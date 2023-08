АСТРОХОРОСКОП ЗА 01.08 - 16.08. 2023

ОВЕН

През първата половина на месеца без колебание направете необходимите делови промени. Приходите от свършена работа може да се забавят. Проявете търпение и бъдете сдържани. Запазите ли доброто си настроение, успехът е с вас. Отстоявайте възгледите си. Начинанията да са добре обмислени. Независимо от трудностите работата ви спори. През четирите почивни дни проявете гъвкавост в отношенията си, защото противоречията са породени от непредвидени трудности. Мнозина ще са претоварени и нервни. Избягвайте разправиите и безпричинните спорове. Не бива да създавате проблеми в семейството си. Лято е, използвайте дните за почивка на морето, ако още не сте си взели отпуск. Необвързаните може да се влюбят неочаквано. Огнената ви същност не е причина за прибързаност. Опознайте новото си завоевание.

ТЕЛЕЦ

От първия ден на двуседмичния период сте заредени с положителни емоции. Време е да докажете на колегите си, че новите ви идеи са лесно осъществими. Независимо от спънките дерзайте и ще получите мечтаното признание. Ще научите за предстоящи стабилни и постоянни приходи от допълнителна работа. Задълбочете се в задълженията си, за да не допускате грешки. Не споделяйте идеите си, ако имате свой бизнес. Предпазвайте се от финансови загуби. През четирите почивни дни се справяте отлично на работно място, въпреки че ви се иска да се отдадете на развлечения. Деловите срещи са ползотворни. Запазете спокойствие и разчитайте на себе си. Лято е, а вие обичате да плувате в морето. Семейните да отидат на кратка почивка с половинките и децата си. Несемейните да очакват впечатляващи запознанства.

БЛИЗНАЦИ

Първите две седмици на август налагат упорито да отстоявате възгледите си и да защитите интересите си. Очаквайте приходи. Съхранете получените пари, не харчете. Не са изключени разправии заради неприятни делови срещи и разговори. Не прекалявайте с критиката. Късметът не е с вас. Прибързаността е във ваша вреда въпреки желанието ви да се справите по-бързо със забавянето, наложено от трудностите. Рутината и натрупаният опит ще ви помогнат да приключите задачите си. Не ги подценявайте. През четирите почивни дни бъдете внимателни, за да не ви провалят хората, с които работите. Завършете сами започнатите задачи. Промените да са умерени и обмислени. Не пропускайте възможността да отидете на планина или на море, за да си спестите проблеми с вашите близки заради липса на почивка. Не изневерявайте, ако сте семейни или сериозно обвързани.

РАК

През първата половина на месеца материалните ви придобивки привличат желаещи да се срещнат с вас. Не планирайте деловите срещи. Не взимайте важни решения, ако са свързани с финансиране на проекти. Премълчавайте и ще спечелите уважението на хората от обкръжението си. Не критикувайте, дори да сте прави. Поднасят ви примамливи предложения за начинания, но е по-добре да вложите голяма част от силите си в разработване на ваш самостоятелен нов творчески проект. През четирите почивни дни сте готови да си мързелувате. Лято е и вие имате потребност от почивка. При възможност заминете със семейството си или с приятели и интимната си половинка. Внимавайте с храната, за да избегнете проблеми със стомаха. Ако сте на работа се отдайте на рутинни занимания, начинанията са нежелателни.

ЛЪВ

От първия ден на двуседмичния период очаквайте трудности и конфликти заради вашата невъздържаност и нежелание да приемете мнението на околните. Не проявявайте безпричинна агресия заради материалните си стремежи, които не се развиват по очаквания от вас начин. Проведете планираните разговори. Преценявайте новите си познати, за да не се разочаровате. Очаквайте подобряване на материалното си състояние. През четирите почивни дни пътувайте! Дълго ще помните приятните си преживявания, ако си вземете отпуска и отидете на море или планина. Ако търсите своята половинка ще изживеете романтична среща, но ако вече сте създали семейство не бива да изневерявате. Ако сте на работа направете необходимите анализи на финансовото си състояние, особено ако управлявате ваша фирма. Изслушвайте мнението на колегите, на партньорите, на близките си.

ДЕВА

През първата половина на август се засилва стремежът ви към промени. Обмислете началото на нови занимания. Претоварването с непосилна работа е във ваша вреда. Общуването с колегите ви е спокойно. Съветвам ви да отложите инцидентните срещи и разговори. Задълбочаването в работата и умението ви да разпределите правилно времето си ще ви донесат признание. През четирите почивни дни сте емоционални, променливи и разсеяни, защото странични фактори напълно объркват плановете ви и ви пречат да заминете в отпуск. Ако все пак решите да пътувате не сядайте зад волана. Не притеснявайте с капризите си вашите близки. Срещи с делови партньори ще ви помогнат с възможности за излизане от финансовите затруднения. Подхождайте предпазливо към предложенията, за да не се окажете излъгани.

ВЕЗНИ

От първия ден на двуседмичния период стабилизирайте служебните си отношения, а разговорът с вашите колеги е наложителен. Поемете нови делови отговорности. При възможност пътувайте и проведете планираните делови разговори. Намерението ви веднага да подпишете договори за бъдеща дейност може да стане причина за загуба на пари. Съхранете отношенията с партньори, които могат да са ви полезни в бъдеще, вместо да ги отблъсквате с емоционалната си лабилност и обидни думи. През четирите почивни дни имате възможност да разрешите проблеми, свързани с работата ви. Ако за вас дните са работни, ви съветвам да не се ядосвате заради забавени плащания, които ви пречат да направите нужните покупки. Деловите срещи и разговори са затруднени. Пазете се от конфликти. При възможност заминете в отпуск и се отдайте на отмора и развлечения.

СКОРПИОН

През първата половина на август внимавайте да не пропуснете добрите възможности за финансиране. Планирайте месеца си. Съгласете се на предложение за сътрудничество, ако не е свързано с рисковани инвестиции. Решението ви за промени, свързани с кариерата ви, е във ваша полза. Анализирайте грешките си, особено ако сте обсебени от самочувствието, че сте незаменими, защото рискувате да си спечелите врагове. Без особени усилия ще осъществите изгодни краткосрочни начинания. Очаквайте финансови постъпления. През четирите почивни дни успявате да отхвърлите всичките си служебни задължения. Перфекционизмът ви носи полза. Не взимайте прибързани решения. Полезни са разговорите, както и стабилизирането на новосъздадени отношения в интимен план. При възможност не пропускайте да плажувате на морето.

СТРЕЛЕЦ

През първите дни на двуседмичния период не позволявайте на никого и нищо да ви отклони от вашата работа. Имате възможност да започнете нови задачи. Във ваша полза е да сте търпеливи, спокойни, уверени. Радостната новина е, че сделка с ваши делови партньори ще ви донесе добра печалба. Не взимайте прибързани решения за инвестиции. Не проявявайте сервилност при делови разговори. Бъдете внимателни при работа с финансови документи. През четирите почивни дни деловите разговори са безпредметни. Съветвам ви да ги отложите, дори и да са планирани. Късметът ви изневерява. Постарайте се да отхвърлите най-неотложните задачи, за да избегнете неприятности и най-вече за да не изпуснете доходи, които не са ви излишни. Ако намерите време си дайте заслужена почивка и пътувайте с вашите близки до българското черноморие.

КОЗИРОГ

През първата половина на август осъзнавате, че на работното ви място цари хаос, който ви изнервя. Предстои ви да стабилизирате завоюваните позиции. Планирайте задачите си за периода. Ако сте предпазливи и избягвате разправиите, успехът е с вас, резултатите ви са отлични. Ще сте подвластни на противоречия, породени от запознанства, които са ви разочаровали. Бъдете гъвкави в общуването. През четирите почивни дни е най-добре да не работите, а да си дадете заслужен отдих. Пътувайте, за да се заредите със сили и да надмогнете напрежението около вас и във вас самите. Отпуснали сте се и трудно ще се справите с професионални проблеми, които изискват светкавично разрешаване. Съберете сили, стига да ви е възможно, за да си спестите дългосрочни проблеми. Очаквайте известие за приходи, което ви радва и ви носи признание.

ВОДОЛЕЙ

През двуседмичния период не се заблуждавайте, че са ви направили изгодно делово предложение. Приемете ли го, ще загубите и ценно време и пари, докато осъзнаете, че не е било във ваша полза. И без него ви предстои да изживеете положителни промени в работата си и най-вече в материално отношение. Не бива да изпреварвате събитията, ако искате успехът да бъде с вас. Деловите разговори са успешни и ви изпълват с доволство. Четирите почивни дни не позволяват да се усамотявате. Общуването ще ви зареди с настроение. Бъдете внимателни, ако сте зад волана в горещините и пътувайте с вашите близки за кратък отдих на морския бряг. Семейните ще се отдадат на приятни емоции, а необвързаните имат възможност да осъществят приятни познанства. Ако за вас дните са работни, се справяте се отлично със задачите си.

РИБИ

През първата половина на август, колкото и да отказвате да приемете истината, промените зависят от вас. Напрегнати сте, но нищо не пречи да ги превърнете в положителни. От вас се изисква да сте предвидливи, за да не хлътнете в рисковани сделки и потенциалният успех да се превърне в реален провал. Не започвайте прибързано нови задачи или работа по нови проекти. Очаквайте ново предложени, което ще ви впечатли със заплащането. През четирите почивни дни сте изкушени от нови запознанства. Обвързването с делови партньори, които не познавате, но сте ги харесали при разговор ви носи разочарования. Начинанията са успешни. Ако сте ги обмислили в детайли, пристъпете към действие. Съветът ми е да не пропускате възможността да си дадете кратки почивки на море или планина. Не прекалявайте с коцентратите.

**

Забранени хирургически интервенции, ако не са животоспасяващи.

Луна във Водолей - забранени са операциите на сухожилията, вените, очите, на апендикса.

Луна в Риби - забранени са операциите на стъпалата, ноктите на краката и на лимфната система.

Луна в Овен - забранени са операциите на главата, на очите, на ушите, на носа и на лицето - включително пластичните, филърите и ботоксът, ваденето и лечението на зъби.

Луната в Телец - забранени са операциите на щитовидната жлеза, на гърлото, ваденето на сливици, лечението и ваденето на зъби.

Луната в Близнаци - забранени са операциите на белите дробове, на хранопровода и трахеята и на дланите.

Луната в Рак - забранени са операциите на жлъчката, стомаха и панкреаса, включително и пластичните за уголемяване на бюста.

Луна в Лъв - забранени са операциите на сърцето, кръста и диафрагмата.

Целия запис от участието на Светлана Тилкова-Алена можете да чуете на звуковия файл.