! Възможни са загуби. Поемете инициативата на работното си място. Не залавяйте че ви очаква напрегнат, но ползотворен ден! Идеите ви ще намерят приложение и ще бъдат одобрени от ръководството. Бъдете точни и принципни и ще докажете, че сте перфектни в работата си! Очаквайте предложение за допълнителна работа, което е добре да приемете, дори и ако ви се стори натоварващо! Почивните и празничния дни са благоприятен за обогатяване с нова информация. Възможно е професионално противопоставяне, но ако сте търпеливи и знаете какво искате, ще изясните проблемите без много усилия. Обмислете предстоящо провеждане на разговори със служители от държавните институции, с които сте обвързани в делови отношения! Не е изключена подкрепата на влиятелни личности. Не проявявайте импулсивност и ще се справите с трудностите по пътя си! Работата ви спори. Ще постигнете разбирателство с партньорите си и ще получите ценни съвети от приятели. Не се доверявайте на непознати или малко познати хора!

РИБИ

Целият период до края на месеца е напрегнат и изпълнен с неочаквани, но с предвидим край професионални трудности. Въпреки тях се очертават добри перспективи за приходи. Не ги пропилявайте! Важно е да се обогатите с нови знания, за да успеете да изпълните служебните си задачи. Вероятността да се справите с начинанията е голяма, ако сте упорити и не се противопоставяте на вашите колеги или делови партньори. Очаквайте промени! Проведете разговорите с началниците си! Възможно е да ви предложат повишение на заплатата. Въпреки шансовете за приходи в края на месеца, дните са неблагоприятни. Възможни са разправии с партньорите, както и с колегите ви на работното място. Почивният и празничния дни са спокойни, независимо дали си почивате, или сте дежурни и отхвърляте много работа, въпреки че резултатите няма да ви задоволят. Важното е, че очакваните приходи ще са добри. Емоцията ви е обсебила, пречи ви и създава сериозни трудности в общуването. Силите ви се възвръщат. Стабилизирайте постигнатото, не го рушете с лабилност и изблик на прекомерна чувствителност! Съветът ми е да не провеждате срещи, особено делови. Разговорите, на пръв поглед градивни, водят към грешките, които може да се окажат фатални за вашата професионална стабилност и авторитет.

**

Характеристика за влиянието на Луната

В понеделник Луната преминава в Риби където остава до сряда. Забранени са операциите на стъпалата, лимфната система и за премахването на кисти, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В същия ден Луната преминава в Овен където е и в четвъртък. Забранени са операциите на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В петък Луната е в Овен до 12.02 ч. Забранени са операциите на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В същия ден Луната преминава в Телец където остава до неделя 13.24 ч. Забранени са операциите на гърлото, щитовидната жлеза, ваденето на сливици, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В неделя в посочения час Луната преминава в Близнаци и остава в знака до вторник 17.49 ч. Забранени са операциите на бронхите, белите дробове, трахеята, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Във вторник в посочения час Луната преминава в Рак и остава в знака и в четвъртък. Забранени са операциите на стомаха, панкреаса и жлъчката, на бучки на гърдите заради мастит при кърмачките, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В петък Луната е в Рак. Забранени са операциите на стомаха, панкреаса и жлъчката, на бучки на гърдите заради мастит при кърмачките, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В същия ден Луната преминава в Лъв където остава до неделя 12.40 ч. Забранени са операциите на сърцето, кръста, гърба и диафрагмата, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В неделя в посочения час Луната преминава в Дева и остава в знака и в понеделник. Забранени са операциите на органите в коремната кухина заради по-трудното зарастване на тъканите, както и пластичните операции на коремната стена, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.