ОВЕН



От първия ден на двуседмичния период отхвърлете най-важните си

служебни задачи. Прекалената ви чувствителност към критика е причина за

разправии. Не заливайте с яростен гняв колегите си, те не са виновни, че се налага да работите заради изостанали задачи. Меркурий е ретрограден през целия период. Умората от една страна е причината да сте несговорчиви и мудни, а от друга да сте склонни към импулсивни действия и прибързаност. Подгответе пътуване, свързано с провеждането на делова среща, която ще предизвика полезни промени в плановете ви. Почивните дни през този период ви поднасят изненадващите приходи - резултат от приключени съвместни проекти. Не доказвайте възможностите си, като рискувате и се впускате в авантюри. Бъдете отговорни към семейството си, както и към здравето си.

ТЕЛЕЦ

Въпреки че от началото на двуседмичния период имате много работа,

свързана с незавършени задачи, не разчитайте на помощ. Очаквайте новина

за финансови постъпления. Не пропускайте съдбовния шанс да проведете

планирани и важни за вас делови разговори, но с разума си, защото през

първата половина на месеца Меркурий е ретрограден. Пътувайте само при

уговорена неотложна делова среща. Очаквайте предложение за

допълнителна работа. Не допускайте загуба на пари заради необмислени и

рисковани действия. Изнервени сте, а емоцията допълва невъзможността да

си наложите спокойствие. През петте почивни дни прибързано изречените

упреци към колегите и близките ви, могат само да ви навредят. Запазете

спокойствие, бъдете отговорни и тактични. Предложения за работа в

съдружие, ще ви донесат добри приходи, през втората половина на месеца.



БЛИЗНАЦИ

През първата половина на месеца опитите ви да откриете нова, по-

подходяща среда, са породени от желанието да се запознаете с хора, които да обогатят живота ви. Очертава се възможност за допълнителна изява. Внимавайте със запознанствата, защото Меркурий е ретрограден през целия период. За да избегнете неприятностите, не споделяйте нищо за себе си. Всяка информация ще бъде използвана срещу вас в близко време. С лекота имате шанса да наложите мнението си пред вашите колеги и приятели. Дали ще ви подкрепят, зависи от доверието им, защото често смесвате действителността с вашата фантазия. През петте почивни дни не губете времето си със странични занимания. Ако работите, ви съветвам да се трудите усилено и да не прехвърляте задълженията си на колеги, които ще ви създадат проблеми. За пореден път емоцията ви е господар.

РАК

През първите две седмици на месеца преценявайте правилно деловите си действия. Не се опитвайте да налагате мнението си, ако искате успехите да не ви изоставят. Избягвайте необмислените начинания. Прибързаността ви е изявена и ви подтиква към грешки. При възникнала необходимост да подпишете спешни документи откажете категорично, след като Меркурий е ретрограден през двете седмици. Отложете подписа за втората половина на месеца. През петте почивни дни сами си създавате проблеми от които няма да излезете сухи и невинни. Неприятен факт е, че се лишавате от уважението и важната подкрепа на хората около вас. Не отбягвайте деловите си

отношения. Опитайте се да не влизате в спор. Не се захващайте с нови

задачи. Стабилизирайте постигнатото до момента. Внимавайте със

запознанствата. Не изневерявайте.

ЛЪВ



От днес до средата на месеца пътувайте, ако работата ви е свързана със

срещи в други градове. Ще постигнете целта си единствено чрез работа и

собствени усилия. Независимо от трудностите през периода се справете със

задачите си. Ако ги забавите няма да си спестите грешките заради

разсеяност и умора. Вашите колеги са склонни да са безотговорни към

техните задължения, но не бива да им помагате, защото ще си спечелите

неприятели. През петте почивни също не бива де се натоварвате с чужди

отговорности. Отложете планираните срещи, ако не сте обмислили в

детайли идеите, които искате да обсъдите. Подгответе, но не подписвайте

документи, свързани с предстоящи парични преводи, особено при все още

ретроградния Меркурий. Избягвайте ненужните разходи. Не изяснявайте

агресивно личните си отношенията си, ако сте ги обтегнали. Съхранете

здравето си.

ДЕВА

От началото на двуседмичния период сте склонни инатливо и неуверено да

вървите срещу себе си и да отдалечите професионалните си постижения.

Срещите са разочароващи. Забравете за начинанията, защото Меркурий е

ретрограден до края на периода. Не си създавайте врагове сред вашите

делови партньори, които ви ценят и уважават. Очаквайте заслужени и

впечатляващи с размера си приходи, които са повод за завист. Предстои ви

успешна делова и творческа дейност. През петте почивни дни не допускайте

необмислени промени, затрудняващи изпълнението на служебните ви

задачи, заради които ще изчезне цялата ви самоувереност. Не ви съветвам да

пътувате, избегнете неприятностите на пътя. Ласкателствата ви обещават проблеми след време. Запознанствата са разочароващи. Избягвайте ги, ако не е възможно, бъдете дистанцирани.

ВЕЗНИ

През първата половина на месеца не се поддавайте на изкушението да

предприемете промени, особено при ретроградното движение на Меркурий.

Ако не са планирани няма да ви донесат очакваните резултати, а провалът

ще ви депресира. Отхвърлете най-неотложните си служебни задължения, за

да не пречат на начинанията. Откажете пътуване, спестете си проблеми на

пътя. В противен случай приемете, че създавате ненужно напрежение и

каните сами неприятностите. По време на празничния и четири почивни

дни ви съветвам да не предприемате рисковани начинания. Поведението ви

ще изнерви близки и приятели. Стабилизирайте позициите си. Ако за вас

дните се са работни, сте задължени да завършите задачите си. Не спорете, че

ви натоварват ненужно, и проявете отговорност. Острият ви език, който ви е

трудно да държите зад зъбите си, е причина за неочаквани проблеми у дома.

СКОРПИОН

През първите петнадесет дни на месеца сте обсебени от намерението да

печелите повече от колегите си, но си гарантирате неприятели. Забравете за

начинанията, защото са обречени на провал и заради ретроградния

Меркурий. Обмислете нови възможности за изява, които ви носят приходи.

Запазете спокойствие и се въоръжете с търпение, за да поправите

допуснатите грешки. Осъзнали сте, че завистливи колеги ви пречат да

постигнете целите си, и сте напрегнати и раздразнителни. През празничния

и четирите почивни дни опитвате да разрешите досадни проблеми. Не се

налагат рисковани действия, а и не бива да ги допускате, защото късметът и

прозорливостта не са на ваша страна. Не позволявайте заблудата във вашите

истински възможности да се превърне в началото на сериозен провал. Бъдете

обективни в преценката за себе си и не спорете с никого.



СТРЕЛЕЦ

От първия ден на двуседмичния период помогнете на колегите си и се

постарайте да изгладите недоразуменията, възникнали преди време.

Прибързаните действия и думи са нежелателни. По-добре е да не взимате

важни решения, Меркурий е все още ретрограден. Ако са от значение за

бъдещите ви планове, ще си спестите грешки, породени от желанието ви да

изпреварите времето. Назряващ служебен проблем няма да се реши във ваша

полза. Не налагайте мнението си, за да не развалите отношенията с колегите

си. Празничния и четирите почивни дни и не позволяват договаряне на съвместен бизнес и подписване на финансови документи, но вие сте изкушени да насилите Съдбата, което ви обещава провал. Не го допускайте. Анализирайте финансовото си положение. Изненадват ви интересни запознанства, но дали ще имат продължение, зависи от вашето поведение.

КОЗИРОГ

През първата половина на месеца не се опитвайте да надминете вашите

конкуренти, като надскачате собствените си възможности. Стабилизирайте

постигнатото в изминалите дни. Бъдете внимателни, защото под маската на

привидната ви стабилност бушува емоция, която може да ви изиграе лоша

шега. Предпазливостта е задължителна при ретроградния Меркурий.

Разчитайте само на себе си. Изпълнявайте задачите си както се очаква от вас.

През празничния и четирите почивни дни споделете идеите си. Не се

захващайте с новите си задачи през този период. Ако развивате собствен

бизнес с помощта на влиятелни партньори, ще създадете отлична основа за

бъдещи приходи. Чувствате се изпълнени с енергия и сте устремени към нов

материален връх. Вашето умение да мислите аналитично и задълбочено ви

помага. Съхранете личните си отношения и здравето си.



ВОДОЛЕЙ

От петък и през първата половина на месеца проведете уговорените работни

срещи, въпреки ретроградния Меркурий. Разговорите са важни за вашите

планове, не ги отлагайте, но не бива да подписвате договори за съдружие

или финансиране на проекти. Не спорете, за да избегнете конфликтите и

напрежението в отношенията с колегите си. Бъдете умерени в критиката,

дори и ако е заслужена. Ще се натоварите с повече отговорности заради

отсъствието на ваши колеги. През празничния и четирите почивни дни

бъдете отговорни към себе си и не проявявайте доверчивост. Късметът може

да ви изневери. Измамниците ви дебнат навсякъде, особено при теглене на

пари от банкомат. Предпазвайте се от кражби, не ги провокирайте. В

общуването с колегите си бъдете компромисни. Съхранете хармонията в

дните си и пазете здравето си.

РИБИ

Пред двуседмичния период е водещ стремежът ви да печелите пари. Дейни

сте и отхвърляте с лекота задачите си, но внимавайте, защото Меркурий е

ретрограден през целия период. Поемате всички професионални

отговорности. Въпреки това не помагайте на ваши безотговорни колеги, а ги

оставете да се справят сами със задълженията си. Откажете се от

рискованите начинания и ще избегнете бъдещите проблеми. Заемете се с изпълнението на спешните задачи. В празничния и четирите почивни дни начинанията не само са успешни, а и ще ви донесат признанието, към което се стремите от месеци. Вникнете в идеите, които ви предлагат, за да не усложните ненужно отношенията си. Съхранете спечелените пари и през втората половина на месеца изчакайте възможност да ги вложите. Не се намесвайте, ако около вас се намират агресивно спорещи хора. Здравето ви е стабилно. Забранени хирургически интервенции, ако не са животоспасяващи:

Луна в Риби - забранени са операциите на стъпалата, ноктите на краката и на

лимфната система.

Луна в Овен - забранени са операциите на главата, на очите, на ушите, на

носа и на лицето - включително пластичните, филърите и ботоксът, ваденето и

лечението на зъби.

Луната в Телец - забранени са операциите на щитовидната жлеза, на гърлото,

ваденето на сливици, лечението и ваденето на зъби.

Луната в Близнаци - забранени са операциите на белите дробове, на

хранопровода и трахеята и на дланите.

Луната в Рак - забранени са операциите на жлъчката, стомаха и панкреаса,

включително и пластичните за уголемяване на бюста.

Луна в Лъв - забранени са операциите на сърцето, кръста и диафрагмата.

Луна в Дева - забранени са операциите на панкреаса, стомаха, жлъчката,

черния дроб и далака. Забранени са и процедурите за премахване на тлъстини

от коремната стена, заради бавното зарастване на тъканите.

Луна във Везни - забранени са операциите на бъбреците и пикочния мехур, а

също на бедрата, включително и процедурите за изсмукване на мазнини.