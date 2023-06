ОВЕН

От първия ден на двуседмичния период сте подвластни на неблагоприятно влияние и потиснати от негативни емоции. Самоувереността няма да разреши проблемите ви. Вслушвайте се в съветите, които ви носят полза. Отнасяйте се предпазливо към предложенията за инвестиции. Във вашите ръце е успехът ви и шансът да разширите дейността на вашата фирма. Повярвайте в силите си и ще се убедите сами на какво сте способни. През четирите почивните дни се чувствате заредени с енергия. Излъчвате спокойствие и внасяте усещане за стабилност и хармония в живота си. Оказвате благотворно влияние на околните. Ако за вас дните са работни, отхвърляте много работа. В състояние сте да се справите не само с неотложните си задачи, а да направите крачката към обмисляне на нова дейност. Направете си равносметка на постигнатото, за да обмислите и планирате следващите си задачи.

ТЕЛЕЦ

През двуседмичния период е във ваша полза да организирате по различен начин работата си. Ако заемате ръководен пост в държавна или собствена фирма и сте агресивни, рискувате да развалите отношенията с подчинените си, които ще започнат да саботират работата. Време е да се замислите какво е необходимо да предприемете, за да тръгнете в нова посока. Разпределете правилно силите си, за да си спестите умората. Обмислете и обсъдете новите си идеи. През четирите почивни дни сте подвластни на емоцията и сте в състояние да вземете погрешно решение. Ако причината е в илюзорните ви мечти за много пари и висока позиция, ще допуснете грешка. Анализирайте внимателно действията си. Не сте безпогрешни. Предпазвайте се от пропуски и грешки заради липсата на правилна оценка на хората, с които общувате. Бъдете въздържани. Не е изключено да ви замесят в интриги, които ще сринат авторитета ви.

БЛИЗНАЦИ

От началото на двуседмичния период рискувате да развалите и личните и деловите си отношения. Бъдете предпазливи, когато давате обещания. Ще получите изненадващо предложение за изгодна работа. Приемете го, но с парите ви съветвам да бъдете внимателни. Прекъснете без колебание, скандали и агресия всички делови партньорства и познанства, които ви вредят. Съсредоточете се в завършването на текущите си задачи. Появата на неочаквани трудности е възможна, ако замислените нови задачи са свързани с непредвиден риск. През четирите почивни дни бъдете стабилни в поведението и в отношенията си. Грози ви опасността да ви понижат или да уроните авторитета си. Напрежението може да се засили, ако се вживеете в измамна неприятна новина. Не давайте заеми, нито на колеги, нито на роднини, ако нямате гарантирана лична финансова стабилност, за да избегнете бъдещи проблеми. Здравето ви е стабилно, но сте склонни да залитате в крайности. Хармонията в личните ви отношения е нестабилна.

РАК

През първите две седмици на месеца сте длъжни във ваша полза да овладеете емоциите си. На работното си място отхвърляйте само текущите си задачи, защото опитите да надминете дори себе си с начинания ще ви докарат неприятности. Не рискувайте, за да не търпите загуби. Не съсипвайте настроението си заради неосъществими очаквания. Допуснете ли конфликти и недоразумения ще загубите време докато изясните случващото се. Поривът ви към успех е резултатен, но ще събуди завист на работното ви място. Не е изключено да си създадете проблеми с колегите и вашите началници. През четирите почивни дни трудностите са преодолими благодарение на вашата упоритост. Обмислете предстоящите търговски сделки, но не планирайте подготовка на договори, ако искате да постигнете добри резултати, защото сте податливи на влияние. От вас зависи да вземете решение за личните си отношения. Съхранете здравето си.

ЛЪВ

От първия ден на периода проявете сдържаност, защото въпреки положителните емоции, няма да липсват и неприятни моменти. Не се противопоставяйте, за да постигнете замисленото. Въоръжете се с търпение. В живота ви ще се появят хора, които ще ви поднесат нови идеи и възможности за изява и ще ви помогнат да прогледнете за нови и непознати за вас неща. Успехът е на страната на работещите в интелектуалната сфера. Ще бъдете в центъра на общественото внимание и с лекота ще достигнете привидно непостижимото. Предпазвайте се от рисковани действия, създаващи недоразумения и носещи проблеми, които предизвиквате сами. През четирите почивни дни сте в състояние да хлътнете в лични финансови проблеми. Не харчете пари за луксозен ремонт на дома си и ненужни покупки. Навреме поправете грешките си, за да не жънете негативните последици през месеца. Не бива да не пропускате подготовката за предстоящото подписване на изгодна сделка.

ДЕВА

Странно, но от първия ден на двуседмичния период сте подвластни на много противоречия, създадени от вас. Привидно всичко ставащо в живота ви е обичайното и се усещате стабилни, но сте напрегнати. Служебните разговори и общуването с ръководството са ползотворни, ако не ви ядосат неочаквани разправии, които ще съсипят доброто ви настроение. Разрешете стари делови проблеми, които не търпят ново отлагане. Разговорите с деловите ви партньори може да се окажат неочаквано разочароващи. Четирите почивни дни изискват да запазите спокойствие въпреки трудностите, които ще се изпречат пред вас. Очаква ви известие за благоприятно разрешаване на делови въпроси. Във ваша полза е да не взимате важни решения за започването на нови задачи. Също така не е полезно за вас да градите близки и далечни планове. Емоцията може да съсипе доброто ви настроение и да окаже влияние на вашето самочувствие, потърпевши от което ще са близките ви. Почивайте си, отпуснете се, забравете работата.

ВЕЗНИ

От самото начало на периода за ваша изненада ще се наложи да отделите време за неотложна делова среща. Не бъдете наивно доверчиви, ако веднага започнат да ви омайват с предложение за инвестиции. Няма да е във ваша полза, ще си загубите парите. Стабилизирайте постигнатото до момента, хармонизирайте отношенията с колегите си. Гледайте философски на неприятностите и проблемите, за да не изпадате паника и емоционална безизходица. Ако срещнете трудности и по-бавно се справите със задачите си, бъдете доволни, защото ще се предпазите от грешки. През четирите почивни дни ще се изкушите да поставите прибързано начало на нови занимания, които няма да имат положителен край. Обмислете ги добре. Работете спокойно и ще се справите с всичките си задължения. Периодът позволява да проведете важните си делови разговори, може и на работен обяд или вечеря. Единственото изискване е да сте толерантни към чуждото мнение и да изслушвате събеседника си, за да не пропуснете важна за вас информация.

СКОРПИОН

От началото на двуседмичния период деловите ви планове се развиват в неочаквана посока. Ако сте предпазливи, ще избегнете финансовите загуби и ненужните харчове за дома. Не давайте съгласието си за рисковани инвестиции. Въпреки трудностите запазете спокойствие. Вглъбете се в задълженията си и ще се справите с всичко, което сте си поставили за цел. Не водете ненужни разговори, не спорете, защото няма смисъл да се натоварвате с неразбиране от страна на вашите колеги, познати, партньори. Четирите почивни дни позволяват да осъществите целите си, като концентрирате силите си само в своите задължения, но не се разпилявате. Съобразете се с изискването да не сте прибързани. Не прекалявайте с претенциите си към хората около вас, за да не ви се противопоставят. Гледайте трезво на постиженията си и осъзнайте бързо пропуските си. Здравето ви е стабилно.

СТРЕЛЕЦ

От началото на двуседмичния период забравете за желанието си да вървите напред и да поставите началото на нови занимания. Бъдете внимателни, защото сте склонни да се заяждате. Въпреки плановете ви не ви съветвам да пътувате инцидентно. Бъдете бдителни, защото назряват проблеми, са причина за бъдещи конфликти с ръководството. Бъдете компромисни и си държите езика зад зъбите. Приемете забележките, без да се противопоставяте. През четирите почивни дни губите типичната си самоувереност заради погрешни изводи, които дават резултати във ваша вреда. Не изливайте гнева си върху своите колеги. Общуването с делови партньори ви помага да стабилизирате финансовото си състояние и да положите основите за бъдещите си професионални постижения. Възможно е да се сблъскате с агресия от непознати хора на работното място, особено ако работите в държавната администрация или сте част от бизнес отношения с държавни институции. Бъдете внимателни, разсъдливи и въздържани, за да избегнете конфликтите.

КОЗИРОГ

От първия ден на периода до средата на месеца стабилизирайте постигнатото до момента, ако искате да си спестите неочаквани проблеми. От вас зависи да сте задълбочени и отговорни на работното място. Деловите предложения заслужават вниманието ви и ще ви донесат добри приходи. Забравете желанието си да противоречите на колегите си. Ако сте планирали да подписвате документи, не го правете в този период. През четирите почивни дни откажете пътуване, свързано с големи разходи, за да не съжалявате за безсмислено похарчените пари. Завършете текущата си работа. Не се поддавайте на порива си към промени, които ще се окажат неприятни. Приемете, че няма как да промените ставащото в своя полза, и се примирете. Съветът ми е заемете с рутинните си домашни задължения. Предпазвайте се от грешки, които ще навредят и на близките ви. Не спорете с тях и не доказвайте правотата си. Съхранете здравето си и съхранете добрите лични отношения.

ВОДОЛЕЙ

От началото на двуседмичния период анализирайте запознанствата си и преценете безпристрастно, а не емоционално новите си познати, защото ви предстоят още запознанства, към които също е редно да сте внимателни. Поставете началото на нови задачи. Помислете за разширяване на бизнеса си. Ще получите дългоочаквана информация от деловите си партньори. Притежавате завидна трудоспособност и както винаги отхвърляте много задачи за кратко време, но търпението е задължителен фактор за успеха ви. Ще установите че през четирите почивни сте останали съвсем без сили. Въздържайте се от взимане на важни решения и от усилна работа, продиктувана от вашата импулсивност и емоцията, която ви е господар. Очаквайте изблик на завист към вас. Бъдете умерени, тактични, а не резки. Удава ви се възможност да откриете нови професионални области за изява, свързани с вашето образование. Здравето ви е стабилно. Отношенията в личния ви живот са нестабилни.

РИБИ

През първата половина на месеца сте център на внимание сред хората от обкръжението ви. Стабилизирайте материалното си състояние. Вашите идеи и стари планове имат шанса да бъдат осъществени. Повишеното внимание при изпълнение на задачите ще ви помогне да избегнете грешките и да си спестите стреса и притесненията. Не губете решителността си и въпреки трудностите продължавайте да блестите с уменията си. Съветвам да не се захващате с рисковани занимания, дори и да ви мамят с добра печалба. Откажете предложение да се включите в съдружие или съвместен бизнес. Четирите почивни дни ви зареждат със самочувствие. Импулсивността ви може да ви подведе и да вземете неправилно решение. Ще се сблъскате с лъжи от колеги, на които сте се доверили. Избягвайте емоционалните реакции, за да не си навредите сами. Анализирайте действията си и преценявайте думите си. Здравето ви е нестабилно. не посягайте към чашката. Личните ви отношения са зависими от вашето настроение.

**

Луна в Скорпион - забранени са операциите на половите органи, яйчниците, матката, има забрана и за операции на бъбреците.

Луна в Стрелец - забранени са операциите на черния дроб и далака, също и свързаните с донорство и кръвопреливане, ако е възможно да бъдат отложени.

Луна в Козирог - забранени са операциите на костите, ставите, коленете, ваденето и лечението на зъби.

Луна във Водолей - забранени са операциите на сухожилията, вените, очите и апендикса.

Луна в Риби - забранени са операциите на стъпалата, лимфната система, пръстите на краката при проблеми със сраснали или врязани в меката тъкан нокти.

Луна в Овен - забранени са операциите на главата, очите, ушите, на челюстите и под брадичката, ваденето и лечението на зъби.

Луна в Телец - забранени са операциите на сливиците, на щитовидната жлеза, на гласните струни, лечението и ваденето на зъби.

