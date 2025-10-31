АСТРОХРОСКОП ЗА ОКТОМВРИ 01.11 – 16.11.2025

ОВЕН

Прекомерно сте взискателни. Трудностите са преодолими и са свързани предимно с личния ви живот и с нежеланието ви да признаете грешките си пред вашите близки. Не е изключено заради лични проблеми да пренебрегнете служебните си задължения. Не го правете, за да не разклатите завоюваните стабилни до момента професионални позиции. Приемайте спокойно отправената ви критика. При делови срещи сте длъжни да съхраните добрия тон, да не се поддавате на ласкатели, да избягвате рискованите начинания. Тази е гаранцията за успех през настоящия период. Опитвате се да се сближите с хора, които искате да привлечете като делови партньори, не си струват усилията Бъдете внимателни, за да избегнете проблемите, причиняващи ви душевни травми. Внесете хармония в отношенията с вашите делови партньори. Не се натоварвайте с чужди отговорности. Настроени сте критично и ви е обзела странна апатия към всичко и всеки Причината е в липсата на хармония във вашите лични отношения. Дори моментът да е назрял, не бързайте да слагате край на отношенията си в личния живот и да поставяте ново начало. Напрежението ви вреди. На работното си място намалете темпото, за да не се налага да си взимате болнични.

През почивните дни проблеми в семейството пречат на спокойната ви отмора. Обмислете случващото се, останали сами със себе си. Мечтаете да се захванете с нова дейност, обмислите я на спокойствие до най-малките подробности. Направете крачката към ново начало, но като разчитате на своите знания и на интуицията си, а не на обещание за помощ, каквато няма да получите.

Напомням, че между 9 и 29 ноември Меркурий е ретрограден.

ТЕЛЕЦ

Не ви липсват увереност и отлично самочувствие. Бъдете разумни и не се поддавайте на емоцията при изпълнение на вашите делови планове. Не предприемайте каквито и да било промени, уверени в късмета си, защото днес той може да ви изневери. Избягвайте запознанствата, отложете романтична среща, за да не страдате разочаровани. Нуждаете се от почивка, за да не навредите на здравето си, затова ви съветвам да си останете у дома през целия ден, ако ви е възможно и ви освободят от работа, дори и ако работите у дома. Бъдете добронамерени, а не критични към вашите близки и приятели. Бъдете предпазливи към запознанствата и не правете опити да се сближавате с непознати. Ако човекът не ви хареса от пръв поглед, приемете този факт като знак да прекратите без колебание възможността за развитие на отношенията. Интуицията ви пази от делови провали и проблеми на работното място. Трудности, каквито не очаквате, са бързо преодолими, но вие отказвате да осъзнаете този факт и се дразните и притеснявате от забавянето. Бъдете особено внимателни, ако сте зад волана. Разсеяни сте. Не са изключени автопроизшествия. Избегнете допълнителното напрежение.

През почивните дни вашето усърдие ще подтикне важни за вас хора да ви подкрепят. Приемете помощта с благодарност. Не се изненадвайте, ако телефонно обаждане ви зарадва с неочакван ваш успех. Възможно е ваши стари познати внезапно да се появят отново в живота ви. Не бързайте да им се доверявате, дори да се радвате на тяхната поява. Бъдете отговорни към вече започнатите задачи, не ги занемарявайте.

Меркурий е ретрограден от 9 до 29 ноември.

БЛИЗНАЦИ

Не се доверявайте на непознати хора и не се вживявайте в липсата на разбиране от страна на вашите близки. Късметът не е с вас. Не рискувайте. Не уговаряйте делови срещи, защото ще са проблемни за вас. Работата ви спори, ако не се занимавате с неуредиците на вашите колеги или на досадни роднини, които упорито ви преследват с исканията си. Избегнете проблемите в общуването заради заядливите ви изказвания. Заредени сте със сили и желание за работа. Успехът в начинанията ви следва, стига в притеснението си да не го отблъснете. В същото време сте напрегнати, заядливи и спорите с вашите близки. На работното място рискувате да усложните колегиалните си отношения. Промените, които ви предстоят, са причината да сте напрегнати. Резултатите от начинанията ви са сигурни, ако не разчитате на късмета си и сте отговорни към работата си. Дори и ако нещо промени плановете ви, не се ядосвайте и не търсете виновни за случващото се, а приемете, че и то е във ваша полза. В непрекъснато противоречие с всичко и с всички създавате напрежение около себе си. Бъдете предпазливи в действията и думите си, защото всичко казано в днешния ден се помни.

През почивните дни помислете си за бъдеща промяна на работата или за възможностите за допълнителен бизнес. Бъдете внимателни при създаването на нови делови партньорства с хора, случайно появили се около вас, за да избегнете бъдещите проблеми.

Припомням, че от 9 до 29 ноември Меркурий е ретрограден. Всеки подписан договор в този период ще ви изненада с неочаквани проблеми.

РАК

Прибързаността е забранена. Трудностите на пътя ви са преодолими, стига да овладеете депресията, която ви следва от няколко дни без причина. Запознанствата са нежелателни, а също и изясняването на проблемите с вашите близки, защото ще ги задълбочите. Без колебание направете скок към нов професионален връх, не позволявайте да ви изместят, но играйте почтено. Ядосани сте на вашите колеги, които уж с молба за помощ ви товарят с техни задачи и по ваше мнение провалят нарочно личните ви планове. По-добре се заемете с вашите служебни задачи, техните да чакат. Избегнете всички делови срещи и разговори, защото няма да ви донесат нито полза, нито очакваните резултати, а само неприятности. Стресът и преумората може да ви разболеят. Отхвърляйте задълженията си, които са добра основа за бъдещите ви финансови постъпления. Вашите професионални резултати ще ви върнат доброто самочувствие. Не се доверявайте на съвети на непознати хора. Не се поддавайте на емоцията. Бъдете разумни и практични. Възможен е конфликт с роднини – причина за проблеми в личния ви живот. Анализирайте действията си. Песимизмът ви може да стане причина за проблеми. Внимавайте, ако сте волана. Съществува потенциална възможност за травми и злополуки на пътя.

През почивните дни имате шанс да създадете нови приятелства. Не се претоварвайте с работа, дори у дома, и не се преуморявайте със спорт или на трапезата, за да не се сринете физически и психически. Напрежението в отношенията със семейството ви вреди и ви разсейва Познати, но тарикати може да ви подхлъзнат с обещания за бързи пари от малко рисково вложение, но печалбата да се окаже загуба.

Меркурий е ретрограден от 9 до 29 ноември, внимавайте какво подписвате.

ЛЪВ

Деловите пътувания ще бъдат ползотворни и приятни, ако ги съчетаете и с лични срещи и разтуха. Не проявявайте капризи и не изнервяйте вашите колеги или делови партньори при изпълнението на общите ви задължения и отговорности. Бъдете естествени и не играйте роля, която не ви носи полза и възхитата на околните. Не обмисляйте инвестиции, ако печалбата е под въпрос. Грозят ви финансови загуби. Не харчете за капризи. Не подавайте ръка за помощ, особено ако не е поискана. Готови сте за трудови подвизи и за нова любов. От вас зависи с разум да избегнете разочарованията, особено в личен план, защото късметът днес не е на ваша страна. Въпреки факта, че сте заредени със сили и желание да се докажете, не прекалявайте и се вслушвайте в съветите на околните и на близките си. Не рискувайте. Време е да внесете яснота в личните си отношения. Преценете дали не е време да смените работата си. Разсъждавайте с разума си, потискайте емоцията. Запазете спокойствие, ако ви ядосват. При делови срещи бъдете тактични. Изпълнени със сили и желание за работа, зареждате всички със самоувереност, активността ви в професионално отношение се засилва, но има и хора, на които това няма да се хареса. Бъдете разумни и отговорни.

През почивните дни бъдете предпазливи към новите предложения и не проявявайте прекалена самоувереност. Чувствате се уморени, а вашите лични и професионални проблеми не заслужават вниманието, което им отделяте. Не си вгорчавайте почивката с притесняващи ви мисли. Бъдете компромисни.

Меркурий е ретрограден от 9 до 29 ноември.

ДЕВА

Единственият дразнител за вас през двуседмичния период са запознанствата, които не са мечтаните, но не е възможно да ги избегнете и ще ви пречат в бъдеще. Вашето семейство и особено брачните ви партньори са ядосани заради новите ви познати. Не се притеснявайте от неочакваните разходи. Направете всичко възможно да избегнете срещи и запознанства с хора, които от няколко дни се домогват до вашето внимание. Целта им е да ви навредят. Овладейте ината си, който вреди на личните ви отношения и ви носи самота, но също така блокира добрите ви възможности на работното място. Съветвам ви да избегнете деловите разговори и запознанствата. Ще ви донесат бъдещи проблеми. Срещите с малко познати хора не са във ваша полза, въпреки че може да са приятни, включително и с романтичен оттенък. Неочаквано ще осъществите среща с влиятелна личност, която би ви помогнала да достигнете нов професионален връх. Намерете начин да изгладите разногласията с хората от вашето делово обкръжение. Не избързвайте, ако искате да предприемете промени в живота си и ги обмислете още веднъж. Ваши познати упорито се опитват да се възползват от уменията и познанствата ви. Не го допускайте! Пазете се от разочарования в личен план заради завистта на ваши роднини, която ви преследва за пореден път и ви потиска. Не се вживявайте в опитите да ви въвлекат в поредните семейни разправии, породени от роднински свади и имотни делби. Бъдете внимателни при среща с делови партньори.

През почивните дни се наслаждавате на почивката си, но бъдете готови да се справите с трудностите, които ще възникнат неочаквано. Не се отчайвайте. Ако сте на ръководна позиция и сте дежурни, избягвайте критиката, за да не ви напуснат ваши квалифицирани служители, което ще е лош край на годината. Не се впускайте в необмислени промени, ще са проблемни. В личен план обаче е задължителна промяна в поведението ви.

На 9 ноември започва последната за годината ретроградност на Меркурий.

ВЕЗНИ

Промени, наложени от обстоятелствата, ще ви помогнат да осъществите професионалните и личните си планове. Прибързани сте. Ако искате да си спестите сериозни проблеми, ви съветвам да си наложите търпение. Предприемете промени, но разчитайте на себе си. Не пропускайте да си давате почивка, дори и ако имате късни делови задължения. В същото време ви е трудно да общувате, вглъбени в мисли за работата, която имате намерение да отхвърлите. Бъдете предпазливи с вложенията и се доверете на интуицията си. Бъдете внимателни с разходите, за да не изпаднете в неочаквани финансови затруднения. Не се съмнявайте във възможностите си. Помислете как да промените живота си и да го направите по-активен, смислен, интересен и разнообразен. Скуката ви вреди. И да се сблъскате с проблеми в отношенията, не им обръщайте внимание. Преодолими са, ако си наложите търпение. С компромис от ваша страна, с такт и премълчаване ще избегнете трудностите в деловото общуване. Не се изкушавайте да се намесвате в разговори, интриги, сриващи нечий авторитет. По-добре е да сте дистанцирани.

През почивните дни непланирани промени свързани с очаквания за предстоящи приходи, объркват плановете ви, но жертвата си струва. Не разчитайте на помощ, на късмет още по-малко. Отпадналост е причината да откажете изпълнението на домашните си задачи. Не се депресирайте и не мразете целия свят, а осъзнайте, че ще се справите. Запознанствата няма да ви донесат очакваните отношения.

В периода 9 – 29 ноември Меркурий е ретрограден.

СКОРПИОН

Мнителни сте по природа, но и странно наивни. Не се поддавайте на съвети, целящи да се впуснете в авантюристични начинания. Не рискувайте, като обещаете да се включите в уж печеливш, но всъщност губещ проект, блокиращ деловата ви дейност за дълъг период от време. Склонни сте да привличате използвачи, затова много скоро рискувате да си докарате проблеми. Съветвам ви да бъдете практични и прозорливи, а не самонадеяни и вредно емоционални. Прибързаността ви вреди. Не спорете, ако не сте уверени в правотата си. Не се сърдете на критиката. Общувате с лекота, но сте прекалено доверчиви или инатливи. Не се изкушавайте да флиртувате. Няма да сте доволни от запознанствата, но пък работата ви спори. Изненадващи промени, които не сте предвидили, ви изнервят. Не спорете и ги приемете. Налага се да работите усилно и съсредоточено. В личните ви отношения и в професионалните ви планове цари напрежение. Не пътувайте, възможни са автопроизшествия. Ако сте на ръководен пост, бъдете внимателни, когато подписвате документи, особено свързани с кредити. Заради емоцията, в чиято власт сте, професионалните резултати няма да бъдат очакваните, а неприятностите са гарантирани, някои ще бъдат уволнени, други – с удръжка от заплатата.

През почивните дни стабилността ви ще изиграе важна роля за хармонизиране на отношенията с вашите близки. Ако се налага, поработете върху служебните си задачи, но не натяквайте на близките си, че работите за тяхното благо, дори и в почивните дни. Недоразумения в семейството ще блокират желанието ви за общуване.

Късметът ви изневерява в личните отношения.

Меркурий е ретрограден от 9 ноември, а директен едва от 30 ноември.

СТРЕЛЕЦ

Напрегнати сте в очакване на резултат, водещ към финансова стабилизация. Получите ли добрата новина, ще надхвърлите дори най-смелите си мечти. С действията си сами сте в състояние да си създадете затруднения. Не харчете, пестете. Ваши делови партньори ви изненадват с предложение за допълнителен бизнес. Обмислете го, не бързайте с положителния отговор. Проявете сдържаност и търпение, за да се справите с трудностите в личен план. Не са изключени роднински скандали и неприятности, в които ще намесят и вас. Предпазливостта ви е от полза. Няма да липсват и запознанства. Не подписвайте договори било като юридическо лице, било за лично ползване, особено след 9 ноември, когато започва последното за годината ретроградно движение на Меркурий. Наложете си търпение и не си внушавайте проблеми. Обсъдете възможности за изява в нова професионална сфера и за инвестиция, но не на всяка цена, бъдете предпазливи и не пропускайте нито дума при засягащи ви делови разговори. Склонни сте да не доизслушвате, а сами да дописвате нечия мисъл. Не обещавайте щедро материална подкрепа, без да сте обмислили в детайли предложението, което ви отправят днес. Няма да ви подминат трудностите, колкото и да се надявате, особено ако харчите за капризи.

През почивните дни отказът ви да се съобразите с мнението на вашите близки и с желанията им ще изнервят обстановката в дома ви. Обмисляйте внимателно действията си, за да не обидите някой. Препятствията са преодолими, стига да не проявявате агресия. Не се поддавайте на натиск от вашите близки да направите бърз ремонт в дома си, който ще се проточи до Нова година.

КОЗИРОГ

Отказвайте непланирани срещи, които ще ви донесат неприятности, дори и хората, които искат да разговарят с вас да са напористи. Не влизайте в конфликт на работното място и не се опитвайте да доказвате с агресия правотата си, защото ще избухне скандал, който дълго ще помните. При планирани служебни срещи не поставяйте непосилни изисквания заради излишно самочувствие. Избягвайте запознанствата, отложете личните, включително романтичните срещи. Не избързвайте в действията си и преценявайте думите си при изказвания. Откажете предложената ви спешна допълнителна работа. Няма да я приключите в срок и ще си изпросите наказание. Отхвърляйте само рутинната си работа. Не бъдете наивни и доверчиви, а се вслушайте в гласа на разума си. Ако прецените, че е във ваша полза, откажете на мига делово запознанството, което настояват ваши колеги и приятели. Намерението ви да се заемете с нови задачи е печелившо, ако не се притесните и не се откажете сами. Овладейте емоцията си, защото блокира действията ви. Пазете се от неприятели, заради емоцията си сте лесна жертва. Направете си изводи от грешките. Поддържайте доброто си настроение при делови разговор, не гледайте строго и намръщено! Бъдете внимателни на работното си място, разсеяни сте, трудно се справяте със задачите си и ще си изпросите удръжка от заплатата.

През почивните дни, дори да сте планирали служебно, съчетано с лично пътуване, ви съветвам да го отложите. Мислете за здравето си, възможни са произшествия на пътя. Отказът на близките ви да се съобразят с вашите желания ви потиска. Страдате, защото се чувствате нещастни и неразбрани.

От 9 ноември Меркурий е ретрограден.

ВОДОЛЕЙ

Опитват се да ви създават професионални трудности. Не се впечатлявайте. Някои колеги умишлено ви пречат. Не обръщайте внимание на подмятанията им. Справяте се отлично и с най-неприятните си задължения. Изкушението да рискувате ви носи дългосрочни трудности и неприятности. Ще ви бъде невъзможно да възстановите бързо загубите. Не се доверявайте на странични съвети. Деловите разговори са ползотворни, дори и ако са уговорени неочаквано. Запознанства, свързани както с професионалния, така и с личния ви живот са с перспектива за бъдещо положително развитие. Ако сте предизвикали делови проблеми, сега, в двуседмичния период, проведете разговори, за да ги разрешите. За ваша изненада ще се справите по-бързо от очакваното с неприятностите. Подписването на договори, професионални и лични осъществете до 9 ноември, когато започва ретроградното движение на Меркурий. Компромисите ви носят полза. Стига да не сте импулсивни, заядливи, настроени критично, получавате колегиална подкрепа. Все пак внимавайте, защото трудно се владеете. Бъдете предпазливи с кого общувате, за да не се заразите с ковид, дори и вече да сте го преболедували. Зложелатели ви вредят. Не пътувайте.

Почивните дни както може да са спокойни, а настроението ви летаргично, така от нищо може да се изправите пред планина от трудности. Постарайте се да поправите грешките си, без да действате необмислено и импулсивно. Бъдете компромисни. Изнервени сте, че нямате възможност за пълноценна почивка, както и заради усещането, че сте лишени от личната си свобода. Не пропускайте да оправите отношенията си с вашите близки.

РИБИ

През двуседмичния период работното място не е вашата арена за сражения, в които ще сте победители на всяка цена. Бъдете търпеливи, а не заядливи и агресивни. Материалните стремежи вместо да привличат, спират приходите ви. Късметът не е на ваша страна, нито лесните начини за печалба, а деловите срещи и разговори, дори извън офиса, носят разочарование. Начинанията са нежелателни. Запознанствата са разочароващи. Планираните пътувания ви носят полза. Трудностите ви преследват както в личните, така и в деловите отношения. Вредите си с ненужни притеснения. По-добре се вглъбете в работата си и ще ги забравите. Сблъсквате се с неочаквани обрати. Бъдете самокритични. Не обсебвайте хората от вашето обкръжение. Не бива да подписвате договори през периода, независимо дали Меркурий е ретрограден или директен. Измамници ще се опитат да ви измъкнат пари. Пазете се от телефонни измамници. Може да се наложи да отидете в ранни зори на работното място заради неотложни, спешни и много като количество задължения. Приемете извънредната ситуация без нерви и недоволство. Бъдете търпеливи и отговорни към семейните си задължения. Не отлагайте текущи ремонти, защото ако ги забавите, ще са причина за неочаквани последващи разходи.

През почивните дни изяснете проблемите в семейството, ако може, без скандали. Очаквайте трудности. Финансовото ви положение ще се влоши, ако се оставите да ви измамят и вложите пари уж в бързо печелившо, но всъщност в дългосрочно губещо начинание. Вашата емоция надхвърля разумните граници и може да предизвика сериозна семейна криза. Настроението ви е минорно.

1 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Луната е в Риби.

Родените в знака и хората с Луна или асцедент в Риби са податливи на травми на стъпалата, на проблеми с лимфната система, а е възможна и поява на кисти. Не са изключени проблеми с ноктите. Забранени са операциите в областта на стъпалата, пръстите на краката, на сухожилията на пръстите и сухожилните връзки, на лимфната система.

2 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната преминава от Риби в Овен в 17.40 ч.

Родените в Риби и Овен и хората, които имат Луна или асцедент в един от двата знака са податливи на травми на стъпалата, а също така не са изключени оплаквания от мигрена и проблеми с очите, ушите, челюстта, особено ако проявяват агресия. До прехода на Луната са забранени операциите на стъпалата и лимфната система, а след това на главата, челюстите, зъбите, ушите, очите, ако не са животоспасяващи.

3 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната е в Овен.

Предпазливостта е задължителна при родените в Овен и при хората, които имат Луна или асцедент в този знак. Да пазят от удари главата, да щадят очите си, при простуда в променливото време е възможно възпаление на ушите. Забранени са операциите на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката, ако не са животоспасяващи.

4 НОЕМВРИ – ВТОРНИК

Луната преминава от Овен в Телец в 18.16 ч.

Родените в Овен и Телец и хората, които имат Луна или асцедент в един от двата знака са податливи на травми на главата, очите, на простуди и проблеми с гърлото, с гласните струни. До прехода на Луната все още са забранени операциите на главата, а след този час на гърлото, ако не са животоспасяващи.

5 НОЕМВРИ – СРЯДА

Луната е в Телец.

Предпазливостта е задължителна за родените в Телец и хората, които имат Луна или асцедент в знака. Не са изключени проблеми с гърлото, с щитовидната жлеза, с възпаление на сливиците, а също простуди. Забранени са операциите на гърлото, щитовидната жлеза, ваденето на сливици, ако не са животоспасяващи.

6 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Телец в Близнаци в 17.22 ч.

Родените в Телец и Близнаци и хората, които имат Луна или асцедент в един от двата знака не са изключени проблеми с гърлото, а също с белите дробове и дихателните пътища, ако имат хронични страдания. Бъдете внимателни, заради опасност от алергии. До прехода на Луната са забранени операциите на гърлото, а след този час на бронхите и белите дробове, ако не са животоспасяващи.

7 НОЕМВРИ – ПЕТЪК

Луната е в Близнаци.

Да внимават родени в Близнаци и тези, които имат Луна или асцедент в знака, заради възможни проблеми с бронхите, белите дробове и раменният пояс, а ако сте пушачи, не са изключени дихателни проблеми и алергични реакции, заради гняв който притъпявате като палите цигара след цигара. Забранени са операциите на бронхите, белия дроб и трахеята, ако не са животоспасяващи.

8 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Луната преминава от Близнаци в Рак в 17.07 ч.

Съветът ми е към родените в двата знака да се предпазват от алергии и от проблеми с жлъчката и стомаха. До прехода на Луната са забранени операциите на бронхите, белия дроб и трахеята, а след това на стомаха, панкреаса и жлъчката, ако не са животоспасяващи.

9 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната е в Рак.

Предпазливостта е задължителна за родените в Рак и за хората, които имат Луна или асцедент в знака, заради податливост на проблеми със стомаха, жлъчния мехур, черния дроб и нервната система. Внимавайте с храната и не прекалявайте с алкохола. Спазвайте диета, ако имате хронични болежки.

10 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната преминава от Рак в Лъв в 19.34 ч.

И днес да са внимателни родените в Рак и хората, които имат Луна или асцедент в знака. Податливи са на хранителни отравяния, на болки в стомаха, на възпаление на жлъчката и подстомашната жлеза, особено ако имат хронични жлъчни проблеми и образуват камъни. Да спазват задължителна диета.

11 НОЕМВРИ – ВТОРНИК

Луната е в Лъв.

Предпазливостта е задължителна за родените в Лъв и за хората с Луна или асцедент в този знак. Да са внимателни, ако имат хронични оплаквания от сърце или ако са претърпели операция, да не натоварват кръста си.

12 НОЕМВРИ – СРЯДА

Луната е в Лъв.

Предпазливостта е задължителна за родените в Лъв и за хората с Луна или асцедент в този знак. Да са внимателни, ако имат хронични оплаквания от сърце или ако са претърпели операция, да не натоварват кръста си.

13 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Лъв в Дева в 01.52 ч.

Родени в Лъв и Дева и всички, които имат Луна или асцедент в един от тях, са податливи на проблеми със сърцето, кръста и диафрагмата, но също така и от проблеми с органите в коремната кухина.

14 НОЕМВРИ – ПЕТЪК

Луната е в Дева.

При родените в Дева и при хората, които имат Луна или асцедент в този знак, не са изключени проблеми с жлъчката, черния дроб, далака, подстомашната жлеза, особено ако имат хронични заболявания, които днес може да се обострят.

15 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Луната преминава от Дева във Везни в 11.43 ч.

Податливи на проблеми са хора, които са родени в един от двата знака и онези, които имат Луна или асцедент в един от тях. Да не прекаляват със соленото и сладкото, за да си спестят чернодробни и жлъчни проблеми, а и нарушаване функцията на бъбреците, пикочния мехур и подстомашната жлеза.

16 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната е във Везни.

Ето защо са възможни или прекален прием на течности и алкохол или липса на течности, което в двата случая това води до проблеми с бъбреците при родените във Везни и хората с Луна или асцедент в знака.