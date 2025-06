ОВЕН

От началото на двуседмичния период стабилизирайте постигнатото на

работното място и не правете опити да започвате новите задачи. Помогнете

на колегите си да завършат в срок своята работа. Напрежението е огромно и

може най-неочаквано да отклони успеха от пътя ви, ако не го овладеете. Не

планирайте важни делови срещи и не влизайте в спор с никого на вашето

работно място. Жънете материални успехи, които за пореден път ще ядосат

вашите колеги. Подхождайте разумно към проблемите, които ви създават

ваши роднини и не проявявайте щедрост. Не давайте заеми. През почивните

дни от вас се изисква сериозно отношение към задълженията ви. Не

създавайте предпоставка за недоразумения на работното място и за

разправия с колегите си. Грубостта на ваш колега не е причина да сте

агресивни. Вашата активност ви осигурява допълнителни приходи, ако не

решите, че парите са ви достатъчни и не пропуснете сами добрите

възможности за увеличаване на доходите. Не забравяйте, че семейните

неприятности не ви дават право да изоставяте професионалните си

задължения. Не споделяйте плановете си, ако развивате собствен бизнес.

ТЕЛЕЦ

Нека седмиците бъде изтъкана от положителни емоции, но от вас се изисква

да бъдете коректни, честни и отговорни в отношенията си към хората от

вашето обкръжение. На работното си място ще приключите проект, от който

зависи бъдещият ви професионален възход. Помислете как да

стабилизирате завоюваните позиции на работното място. Предприемете

бързи действия. Проявете инициативност и упоритост, но бъдете внимателни.

Прибързаността е забранена, дори и ако сте планирали начинания. Не се

опитвайте да надхвърлите възможностите си. Откажете разговорите, делови

и лични, които не водят до крайни резултати. Ако сте по сдържани и

сговорчиви, ще се справите бързо със задачите си и ще избегнете

конфликтите и критиката. Избягвайте излишните разговори, защото не водят

до полезни резултати, а до раздразнителност заради нечие засегнато

самочувствие. Промените са полезни, ако сте съгласни с тях. През почивните

дни не се лутайте без цел и посока, защото трудно ще се справите със

служебните си задачи ако мислите ви са свързани с желанието ви за

развлечение и вашите задължения и се чудите на кое от двете да дадете

предимство.

БЛИЗНАЦИ

През първите дни на двуседмичния период може да се наложи да работите

до обед, а след това, за ваша неприятна изненада, да ви изпратят в

командировка. Не бива да се притеснявате от този факт. Завършете задачите си доколкото ви е възможно. Ако се занимавате с частен бизнес, бъдете перфектни в документацията си. Очаквайте да получите известие за приходи. Промените, които предприемате, да са добре обмислени. През двете седмици сте заредени със сили и мислите за бъдещата си реализация.

Във ваша полза е да търсите нова, интересна сфера на дейност. Не

планирайте пътувания. Обмислете дали да направите изгодно

капиталовложение с подкрепата на проверени делови партньори, но не

бързайте да давате дума. Не се съгласявайте да взимате кредити и да

давате заеми. Почивните дни позволяват да поставите началото на нови

занимания. Идеите ви, които се струваха на вашите колеги и партньори

невъзможни, през този период се възприемат като интересни и осъществими.

Предстоят ви интересни запознанства, обещаващи ви подкрепа на

перспективни начинания. Обогатявате се с нови знания и впечатления, които

ще премахнат умората.

РАК

През този период очаквайте служебни проблеми, заради трудности,

породени от желанието ви да спечелите повече от колегите си. Не спорете

инатливо с тях, за да не си развалите отношенията, че оттук нататък и през

целия следващ месец ще ви върви на караници. Пазете се от

недоброжелатели. Ще усетите прилив на сили и ще преодолеете трудностите

по пътя си, а и се радвате на добри приходи. Ако сте съумели да избегнете

неправилните действия, ще получите важна информация и ще си направите

верните изводи как да действате в бъдеще. Не провеждате предварителни

разговори за разширяване на бизнеса или за смяна на работното си място,

защото няма да получите подкрепа, дори и общото настроение да е

приповдигнато. Бъдете предпазливи при запознанства особено ако сте в

отпуска. Ако сте на работа в почивните дни, извършете промени на

работното място. Тези от вас, които са собственици на фирма съветвам да

обмислите как да обновите вашия офис. Ако сте нечии подчинени

стабилизирайте постигнатото и при необходимост се срещнете с

началниците си, които искат да видят резултатите от поставените задачи.

Похвалата им ще ви зарадва.

ЛЪВ

От началото на седмицата дните ви са напрегнати, защото сте изнервени от

липсата на почивка. Успокоява ви потвърждението, че сте вложили парите си

разумно в избраната инвестиция и нямате повод за безпокойство. Съветвам

ви да проведете ползотворни разговори, свързани с намерението ви да

смените работата си, ако вече не отговаря на знанията ви и не ви позволява

професионално израстване. Търпението и желанието за компромиси са във

ваша полза, за да преодолеете проблемите. Често сте склонни да забравяте,

че импулсивността ви е причина неволно да засегнете някого. Не се

колебайте и се извинете. Бъдете прозорливи при провеждането на делови

разговори, свързани с подписването на дългосрочни договори. Очаквате да

чуете какви са резултатите от вашето начинание. Не бива да се изненадвате,

ако кажат, че не са добри, защото се опитват да ви засегнат. През почивните

дни не спорете с колегите си и се занимавайте само с рутинната си работа.

Ако искате да наложите мнението си, сторете го без агресия. Погрижете се да

защитите интересите си, въпреки че емоцията ви е господар в този период.

Склонни сте да се карате дори с хората, които са добронамерени и готови да

ви помогнат в трудни моменти.

ДЕВА

През седмицата обмислете кого да поканите и създайте работна група за да

поставите началото на новия си проект. От вас зависи да подберете

правилно хората, с които ще работите добре и в разбирателство. Въпреки, че

ви очакват противоречия в отношенията, деловите предложения ще ви

зарадват, а и завършването на задачите. Бъдете сдържани, за да избегнете

загубите. Периодът не е благоприятен за бизнес разговори и обсъждане на

нови проекти, но е ползотворен за работещите в областта на банковото

дело и финансите, за да прегледат натрупаните документи, стига да са

склонни да се лишат от почивката си. Проведете полезни разговори.

Партньорските ви отношения са активни. Избегнете бъдещ конфликт с

ръководството заради прояви на капризи. Стабилизирайте

професионалните си позиции. През почивните дни ще научите за

предстоящо посещение от чужбина. Налага се да промените плановете си, за

да се подготвите да посрещнете ваши делови партньори или гости. Бъдете

упорити! Периодът позволява да се отдадете на обществен живот, но сте

притеснени без да знаете точно за какво. Може би това, което правите не ви

носи очакваното удовлетворение.

ВЕЗНИ

Дните през цялата седмица ще са изпълнени със срещи и разговори, които

целят да ви провалят в делови план и да допуснете да променят програмата

ви за втората половина на месеца. Не споделяйте плановете си, не

променяйте графика си, за да избегнете сериозни бъдещи неприятности.

Вашата сдържаност и тактично възприемане на мнението на колегите ви ще

бъдат оценени. Заемете се с разрешаването на неотложни проблеми.

Трудностите ви амбицират да докажете възможностите си. Към средата на

периода сте чувствителни към всичко свързано с вашата професионална

дейност, заради критика, която е неоснователна. Радвате се на добри

приходи. Пред вас се очертава възможността да сключите изгоден договор.

През почивните дни сте изпълнени с надежди, че ще осъществите

грандиозните си планове, повечето от които са постижими. Ще спечелите

добри пари, ако се занимавате с търговия и особено ако имате склад за

продажба на едро. Оформете договорите, които искате да подпишете през

седмицата. Не закъснявайте след работно време. Не забравяйте, че липсата

на свободно време, в което да бъдете с близките си ще ги настрои срещу вас.

От вас зависи да избегнете скандала.

СКОРПИОН

През седмицата проведете планираните делови разговори и насрочените

срещи с хора, които търсят помощта ви. Следобедите на всеки ден имате

възможност да проведете срещи с вашите колеги. Всички делови разговори

ви носят удовлетворение, въпреки че сте напрегнати. На работното ви място

цари хармония, която ще ви помогне да се справите със задълженията си.

Отново предупреждението към вас е да се пазете от запознанства, които не

ви харесват от пръв поглед. Интуицията ще ви предпази от провали в делово

отношение, заради доверяване на непознати хора, обещаващи ви без да сте

я искали перспектива за сътрудничество. Ако пътуванията са неотложни,

бъдете внимателни, не превишавайте скоростта и спазвайте знаците.

Анализирайте разговорите си и осъзнайте грешките си от началото на

периода. Обмислете бъдещите си планове без да ги споделяте. Не

разчитайте на късмета си През почивните дни ще получите неочаквани и

впечатляващи околните приходи. Въпреки този факт не се надявайте, че ако

инвестирате, ще се зарадвате на бърза възвращаемост на вложените пари.

Активната работа е единствената гаранция за успех. Не се притеснявайте да

поискате помощ и да разрешите важен проблем, който не бива да ви

притеснява повече.

СТРЕЛЕЦ

През цялата седмица сте впечатляващо дейни на работното си място.

Всички задачи, които сте планирали, ще ви донесат положителни резултати.

Пътуванията са ползотворни. Не отлагайте командировка. Бъдете активни,

за да отхвърлите деловите си задачи. Находчивостта ви и правилната оценка

на ставащото ще ви позволят да подобрите финансовото си състояние.

Напрежението ви пречи да запазите спокойствие, но ви съветвам да го

постигнете на всяка цена. Ще сте с потиснато настроение заради разправии с

колегите ви. Не споделяйте плановете си, защото ще ви провалят заради

бликналата завист. Възползвайте се от всяка благоприятна възможност да

изява. През почивните дни имоте възможност да анализирайте отношенията

с хората от обкръжението си, чрез получената полезна информация. В този

период казаното от вас ще бъде запомнено, ако имате публична изява или

пък в медиите. Постигате поставената цел, ако не взимате прибързани и

необмислени решения. Импулсивните ви постъпки отдалечават мига на

завършването на деловите ви задачи. бъдете компромисни и не

надхвърляйте възможностите си на работното място. Пътуванията са

успешни, но бъдете внимателни, ако сте зад волана. Не обиждайте и не

критикувайте!

КОЗИРОГ

От понеделник ви очакват промени, от които е добре да се възползвате.

Разкрийте неподозирани възможности на работното си място. Трудностите са

преодолими, стига да не се притесните. Този път вашата активност ще ви

донесе очакваните резултати въпреки не малкото трудности. Успехите ви

зареждат с оптимизъм, особено ако се занимавате с творчески професии.

Осъществете намеренията си в професионален план. Периодът е идеален за

първа среща и изненадва с неочаквани делови запознанства. Завистта на

неприятели ви подтиска и пречи на ползотворната ви работа. Не е изключено

влошаване на материалното ви състояние поради ваши грешки. Не

отказвайте помощ от приятели и колеги. Не започвайте нови задачи на

работното място, дори ако са ви разпоредени, особено такива, от значение

за бъдещите ви професионални планове. Няма да ви донесат мечтаните

резултати. Ще ви досаждат ваши роднини, при това през почивните дни, за

да ви искат отново пари, които няма да ви върнат за пореден път. По-добре

им откажете, защото ще развалите отношенията си, което не е водещата

причина, а тя е, че вие самите ще изпаднете във финансова криза. А и до

момента не сте наясно за какво харчат с широки пърсти вашите пари.

ВОДОЛЕЙ

От първия ден на периода трудностите възникват по вина на вас самите, но

са повлияни и от странични фактори, появили се в живота ви. Подвластни сте

на желанието да подобрите финансовото си състояние, но днес това няма да

е лесно. Рискувате да усложните отношенията с колегите и началниците си.

През този период ще се придвижвате бавно нагоре по професионалната

стълбица. Налага се да изживеете напрежение в работата. Не рискувайте и

запазете спокойствие, колкото и да не одобрявате ставащото около вас.

Блокирайте опитите да ви отклонят от поетия път. Периодът е добър за нови

задачи, но не бъдете прибързани. По-добре е да действате внимателно и да

не допускате грешки. Отношенията на работното ви място се стабилизират.

Ще ви предложат повишение на заплатата. Склонни сте да оправите

отношенията си с хора, които са ви засегнали, но се сблъсквате със стена от

надменност. Ще създадете нови отношения с достойни хора. През почивните

дни начинанията са нежелателни. Завършете започнатите задачи. Значимо

предложение за делови задгранични пътувания изисква да прецените дали

ще се справите с разноските. Предпазвайте се от обещания за лесни пари,

свързани с инвестиции, които ви носят загуби.

РИБИ

От понеделник си наложете умереност в деловите ви разговори, действия,

начинания. Промените ще ви изненадат още преди обед. Не сте подготвени

за тях. Предпазвайте се от грешки, защото ви предстои разрешаване на

неотложни делови проблеми. Очаквайте добри приходи. Много от вас ще

получат хонорари, които ще ви помогнат да отидете на почивка. Успехът е

със занимаващите се с производство. Деловите предложения ще завършат с

уговорка за подписване на изгодни договори. Към края на месеца може да

сте подвластни на възникнали недоразумения. Финансови проблеми ви

развалят настроението. Бъдете внимателни, за да избегнете поне част от

деловите си притеснения. Внимавайте със срещите и не разваляйте

отношенията си, дори и колегите ви да са причината за проблемите. От

значение е правилната преценка на предложенията. През почивните дни

бъдете внимателни при делови срещи, за да избегнете бъдещи провали,

заради неизяснени клаузи в договорите, които се каните да подпишете.

Бъдете търпеливи и не предизвиквайте конфликти с вашите колеги, въпреки

че умишлено ви пречат да работите спокойно. Не пътувайте. Ще ви подведат

с лъжи за лесни печалби. Оценете силите си и се възползвайте от ставащото

около вас, като не нарушавате стабилността си.

