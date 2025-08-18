ОВЕН

През втората половина на август вашата активност ще окаже положително

влияние на работата ви и ще ви издигне на нов връх. Ще научите, че имате

отлични финансови постъпления. Начинанията са успешни. Направете

бъдещите си професионални планове. Би било добре да планирате

грижливо бюджета си за следващите месеци. Периодът ви дава възможност

както да пътувате, така и да предприемете промени на работното място. Ще

ви поднесат информацията, която ви е необходима, при това без да я искате.

Планирайте задачите си. В края на периода отложете деловите срещи,

защото ще ги запишете в графата провал. Не договаряйте финансово

сътрудничество, ако сте решили да разширите бизнеса си. Перспективите са

негативни. Новите предложения за работа да не ви главозамайват, защото не

е изключено да са подвеждащи. По-добре не напускайте сегашното си

работно място. Ще съумеете да се справите бързо с професионалните

трудности. От вас зависи да намерите верния път към бъдещи успехи. През

петте почивни дни похвалите на работното място, ако за вас дните са

работен, ще ви направят щастливи заради успешно завършените задачи и

перспективата за неочаквано добро заплащане.

ТЕЛЕЦ

От неделя всичко около вас се развива много бавно. Започнатото ще се

провали и ще сжалявате. Неочаквана новина за допълнителна работа е

причина да усложните отношенията с колегите ви. Не пътувайте. За пореден

път, но изненадващо, заради неспазени обещания на вашите началници, ще

останете разочаровани в очакванията си за големи печалби от ваши

начинания. Подвели са ви със сумата, която са ви обещали, но причината са

ваши завистливи колеги. Въздържайте се от пътувания. Можете спокойно

сами да взимате важни решения. Смело се захванете със служебните си

задачи и резултатите няма да закъснеят. Проведете дискусии и задълбочени

разговори. Всичко, което предприемате, трябва да е разумно. Подхождайте

аналитично към действителността около вас, за да си спестите провалите.

През петте почивни дни сте в отлична форма и с добро самочувствие.

Засилва се вашата увереност. Отношенията с близките ви в противовес на

изминалите скандални дни са хармонични и искрени. Тези от вас, които имат

проспериращ бизнес, ще си навредят, ако налагат мнението си насила и с

агресия.

БЛИЗНАЦИ

От първия ден на двете седмици имате възможност да осъществите

запознанства, които да ви осигурят финансова подкрепа. Все пак оглеждайте

внимателно ппредложенията и документите, за да не се окажете притиснати от непосилни клаузи. Работете задълбочено и не отказвайте предложенията за помощ. Ще се справите с всичките си задължения. Промените и пътуванията ви носят удовлетворение. Разнообразието, ако си го позволявате и не сте вкопчени само в работата си помага облаците над главата ви да се разсеят и да погледнете към бъдещето с повече оптимизъм. Не бива да мълчите, а се защитете. Може би е добре да прекратите отношенията си с тези хора, които видимо са се превърнали в непочтени. Вечерите предлагат възможност за стабилизиране на деловите и личните отношения и ви очакват часове спокойна работа, без напрежение и в разбирателство с вашите колеги. През петте почивни дни не се поддавайте на желанието да блеснете с нови идеи и промени. Време е за начинание, но не сте решили какво ви влече и кога да започнете. Не сядайте зад волана и не позволявайте да ви притискат с идеята за бързи начинания. Във вашаполза е, да ги обмислите и обсъдите. Може и да намерите допирни точки.

РАК

От началото на двуседмичния период отново ви изнервят затруднения. Ако

сте заети с творческа професия, ви очаква едно голямо разочарование. Ще

се наложи да направите корекция на плановете си, а това няма да ви хареса,

въпреки че сте заредени със сили и желание за работа. Промените на

работното място могат да ви изнервят, но след броени часове ще се убедите,

че са във ваша полза. Отложете уговорените делови срещи. Ще сте заредени

с оптимизъм и желание да изясните недоразуменията на. Стабилните

отношения с колегите ви гарантират подкрепа от тяхна страна. Колкото и да

не искате, анализирайте действията и грешките си. Съветвам ви да се

постараете да не навлизате в чужда територия само защото искате да

блеснете с професионалните си качества и възможности. Ще се провалите и

ще си спечелите неприятели. Намерението ви да проведете разговори за

сътрудничество няма да ви донесе очакваните резултати. През петте почивни

дни сте променливи и емоционални. Ако ви предстои да сключвате сделка,

не избързвайте, а обмислете всичко още веднъж. Не слагайте подписа си под

окончателен договор, дори и ако е планирано да се случи. Намерете мотив

да откажете. Наложете си спокойствие. Разчитайте на рутината и знанията

си.

ЛЪВ

Двуседмичния период изисква да сте представителни, да не се криете сред

хората, ако сте на прием и да не давате повод за съмнение в качествата и

интелекта си. На работното място се справяте отлично. Внимавайте да не

нагрубите някого и не налагайте мнението си. Сложете в ред документацията

на фирмата си. Добра новина и изгодно предложение ще ви донесат

приходи. И все пак за края на периода имате предупреждение - срещите ви

са много, а запознанствата могат да ви донесат не малко разочарования.

През последните дни сте подвластни на резки промени в настроението. Не се

разсейвате, а работете усилно. Справяте се не само със задълженията си, а

за изненада на завистниците и с всички проблеми, които възникват заради

вашите колеги, партньори, близки. В края на периода отново освен

финансовите постъпления ще ви зарадват и перспективни делови

запознанства и разговори. През почивните дни работата ви отегчава с

еднообразието си и сте готови за промени в професионален план.

Пътуванията са нежелателни. Внимавайте! Недообмислени решения ви

тласкат към грешки. Въпреки това ограничете срещите и запознанствата, за

да си спестите скандалите заради интриги на ваши роднини.

ДЕВА

Втората половина на август позволява да поставите началото на

запознанства, свързани с бъдещата ви самостоятелна дейност. Бъдете

предпазливи в деловите отношения и при обсъждане на договорите, ако сте

започнали скоро самостоятелен бизнес. Ще се ядосате, че ви пречат да

осъществите плановете си заради капризите на ваши колеги. Въпреки че сте

притеснени, но ще се представите блестящо в поредната си изява на

работното място. Постигате планираните професионални цели. Към края на

периода поднесете идеите си и не пропускайте да направите добра

обосновка, за да получите подкрепа. Пред вас се очертава предложение за

нова работа. Не избързвайте с отговора си. Разчитайте на себе си. Не

позволявайте липсата на спокойствие да провали работата ви. Избягвайте

запознанствата и се дръжте добре с колегите си. През петте почивни дни

пред вас се очертава възможност за бърз подем в материално отношение, но

веднага ще се намерят хора, които да ви предлагат да инвестирате

приходите си. Не го правете! Бъдете внимателни! Запознанства са основа

както за бъдещите ви успехи, така и за провал.

ВЕЗНИ

От първия ден на периода не пропускайте добрите възможности, дарени ви

от Съдбата. Ще разрешите финансов проблем. Емоцията няма да ви позволи

да сте обективни към колегите и партньорите си и ще стане причина за

разправии. Въпреки това се справяте отлично с рутинните си професионални

задължения. Промените са положителни. Позволено ви е обогатяване с нова

информация. Възможни са сблъсъци с ръководството, но ако сте търпеливи,

спокойни и знаете какво искате, ще изясните проблемите без много усилия.

За пореден път и вие, родените в знака усилно се стараете да общувате с

различни хора, сякаш си търсите нова среда. Не се разсейвайте, за да не

загубите напразно времето си. Бъдете точни и принципни и ще докажете, че

сте перфектни в работата си. Не се доверявайте на непознати или малко

познати хора. През петте почивни дни се чувствате в свои води на работното

място, но не проявявайте емоция и не взимайте импулсивни решения. Не

планирайте важни делови срещи. Не споделяйте плановете си. Ще срещнете

хора, които ще ви обогатят с нови знания и ще ви бъдат полезни.

Начинанията няма да ви донесат очакваните резултати. Отложете срещите и

разговорите. Не разчитайте на късмета си.

СКОРПИОН

Двуседмичният период не пропускайте да потърсите ново поле за развитие,

като проявите такт и търпение. Съветвам ви бъдете умерени в разходите.

Разногласия заради клевети на работното място са причина да нарушите

спокойствието си. Неочаквано известие за нови задачи ще запълни времето

ви. Имате нужда от подкрепа на вашите планове, но и шанс за възход. Не

предявявайте прекалено високи изисквания към околните. Деловите

разговори са ползотворни, въпреки вашето недоволство, за което няма

причина, но отново няма да сте доволни и от развитието на подписаните

договори и споразумения, които ще ви донесат добри приходи. На всяка цена

стабилизирайте постигнатото. В края на периода ви съветвам да не

провеждате срещи и да отмените договарянето за подписване на договори и

финансови документи. Грешките може да се окажат фатални за вашата

професионална стабилност и авторитет, а някои от вас дори може да доведат

до фалит. Знам, че този съвет няма да ви хареса и вие досаден, но

използвайте почивните дни възможността да се справите с изостаналите

задачи. Не се натоварвайте с няколко наведнъж. Степенувайте ги по важност,

за да не се преуморите и Съдбата ще ви възнагради. Отложете деловите

срещи и разговори.

СТРЕЛЕЦ

Дори и да сте планирали задгранично пътуване или срещи с ваши

задгранични партньори у нас, през втората половина на август избегнете

срещите и разговорите с тях. Предстоят полезни срещи с местни партньори

на всички занимаващи се с търговия. Имате възможност да попълните

банковата си сметка. Трудностите са породени от нарочната проява на

безотговорност на ваш колега, но не пречат на работата ви. Не избързвайте

да критикувате колега, а чуйте мнението му. Ще постигнете целите си, ако не

се ядосате. Получавате добро заплащане, след като работите неуморно и

приключвате задачите си преди крайния срок. Очаквайте промени и приятни

новини за приходи. Не бъдете прибързани. Няма да успеете да разрешите

лесно проблеми, свързани с финансите, но и това ще се случи. Не

проявявайте агресия и не показвайте раздразнение без причина.

Използвайте цялото си влияние, за да разрешите труден професионален

проблем. Почивните дни са напрегнати, но резултатни. Освободете се от

песимизма си. Не позволявайте да провалят шансовете ви за материална

стабилизация, въпреки че сте неуверени. На работно място не

демонстрирайте лошото си настроение. Няма да липсвта трудности,

свързани със семейството.

КОЗИРОГ

През дните в следващите две седмици трудностите са преодолими. Работете

без да отклонявате вниманието си с извънслужебни разговори. Очаквайте

ново предложение за работа, което ще ви впечатли със заплащането. Отново

ви завиждат заради вашите постижения. Имате възможност да постигнете

печеливши делови споразумения. Подгответе се за подписване на

финансовите договори със задгранични партньори. Ако се занимавате с

частен бизнес, ще се наложи да промените плановете си и да помислите за

намирането на нови партньори. Отложете деловите срещи и разговори. и

пристъпете към изясняване на отношенията, които сте развалили. Отдайте

се на творчество, без значение с какво се занимавате. Имате възможност да

изявите скритите си заложби и да поставите началото на нови занимания.

Запознанствата ще ви бъдат полезни в края на периода. През петте почивни

дни, естествено за пореден път неочаквано сте орисани да срещате странни

хора. Свързани са с ваши колеги, от които сте разочаровани. По-добре

избягвайте общуването, ако видите, че са склонни да създават конфликти.

Не бързайте да се обвързвате делово с новите си познати, работете сами.

ВОДОЛЕЙ

Двете седмици от втората половина на август ви поднасят промени свързани

с необходимостта да изяснявате проблемни делови отношения. Бъдете

предвидливи и не взимайте прибързани крайни решения, ако сте началници.

Начинанията ви обещават бърз провал. Рутинните занимания ще ви

помогнат да се освободите от напрежението. В състояние сте да

предизвикате неочакван обрат в живота си заради неподходящи познанства,

срещи и разговори. Не взимайте прибързани решения във връзка с

професионалните ви планове. Контролирайте емоциите си, овладейте

агресията си и не се ядосвайте от най-малкото нещо. Поставете началото на

новите си задачи, които ще ви донесат признание и добри приходи. Периодът

позволява сключване на сделки, особено ако са свързани с финанси.

Очаквайте финансови постъпления. Не бъдете критични към колегите си и не

прекалявайте с изискванията си, дори и ако сте на началническа длъжност.

Част от петте почивни дни са неблагоприятни заради нежеланието ви да

осъзнаете грешките си и да ги признаете. Деловите начинания са проблемни,

отложете ги, дори най-незначителните. Подписването на сделки, свързани с

инвестиции ви обещава загуби. Оценявайте без емоция действията на

околните.

РИБИ

В дните от неделя до края на месеца се чувствате в своята върхова форма в

професионално отношение. Не поставяйте ново начало, а завършете

започнатото. Отношенията с околните са хармонични. Отново обмислете

деловите разговори, от които зависи осъществяването на бъдещите ви

професионални планове. Не пропускайте да обсъдите възможния риск.

Пътувайте само с обществения транспорт. Трудности няма да липсват,

защото сте склонни да се откажете от работата си. Работете търпеливо и

съсредоточено. Помислете за начинът, чрез който да докажете правотата си

пред ръководството и да получите заслужено признание. Не налагайте

волята си емоционално, с инат и агресия, защото пак ще получите отказ.

Отдалечете от пътя си хората, които проявяват нездрав интерес към вашите

планове. През петте почивни дни сте във властта на промени и новини, сред

които ще има и неприятни, заради очаквани, но бавещи се финансови

постъпления. Заемете се само с текущите си задължения. Ако нещо трябва

да се прави, нека се справят вашите колеги. Добрите приходи са с

търговците, ако сами не се провалят, като зареждат и продават некачествени

стоки. Не пропускайте вечерта да се отдадете на заслужена почивка.