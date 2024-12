АСТРОЛОГИЧЕН ХОРОСКОП ЗА 01.12 – 15.12 2024

ОВЕН

От началото на месеца и през цялата му първа половина напрежението ви потиска, мислете за здравето си. Вечер е задължителна почивката, която ви действа като лекарство, дори ако придремвате пред телевизора. Ако се налага да пазарувате, ви съветвам да отложите тази необходимост за вторник. Не предприемайте пътуване, защото ще ви натовари и изнерви. В дома и на работното си място имате достатъчно задължения. Бъдете отговорни! Пазете се да не обидите колегите си с необмислени думи, цяла година ще ви мъстят. Заемете от сутринта със задълженията си. Мислите за кредитиране. Поканете на обяд или следобедно кафе човек, който може да ви посъветва, но не прибързвайте с договора. През почивните дни сте окрилени. Идва новина, обещаваща ви финансови постъпления. Получавате добра оценка за работата си. Не се притеснявайте от завистта на ваши колеги. Обичайна е! Тревогите ви са неоснователни и могат да блокират вашите планове, да ви притеснят и изнервят. Пътуване зад граница е нежелателно. По-добре е да се отдадете на рутинните си задължения.

ТЕЛЕЦ

От първия ден на периода не съжалявайте, че отказахте допълнителна работа - щеше да ви донесе само ядове. Вечерта си дайте заслужена почивка сред приятни хора. Не проявявайте капризи у дома и проявете разбиране към молбите на вашите близки. Запознанствата може да ви донесат приятни емоции, но не е изключено и да ви разочароват. Текущите си задачи работете до обед. Следобед проведете планираните разговори. Не забравяйте да благодарите за получена професионална подкрепа. Ще сте натоварени с много работа. Притеснявате се, но ще се справите със задълженията си. Ще промените и начина си на живот, при това неочаквано, а на някои от вас идеите им ще станат реалност. През почивните дни обсъдете с вашия адвокат на работен обяд намерение за делово начинание, което да започнете с оформянето на документите още от първия работен ден на новата година. Ще се наложи да се заемете и с обществените си задължения, които сте поели, дори и ако никак не са ви приятни. Пред вас за пореден път се разкриват нови печеливши перспективи. Във ваша полза е да прочетете внимателно подготвените за подпис договори.

БЛИЗНАЦИ

През първата половина на месеца разчитайте преди всичко на себе си, защото ваши приятели ще се опитат да ви заблудят, за да ви спестят неприятностите, които по този начин ще се задълбочат. Запознанствата ще ви донесат положителни емоции. Заради невъзможността да се примирите, че отношенията в семейството ви не са под ваш контрол, сте агресивни и се държите странно и обидно. Нищо няма да спечелите. По-добре разберете кой е интригантствал и в какво се корени проблемът. Бъдете честни към вашите колеги, приятели, ако няма как да им помогнете или искате тяхната помощ. Отложете планираните делови срещи и служебни заседания, ако се чувствате неподготвени. По-добре е да ги насрочите за друг ден, отколкото да станете за смях пред вашите колеги. Проведете ги според предварителния план и задайте въпросите, чиито отговори са свързани с вашите нови начинания. В почивните дни ваши приятели ще ви предложат да излезете на заведение, за да полеете приключването на задача, не бъдете разточителни. Отношението на ваши по-възрастни роднини ви разочарова. Въпреки това сте в отлично настроение, изпълнени с оптимизъм и готови да градите новите си планове. Внимавайте да не се окажат неизпълними и да ви загубят времето.

РАК

Бъдете внимателни и помнете, че вие сте господари на Съдбата си. Ще изживеете през периода така, както сте го планирали, което не изключва професионални проблеми. При възможност не отказвайте пътуване, създайте си положителни емоции. Изискването да сте почтени и умерени в думи и дела важи с пълната си сила за всички, които заемат административна ръководна длъжност и в ръцете им е поверена задача от значение за цялата държава. Въоръжете се с търпение и не се опитвайте да изпреварвате времето. Заемете се само с тези задачи, които отговарят на вашите знания и професионални възможности. Съдбата ви помага да подобрите финансовото или общественото си положение, не пропускайте добрата възможност. Бъдете предпазливи, разумни и отговорни. Бъдете решителни и не злоупотребявайте с добрите намерения на началниците си, които гледат с добро око на вас. През почивните дни запознанствата и личните ви отношения са проблемни и ви потискат. Вместо да мълчите и да се сърдите, опитайте се да поговорите и да внесете хармония. Планираните делови срещи ще са провал, ако критикувате и не изслушвате.

ЛЪВ

От първия ден на двуседмичния период си наложете спокойствие и не забравяйте, че е необходимо да сте умерени във всичко и да не се нервирате, че на някои от вас ще се наложи да отхвърлят бърз ремонт в дома си. Досадно, но наложително. В обичайния ви работен ритъм намерете компромисно делово решение, за да получите необходимата ви подкрепа. Начинанията са успешни. Отложете натоварващите ви разговори. Дайте си отговор дали вървите в правилната посока. Предложенията ви ще бъдат възприети с лекота от вашите колеги, партньори и началници. Професионалните постижения на някои от вас ще станат причина за клевети от страна на завистници. Не си разваляйте настроението. През почивните дни не се надявайте на дар от Съдбата, а бъдете внимателни. Не е изключено да ви подведат и прибързано да решите да инвестирате губещо парите си. Пенсионерите да внимават да не се разделят с парите си, подлъгани от телефонни измамници. Не се надявайте, че ще изгладите бързо недоразуменията във вашето семейство. Контролирайте емоциите си, въпреки че сте разочаровани от близки на които сте се доверили, а те са споделили ваши тайни с недобронамерени хора и научавате за това по най-неприятния начин. Сякаш не знаете, че хората обичат да интригантстват.

ДЕВА

През първата половина на месеца разчитайте и на интуицията си, ако се налага уговорена делова среща да е на чужд терен. Емоцията може да ви попречи да вземете правилно решение. Внимавайте в края на периода да не търсите бърз кредит до аванс или заплата, защото си позволили да сте неразумно разточителни в покупките. Ако се занимавате с частен бизнес, периодът ви носи удовлетворение. Не се претоварвайте с работа. Емоцията ви е много, но не ви пречи на работата. Не оставайте след работно време, а се приберете право у дома. въпреки че сте ядосани на ваши роднини, които не знаят какво искат, но притесняват и вас заради провалите си. Кажете им, че няма как да сте им полезни, и приключете с опитите да ви използват. Заеми не давайте! Ако сте на ръководен пост, не злоупотребявайте с властта си. Променете отношението си към вашите подчинени. Почивният ден е добър за полагане на подпис под договор за покупка на нещо нужно за дома или офиса. Очаквайте добри приходи и от самостоятелна дейност, особено ако сте сред малките селскостопански производители. За съжаление в личния ви живот цари хаос и затова сте изпаднали в депресия, от която сякаш сами отказвате да се измъкнете. Обмисляйте добре предложенията и не бързайте да се съгласявате с тях, ако ви притесняват.

ВЕЗНИ

Първите две седмици на месеца изискват да не се занимавате с изостанали и новопоявили се делови проблеми. Взетите решения са подвластни на емоцията и няма да са правилни. Завършете стари задачи или работете само по текущи. Ако ги приключите бързо, стига да искате, се разнообразете, като излезете на ресторант, на кино или по магазините с приятели и със семейството си. Не забравяйте да намерите време и да прегледате и осмислите финансовото си състояние. Разходите ви в предходните месеци са били значителни, време е да прецените дали не се налага малко да затегнете колана и да пестите. Възможно е подобряване на финансовото ви състояние. Изявите ви са причина да ви направят предложение да заемете нова, отговорна и желана от вас професионална позиция. Не я отказвайте. Не се обвързвайте с нови делови партньори, колкото и да са симпатични, каквото и да ви обещават, без да сте ги проучили. Напрежението в почивните дни е силно, особено ако сте решили да пътувате. Не прекалявайте с високата скорост и бъдете внимателни, ако сте зад волана. Откажете делови срещи, всичко може да почака. Не се вслушвайте в мнение, което се разминава с вашите разбирания за професионалните ви планове. Въздържайте се от претоварване с работа, мислете за здравето си, за да не ви предаде във важен за вас момент.

СКОРПИОН

Двете седмици са обвързани с прекаленото напрежение на работното ви място, което е причина да се чувствате уморени. Не се натоварвайте с нови задачи, а завършете вече започнатите и изостанали от предходната година. Ясно е, че търговците печелят добре, а това изисква да са коректни със стоките си и да не мамят с качеството им. Работата ви спори и за награда получавате новина за очаквани приходи. Бъдете готови да се заемете с допълнителна работа. Уверени сте в силите си, справяте се блестящо със служебните си задължения въпреки препятствията, изникнали от нищото. Не допускайте странична намеса в работата ви, дори под формата на приятелски съвет. Вземете решение дали да направите промени и да разширите бизнеса си, да се насочите към нещо ново, или да помислите за смяна на работното място. През почивните дни мечтаете за върхова професионална изява, но сте далеч от действителността. Периодът е подвластен на спокойствието, рутината, компромисите и разбирателството. Начинанията са подкрепяни от звездите, а новината за предстоящи финансови постъпления ще ви зарадва и ще ви помогне да завършите започната работа. Разчитайте на себе си и не се доверявайте на никого, особено в делови план, за да не ви спънат по пътя към успеха. Не губете време в очакване на помощ. В този почивен ден няма да я получите.

СТРЕЛЕЦ

През първата половина на месеца няма да ви е лесно да се примирите и да простите предателството на ваш колега, който се опитва да осуети важна среща, която сте уговорили и насрочили отдавна. Въпреки възможния провал скоро Съдбата ще ви поднесе неочакван положителен обрат. Амбицирани сте да заслужите допълнителни приходи, но се налага да се натоварите и с други задължения, свързани със семейството. Планирайте така работата си, че да не се преуморявате. В противен случай рискувате да си докарате неприятности заради разсеяност и допуснати грешки. Към края на периода ще откриете противоречия в мненията на вашите колеги, които може да объркат плановете ви. Не очаквайте помощ, а отхвърлете сами задачите си. През почивните дни някои от вас ще осъзнаят, че искат да се насочат към нова професионална кариера, свързана с интелектуалната и духовна сфера, до която сега за първи път се докосват и им е изключително интересна. Не се опитвайте да прехвърляте на околните деловите си задължения, защото ще се окаже, че докато сте хитрували, те са ви лишили от приходите ви и са ги разпределили помежду си. Доверете се на знанията и професионализма си. Вслушвайте се в съветите на вашите колеги, но постъпете както ви диктува разумът.

КОЗИРОГ

През първите 15 дни на месеца се постарайте да не прекалявате с деловата си активност, за да избегнете грешки заради прибързване. Може да се наложи да посетите ваши делови партньори извън офиса. Не се отклонявайте от вашата главна цел за деня. Посещение или обаждане на ваши приятели ще ви ядоса, защото отново отправят към вас искания за финансова помощ. Ако приятел ви дължи пари, попитайте кога ще си ги получите. Ще победите вашите неприятели, които така са се вживели в завистта си, че не престават да подценяват знанията ви и да злословят срещу вас. Бъдете внимателни в действията си. Вашата общителност и прямота ви носят полза, но са причина някои от колегите ви да ви бойкотират, защото твърде много ви завиждат. Не се впечатлявайте, а се заемете със задълженията си. През почивните дни общувате с неподозирана лекота и печелите съмишленици, за ваша радост в професионален план, личният успех винаги е следствие от потребността ви за кариерно развитие. През тези дни работата ви изисква пълна концентрация. Не позволявайте да ви занимават с неща, които не ви интересуват и ви губят времето. Помнете, че желанието да сте полезни на хората не ви носи признание и благодарност. Ще бликне завист заради факта, че сте им помогнали с лекота и без да очаквате нещо в замяна.

ВОДОЛЕЙ

Въпреки вашата добронамереност, през първата половина на месеца бъдете предпазливи при среща с ваши приятели и не приемайте казаното от тях за истина. Не провеждайте срещи на трапеза с ваши колеги или делови партньори, пристигнали, без да ви уведомят предварително. Прекалената доверчивост и обзелото ви желание да се съобразите със странични съвети и да разрешите служебните проблеми вместо вашите колеги не работи във ваша полза. По-добре ги оставете да се справят сами с това, което са сътворили. Заредени с оптимизъм обмислете новите си идеи за вашата кариера и професионалното ви развитие. Променете нещо, отживяло времето си, от своя начин на живот от днес. Въпреки че имате много работа, ваши приятели нарочно ви занимават с проблемите си и ви губят времето. Не го допускайте! На работното място не оставайте до късните вечерни часове, приберете се без отклонения у дома. През почивните дни в програмата ви са включени и делови задължения. Важно е да се обогатите с нови знания, а и дните са изпълнен с възможности за отлична изява и за вас, но сякаш не ви се работи. Длъжни сте да се заемете отговорно и без мърморене със задълженията си. Запознанствата в почивния ден не са перспективни, особено ако имате намерение да се обвързвате в делови отношения. Заемете се с рутинните си задължения.

РИБИ

От първия ден на двуседмичния период прибързаните думи, емоцията и опитът ви на мига да изясните причината за семейните разправии ви вредят. Търпението ще ви помогне да оправите отношенията си. Не позволявайте да ви мамят. Ако сте зад волана с приятна компания, не допускайте вашето приповдигнато настроение да ви подлъже да забравите правилата за движение и за ограниченията на скоростта. Не превръщайте удоволствието от пътуването в автопроизшествие. Пазете се от интриги. Да бъдат внимателни и отговорни търговците. Замислете се над проблемите, свързани с професионалните ви планове и набележете стъпките, чрез които да ги отстраните. Вашата активност на работното място е гаранция за скорошни финансови постъпления, въпреки това ще се наложи да преодолявате финансови проблеми, нещо което винаги ви е депресирало. През почивните дни вашите идеи ще бъдат оценени и подкрепени първо от близките ви, а започнатите задачи в края на миналия месец и продължени днес ще ви донесат отлични резултати. Възползвайте се от шанса за делови и лични разговори, дори и ако се опитват да ви вредят и да пречат на работата ви. Тези от вас, които в почивния ден не разчитат на късмета си, а само на собствените си знания и умения, ще превърнат мечтите си в реалност и ще се радват на професионално удовлетворение.

Характеристика на Луната за периода от две седмици

Предупрежденията важат за всички хора, но да са особено внимателни тези от вас, които имат Слънце, Луна или асцедент в един от тях.

В петък Луната е в Скорпион. Не допускайте проблеми заради настинки, които ще ви изнервят достатъчно, за да сте агресивни.

В събота Луната преминава от Скорпион в Стрелец в13.52 ч и остава в знака до 23.08 в понеделник. Отново може да се създаде предпоставка за агресивно поведение, особено ако и Стрелеца не е в настроение.

В 23.08 ч в понеделник Луната преминава в Козирог, където остава до четвъртък 06.20 ч. Пазете се от травми на костите, ставите, сухожилията и вените – в тези дни са лесно чупливи.

В четвъртък в 06.20 ч Луната преминава във Водолей и остава в знака до събота 11.48 ч. Отново изискването е продължение на това за Козирога- щадете сухожилията, но и вените си, зъбите и брадичката.

В събота в 11.48 ч Луната преминава в Риби и остава в знака до 15.37 ч в понеделник. От вас зависи да сте здрави, защото важни точки на здравето са разположени на стъпалата, които лесно страдат заради неподходящи и неудобни обувки.

В понеделник в 15.37 ч. Луната преминава в Овен и остава в знака до 17.54 ч. в сряда. Най-важното е да се предпазите от настинки, да съхраните гърлото си и ушите, но не на последно място да пазите главата си и ако е студено да сте с шапка.

В сряда в 17.54 ч Луната преминава в Телец и остава в знака и в четвъртък. И так важи с пълната си сила предупреждението да сте отговорни към гърлото си, да избягвате компанията на хора, които са с вирус.

В петък Луната е в Телец до 19.22 ч. Не са изключени проблеми с гърлото, настинки, ангини и проблеми с щитовидната жлеза.

В петък в 19.22 ч. Луната преминава в Близнаци където остава до неделя 21.21 ч. Пазете от проблеми с белите дробове, особено ако сте пасивни пушачи и стоите в затворено и опушено помещение. Пазете от травми дланите си.

В неделя 21.21 ч Луната преминава в Рак, където остава до сряда 01.38 ч. Предпазвайте се от храносмилателни проблеми и събуждане на хронични проблеми със стомаха и жлъчката.

В сряда в 01.38 ч Луната преминава в Лъв, където остава и в четвъртък. Щадете сърцето си, избегнете нервното напрежение предпазвайте от травми кръста и диафрагмата си.

Хороскопа можете да чуете на следващия звуков файл: