ОВЕН

През втората половина на месеца обмисляйте спокойно и с разума си всичко, което предприемате. Ако сте предпазливи, ще ви изненадат приходи. Няма да ви подминат и интересни делови предложения, въпреки че сте лениви и отпуснати на моменти. Възприемате задълженията си като досадни и изнервящи. Няма да си навредите, но и няма да получите похвала или повишението, за което мечтаете. Пътуванията ви носят удовлетворение. При проблеми, разчитайте на себе си. Доверите ли се на ваши колеги или приятели, може да се провалите. Не бъдете алчни и не искайте повече от това, което ви се полага. Не играйте хазарт. През първата двойка почивни дни сте ядосани заради проблеми в семейството, които можехте, но не избегнахте. Те не са причина за разсеяността ви на работното място, нито ви пречат да се справите със служебните си задачи през седмицата. Говорите много, споделяте повече от необходимото, но се чувствате в най-активната си форма, а това дразни ваши колеги и не е изключено да ви спретнат интрига. Не провеждайте делови разговори за финансиране. Разсеяни сте и без да се усетите, може да се съгласите на драстични условия, които да ви донесат трудно преодолими загуби.

През почивните дни разсеяността ви вреди предимно на личните отношения. Забравяте какви покупки за дома са ви възложили.

Не спорете за щяло и нещяло с близки, приятели, с непознати. Ще си печелите тяхната неприязън, а не е изключено и някои от вас да са потърпевши от агресия на непознати. Ако искате да се справите бързо със задълженията си, не проявявайте ината си.

ТЕЛЕЦ

Странно за вашия стабилен знак, но сте склонни да загубите вяра във възможностите си заради душевни колебания и депресия. Начинанията обещават провал. Допускате грешки заради разсеяност и недоглеждане. Избягвайте да се товарите с работа над вашите възможности. Не мислете за възможните трудности, за да не ги предизвикате сами. Опитайте се да се задълбочите в работата си, въпреки че постоянно някой ви прекъсва. Дразните се от невъзможността да работите концентрирано, но няма как да се справите, ако вдигнете скандал на досадниците. Бизнесмените не бива да се съгласяват на инвестиции. Да отложат разговорите за ноември. Много говорите. През почивните дни ще патите, ако си просите скандал с изискване към вашите близки за пълно подчинение на вашата воля. Създайте си положителни емоции. Разтоварете се от напрежението в спортната зала или с разходка в парка. Ако сте служители, внимавайте с думи и дела да не заслужите уволнението си. Преценете къде допуснахте грешка в изминалите дни. Използвайте своя чар при срещи с непознати хора. Изразявайте се ясно. Не се оплаквайте от трудностите. Вашите близки ви подкрепят. При някои от вас пътуване ще стане причина за професионални конфликти, както и с вашите близки. Ако няма кой да ви замести, ви съветвам да го откажете, дори да си изпросите наказание. Поставяйте си постижими цели. Избегнете напрежението и ограничете срещите си до минимум. Избягвайте случайните запознанства, които ще ви напрегнат. Отхвърлете домашните си задачи, за да не скарате с половинката си.

БЛИЗНАЦИ

На 17-и проведете важните си делови разговори. Следобед имате възможността да проведете среща с ваши нови колеги или служители и да им разясните техните задължения, но без да наставничите и без опит да им докажете, че вие сте тези, които държат и ножа, и сиренето.

Избегнете с разум и без емоция трудностите, особено в отношенията си с вашите близки. Нямате повод за притеснение, но сте напрегнати в очакване на проблем. Новите задачи ще ви донесат успех, признание, но и възможност да обогатите знанията и уменията си. Не мърморете и не отказвайте предложената ви допълнителна работа, предстоят ви сериозни разходи. Не пропускайте възможността за себеизява. Разчитайте на себе си. Отстоявайте принципите си. Засилва се вашата увереност, но си спечелите врагове. Опитите да покажете знанията си и да наложите мнението си ще предизвикат недоволство. Бъдете предпазливи към запознанствата и не правете опити да се сближавате с непознати в почивните дни. Бъдете решителни и действайте бързо при спешна необходимост. Не мислете дълго, не се колебайте. Промените са във ваша полза, стига да го осъзнаете навреме и да ги подкрепите. В същото време сте прекалено критични. Вторачили сте се в дреболии до степен да изнервите близките си. Не разчитайте на тяхната помощ. Деловите разговори са проблемни, отложете ги. Разсеяни сте и не ви се ходи на работа затова, ако няма как да си останете у дома, не е изключено да си докарате неприятности или да си изпросите наказание заради немарлива работа. Пазете се от производствени травми.

РАК

Мислите за почивните дни, но по-добре се съсредоточете и завършете докрай работата си. За разлика от личните ви отношения, които са в криза, на работното място сте перфектни. Ако сте уговорили делови срещи, не взимайте импулсивни решения. Настроението ви е отлично, уверени сте в силите си, но успехът може да ви изневери заради прекомерно самочувствие. Без особени усилия ще се справите с най-важните си задачи, въпреки че сте импулсивни. Искате да осъществите ваша голяма мечта, но не го правете с устрем, който може рязко да бъде блокиран заради неочаквани трудности. Новите срещи ви носят рисковани предложения и много бъдещи разочарования. Овладейте емоцията си. Ограничете срещите и разговорите си. Изолирайте се от целия свят. Все пак не пропилявайте шансовете си за доходна работа заради прекалено дълъг размисъл, колебливост или безгрижие. Нетърпението и избухливостта ви вредят. Не взимайте прибързани решения за личния си живот. Дори и ако нещо промени плановете ви, не се ядосвайте и не търсете виновни за случващото се, а приемете че и е във ваша полза. През втората двойка почивни дни не пътувайте! Възможни са автопроизшествия заради ваше кисело настроение, което ви прави невнимателни, но и заради други участници в движението. Не се противопоставяйте на вашите близки. Отложете взимането на важни делови решения. Избягвайте запознанствата, не записвайте телефоните на новите си познати. Агресивни с близките си. И вие не знаете защо сте ядосани. Вашата самонадеяност дразни всички.

ЛЪВ

През втората половина на октомври се зявявате като добри професионалисти. Не се доверявайте на съветите на хора, които познавате от броени дни. Ако допуснете провал, ще се наложи да поемете цялата вина. Самоуверени сте и амбицирани да се справите с предизвикателствата, но е време да преразгледате вече създадените от вас делови отношения. Бъдете прозорливи при провеждането на делови разговори, свързани с работата ви и предстоящото подписване на дългосрочни договори. Периодът е неблагоприятен за командировки и сключване на сделки извън родното ви място или месторабота. Очаквайте вреда от хора, които искат да ви дискредитират, особено ако се занимавате с политика. Бъдете бдителни. Не се претоварвайте с работа. Пътувайте, ако ви е възможно. Ще се сблъскате с непредвидени трудности, породени от непознати хора, появили се неочаквано около вас. Въоръжете се с търпение. Не давайте заеми. Бъдете внимателни при обсъждане на работа, свързана с обществени организации и финансови документи. Внимателно се запознайте със съдържанието и значението на документите. Ще имате проблеми в общуването, ако сте прекалено претенциозни и изискванията ви към околните са ненужно високи. Не отхвърляйте съветите от вашите близки. Изяснете проблемните отношения. Ако обмисляте думите си и сте тактични, ще постигнете целите си. Всички начинания обещават добро развитие. Не се доверявайте на съвети на непознати хора особено ако ви ги натрапват настойчиво. Не се поддавайте на емоцията. Бъдете разумни и практични.

ДЕВА

Трудностите през тези две седмици са породени от неподходящи делови партньорства, които ви изтощават заради невъзможност да ги прекратите. Откажете срещи и разговори. Трудностите са преодолими. Справяте се блестящо с професионалните си задължения. Приятни мигове са свързани със запознанства, които ще ви донесат бъдеща полза. Горди сте с постиженията си. Настроението ви е приповдигнато. Блокирайте опитите на ваши колеги или партньори да ви отклонят от желаната от вас посока. Прекосили сте тяхно лично пространство и сте засегнали амбициите им, затова се опитват да ви вредят, но няма да успеят. Внесете яснота в личните си отношения. Преценете дали да смените работата си. Разсъждавайте с разума си. Информирайте вашите началници, ако решението ви е да напуснете. Не проявявайте нервност. Не проявявайте ината си. Поставете началото на нови занимания. Не споделяйте плановете си за следващия месец, за да не се окажете замесени в конфликт. Необходима е предпазливост и бърза оценка на ставащото. През втората двойка почивни дни сте отпаднали и уморени до обед, но ще се съвземете и ще проведете полезни делови срещи още в ранния следобед. Осигурете си допълнителни приходи. Трудностите са преодолими, ако не проявявате капризи на работното място и не рискувате. Пазете се от негативното влияние. Овладейте емоцията. Откажете предложения за инвестиции, за които нямате достатъчно средства и се налага да поискате финансова помощ или кредит. Не отказвайте предложенията за полезно сътрудничество в този ден.

ВЕЗНИ

Периода е изпълнен с изненади за мнозина от вас. Някои ще получат предложение за повишение, други уволнение. Работата ви спори, но сте прекалено податливи на влияние и може сами да се провалите, ако се вслушвате в нечии „добронамерени“ съвети. Проблемите на работното място са незначителни. Отстранете ги, работете активно, за да не пропилеете възможността за приходи. Не разчитайте на късмет. Неочаквано за вас ще ви подкрепят влиятелни хора. На добри приходи могат да разчитат всички, които се занимават с бизнес и с търговия на интелектуална собственост. Налична стока на склад е добра възможност да предприемете действия, чрез които да попълните бързо банковата си сметка. Предпазвайте от депресия, породена от желанието ви да надскочите собствените си възможности. Бъдете умерени. Делово пътуване ще ви донесе печеливши сделки. Приемете трудностите като предизвикателство и докажете, че не се притеснявате от тях. Избягвайте ненужните спорове и не рискувайте да хлътнете в криза, като защитавате ваш колега, който се е забъркал в конфликт. Разсеяността ви вреди. Забравяте какви покупки за дома са ви възложили, което е повод за скандал. Предложете да отидете на ресторант. През почивните дни не избързвайте, ако искате да предприемете промени в живота си и ги обмислете още веднъж. Прекалено сте чувствителни. Емоцията ви пречи. Финансови проблеми са повод за лошото ви настроение. Застрашени сте от пропуски заради емоции, които впоследствие трудно ще поправите. Не пътувайте, мислете за здравето си, което понякога е зависимо от непознати участници в движението.

СКОРПИОН

Приложете знанията и уменията си и ще осъществите всичките си планове. Разчитайте на себе си. Искате ли помощ, ще ви бъде отказана. Ще ви изненада новина за финансови постъпления. Преценете какви разходи имате да покривате и го сторете преди да харчите за удоволствие. Склонни сте да се доверите на подвеждаща информация. Вашите импулсивни решения и емоционални реакции може да ви навредят. Деловите срещи са успешни, стига да не сте прекалено доверчиви и проверявате поднесената ви информация. Завършете служебните си задачи, но не се ядосвайте, че начинанията са все провал, забравяте, че допускате едни и същи грешки. Подхождайте разумно към проблемите си, без значение от какво естество са. Не се преуморявайте с работа, оставайки на работното си място до късно вечерта. Не допускайте намеса на некомпетентни но напористи хора, ако искате да се справите бързо и безпроблемно със задачите си. Не пропускайте да проявите решителност в постигане на целите си. През втората двойка почивни дни проблеми в семейството са ви развалили настроението, но ще надмогнете яда си и ще приберете жилото. Недейте да мислите как да мъстите и жилите с отровни думи. Възможни са неочаквани запознанства, а също и незабравима романтична среща. Не се притеснявате от трудностите по пътя си, въпреки че около вас все има някой, който да ви напомни за тях.

СТРЕЛЕЦ

През втората половина на октомври отхвърляте с лекота всички служебни задължения. Бъдете внимателни на пътя, ако ви предстои делово пътуване. Не взимайте важни решения и не подписвайте финансови документи през първата седмица от периода. Бъдете внимателни към предложенията за инвестиции. Промените на работното място са изцяло във ваша полза. Не проявявайте доверчивост към деловите си партньори, за да избегнете финансови загуби, но проявата на недоверие и прекалената ви мнителност е причина за конфликти. Успехите и провалите ви зависят само от вас. Опитайте се да бъдете безпристрастни. Ако следвате верните ходове, може да ви предложат повишение. Избягвайте критиката и не показвайте лошото си настроение на работното място. Не прекалявайте с вслушване в безсмислените разговори, а вие сте любопитни и постоянно надавате ухо. В почивните дни пътувайте със семейството или с приятели, за да се отпуснете от напрежението и да се заредите със сили, които са ви нужни, въпреки неприятностите, които ви създават вашите близки. Пътуванията ви носят полза и успокоение. В нервността си сте способни да предизвикате загуби. От вас зависи да не се предавате във властта на емоцията и да постигнете целите си. За разлика през първите два, през вторите два почивни дни в периода препоръчвам да не пътувате, възможни са автопроизшествия. Ако сте на ръководен пост, бъдете внимателни, когато подготвяте документи, особено свързани с кредити. Склонни сте да реагирате негативно импулсивно на всяка изречена дума или критика. Ако сте сдържани, ще избегнете конфликтите. Всички рисковани начинания са провал.

КОЗИРОГ

В петъчния ден е възможно да получите неочаквани делови предложения и шанс да сключите договор за допълнителен бизнес. Вечерта роднински разправии заради имуществени делби ще ви загубят часове от времето. През седмицата успехът е с вас, ако целите да постигнете договореност, която ще ви поведе към нов финансов връх. Заемете се с всичко сами, за да сте сигурни в крайния резултат. Приходите ви са достатъчни, за да имате за развлечения, зимна отпуска и да оставите дори малко настрана. Планирайте разходите за следващия месец. Пазете се от негативно влияние. Контролирайте емоцията, не сте застраховани от грешки. Не харчете за капризи. Имате възможност да разрешите личните си проблеми. Стабилизирайте отношенията си у дома. Не се впускайте в нови запознанства и флиртове дори и ако още търсите половинката си, а любовта все ви убягва. Избегнете неприятностите и изненадващите конфликти с малко познати или непознати хора. Не се захващайте с нови задачи. В почивните дни проблемите ви са в семейството. Не допускайте чувствата и импулсивните решения да попречат на вашия разум да намери верния път за тяхното преодоляване. Каните се да заведете приятели на ресторант. По-добре не го правете в тези почивни дни, защото неочаквано за вас ще събудите тяхната завист, независимо че не ви е за пръв път да сте заедно на заведение. Направете оценка на отношенията си, за да избегнете бъдещите проблеми. Деловите срещи и пътуванията ще бъдат провал, защото сте разсеяни и готови да черпите заради фантазиите си.

ВОДОЛЕЙ

През целия двуседмичен период бъдете внимателни. Избегнете запознанствата, ще си спестите бъдещи усложнения. Предпазливостта е задължителна при инвестиции, за да не предизвикате финансови загуби. Застрашени сте от сериозни грешки. Нищо не е в състояние да ви попречи на плановете, ако вие самите не решите да се отдадете на развлечения и оставите работата на самотек, което предопределя провала ви. Отказът на близките ви да се съобразят с вашите желания ви потиска. Страдате, защото се чувствате нещастни и неразбрани. За сметка на това на работното място е спокойно и отхвърляте много работа. Не прекалявайте с претенциите си към вашите близки и не се опитвайте да бягате от задълженията си у дома. Очаквайте трудности, свързани с приходи, но заради потиснатото ви настроение е възможно вместо да разрешите проблема, да го задълбочите. Уверени сте в себе си. Изпълнени сте с желание да докажете на всички вашите способности. Предпазвайте се от предложения за уж печеливши, но в перспектива губещи инвестиции. През почивните дни ограничете срещите и запознанствата, за да си спестите скандалите заради интриги на ваши роднини. Дните са напрегнати. Пазете се от познати, всъщност неприятели, заради емоцията си сте лесна жертва. Общувате с удоволствие, което увеличава риска от скорошни проблеми. Не отлагайте без причина деловите срещи. След време ще съжалявате, ако сега уговаряте кредити чрез познати и с връзки.

РИБИ

През втората половина на октомври емоцията и импулсивните действия ви вредят и тласкат към прибързани решения. Съветвам ви да не провеждате важни за бъдещето ви делови разговори. Избегнете разговорите с непознати хора, дори и ако ви се струват много симпатични. През първата седмица ви изнервят лични проблеми. Не ги споделяйте с колеги и приятели, няма да ви стане по-леко. Бъдете търпеливи и не предизвиквайте конфликти, само защото вие самите сте без настроение. Не се вживявайте в критиката на злонамерени хора. Налага се да останете на работното място до късно. Предупредете вашите близки, за да си спестите ревността и скандалите. Промените са във ваша полза. Все пак, ако се съмнявате в тяхната полезност, се откажете и не рискувайте. Контролирайте прекомерната си емоция, възможни са кризи в личните отношения. Желанието да се противопоставяте и да спорите, при някои от вас до агресия, ви превръща във враг на околните. Хората странят от вас. Не допускайте чувствата да попречат на разума ви да види истинските черти на хората, домогващи се до вашите планове. Не разчитайте на късмета си. В състояние сте да постигнете много, но сами, без чужда помощ. Бъдете търпеливи на работното място. През втората двойка почивни дни ви съветвам да си останете у дома, възможни са проблеми. Не се впускайте в начинания, за да избегнете сигурния провал. Мерете си думите, внимавайте къде стъпвате. Проявете умерено съчувствие към проблемите на хората около вас. Нарочно драматизират ситуацията, в която са попаднали, за да им помогнете с пари, които няма да си върнете. Вашето променливо поведение е причината да дразните всички.

17 ОКТОМВРИ – ПЕТЪК

Луната е в Дева.

При родените в Дева и при хората, които имат Луна или асцедент в този знак, не са изключени проблеми с жлъчката, черния дроб, далака, подстомашната жлеза, особено ако имат хронични заболявания, които днес може да се обострят.

18 ОКТОМВРИ – СЪБОТА

Луната е в Дева.

При родените в Дева и при хората, които имат Луна или асцедент в този знак, не са изключени проблеми с жлъчката, черния дроб, далака, подстомашната жлеза, особено ако имат хронични заболявания, които днес може да се обострят.

19 ОКТОМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната преминава от Дева във Везни.

Податливи на проблеми са хора, които са родени в един от двата знака и онези, които имат Луна или асцедент в един от тях. Да не прекаляват със соленото и сладкото, за да си спестят чернодробни и жлъчни проблеми, а и нарушаване функцията на бъбреците, пикочния мехур и подстомашната жлеза.

20 ОКТОМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната е във Везни.

Ето защо са възможни или прекален прием на течности и алкохол или липса на течности, което в двата случая това води до проблеми с бъбреците при родените във Везни и хората с Луна или асцедент в знака.

21 ОКТОМВРИ – ВТОРНИК

Луната преминава от Везни в Скорпион.

Ако не сте отговорни и прекалите с алкохола със сигурност ще си създадат проблеми не само с бъбреците и пикочния мехур, а и с половите органи, които може да се проявят в намалено либидо при мъжете и кръвоизливи при жените родени в двата знака или имащи Луна или асцедент в един от тях.

22 ОКТОМВРИ – СРЯДА

Луната е в Скорпион.

Родените в знака и хората с Луна или асцедент в същия знак да се предпазват се от проблеми с половите органи, от простуда и инфекциозни заболявания. Ще сте спокойни и уверени в себе си и дори меланхолични заради влиянието на Луната, но в същото време и готови да проявите агресията си, ако се опитват да ви унижават.

23 ОКТОМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната е в Скорпион.

Родените в знака и хората с Луна или асцедент в същия знак да се предпазват се от проблеми с половите органи, от простуда и инфекциозни заболявания. Ще сте спокойни и уверени в себе си и дори меланхолични заради влиянието на Луната, но в същото време и готови да проявите агресията си, ако се опитват да ви унижават.

24 ОКТОМВРИ – ПЕТЪК

Луната преминава от Скорпион в Стрелец.

Родените в един от двата знака и хората, които имат Луна или асцедент в един от тях, са податливи на проблеми с половите органи и черния дроб. Не прекалявайте с алкохола. До прехода на Луната са забранени операциите на половите органи, а след това свързаните с донорство и кръвопреливане, ако не са животоспасяващи, въпреки че и тогава крият риск.

25 ОКТОМВРИ – СЪБОТА

Луната е в Стрелец.

Податливи на здравословни проблеми са родените в Стрелец и хората с Луна или асцедент в знака. Спокойствието е достатъчно за да избегнете и проблемите с кръвното налягане и физическите травми. Забранени са операциите на черния дроб, кръвоносната система и свързаните с донорство, ако не са животоспасяващи, въпреки че и тогава крият риск.

26 ОКТОМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната преминава от Стрелец в Козирог.

Стрелците да забравят утехата с чашката, а и също така да помнят, че те, както и родените в Козирог, са длъжни да се предпазват от травми на костите. В тяхна полза е да внимават когато се движат по неравни участъци. Както винаги предупреждението важи за родените в двата знака и за хората, които имат Луна или асцедент в един от тях.

27 ОКТОМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната е в Козирог.

Податливи сте на травми на ставите и костите, а също и на алергични реакции. Предпазливостта е задължителна за родените в Козирог и за хората с Луна или асцедент в знака. Забранени са операциите на костната система, ставите и коленете, а също и ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи.

28 ОКТОМВРИ – ВТОРНИК

Луната е в Козирог.

Податливи сте на травми на ставите и костите, а също и на алергични реакции. Предпазливостта е задължителна за родените в Козирог и за хората с Луна или асцедент в знака. Забранени са операциите на костната система, ставите и коленете, а също и ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи.

29 ОКТОМВРИ – СРЯДА

Луната преминава от Козирог във Водолей.

Предпазвайте се от алергии и проблеми със зрението, както и от травми на костите и ставите и на проблеми с вените. До прехода на Луната са забранени операциите на костите, сухожилията и ставите, а след това на ставите, вените, очите и апендикса, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

30 ОКТОМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната е във Водолей.

Предпазвайте се от травми на костите, ставите, вените. Пазете очите си от преумора, ако сте родени във Водолей или имате Луна или асцедент в този знак. Забранени са операциите на костите, колянната става и вените, ако не са животоспасяващи.

31 ОКТОМВРИ – ПЕТЪК

Луната преминава от Водолей в Риби.

Съветвам родените в двата знака да си наложат спокойствие, каквото и да се случва около тях и да не се опитват да се намесват ако няма да са полезни, за да избегнат травми, но и проблеми с нервната и лимфната система. До прехода на Луната са забранени операциите на костите, ставите и вените, а след това операциите на стъпалата, лимфната система и за премахването на кисти, ако не са животоспасяващи.