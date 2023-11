АСТРОХОРОСКОП - 16.11 - 30.11.2023

ОВЕН

От първия ден на втората половина на ноември сте обзети от мисълта да постигнете своя делова цел на всяка цена. Бъдете почтени към вашите колеги, партньори и съдружници, ако искате да имате тяхната подкрепа. Ако сте сдържани и не критикувате, ще избегнете конфликтите на работното място. Всички рисковани начинания са провал. Не е желателно да пътувате. Ако сте решили да създадете свой бизнес, преценете дали сте достатъчно стабилни финансово и не го правете без предварителна астрологична прогноза. Бъдете предпазливи, дългове лесно се трупат, но трудно се покриват, а идват и празнични дни в края на годината. Губите си времето като се вслушвате в безсмислените разговори на вашите колеги, но сте любопитни и постоянно надавате ухо. През четирите почивни дни отхвърляте с лекота служебните си задължения, ако за вас са работни. Разчитайте преди всичко на собствените си сили. Предприемайте промени само ако не противоречат на вашите планове. Доброто настроение и очакваните промени ще ви помогнат да разрешите семейните си проблеми, както и свързаните с професионалния ви живот.

ТЕЛЕЦ

От първия ден на двуседмичния период работата ви спори, стига да се откажете от начинанията и приключите с възникналите служебни проблеми, които без причина пренебрегнахте миналата седмица. Не се доверявайте на предложенията на непознати хора. Бъдете мнителни. Не споделяйте плановете си. Въпреки трудностите се справяте блестящо с всичките си служебни задачи. От вас зависи да съхраните спестяванията си, както и да не приемате задачи, които не носят приходи. През четирите почивни дни, ако за вас са работни, се радвате на отлични резултати. Не са изключени неочаквани делови предложения и възможност през втората седмица да сключите договор за допълнителен бизнес. Успехът е с вас, ако целите договореност носеща ви увеличени приходи. Заемете се с всичко сами, за да сте сигурни в крайния резултат. Завършете започнатите служебни задачи. Не се впускайте в запознанства и флиртове, дори ако търсите половинката си, а любовта все ви убягва. Атмосферата на хармония във вашия дом ви окрилява.

БЛИЗНАЦИ

През втората половина на ноември имате шанса да осъществите не една и две срещи, изпълнени с разговори за нова работа, за инвестиции, дори за познанство, събудило романтиката във вашата душа. Възползвайте се от всяка една от тях. Проведете разговорите с вашите делови партньори, с които искате да ги убедите да разширите дейността на вашата фирма. Не пропилявайте възможностите за уговаряне на нова или допълнителна доходна работа. Работата в съдружие ви носи успех, защото ще ви бъде по-лесно да преодолявате трудностите по пътя си. Покрай позитивите на периода внимавайте да не потвърдите участие в уж печеливши, но всъщност губещо начинание. През четирите почивни дни избегнете запознанствата, ако не е възможно, не ги задълбочавайте. Бъдете предпазливи. Ако сте на ръководна позиция наблюдавайте работата на вашите подчинени и ще се предпазите от проблеми и загуба на пари. Не отлагайте без причина планираните делови срещи. Периодът е напрегнат. Не прекалявайте с претенциите си към вашите близки и не се опитвайте да бягате от задълженията си у дома.

РАК

От началото на двуседмичен период допълнителната работа ще ви донесе както приходи, така и признание. Трудностите преодолявате с лекота, стига да избегнете проблемите с ръководството и сте коректни при изпълнение на служебните си задължения. Тези от вас, които са подготвили за подпис договори за сътрудничество, да ги прочетат още веднъж. Не се вживявайте в съветите и критиката на злонамерени хора, които дори не са запознати с вашите идеи, умения и знания. Планирано пътуване ще има добър завършек, ако е обвързано с деловата ви дейност, но не и ако е за разтуха. Бъдете търпеливи на работното място. През четирите почивни дни емоцията и импулсивните действия ви вредят и ви тласкат към прибързани решения. В тези дни ви съветвам да не провеждате делови разговори. Избегнете общуването с непознати хора. Предприетите промени са във ваша полза. Обмислете начините за стабилизиране на дейността си, ако развивате собствен бизнес. Прекалената ви емоционалност вреди на личните ви отношения. Печелите скандали като спорите и инатливо се противопоставяте на вашите близки ви.

ЛЪВ

От началото на двуседмичния период вашите професионални постижения и неочаквани запознанства са факторите, които ви оказват влияние и ви носят полза,. Емоцията може да се превърне в причина за сериозни пропуски и остри думи. Ако я овладеете, резултатите от работата ви са отлични, но това зависи само от вашето добро желание. Не се поддавайте на предложение за участие в нови проекти, защото рискувате да сте губещи. Със служебните си задължения ще се справите въпреки трудностите. Възможни са сблъсъци с хора, на които сте засегнали интересите. Изяснете се, стига да е възможно, и не се отказвайте от целите си. През четирите почивни дни проведете отлаганите делови срещи и разговори, дори в неформална обстановка. Ако сте предпазливи, ще ви изненада новина за приходи. Няма да ви подминат и интересни делови предложения. Пазете се от недообмислени служебни решения, за да избегнете грешки и финансови загуби. През всичките дни сте ядосани заради проблеми в семейството, които вие създадохте и нарочно не избегнахте. Извинете се на семейството си и съхранете хармонията в отношенията си.

ДЕВА

През втората половина на месеца ви грози финансов провал. Не е изключено да си уроните авторитета заради импулсивни решения. Не проявявайте щедрост към ваши приятели. Бъдете предпазливи, не рискувайте, късметът не е на ваша страна. Не се оплаквайте от трудностите. Избягвайте да се товарите с работа, която е над вашите възможности. Отхвърляте отправената ви градивна критика, но ви съветвам да се вслушате в нея. Не сте безгрешни. Поставяйте си постижими цели, ако искате трудът ви да не отиде напразно. Не споделяйте новите си идеи и планове, за да не се окажете изпреварени в тяхното осъществяване. През четирите почивни дни ще научите за нова задача, която ще ви издигне на ново стъпало в служебната йерархия, ако я приемете. Избегнете напрежението и ограничете срещите си до минимум. Избягвайте случайните запознанства, които ще ви напрегнат, а полза никаква. Не оставайте след края на работния ден особено на чашка с приятели или колеги. Рискувате да съсипете отношенията си в семейството или с интимната си половинка, а след това ще страдате самотни и нещастни. Създайте си положителни емоции, а не отрицателни.

ВЕЗНИ

От първия ден на втората половина на ноември бъдете отговорни и не занемарявайте вече започнатите задачи. Бъдете решителни и действайте бързо, за да не провалите тяхното изпълнение. Промените са във ваша полза, стига да го осъзнаете навреме и да ги приемете. Деловите ви срещи, особено ако сте на ръководен пост, са ползотворни и ще поставят основата за добри приходи. Отстоявайте принципите си. Успехът ще бъде с вас, ако не проявявате нетърпение и не сте прибързани. Пригответе се за нови задачи. Очаквайте информация за приходи. През четирите почивни дни не отказвайте при покана да проведете делови разговори. Не се опитвайте да доказвате колко сте незаменими. Приемете допълнителна работа, след като ви предстоят сериозни разходи. Безработните може да се загледат в обявите за работа и да си намерят дори и временна, която да започнат веднага, даже и да не отговоря на тяхната квалификация. Преумората от напрегнатите работни дни, не е причина да обвинявате вашите близки, че не са се справили със задълженията си в семейството. Вие също сте длъжни да поемете вашата част от домашната работа, включително и да пазарувате.

СКОРПИОН

От първия ден на двуседмичния период овладейте прибързаността си и успехът ще ви съпровожда. Не си струва да го пропилявате заради желанието да надскочите себе си или да се докажете пред познати и непознати. Не жертвайте кариерата си заради натиск отстрани, който може да преодолеете, но сякаш се страхувате от провал. Анализирайте причината за своите пропуски и грешки. Не проявявайте щедрост, която не е заслужена. От вас зависи през периода да увеличите приходите си и да се справите блестящо с новите си служебни задачи, които са и много отговорни и изискват да сте внимателни. Заемете се и с рутинните си задължения и проявете търпение, за да се справите. Избягвайте запознанствата. През четирите почивни дни се опитайте да завършите текущите си задачи. Професионалните ви постижения дразнят завистниците. Пътуване ви носи очакваните резултати. Деловите срещи ви носят рисковани предложения и много бъдещи разочарования. Овладейте емоцията си, защото пречи на решенията ви. Ограничете разговорите си. Усамотете се. След работа се прибирайте у дома. Отдайте на заслужена почивка сред вашите близки или с приятна компания. Не бъдете агресивни към семейството си.

СТРЕЛЕЦ

От началото на двуседмичния период си наложете спокойствие, обмисляйте действията си потискайте изявената си импулсивност. Неприятели може да ви подхлъзнат с обещания и още през втората седмица от периода да загубите не малка сума пари. Рутинната работа, от една страна ви действа на нервите и ви се иска да захвърлите всичко започнато. От друга, е възможност да се справите с всичките си изостанали задачи. Не се изкушавайте, подвластни на добро настроение, да доверите плановете си на вашите колеги или делови партньори, за да не ги споделят случайно или нарочно с ваши конкуренти или злонамерени хора. Трудно ви е да сте прозорливи при провеждането на делови разговори, свързани с работата ви и с предстоящо подписване на договори. През четирите почивни дни на периода не се доверявайте на съветите на хора, които познавате отскоро.

Допуснете ли провал, ще се наложи да поемете цялата вина. За пореден път ви вреди проявата на щедрост, не само защото няма да ви върнат парите, а и защото хората, които са ви ги поискали ще ви намразят. Може да обмислите кога да регистрирате своя фирма, ако имате това желание, но първо проверете какво пише в личния ви хороскоп. В никакъв случай не пропускайте времето, отредено на вашите близки, които изпитват потребност да сте си у дома, а също така не пренебрегвайте домашните си задължения.

КОЗИРОГ

През целия двуседмичен период отхвърляте много работа и се радвате на отлични резултати, стига да не допуснете странична намеса, защото не само ще ви пречи, но и ще си навредите, ако спазите получените съвети. Бъдете отговорни към задълженията си. Трудностите са преодолими. Оценката за вашата работа е висока и подплатена с добри финансови постъпления. Горди сте с постиженията си, настроението ви е оптимистично въпреки ситуацията в държавата. Изяснете какви са плановете ви до края на годината и не допускайте ненужно разпиляване, за да отхвърлите задачите си в срок. Тези от вас, които имат намерение да пътуват за делова среща, да са подготвени, че може да закъснеят. През четирите почивни дни се заемете със служебните си задължения или си почивайте у дома, по възможност в усамотение. Необходима е предпазливост и бърза оценка на ставащото. Поставете началото на нови занимания, но само ако са обмислени в детайли и сте убедени, че отговарят на вашите знания и компетентност. От вас зависи дали ще намерите време да пътувате със семейството си, да се отдадете на почивка в дома си или да си поканите гости, които са ви приятни и ви зареждат с позитивизъм.

ВОДОЛЕЙ

От началото на двуседмичния период отговорното отношение към вашата работа е гаранция за отлични приходи и финансова стабилизация. От проблемите в личен план не се притеснявайте. Обмислете професионалните си планове за следващите месеци. Работата ви спори, но сте прекалено податливи на влияние и зависимости и може сами да се провалите, ако се вслушвате в съветите на околните. Бъдете мнителни. Не разчитайте на късмета си, а се заемете сами с осъществяване на плановете си за периода. На добри приходи могат да разчитат всички, които се занимават с бизнес и с търговия на интелектуална собственост. Ако имате професионални проблеми, ги разрешете сами, не търсете помощ или висшестояща подкрепа. През четирите почивни дни ще получите предложение за повишение. Не бързайте да се радвате, преди да сте се убедили, че ще се справите с новите отговорности. Приемете трудностите като предизвикателство и докажете, че не се притеснявате от тях. Предпазвайте се от депресия, породена от желанието ви да надскочите собствените си възможности. Не превръщайте мечтите си в празни фантазии. Пътувайте с вашите близки, или с интимната си половинка или с приятели и ще се освежите и заредите с добро настроение.

РИБИ

Познанствата през двуседмичния период няма да ви донесат очакваните отношения, нито в личен, още по-малко в професионален план. Късметът не е на ваша страна. Разчитайте на себе си. Не рискувайте. Начинанията отложете, отхвърляйте рутинните си задачи. Ще ви изненада новина за финансови постъпления. Преценете какви разходи имате да покривате и го сторете, вместо да се втурвате да пазарувате предимно ненужности. Не се притеснявате от трудностите по пътя си, въпреки че около вас все има някой, който да ви ги създава. В никакъв случай не допускайте намеса и съвети на посредствени хора, ако искате да се справите бързо и безпроблемно със задачите си. Не пропускайте да проявите решителност в постигане на целите си. През четирите почивни дни приложете знанията и уменията си и ще осъществите всичките си планове, ако за вас се окажат работни. Подхождайте с разум, без емоция към проблемите си, без значение от какво естество са. Деловите си срещи ще проведете според очакванията си, стига да не сте прекалено доверчиви и проверявате поднесената ви информация. Семейните да не изневеряват. Бъдете поне вечер с вашите близки.

Забранени хирургически интервенции, ако не са животоспасяващи и нетърпящи отлагане.

Луна в Стрелец - Забранени са операциите на черния дроб, също и свързаните с донорство на органи, които може да не бъдат приети от трансплантирания пациент. Забранени са ваденето и лечението на зъби.

Луна в Козирог - Пазете се от проблеми със зъбите, от травми на костите и ставите, от кожни алергии.

Луна във Водолей - Забранени са операциите на сухожилията, вените, очите, на апендикса.

Луна в Риби - Забранени са операциите на стъпалата, ноктите на краката и на лимфната система.

Луна в Овен - Забранени са операциите на главата, на очите, на ушите, на носа и на лицето - включително пластичните, филърите и ботоксът, ваденето и лечението на зъби.

Луна в Телец - Забранени са операциите на щитовидната жлеза, на гърлото, ваденето на сливици, лечението и ваденето на зъби.

Луна в Близнаци - Забранени са операциите на белите дробове, на хранопровода, трахеята и на дланите.

Луна в Рак - Забранени са операциите на жлъчката, стомаха и панкреаса, включително и пластичните за уголемяване или намаляване на бюста.

Луна в Лъв - Забранени са операциите на сърцето, кръста и диафрагмата.

Целия разговор със Светлана Тилкова-Алена за хороскопа на зодиите през втората половина на ноември и каква 2024-та година ни очаква, можете да чуете на звуковия файл.