АСТРОХОРОСКОП ЗА 01.04 - 15.04.2024

ОВЕН

От началото на първата половина на април бъдете отговорни за действията си. Не си създавайте проблеми с хора, които внезапно са се появили в дома ви или на вашето работно място и се намесват в работата ви, без да имат право, а веднага ги отпратете. Периодът е благоприятен за вас въпреки напрежението и безпричинната нервност, които са ви обсебили. Всичко започнато ще ви донесе успех, ако е добре обмислено. Радвате се на височайша подкрепа. Ще имате добра печалба, ако работите в сферата на търговията. Проведете деловите и личните си разговори без агресия и нападателно поведение. Няма как да наложите насила идеите си. През четирите почивни дни не са изключени разправии у дома, защото сте изцяло във властта на емоцията заради промените, които ви предстоят и малко ви притесняват. Личните ви проблеми са причина да сте разсеяни, затова си наложете внимание на работното място. Избягвайте новите запознанства, не са перспективни. Бъдете внимателни и не се доверявайте на малко познати хора. Овладейте се и не рискувайте с импулсивни и рисковани действия. Мислете продължително, преди да предприемете каквото и да било. Не взимайте важни решения. Пазете се от сплетни и клюки на работното място.

ТЕЛЕЦ

От първия ден на двуседмичния период се радвате на неочаквани приходи. Не планирайте деловите си срещи. Не взимайте важни решения. Не са изключени професионални провали и невъзможност да прецените дали са надеждни партньорите ви. Ще сте подложени на много изкушения, на примамливи предложения за нови начинания. Не отлагайте дълго отговора си, при обсъждане на нови идеи, дори и да е отрицателен, за да не останете излъгани от деловите си партньори. Отложете планираните разходи за следващата седмица, за да сте сигурни в приходите си. Очаквайте нови запознанства на работното място и в личен план. През почивните дни ви грозят проблеми с вашето жилище, които се налага да разрешите Постарайте се да избягвате спорове, конфликти и не обръщайте внимание на критичните забележки по ваш адрес. Всяка започната от вас работа е свързана с трудности и забавяне. През този период ви вреди не друго, а прекалено силно изявеното ви его. Нищо чудно да имате интересна и запомняща се делова среща, но въпреки това не се поддавайте на влияние отстрани, което може да ви принуди да инвестирате в губещи проекти. Имате достатъчно сили, за да отхвърлите служебните си задачи.

БЛИЗНАЦИ

През първата половина на месеца очаквайте конфликти заради изявената ви невъздържаност и нежелание да приемете мнението на колегите ви. Понякога се налага да отстъпите, особено когато е във ваша полза. Не проявявайте агресия. Съветът ми е да не избързвайте нито с критиката по адрес на колегите си, нито с желание да блеснете с професионалните си способности. Възможни са грешки поради разсеяност или прекалена самоувереност, която дразни вашите колеги и може да ви докара наказание или удръжка от заплатата. Преценявайте добре новите си познати, за да не се разочаровате. Не предприемайте начинания независимо от финансовите постъпления, които ще ви изненадат приятно. Завършете започнатото и докажете, че и сами се справяте отлично. През почивните дни ви липсва желание за работа. Въпреки доброто си самочувствие сте без настроение. Със словесна агресия и инат няма как да се радвате на удовлетворяващи ви постижения, защото те може да се окажат причина за конфликти с колегите ви и за ваши грешки. При неочаквано запознанство не бързайте да се сближавате с новите хора, появили се в живота ви, само заради бликнала симпатия, защото не сте в състояние да прецените правилно човека срещу вас. Податливи сте на влияние и на бързо съгласие с чуждото мнение. Доверчивостта ви не е във ваша полза. Предпазвайте се от финансови загуби.

РАК

От началото на месеца претоварването с работа е във ваша вреда. Прибързаността е нежелателна. В материално отношение се радвате на добри приходи, но се предпазвайте от неблагоприятното влияние на хора от вашето обкръжение. Очаквайте проблеми в общуването с колегите и деловите си партньори, ако се налага да отхвърлите спешни задачи. Имате възможност да осъществите запознанства, които ще ви донесат признание и материална стабилност. Бъдете трезви и разсъдливи, но също и уверени и сговорчиви, ако се налага да спечелите на ваша страна нови делови партньори. Отношенията с вашите колеги са хармонични. С повече усилия ще отхвърлите задачите си. Замислените нови проекти може да обсъдите отново в днешния ден. Определете датата, на която ще поставите тяхното начало. Постигате целите си за деня. През почивните дни вниманието на противоположния пол може да ви отклони от професионалните ви задължения. Деловите запознанства ще ви помогнат да откриете нови възможности за приходи. Подхождайте предпазливо към предложенията, за да не се окажете излъгани. Не се срещайте с хора, които ви губят времето, и не позволявайте да ви използват. Всички рисковани начинания водят към провал. Не е желателно да пътувате, защото ще си навлечете неприятности. Ще ви изненадат трудности, свързани със семейните ви задължения.

ЛЪВ

През първата половина на месеца овладейте емоцията си. Отстоявайте принципите си. При възможност пътувайте или вечер си почивайте в приятна компания. Имате сили в излишък. Промените - лични и професионални, са във ваша полза. Стремежът ви към успех или желанието ви да приключите бързо всички задачи води до грешки и преумора. Въпреки трудностите по пътя ви имате възможност да общувате с партньорите си, за да разрешите проблеми, свързани с личния ви живот. Вашата добра професионална изява ви носи не само добри приходи, а и възхитата на колегите ви и предложение за нова позиция на работното място. Въпреки това не надценявайте силите и възможностите си, не разчитайте на добрия случай, защото може и да не се появи. Изгодата от направените ви предложения е нереална. Откажете се от тях, за да не страдате финансово и законово след време. През почивните дни изявете най-доброто от себе си на работното място, ако искате да получите заслужено признание и добро възнаграждение. Ще жънете успехи, с каквато и работа да се захванете, стига да не е свързана с финансиране. Избягвайте запознанствата, колкото и да са интересни и сякаш перспективни, защото нямат бъдеще. Внимавайте в отношенията с вашите колеги. Не се включвайте в разговори за финансови инвестиции, защото ще си навлечете загуби.

ДЕВА

От първия ден на месеца от вас зависи да внимавате и да не пропуснете добрите си шансове. В деня на лъжата се постарайте да различите шегата от знака на Съдбата. Изяснете планове си за следващите месеци. Звездите ви съветват да не мислите дълго и получите ли, да се съгласите на предложение за сътрудничество или допълнителна работа. Съдбата ви помага да отхвърлите много задачи и да общувате с лекота. Не проявявайте доверчивост към хората, които любопитстват за вашата работа. Бъдете внимателни и ако поставяте началото на ново начинание. Съществува възможността Съдбата да ви подаде ръка, за да промените живота си и се издигнете в професионално отношение. Ще се уверите, че сте достатъчно силни и се справяте без чужда помощ със задълженията си. Мнозина от вас ще открият нови възможности за работа, но ги съветвам да не рискуват с прибързано съгласие. През четирите почивни дни ви съветвам да се усамотите и да избягвате срещите, защото сте разсеяни и без да се усетите, ще кажете нещо, което ще ви донесе дълготрайни неприятности. Не е изключено да възникнат проблеми, изискващи спешна финансова подкрепа. Помислете си добре дали си струва да взимате бърз кредит и ще имате ли възможност да го върнете в срок. Отношенията с близките ви са хармонични. Не взимайте прибързани решения в личен и делови план. Ще жънат успехи занимаващите се с творчески професии.

ВЕЗНИ

От първия ден на седмицата сте изпълнени с противоречия. Една част са свързани с работата ви, а друга с факта, че сте склонни пасивно да гледате какво става около вас. Концентрирайте се и не позволявайте на никой да ви отклони от работата. Не надценявайте възможностите си. Бъдете търпеливи и скромни в желанията си. Задълбочете се в работата си. Справяте се отлично и с най-трудните си и неприятни задължения, ако не се впечатлявате от критиката. За ваша огромна изненада ви очаква спокоен и хармоничен период. Предприемайте промените само след детайлното им обмисляне и увереност, че са във ваша полза. Ако искате да смените работата си, бъдете внимателни с кого и какво говорите. Почивните дни изискват да си наложете търпение и въздържаност. Прекалената ви чувствителност и нервност ще усложнят личните и деловите ви отношения. Всичко осъществявате с много усилия, защото вече се чувствате притиснати от невъзможност да се развивате. Този факт ви депресира. Затова ви съветвам да не сте прекалено дейни, но да откриете нови възможности за изява. Обмислете и обсъдете плановете си. Ако трябва, говорете с близките си. Всичко замислено в личен план ще се осъществи, ако се освободите от недоволството, нервността и се предпазите от повтаряне на предишни грешки. Не рискувайте. Избегнете загуби, породени от ваши грешки.

СКОРПИОН

Първата половина на месеца е изпълнена с възможности за запознанства. Ще стабилизирате позициите си и ще промените част от обкръжението си. Възможно е да се наложи да отстоявате принципите и авторитета си. Не се колебайте да го сторите и не търсете компромис. Избягвайте многото и напрегната работа, както и професионалното претоварване. Не са изключени недоразумения с ваши партньори и колеги. Проведете разговори и подпишете документи, ако не е възможно да го отложите, но в никой случай свързани с финанси. Към края на първата седмица поставете ново професионално начало, но си осигурете и подкрепата на хора, от които зависите. Обмислете какви нови възможности за изява имате. През почивните дни на всяка цена отложете деловите срещи и разговори. Ако за вас са работни, се концентрирайте в задачите си, въпреки че сте подвластни на противоречия и негативни емоции. Наложете си такт и гъвкавост в общуването. Във всичко, което предприемате, се ръководете от здравия разум и потискайте емоцията. Възможен е неочакван обрат на събитията във ваша полза и финансови постъпления. Не е изключено вашата общителност, довела до случайно запознанство, да окаже влияние на бъдещото ви финансово състояние, не е задължително да е позитивно. Вечер си позволете активна почивка и се отдайте на развлечения.

СТРЕЛЕЦ

От първия ден на периода ще се сблъсквате с трудности и емоции. Причината е в странични фактори. Примирете се и приемете ставащото философски. Стабилизирайте завоюваните професионални позиции. Очаквайте недоразумения и разногласия, но ако премълчите, всичко ще отмине без последствия. Не си разваляйте вашето настроение и тона на вашите на колеги. Ако вашите срещи са свързани с деловите ви отношения, бъдете предпазливи. Не позволявайте острият ви език да усложни отношенията с колегите ви и с вашите началници. Не правете язвителни забележки. Във ваша полза да завършите започнатите задачи и да проведете неотложните разговори и срещи. Предпазвайте от конфликти, породени от вашата импулсивност. През почивните дни бъдете отговорни към семейните си задължения и не изнервяйте вашите близки с непрекъснатите критични забележки, за да не съсипете дните си. Целта ви е да избегнете приключване на битови проблеми, с които не ви се занимава. Обзети сте от желание да започнете нова дейност. Не споделяйте плановете си с никого, за да не ви изпреварят конкуренти или не ви попречат завистници. Бъдете внимателни в думите и действията си. Отнасяйте се внимателно към новите си познати и приятели, лични и делови. Възможни са грешки, които трудно ще поправите и ще обвинявате всеки друг, но не и себе си. Работата ви спори, но начинанията ви са обречени на провал.

КОЗИРОГ

През първите две седмици на месеца намерете начин да изплувате от проблемите си сами, без странична помощ. От вас зависи да сте на нивото, за което мечтаете. Пътуване ви носи успех. Стабилизирайте постигнатото, дори и ако ви се струва малко. Не започвайте нови занимания. Очаквайте известие за приходи, които са причина за завистта на хората около вас. Не притъпявайте чувството си за себесъхранение, ако имате намерение на инвестирате през следващите дни. Поставете с предпазливост ново начало в делови план. Ще бъде успешно. Имате достатъчно сили, за да се справите с всичко. Потискайте импулсивността си. Отношенията с колегите ви са хармонични, ако не решите да се заяждате и да спорите с тях. Постарайте се да бъдете толерантни към мнението им. През почивните дни периодът предполага спокойни разговори и постигане на целите в личен и професионален план. Пазете се от предложения, свързани с търговия, за да избегнете загубите. Бъдете умерени в желанията и действията си и не позволявайте да бъде съсипано разбирателството на работното ви място. Не допускайте да ви провокират с цел да научат плановете ви, а след това да ви провалят. Общувайте с интересни хора, които ще обогатят познанията ви в различна професионална сфера. Подновете стари и полезни познанства. Те ще помогнат да си гарантирате очакваните финансови постъпления.

ВОДОЛЕЙ

Очаквайте период изпълнен с обичайната рутинна работа. Стабилизирайте постигнатото. Обсъдете предстоящото подписване на договори. Ако имате спешни задачи на работното място, се справяте отлично. Започнете с промените в живота и на работното си място. Резултатите очаквайте след известно време. Случайните запознанства ще оставят следа в живота ви и повечето от тях ще са ви от полза. Важното е, че сте се задълбочили и продължавате да работите по започнатите проекти, въпреки че около вас цари странно и необяснимо напрежение. Недоволството ви е породено от поведението на вашите колеги, но няма как да ги промените. Налага се да се потрудите, за да съхраните авторитета си. През четирите почивни дни вашата чувствителност е прекалено изострена. За да се освободите от напрежението, се отдайте на задачите си, които ви доставят удоволствие, на хобито си или на продължителна разходка сред природата. Всички ваши разговори са носители на неприятности и неразбиране от страна на околните. Проявете търпение и бъдете сдържани. Ако сте изнервени и избухливи, ще си навредите сами. Погледнете на живота с оптимистично настроение, за да се справите с трудностите, появили се на пътя ви. Идеите, които обмисляте, може скоро да ви донесат очакваните резултати, ако сте разумни и не действате в разрез с изискванията на обществото. В състояние сте да подобрите социалното си положение.

РИБИ

От началото на периода ви предстои изпълнен с положителни емоции ден. Време е да докажете на колегите и на близките си, че новите ви идеи са осъществими и по-важното, ще ви помогнат да получите признание, каквото отдавна очаквате. Естествено е емоцията отново да властва над вас и да ви пречи да запазите добрия тон при устрема ви за задоволяване на вашите материални стремежи. Не се изкушавайте от предложения за промяна на вашето работно място. Помнете, че привидната ви стабилност не е достатъчна, за да си наложите спокойствие, забравяйки обидата и недоволството от предишните дни. Не пренасяйте лошото си настроение и на работното място. Начинанията са успешни. Всички проблеми, с които ще се сблъскате, са породени от нежеланието ви да премълчавате. Ако се налага да работите, си наложете спокойствие. През почивните дни въпреки трудностите у дома, които ви изненадват, се вслушвайте в съветите на близки и приятели. Бъдете предпазливи и внимателни в обещанията, и не се доверявайте на малко познати хора, защото са възможни измами и кражби както в дома и офиса ви, така и на интелектуалния ви труд. Овладейте се и не предприемайте импулсивни и рисковани действия. Желанието ви да творите нещо за собствено удоволствие се сблъсква с потребността ви да си почивате. За съжаление това не е възможно. Не се впускайте в начинания. Успехът е с вас, ако завършите започнатото, а и ви ви съветвам при разговор да изслушвате мнението на другата страна и да не го оспорвате постоянно. С такова поведение скандалът в домът ви и на работното място е гарантиран.

ВЛИЯНИЕ НА ЛУНАТА ЗА ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА АПРИЛ 2024

Луната в Стрелец - Забранени са операциите на черния дроб, също и свързани с донорство на органи, които може да не бъдат приети от трансплантирания пациент. Забранени са ваденето и лечението на зъби.

Луната в Козирог - Забранените са операциите на костите, ставите, ваденето и лечението на зъби

Луна във Водолей - Забранени са операциите на сухожилията, вените, очите, на апендикса.

Луна в Риби - Забранени са операциите на стъпалата, ноктите на краката и на лимфната система.

Луна в Овен - Забранени са операциите на главата, на очите, на ушите, на носа и на лицето - включително пластичните, филърите и ботоксът, ваденето и лечението на зъби.

Луна в Телец - Забранени са операциите на щитовидната жлеза, на гърлото, ваденето на сливици, лечението и ваденето на зъби.

Луна в Близнаци - Забранени са операциите на белите дробове, на хранопровода и трахеята и на дланите.

Луна в Рак - Забранени са операциите на жлъчката, стомаха и панкреаса, включително и пластичните за уголемяване или намаляване на бюста.

Целия хороскоп на нумеролога и астролог Светлана Тилкова-Алена можете да чуете тук: