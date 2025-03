Чуйте повече от Светлана Тилкова-Алена

Your browser does not support the audio element.

АСТРОЛОГИЧЕН ХОРОСКОП ЗА 17.03 – 31.03.2025

ОВЕН

От началото на седмицата сте напрегнати, но успехът е с вас. Не отказвайте помощ, както и съвместна работа с вашите колеги! Ще получите похвала, последвана от парично поощрение. Отложете планирано пътуване. Съветвам ви да не надценявайте силите и възможностите си, само защото разчитате на добрия случай. Възможнто е да не сте разчели правилно Съдбовните знаци. Изгодата от направените ви предложения е нереална. Откажете се от тях, за да не страдате финансово и законово след време! Длъжни сте да се отнасяте внимателно към съвместната работа с вашите колеги, която сте започнали. Не са изключени сериозни проблеми с хората от обкръжението ви, които завиждат на професионалните ви постижения. Периодът ви поднася трудности и разправии, които имате шанс да избегнете. Освен известие за очаквани финансови постъпления, които ще събудят завистта на вашите колеги, ви радват и нови запознанства. Бъдете внимателни с работата си, за да избегнете грешки и пропуски! Пред почивните дни трудности, възникнали неочаквано на пътя ви, пречат на вашата работа. Не се ядосвайте! Бъдете внимателни при работа с пари! Пазете се от необмислени решения, за да избегнете грешки и загуби. Бъдете отговорни към работата си и към отношенията в дома си! Успехът ви е гарантиран, ако съумеете да изберете правилно момента и да убедите обкръжението си в своята правота. Разчитайте на своята интуиция!

ТЕЛЕЦ

От първия ден на седмицата поставете началото на нова дейност. В деловите отношения и при обсъждане на предстоящо сключване на договори се доверете на чувството си за самосъхранение. Въпреки печелившия в материално отношение период са възможни финансови , защото е наситен с емоции, изискващи задължителен анализ на работата ви до момента. На работното място се справяте със задачите си по-добре от очакваното. Не работете до късно! Започнатото през периода ще ви донесе признание. Обогатете се с нови знания и търпение, защото е реална възможността да получите предложение за по-добре платена работа. Не избързвайте със съгласието си, за да си спестите разочарованията заради проява на доверчивост! Обмислете предложението в детайли. Разчитайте на себе си. Уговорете провеждането на делови разговори през следващата седмица. През почивните дни от една страна се радвате приятни мигове приятни мигове, нови запознанства и пътуване. Вашият оптимизъм ще ви помогне да постигнете отлични професионални резултати, ако работите. Не рискувайте с планирането на нови занимания! Отхвърлете рутинните си задължения и отложете деловите си срещи, ако са свързани с обсъждане на съвместна дейност и и сте на работа. Поставете началото на нови занимания, дори само като направите първата крачка! Възстановете делови отношения с ваши бивши партньори! Изпълнени сте с нови сили.

БЛИЗНАЦИ

Цялата седмица ви позволява да обмислите кога да поставите началото на нови печеливши занимания. На работното място се радвате на признание. Пазете се от безпричинна разправия с колегите си, по-чувствителните от вас дълго ще преживяват случилото се. Периодът е благоприятен и за рутинни занимания, въпреки че за вас те са по-скоро досадни и скучни н пък са доходоносни. Ще преодолеете трудностите с лекота. Ако сте коректни, ще изясните проблемите с колегите си без много усилия. При възможност организирайте обяд в удобно време и проведете разговорите си с ваши познати, работещи в държавни институции. Не е изключена неочаквана подкрепа. Бъдете внимателни в думите си. Бъдете компромисни! Очаквайте предложение за спешна, но добре платена работа, която не бива да отказвате! Прекалено сте чувствителни, а в края на месеца емоциите ви господстват над вас. Внимавайте да не залитнете към отношения, за които скоро ще съжалявате. През почивните дни бъдете добронамерени. Не бива да спорите у дома, за да оставети негативни следи до следващата година. Смяната на настроението ви пречи да се справите със задачите си. Не е изключена криза в материално отношение! Пригответе се за трудности, които сами ще предизвикате! Склонни сте да говорите много, дори да се хвалите. Избегнете конфликтите, свързани със завистта на неприятелите ви.

РАК

Периодът през втората половина на март е привидно труден, но резултатите са отлични. Обърнете внимание на семейството си! Не предявявайте прекалено високи изисквания на работното място! Подгответе се за напрежение и противоречия! Не са изключени неочаквани обрати на Съдбата! Въпреки че ще отхвърлите много работа, резултатите няма да ви задоволят. Съветвам ви да не критикувате и да не обиждате колегите си. В същото време сте склонни да се товарите с непосилни задачи. Не са изключени грешки при оформяне на документи. Не бива да ги подписвате. Ще срещнете трудности, ако се занимавате с преподавателска дейност. Вредят ви и прибързаните действия. Избегнете конфликтите с ръководството! Ако работите в производствено предприятие, се предпазвайте от травми. Работете усилно и ще заслужите добри приходи или уволнение, ако говорите, без да мислите. Напредък в работата ще ви осигури допълнителни източници на доходи. Силите ви се възвръщат. Пазете се от прикрити неприятели! Доверявайте се на здравия разум, но разчитайте повече на интуицията си. През почивните дни периодът е неблагоприятен за личните и деловите ви отношения. Ядосвате се заради нечии немарливост. Предстоят ви промени. От вас зависи да ги превърнете в личен успех. Много от вас ще се окажат пред важен професионален избор, който ще промени живота им. Ако имате намерение да заминавате зад граница, моментът е подходящ за разговор.

ЛЪВ

От понеделник се съсредоточете се върху основните си задължения и не се разпилявайте, стабилизирайте постигнатото! Целеустремеността ви и творческият подход ще доведат до добри резултати на работното ви място. Не уговаряйте сделки, за да не се провалите! Анализът е задължителен заради негативни бъдещи тенденции, които не зависят от вас. Предпазвайте се от некоректни действия и удари отстрани! Периодът е неблагоприятен и за общуване, затова не проявявайте агресия и не показвайте раздразнението си на работното място. Успявате във всички начинания. Ще се сблъскате с трудности заради семейни проблеми. Не ги пренасяйте и на работното си място! Уверявам ви, че ще постигнете целите си, ако не се ядосате, че всичко се осъществява по-бавно от очакванията ви. Не избързвайте и не критикувайте! Изслушвайте съветите на вашите колеги, партньори, близки! Отношенията ви на работното място могат да се окажат в застой заради нежеланието ви да общувате спокойно. От вас зависи да избегнете трудностите. Поредицата почивни отново са наситен с много напрежение. Изчистете съзнанието си от негативните мисли. Не проваляйте възможностите си за материална стабилизация. Трудностите ще ви принудят да сте сериозни по отношение на работата си. В близките дни не очаквайте приходи. Бъдете пестеливи! Пристъпвайте предпазливо към новите си познанства, не бързайте да се доверявате!

ДЕВА

През втората половина на месеца ви очаква отлично представяне в делови план, но не очаквайте големи приходи. Ще си докарате сериозни неприятности, ако обсъждате кога да сменяте работата си, но ви липсва нужната професионална квалификация. Бъдете тактични и проявете отговорност към действията си. Не очаквайте, че ще разрешите до края на деня възникналите финансови проблеми. Ще бъдете без настроение, а това оказва влияние върху околните и преди всичко върху близките ви. Бъдете внимателни към новите си познати. На работното място се предпазвайте от грешки и пропуски заради неправилна преценка на вашите действия. Имате шанс за неочаквани приходи. Проблемите ви са заради неподходящи запознанства с хора, които в близките дни ще застанат срещу вас. Те са преценили, че ако ви злепоставят, вашите неприятели ще ги възнаградят. Не планирайте срещи и важни разговори по финансови въпроси! Не бива да бавите настъпването на очакваните положителни промени заради лошото си настроение. Не рискувайте. Почивните дни допускат разрешаване на спешни финансови проблеми, но не като взимате бърз заем. Срещнете се с подходящите хора и им кажете каква помощ искате от тях, а документите подпишете през идващата седмица. Ако получите очаквани приходи от свършена работа, очаквайте неприятности заради завист, защото парите, но не и вие отново са ядосали вашите колеги, дори и вашите познати и приятели. Мълчете си и не се хвалете!

ВЕЗНИ

От началото на периода може да поставите началото на новите си задачи, които скоро ще ви донесат признание и добра печалба. Денят позволява да уговорите нови сделки. Сами сте в състояние да предизвикате неочакван обрат в живота си. Не взимайте прибързани решения и овладейте агресията си, за да не си навредите сами. Не променяйте убежденията си заради странично влияние! Ако сте прозорливи ви очаква успех в общуването и шанс да създадете хармония в отношенията. Не очаквайте промени, свързани с материалната ви стабилност! Проведете разговор, гарантиращ ви бъдещи приходи! Трудностите може да ви изнервят, защото се налага да промените деловите си планове. Разговорите за финансова подкрепа ще бъдат удовлетворени. Известие ще промени коренно живота ви. Бъдете сдържани при разговори с непознати! Ако ви предизвикват, премълчавайте, дори и да сте в правото си. Ще си изясните как да постигнете главната си цел. Можете да уговорите делова среща. Ще се справите с всички изостанали задачи. Не разчитайте на помощ. Работете с по-голямо натоварване! Очаквайте промени, но и добри приходи! Ако сте уговорили важна среща, осъществете я - може и в неформална обстановка. През почивните дни успехът ви е гарантиран, ако не сте прибързани и планирате работата си. Оценявайте правилно всичко, което става около вас. Не губете решителността си! Представете идеите си и неочаквано ще получите подкрепа за тяхното осъществяване!

СКОРПИОН

Въпреки напрежението, което ви следва през този период от две седмици не допускайте лошото настроение да попречи на работата ви, само защото сте във властта на емоцията. Не пътувайте! Няма да имате успех при разговорите, а са възможни проблеми и с пътната полиция. Ако имате намерение и сте обмислили всичко в детайли, поставете ново начало, но без да избързвате. Периодът ще завърши добре, ако сте търпеливи и не предизвиквате конфликти. Не пътувайте, дори друг да е зад волана! Не се поддавайте на искания за промени, които не сте предвидили или са плод на ваше внезапно хрумване! По-добре ги отклонете и обмислете в детайли предложенията за делово сътрудничество. Не налагайте волята си с инат и агресия, особено в професионално отношение! Търпението ще ви донесе повече полза от прибързаността. Общуването с непознати хора ви радва с очертаващо се ново делово партньорство. Обмислете деловите разговори, от които зависи осъществяването на вашите планове! Подгответе документите, които искате да поднесете за подпис на ръководството! Почивните дни ви позволяват да водите делови разговори, без да подписвате договори. Ако не ви е възможно да си осигурите спокойствие на работното място, си вземете работа у дома. В края на месеца сте щастливи заради неочаквани приходи. Не бързайте да ги влагате в покупки или в нова дейност! Скоро ще имате по-добри възможности и ще съжалите, че сте избързали.

СТРЕЛЕЦ

През двете седмици изненадващо ще ви поднесат, а вие е добре да приемете новото предложение за работа, дори и да знаете, че ще започнете да го осъществявате след време. Това е залогът за бъдещите ви успехи. Разчитайте на интуицията си. Не се отказвайте от начинанията! Периодът ви обещава нови запознанства, гарантиращи ви възможност да се обогатите с необходимите ви знания. Пътуванията са ползотворни. Разчитайте на помощ и съвети от ваши делови партньори! Съдбата ви позволява да заслужите одобрението на вашите колеги и да получите новата задача, за която отдавна мечтаете. Тя ще ви издигне на ново професионално равнище и ще ви отвори пътя към по-високи върхове. Деловите разговори са затруднени, защото не искате да прекъсвате работата си, а и сте претоварени със задачи заради очакваните финансови постъпления. Успехът може да се отклони от пътя ви най-неочаквано по ваша вина. През почивните дни отложете деловите срещи, защото ще ви донесат проблеми. Приемете отправеното ви преди делово предложение само ако ви носи приходи! Отнасяйте се сериозно към работата си! Бъдете бдителни и не взимайте необмислени решения, особено ако трудности, които ви изнервят, защото са пречка пред задълженията ви, ако за вас денят е работен! Постарайте се да не допускате намеса в работата си на странични хора, особено ако са свързани с ваши конкуренти!

КОЗИРОГ

Втората половина на месеца изисква от вас и е във ваша полза да сте предпазливи и да не се впускате в делови запознанства, които могат да се окажат неподходящи. Ще бъде грешка, ако решите да споделите идеите си с хора, които ви ласкаят. Личните ви отношения са проблемни. Грешките на вашето работно място са породени от факта, че сте се доверили на информация, която не сте проверили. Желанието ви да блеснете води до финансови загуби. Поставете без прибързаност началото на нови занимания! Привидно разсеяни и неуверени в себе си, жънете успех на работното място. Имате възможност да разширите кръга на своите делови познати, да се срещнете с нови хора и да подновите стари познанства. Въздържайте се от пътувания. Неочаквана приятна новина ще промени плановете ви за деня. Обмислете добре действията си и проявете решителност, за да предприемете промени на работното място, въпреки че не сте ги обсъдили с вашите колеги и не сте убедени, че ще ви подкрепят! През почивните дни избягвайте новите запознанства. Пазете се от недоброжелатели. Не проявявайте прекалена активност на работното място! Обмислете добре промените, особено след като неочаквано ще научите, че ви назначават на мечтаното ново работно място. Имате шанс да обогатите знанията си. Обмислете как да подобрите материалното си състояние! Не се разпилявайте в незначителни занимания!

ВОДОЛЕЙ

От понеделник може да се наложи да помогнете на нуждаещите се, ако се занимавате със социална дейност. Справяте се с всичките си задължения. Благодарността на хората ви дарява нови сили. През целия период не предприемайте нищо необмислено. Очаквайте посещение на задгранични партньори! Не се доверявайте при първата ви среща! Не споделяйте бъдещите си планове! Ако се наложи да водите телефонни разговори с тях преди да пристигнат, ги отложете, дори да са изключително важни за вас. Възвърнете си надеждата, че ще завършите започнатото! Втората половина на месеца позволява да работите спокойно, в приятна обстановка, без никакво напрежение. Не проявявайте ината си, за да не провалите тази добра новина. Добре обмислете действията си, за да се възползвате от възможността за успех във всички начинания. Тактът и търпението са ви от полза. Не прекалявайте с материалните си стремежи. Решили сте да подредите нещо в живота си според вашите разбирания, но нека не е за сметка на близките ви. На работното място сте в стихията си и впечатлявате всички. През почивните дни не се поддавайте на желанието да блеснете с нови идеи и не предприемайте промени! Не сядайте зад волана, нека друг шофира! Избягвайте обсъждането на сериозни проблеми! Очакват ви разочарования, защото ще се усъмните във възможностите си, но периодът е благоприятен за тези от вас, които имат изпит за преквалификация. Ще бъдете доволни от резултата, който е гаранция за бъдещето ви като професионалисти.

РИБИ

От началото на двуседмичния период отново сте във властта на емоцията, която ви вреди. Ако сте заети с творческа професия, денят ви е проблемен. Ще се наложи да направите корекция на плановете си, въпреки че не ви е приятно. Ще се сблъскате с трудности, които не сте предвидили. Очаквайте запознанство с впечатляващи ви хора! Не забравяйте, че Съдбата ви дава шанс за успешни начинания. Пазете се от самохвалство и не се поддавайте на ласкателства, които целят да измъкнат информация за плановете ви! Пътувайте, но и да не го сторите, ще осъществите неочаквани запознанства, обещаващи ви бъдещи професионални успехи! Помислете за нови възможности, чрез които да обогатите знанията си! Разчитайте изцяло на вашата съобразителност за бързото разрешаване на деловите проблеми, възникнали днес! Очаквайте приходи! Избягвайте промените и смяната на хора, с които работите, ако е ваше задължение! Не е изключено да ви изненадат съдебни дела. През почивните дни неочаквано за вас се налага да обсъждате сделка. Бъдете внимателни, не избързвайте, а обмислете още веднъж всичко! Успехът няма да ви избяга. Очертават се нови възможности за изяви. Не взимайте прибързани решения и не мислете за промяна! Хоризонтът е буреносен, но не го виждате. Възможно е влошаване на финансовото ви състояние. Бъдете отговорни! Склонни сте да избързвате и да се впускате в рисковани сделки. Начинанията са провал. По-добре завършете вече започнати задачи.

Характеристика на влиянието на Луната през втората половина на месеца

17 МАРТ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната преминава от Везни в Скорпион в 09.30 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на бъбреците, пикочния мехур и подстомашната жлеза, а след това на половите органи, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

18 МАРТ – ВТОРНИК

Луната е в Скорпион. Забранени са операциите на половите органи и дебелото черво, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

19 МАРТ – СРЯДА

Луната преминава от Скорпион в Стрелец в 22.17 ч. , като остава в знака до събота 09.28 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на половите органи, а след този час и за цялостното присъствие на Луната в Стрелец до събота - на черния дроб, кръвоносната система, операциите, свързани с донорство и кръвопреливане, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

22 МАРТ – СЪБОТА

Луната преминава от Стрелец в Козирог в 09.28 ч., като остава в знака до 17.24 ч в понеделник. До прехода на Луната са забранени операциите на черния дроб, кръвоносната система, свързаните с донорство и кръвопреливане, а след прехода – на костната система, ставите, коленете, ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

24 МАРТ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната преминава от Козирог във Водолей в 17.24 ч. и остава в знака до сряда 21.32 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на костите, ставите, сухожилията, а след прехода - операциите на вените, сухожилията, апендикса и ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

26 МАРТ – СРЯДА

Луната преминава от Водолей в Риби в 21.32 ч. И остава в знака до 22.36 ч. в петък. До прехода на Луната са забранени операциите на ставите, вените, апендикса и ваденето на зъби, а след този час на стъпалата, лимфната система и за премахване на кисти, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

28 МАРТ – ПЕТЪК

Луната преминава от Риби в Овен, където остава до 23.16 ч в неделя. До прехода на Луната са забранени операциите в областта на стъпалата, пръстите на краката, на сухожилията на храносмилателната система, а след този час на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

30 МАРТ – НЕДЕЛЯ – лятно часово време

Луната преминава от Овен в Телец в 23.16 ч, където остава и в понеделник. До прехода на Луната са забранени операциите на главата, очите, ушите, челюстите, ваденето и лечението на зъби, а след този час на гърлото, ваденето на сливици и зъби, лечението на ушите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.