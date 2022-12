АСТРОХОРОСКОП ЗА 01.12 - 15.12.2022

Нумерологът и астролог Светлана Тилкова-Алена представи в студиото на bTV Radio астрохороскопа за периода от 1 до 15 декември 2022г.

ОВЕН

През първата половина на месеца не се изкушавайте да започвате нови задачи. Заемете се със задълженията, които са добра основа за бъдещите ви финансови постъпления. Запознанствата са нежелателни. Ядосани сте на вашите колеги, които ви товарят с техни задачи. По-добре завършете започнатите доходоносни проекти и си спестете загубите. Избегнете всички непланирани делови срещи и разговори, защото няма да ви донесат нито полза, нито очакваните резултати. Здравето ви е стабилно. Предпазвайте се от депресивни състояния. Вечер организирайте приятно гостуване, за да се разтоварите. Не вярвайте на интригите, с които подтикват да изневерите, отдавайки се на секс с малко познати партньори.

ТЕЛЕЦ

От началото на двуседмичния период въпреки факта, че сте заредени със сили и желание да се докажете, не прекалявайте и се вслушвайте в съветите на вашите колеги. Предупреждавам студентите да са внимателни и отговорни, за да избегнат разочарованията и проблемите на празника си. Не обещавайте да инвестирате, ако не сте уверени в печалбата си. От вас зависи да избегнете разочарованията, защото късметът не е на ваша страна. Завършете текущите си задачи, ако сте отхвърлили старите. Деловите пътувания ще бъдат ползотворни. Обърнете внимание на здравето си. Внесете хармония в семейните отношения. Интимните мигове няма да ви доставят удоволствие. Не премълчавайте, ако сте уморени.

БЛИЗНАЦИ

От първия ден на периода общувате с огромно удоволствие. Неочаквано ще осъществите среща с влиятелна личност, която би ви помогнала да достигнете нов кариерен връх. Овладейте ината си, защото от това зависи да сте спокойни. Успехът е с вас, ако имате свой бизнес и е дошло време да приключите проблемите с вашите съдружници. Бъдете безкомпромисни, ако са непочтени с вас и прекратете отношенията си законово и документално, на думи не разчитайте. Наложете си търпение и се задълбочете в служебните си задължения. Очаквайте приходи. Радвате се на стабилно здраве, ако избегнете преумората. Не пропускайте да се отдадете на интимни мигове с брачната си половинка или любимите си хора.

РАК

От началото до средата на месеца ви е трудно да общувате, вглъбени в мисли за работата, която имате намерение да отхвърлите. Това изнервя вашите колеги, които си мислят, че мислено ги упреквате за нещо. Бъдете предпазливи с вложенията и се доверете на интуицията си. Склонни сте към вредна за вас самите прибързаност, особено ако се налага и да работите. Обогатете се с необходимата ви информация и ще се справите с лекота със служебните си задължения. Периодът ви поднася не само възможността да завършите служебните си задачи, а и да стабилизирате финансовото си състояние. Отложете поканите за гостуване и си почивайте. Здравето ви е нестабилно. Възможно е краткотрайно увлечение. В личният ви живот ще настъпи хармония.

ЛЪВ

От първия ден на периода се налага да работите усилно и задълбочено. Бъдете предпазливи със запознанствата, особено ако сте студенти и планирате да се веселите на вашия празник. Не отказвайте допълнителната работа. От понеделник ви омайват с предложения, целящи да се впуснете в губещи начинания. Помислете върху възможността да регистрирате ваша фирма и да започнете бизнес, даряващ ви финансова стабилност. На работното място сте инициативни и се справяте без проблеми със служебните си задължения. Здравето ви е зависимо изцяло от настроението ви и от умението ви да забравяте бързо обидите, които ви съсипват. Личните ви отношения се нормализират. Вечер проведете разговор у дома, за да разчупите ледовете, които се превръщат в айсберг.

ДЕВА

През първата половина на месеца проявете сдържаност и търпение, за да се справите с трудностите. Не си внушавайте несъществуващи проблеми. Спокойни сте, въпреки че сами сте в състояние да си създадете финансови затруднения с неуместни харчове, които е добре да избегнете. Не е във ваша полза да сте прекалено доверчиви или инатливи. Деловите разговори са ползотворни, може да ги проведете и в неформална обстановка. Пред вас е отлична възможност за подобряване на финансовото състояние. Не обръщайте внимание на трудностите и не пилейте времето си в пътуване. Здравето ви е стабилно. Ако се занимавате с ремонти бъдете внимателни. Отношенията в семейството са хармонични. Не налагайте мнението си.

ВЕЗНИ

През първата половина на декември не бъдете наивни и прекалено доверчиви, а се вслушайте в гласа на интуицията си. Делови срещи, които не са планирани, ще ви донесат неприятности, ето защо ви съветвам да ги отмените. Обърнете внимание на деловите си партньори или подчинени. Подкрепата им е важна за вас, а късметът може да ви изневери. Всички, които търсят ново поле за изява, да се въоръжат с търпение и най-напред да проучат в детайли мечтаната работа. Амбицирани сте да получите обещание за нова служебна позиция, но промените може да се окажат негативни. Радвате се на отлично здраве. Пазете се от простуди. Избегнете скандали с любимите си хора и приключване на отношенията. Интимните мигове ще ви помогнат.

СКОРПИОН

От началото до средата на месеца промените са нежелателни. Бъдете умерени и отговорни към задълженията си. Обмислете целите си и направете финансовия си план до края на месеца. Изкушението да рискувате, вместо да се заемете с рутинните си служебни задължения, ви носи трудности. Ще ви бъде невъзможно да възстановите бързо загубите. Планирали сте начало на делови разговори. Ще ги проведете във ваша полза, ако не сте променливи в мнението си. Не отказвайте предложената помощ от колегите ви, за да приключите по-бързо с работата си. Здравето ви е нестабилно. Все още сте податливи на простуди и проблеми с гърлото и стомаха. Самотните ще привлекат вниманието на противоположния пол.

СТРЕЛЕЦ

От началото до средата на месеца ви очакват професионални успехи, но и разочарования. Ако сте спокойни, ще ги избегнете и ще продължите уверено към целта си. Във ваша полза е да проведете планираните срещи, не ги отлагайте. Начинанията ви обещават бъдещи успехи, но не бива да подписвате договори. Материалните стремежи ви вредят и спират приходите ви, а късметът не е на ваша страна, нито лесните начини за печалба. Отложете деловите срещи и разговори, защото ви носят разочарование. Не мислете, че чудо ще заличи всичките ви притеснения. Здравето ви е стабилно. Избягвайте газираните напитки, ако имате хронични стомашни страдания. Предпазвайте се от травми. Отдайте се на любимите си занимания у дома. Отложете семейните си задължения за вечерта.

КОЗИРОГ

От първите дни на седмицата се стремите да получите незаслужена подкрепа за вашите цели. Няма как да се сближите с хора, които искате да привлечете като делови партньори, не си струват усилията. Въпреки това се заредете с оптимизъм и се захванете с нова дейност, като през този период я обмислете до най-малките подробности. Направете крачката към ново начало, но като разчитате на своите знания и на интуицията си. Не пречете на Съдбата да ви дари успех в професионалния живот. Не се доверявайте на съветите на хора, които може да не са добронамерени, за да се радвате на спокойна и спорна работа. Здравето ви е нестабилно, защото сте готови да се ядосвате и за незначителни проблеми. Стабилизирайте отношенията си. Ако изневерите няма да ви се размине скандал.

ВОДОЛЕЙ

В дните от днес до средата на месеца бъдете добронамерени към вашите близки и приятели, които ви гостуват. Стабилизирайте постигнатото и финансовото си състояние. Не предприемайте промени, уверени в късмета си, защото той може да ви изневери. Не се изненадвайте, ако успехите ви споходят неочаквано. Възможно е ваши стари познати внезапно се появят отново в живота ви. Не бързайте да им се доверявате. Стабилни сте и в работата и ако се налага да представяте вашата дейност. Не ви липсват увереност и отлично самочувствие. Със здравето са възможни проблеми заради нервно напрежение. Стабилизирайте отношенията си и обърнете внимание на близките си. Несемейните да помислят за създаване на семейство.

РИБИ

От днес до средата на месеца за пореден път сте напрегнати. Рискувате да усложните добрите си колегиални отношения. Създайте спокойна делова обстановка, за да завършите по-бързо задачите си. Не уговаряйте делови срещи. Работата ви спори, ако не се занимавате с неуредиците на роднини, които упорито ви преследват с исканията си. Бъдете внимателни при създаването на нови делови партньорства, случайно появили се около вас, за да избегнете бъдещите проблеми. Предстоят ви важни и дълго очаквани промени, които не допускат крайности в поведението и във вашите действия. Здравето ви се стабилизира. Не си създавайте напрежение. Личните ви отношения за пореден път са затруднени, заради намесата на "добронамерени" роднини, които вредят.

Цялото интервю можете да чуете в звуковия файл.