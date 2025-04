Чуйте астрохороскопа на Светлана Тилкова- Алена в периода от 1 до 16 май 2025г.

ОВЕН

От началото на първата половина на май отложете, без изключение, изпълнението на всички важни задачи! Грешките на работното ви място са породени от вашата доверчивост и разсеяност. Разочарованието няма да закъснее. Не се изкушавайте да поставяте ново начало! Завишените изисквания от страна на ръководството са причина за раздразнителността ви и за разправиите с ваши колеги. Не се надявайте на приходи! Въпреки това, някои от вас имат шанс, защото печалбата е отлична, ако се занимавате с търговска дейност. Дори и ако рискувате, загубите ще ви подминат. Стабилизирайте финансовото си състояние, не харчете! Избягвайте излишните разговори, които ви губят времето, и отложете взимането на важни решения! Ново запознанство ще изиграе положителна роля в живота ви. Периодът изисква да покажете възможностите си на работното място. Не се задълбочавайте до депресия върху личните си проблеми, за да не провалите деня си! Бъдете предпазливи с новите запознанства, за да не предизвикате конфликти! През почивните дни сте готови да рискувате, настроението ви е приповдигнато. Мечтата ви за големи приходи крие опасността да се превърне в причина за немалки загуби заради обещание за рисковани инвестиции, което сте дали. Още днес ще съжалите за поетото задължение.

ТЕЛЕЦ

От първия ден на периода ви очакват положителни промени, свързани с материалното ви положение. Предстоящото осъществяване на съвместни проекти ви носи добри печалби. Имате възможност да постигнете финансовите си цели, но не по начина, който избрахте. Няма да загубите пари, но и няма да постигнете мечтаните приходи. Изпълва ви чувство на неудовлетворение. Ще ви върнат заем, който сте дали преди много години и вече го считате за невъзвръщаем. Внимавайте със запознанствата, чувствата, бликнали днес, са измамни. Бъдете отговорни към своите постъпки! Проявете предпазливост при неочаквани разходи! Ако сте зад волана, бъдете внимателни при пътуване извън мястото, в което живеете! Обмислете промени, за да подобрите финансовото си състояние! Преди да се заемете с новите си задачи, завършете изостаналите текущи! Осъществяването на желанията ви е съпътствано с досадни недоразумения, които ще ви развалят настроението. Не е изключено да изяснявате отношенията си, мерете си думите. През почивните дни общувате, но привличайте само хора, с които ще съумеете да осъществите плановете си. Не допускайте натрапена помощ от амбицираните си колеги, партньори, познати, които искат да блеснат в общественото пространство, но за ваша сметка.

БЛИЗНАЦИ

От петък осъзнайте, че причината за усложнените отношения с вашите колеги и партньори е породена от проблеми на работното място, които упорито отказвате да разрешите. Въпреки това нарастват професионалните ви перспективи. Плановете ви ще претърпят промени. Не прекалявайте с амбициите си! Тактът и спокойното говорене са във ваша полза. Бъдете особено предпазливи в отношенията с партньорите си. Финансовото ви състояние се подобрява чрез подготвяне на изгодна сделка. Ако все още не развивате свой бизнес, но имате желание, подгответе регистрацията на ваша фирма, стига и личният ви хороскоп да разрешава собствен бизнес. Не се събирайте с хора, които ви повлияват неблагоприятно! Не си разваляйте настроението заради интриги по ваш адрес от новите ви познати! Неочаквано известие ще промени плановете ви. В състояние сте да се справите с проблемите, ако сте безпристрастни и не позволите на субективната ви оценка да ви попречи. През почивните днн липсата на разбирателство на работното място блокира желанието ви да се заемете със задачите си. Не рискувайте и не се впускайте в безпричинен спор с ваши колеги или партньори, защото може да премине в агресивна караница! По-добре се откажете от намерението си да пътувате.

РАК

През двуседмичния период ви очакват големи промени. Включете се в работата на вашите колеги и изявете възможностите си! Не отказвайте помощта си! Въпреки че сте привидно стабилни и се радвате на отлични резултати, усещате напрежение, породено от недоволството ви заради вашите постижения. Лоши предчувствия не ви дават мира в този ден, но нямате причина за тягостните мисли. Пригответе се за благоприятно развитие на професионалните ви планове! Ако ви предложат делово пътуване, не го отказвайте, съчетайте го с удоволствието! Планирането на задачите ви е във ваша полза. Очаквайте материални придобивки! Стабилизирайте постигнатото на работното място! Разрешете стари професионални проблеми, които не търпят отлагане! Преценете как да извършите по-лесно необходимите промени! Не отлагайте срещите си заради непредвидени обстоятелства! През почивните дни имате право на изяви с предупреждението да съумеете да контролирате емоцията си. Този е начинът да постигнете успешно целите си и да оставите добро впечатление. Заетите в деловата сфера съветвам да изяснят и приключат финансовите разногласия с партньорите си. Очаква ви положително разрешаване на делови проблеми, които тегнат над вас и ви пречат да работите активно.

ЛЪВ

Не се изненадвайте, че ви предстоят неочаквани трудности, които не ви позволяват да работите активно. Съветвам ви да не надскачате възможностите си и да си наложите спокойствие, каквото и да става около вас. Ще сте сте подвластни на промени, някои неочаквани, но полезни за вас. На работното място бъдете делови и концентрирани, за да не пропуснете важна информация. Стабилизирайте постигнатото до момента, хармонизирайте отношенията си и не влизайте в спор с никого, дори и да не сте съгласни с изказаното мнение. Ако се противопоставяте на съществуващия ред на работното място, който искате да бъде променен. Само при положение, че не сте твърде напористи и нападателни, може и да се вслушат в предложенията ви. Дайте всичко от себе си при изпълнение на поставените ви задачи! Разчитайте на приходи, които ще предизвикат недоволството на околните, защото много се хвалите. Не бързайте да се ядосвате и подминете интригите с мълчание! Не проявявайте словесна агресия към колегите си, без значение дали сте ръководители, или работите в нечие подчинение! През почивните дни се изкушавате да поставите прибързано и необмислено начало на нови занимания, които ще ви разочароват. Не взимайте крайни решения и не действайте импулсивно, ако сте недоволни от някого!

ДЕВА

Седмиците изискват да откажете всяка покана за среща. Задълженията на работното ви място изискват да се усамотите, да избягвате разговорите в личен и делови план и да се заемете отговорно със задачите си. Колкото и да ви е неприятно, обстоятелствата ви принуждават да се заемете с работа, която няма да ви донесе полза. Направете го, за да си спестите упреците от страна на началниците си. Пригответе се за трудности, които не бива да пренасяте и в личните отношения! Финансовото ви състояние ще се влоши, защото сте допуснали да ви измамят. Новина оказва негативно влияние върху живота ви. Запознанство ще стане причина за съжаление и разочарования. Възможно е влошаване на отношенията с колегите и деловите ви партньори. Овладейте емоциите си, което ви е повече от трудно, и не рискувайте. Ще получите информация, която ще ви помогне да си изясните причините, поради които са прикривали от вас важна истина. Ще получите много отговори на неясни въпроси, за да тръгнете в правилната посока. Направете крачката към начинания, чрез които и в почивния ден ще се издигнете на нов професионален връх и ще подобрите финансовото си състояние. Не се поддавайте на погрешни представи за работата си, които някой се опитва да ви внуши. Бъдете реалисти!

ВЕЗНИ

През този период сте прекалено самоуверени. Внимателната преценка на направените предложения за съвместен бизнес ще ви предпази от загуби. Успехът ще ви споходи само при условие, че си поставите реална и лесно осъществима цел, с която да привлечете към работата си и нови партньори. Околните подкрепят всички ваши начинания. Дните, въпреки че срещате трудности, ви носят удовлетворение от свършеното. Не пренасяйте личните си проблеми на работното място, за да не се разсейвате и да не допуснете грешка, дори да се нараните. Бъдете старателни и не се разсейвайте. Завършете започнатите задачи, за да направите крачка напред в разработването на ваши нови идеи. Не е изключена възможността да поставите началото на нова дейност. Желанието ви е да вървите напред и да поставите началото на нови занимания, но бъдете внимателни, защото сте подвластни на негативно влияние от сутринта и периодът ви може да приключи с голямо разочарование. През почивните дни, стига да е възможно, пътувайте с приятели или с близките си или проведете делови срещи, които отложихте заради липса на време. Анализирайте действията си и бъдете внимателни в думите си! Потискайте словесната си агресия, ако сте с лошо настроение и занижено самочувствие!

СКОРПИОН

Бъдете умерени и тактични, защото няма да постигнете деловата си цел, ако решите да наложите мнението си с инат и напористост. Не рискувайте и не спорете с колегите си! През двете седмици ще сте дейни и готови за трудови подвизи, които ще ви донесат отлични приходи. Не се разпилявайте, а работете до последния възможен час на деня, дори и ако се чувствате уморени! Въпреки това ще сте изцяло във властта на стремежа си към ново начало и сте си поставили цел, която искате на всяка цена да постигнете. Внимавайте да не се провалите и не обвинявайте близките си, ако това се случи! Не противоречете на никого, дори и да ви се иска да посечете някого с крайното си мнение! Следобед се постарайте да работите, без да се разсейвате. Проведете важните разговори, без да достигате крайни споразумения. Колкото и да не искате, ще се наложи да се срещате с делови партньори, с които ви предстои да работите. Бъдете любезни, спокойни, дори и ако не ви допадат! В почивните дни, направете задълбочен анализ на резултатите от работата си и поправете грешките си, доколкото има на кого да се извините в поредицата почивни дни. Искате да поставите ново начало, но по-добре стабилизирайте постигнатото. Бъдете особено внимателни, ако сутринта сте зад волана!

СТРЕЛЕЦ

През целия период настроението ви е променливо. Не сте изяснили целите си и вините околните! Избягвайте срещите, дори и да ви притискат! Не ви съветвам да пътувате, защото сте разсеяни и нервни. Мислете за здравето си! От началото на периода се налага да промените плановете си и да свършите допълнителна работа, която ще ви донесе добри доходи. Не я отказвайте, за да не съжалявате за провалената възможност за материална стабилизация! Не си позволявайте големи претенции, ако сте решили да уговаряте нови делови проекти, свързани и с ваши инвестиции в празничния и почивен ден! На работното място бъдете търпеливи и уверени в силите си. Не е изключено да ви се удаде възможност за нов старт на работното място, който до момента ви изглеждаше невъзможен. Не го пренебрегвайте невярващо. Отстъплението е във ваша вреда. Бъдете внимателни в думите си и не си позволявайте иронични забележки! Бъдете търпеливи, за да избегнете конфликтите! Трудностите ви в почивните и празнични дни са свързани отново с ваши колеги, които са обидени от забележките ви без покритие. Новите запознанства ще ви помогнат да преодолеете бързо кризата в отношенията си. Не се впускайте в необмислени промени само защото искате да докажете на всички колко сте уверени във възможностите си.

КОЗИРОГ

Първата половина на май ви поднася изненади, защото мнозина от родените в знака ги очакват нови и интересни запознанства, които ще им донесат полза в деловите отношения през следващите месеци. Трудностите са преодолими, ако не днес, утре. Добрите резултати са предимно в материалната сфера. Периодът позволява подготвяне на договори, обвързващи ви с финансови и банкови институции, които са от значение за работата ви. Предстои ви важна делова среща. Бъдете умерени в разговорите, но без да сте прекалено дистанцирани! Ще ви зарадва новина за неочаквани приходи. Не бързайте да уговаряте инвестиции. Не се занимавайте с покупки за обзавеждане на офиса си, защото след това ще съжалявате, че сте избързали и вече не ви харесват! Пътувайте, ако ви позволят отпуска, и забравете за професионалните си задължения! Във ваша полза е да се занимавате само с обичайната си работа, която не изисква изтощаващ ви разход на сили. Бликащата емоция ще доведе до срив в отношенията ви. Ще се видите със стари приятели и делови партньори, които ще ви дадат насоки как да подобрите финансовото си положение. Следете как се развиват отношенията ви! Не взимайте крайни решения в почивния ден, за да избегнете грешките! Откажете среща с непознати кандидати за ваши делови партньори и не приемайте предложенията им за инвестиции, дори и тези хора да са близки с ваш колега или приятел.

ВОДОЛЕЙ

От първия ден на периода не започвайте нови занимания! Трудностите са породени от чужди грешки, с които ще се справите, ако проявите търпение и се заемете със задачите си. Помогнете на вашите колеги, ако ви поискат помощ, но не се самопредлагайте! Ще се стремите на всяка цена да си осигурите стабилни професионални позиции. Ще постигнете целта си, ако работите според наложените правила и не се противопоставяте на хората, от които зависите. Не е изключено да ви изненада новина за придобивка от наследствени имоти. Пред вас се разкриват нови перспективи. Отнасяйте се предпазливо към новите идеи и предложения, свързани с инвестиции! Задачите, които сте започнали отдавна, ви налагат бързо да ги завършите, доста преди крайния срок, а това ви напряга. Очаквайте новини, които ще ви раздразнят, защото ви упрекват без причина за несъществуващи ваши грешки! Ако сте внимателни ще се предпазите от бъдещи неприятности. Пътуванията, лични и делови, са проблемни, затова ги отложете на всяка цена. През почивните дни, бъдете естествени и не се опитвайте да приличате на някого, дори и ако е достоен пример за подражание. Самоувереността днес ще ви навреди, ако не овладеете чувствата и желанията си и налагате с инат мнението си.

РИБИ

От първия ден на седмицата бъдете бдителни и се предпазвайте от финансови загуби. Постоянно ви следват трудности и неприятни срещи, които няма как да избегнете. Задачите ви затрудняват. Работата ви носи очакваните резултати, стига да не си поставяте нереални цели. Не позволявайте да отвличат вниманието ви и да ви разсейват! Сдържайте емоцията си, не повишавайте тон и ще победите дразнителите и дори неприятелите си! Ако организирате добре работата си, ще се справите със своите задължения. Заемащите ръководни постове да не развалят отношенията с подчинените си. Напрежението ви вреди. Бъдете борбени! Разкривате нови перспективи за професионална изява! Ще се заемете с нова и приятна работа. Разпределете добре силите си! На работното място сте задължени да завършите задачите си, а не да ги отлагате с измислени оправдания. Не пропускайте да завършите започнатото! Вечер се отдайте на отдих и раздумка сред вашите близки. Не се поддавайте на желанието си да продължите да работите, ще допуснете грешки и няма да избегнете упреците, че сте закъснели! Не рискувайте! Предстоят ви ползотворни почивен ден на работещите. Предупреждавам да не създават ненужно напрежение, защото ползата ще се превърне в размяна на остри думи. Със спокойствие и тактичност ще наложите мнението си и ще получите подкрепа.

Характеристика за влиянието на Луната за първа половина на май

1 МАЙ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Близнаци в Рак в 10.23 ч и остава в знака до14.29 ч в събота Забранени са пилинг, прием на диуретици. Подстригване на косите до 08.45 ч. Позволени са всички други козметични процедури, вадене и лечение на зъби.

3 МАЙ – СЪБОТА

Луната преминава от Рак в Лъв в 14.29 ч и остава в знака до 22.39 ч в понеделник. Забранени са пилинг, солариум, сауна, процедури за отстраняване на мастит след раждане, подстригване на косите. Позволени са всички други козметични процедури, вадене и лечение на зъби.

5 МАЙ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната преминава от Лъв в Дева в 22.39 ч и остава в знака до 10.06 ч в четвъртък. Забранени са сауна, солариум, мезотерапия, ботокс и филъри, моделиране и отслабване в коремната област. Позволени са боядисване на коса и сешоар, епилация, масаж на лице и тяло, маникюр, педикюр, вадене и лечение на зъби, подстригване на косите до 13.27 ч.

8 МАЙ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Дева във Везни в 10.06 ч, където остава до 22.58 ч в събота. Забранени са ботокс и филъри, моделиране и отслабване в коремната област, мезотерапия. Позволени са епилация, масаж на лице и тяло, маникюр, педикюр, коса – боядисване и сешоар, вадене и лечение на зъби.

10 МАЙ – СЪБОТА

Луната преминава от Везни в Скорпион в 22.58 ч и остава в знака до 11.35 ч в ч във вторник. Забранени са антицелулитна терапия, пилинг, прекомерният прием на течности. Позволени са всички други козметични процедури, коса – боядисване и сешоар, лечение и вадене на зъби, подстригване на косите.

13 МАЙ – ВТОРНИК

Луната преминава от Скорпион в Стрелец в 11.35 ч, където остава до 22.57 ч в четвъртък. Забранени са подстригване на косите, вадене и лечение на зъби след 11.35 ч. Позволени са терапия против бръчки с лифтинг ефект, пилинг, епилация, антицелулитна терапия, маникюр, педикюр, коса – боядисване и сешоар.

15 МАЙ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Стрелец в Козирог в 22.57 ч където остава и в петък. Забранени са татуиране, полагане на постоянен грим, масаж на краката и стъпалата, педикюр, вадене и лечение на зъби. Подстригване на косите. Позволени са всички други козметични процедури. Денят е подходящ за зачеване.