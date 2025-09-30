АСТРОХОРОСКОП за 01.10 – 16.10. 2025

ОВЕН

През първата половина на месеца на вашето работно място изисква да сте умерени. Наложете си търпение и се заемете със задълженията си. Вечер, в удобно за вас време изяснете проблемите в семейството, но се постарайте да не предизвиквате скандал, ненужни и излагащи ви в началото на месеца. Съхранете себе си, отношенията и силите си, като не се хвърляте в активна работа, обсебени от желанието да печелите много и бързо. Материалните ви стремежи ви вредят и в този период спират приходите ви. Късметът не е на ваша страна, нито лесните начини за печалба, а деловите срещи и разговори, дори извън офиса, носят разочарование. Пригответе се за трудности, особено на работното място. Финансовото ви положение ще се влоши, ако се оставите да ви измамят и вложите пари уж в бързо печелившо, но всъщност в губещо начинание. Емоцията може да бъде причина за криза в личен план и за сериозни пропуски на работното място. Ако я овладеете, резултатите от работата ви ще са отлични, но това зависи само от вашето добро желание. През почивните дни ви очакват професионални успехи, но и разочарования заради колеги, в случай че са работни за вас. Ако сте спокойни, ще ги избегнете още сутринта, ако сте нервни и напрегнати, ще ги задълбочите. Не отлагайте срещите си, ще си докарате неприятности с близките си. Избягвайте деловите запознанства. Бъдете търпеливи и отговорни към семейните си задължения. Не бягайте от текущи ремонти, които е добре да организирате днес, защото ако ги забавите, те ще са причина за големи последващи разходи.

ТЕЛЕЦ

От началото на месеца вървите устремно напред и ще поставите началото на нови занимания. Бъдете внимателни. Трудностите са преодолими. Приемайте спокойно отправената ви критика. Промяната на плановете ви не е причина да се отклоните от задълженията си. Нетипично за вас не е изключено заради лични проблеми да пренебрегнете служебните си задължения. Не го правете, за да не разклатите завоюваните стабилни до момента професионални позиции. Мечтаете да се захванете с нова дейност в следващите дни, а днес ще я обмислите до най-малките подробности. Направете крачката към ново начало, но като разчитате на своите знания и на интуицията си, а не на обещание за помощ, каквато няма да получите. Длъжни сте да се предпазвате от грешки в поведението, които могат да се превърнат в сериозни проблеми. Не се намесвайте в конфликт, който не ви засяга. От вас зависи да се отдадете на задълженията си. В този период ,независимо от мързела, обхванал вашите колеги, заради които отдайте на рутинните си задължения и не допускайте провал заради импулсивни начинания. Не се надявайте на главоломни успехи, ако провеждате разговори с вашите бъдещи делови партньори. Не проявявайте щедрост към колеги, приятели, познати. Не харчете за капризи в семейството. Забравете намерението си в през почивните дни да пътувате с вашите близки, защото сте уморени и може да се окажете в критична ситуация на пътя. Напрежението ви вреди. На работното място, ако сте дежурни, намалете темпото, за да не се налага да си взимате болнични.

БЛИЗНАЦИ

От сряда приемете безропотно разпорежданията на вашите началници като Съдбовен знак, че ако се подчините, ще ви повишат. Веднага им докажете, че сте готови да изпълнявате техните разпореждания. Време е да се заемете сериозно с текущите си служебни задължения. Не предприемайте каквито и да било промени, уверени в късмета си, защото днес той може да ви изневери. Имате шанс да постигнете служебните си цели. Избягвайте запознанствата, отложете романтична среща, за да не страдате разочаровани. Съветвам ви да бъдете добронамерени към вашите близки и приятели, които ще ви гостуват вечерта. Добрите отношения с тях ви осигуряват спокойствие и на работното място. Налага се да проведете делови разговори, които ще ви проправят пътя към мечтана цел. Вашето усърдие ще подтикне колегите ви да ви подкрепят. Не им отказвайте помощ. Бъдете почтени към тях и също им помогнете, ако ви помолят. Не ви липсват увереност и отлично самочувствие. Бъдете разумни и не се поддавайте на емоцията при изпълнение на вашите делови планове. В края на периода сте агресивни и нападателни. Критикувате всичко и всички в дома си, но като обиждате близките си, печелите само тяхното дистанциране, за което скоро ще съжалявате. Избегнете допълнителното напрежение. През почивните дни стабилизирайте постигнатото. Нуждаете се от почивка, за да не навредите на здравето си, затова ви съветвам, дори да ви е ред да сте дежурни работа, да си останете у дома. Трудности, каквито не очаквате, са бързо преодолими, но вие отказвате да осъзнаете този факт.

РАК

Въпреки че се надявате на чудо и на помощ от вас зависи дали ще постигнете замисленото. Не се доверявайте на непознати хора и не се вживявайте в липсата на разбиране от страна на вашите близки. Късметът не е с вас. Не рискувайте. Деловите срещи ще са проблемни за вас. Работата ви спори, ако не се занимавате с неуредиците на вашите колеги или на досадни роднини, които упорито ви преследват с исканията си. Не се отказвайте от помощта на вашите колеги, защото без тях няма да се справите със задълженията си. Избегнете проблемите в общуването заради заядливите ви изказвания. Нужно ли е да си разваляте почивните дни. Разчитайте на рутината в професионалната си дейност. Бъдете внимателни при създаването на нови делови партньорства с хора, случайно появили се около вас, за да избегнете бъдещите проблеми. Рискувате да усложните колегиалните си отношения. Създайте спокойна делова обстановка, за да завършите по-бързо задачите си, вместо да се гледате под вежди с всички. Предстоят ви важни и дълго очаквани промени, които не допускат крайности в поведението и във вашите действия. Позволете на ваши колеги или партньори да ви помогнат. Спешните задачи на работното място ще отхвърлите единствено с подкрепа. Не я отказвайте! През почивните дни се радвате на спокойствие и на новина за приходи. Завистта на вашите неприятели ви изнервя. Не се впечатлявайте, ако искате да си спестите разправиите, въпреки че сте изнервени от роднини. Приберете се вечерта и се отдайте на заслужена почивка и на приятни мигове с любимите си хора. Не се оплаквайте, че сте уморени.

ЛЪВ

Въпреки че задачата е трудна, ако успеете да овладеете депресията, която ви следва от няколко дни без причина и е в своя апогей, дори и рискованите начинания ще ви изненадат с отлични резултати. Началото на новите ви проекти носи удовлетворение. Запознанствата са нежелателни, а също и изясняването на проблемите с вашите близки. Кризата в отношенията ще се утежни. Можете да се радвате на отлични резултати, стига да съумеете да се възползвате от възможностите, които животът ви предлага. Без колебание направете скок към нов професионален връх, не позволявайте да ви изместят. Прибързаността е забранена. Трудностите на пътя ви са преодолими. Успехът е с вас в професионално отношение. Не могат да ви попречат да го постигнете. В личните отношения са възможни проблеми заради неочаквани искания за покупки. Неприятели може да ви подхлъзнат с обещания за бързи пари и да загубите част от спестяванията си. Предупреждавам, че рутинната работа, от една страна, ви действа на нервите и ви се иска да захвърлите всичко започнато. От друга, е начин да се справите с всичките си изостанали задачи. От вас зависи да анализирате и променете отношението си към ваши колеги и познати. Не бъдете добронамерени и снизходителни към завистливите. Така ще си спестите опитите да ви натоварят и с техните задължения и да ви се присмиват зад гърба за вашата наивност. Бъдете търпеливи и с разумни действия ще се справите с трудностите на вашето работно място. След като се приберете от работа, вечерта останете с близките си и се отдайте на почивка и сладки приказки!

ДЕВА

От първия ден на седмицата не проявявайте капризи и не изнервяйте вашите колеги или делови партньори, ако сте се захванали с общ бизнес. Обмислете отново предложенията за инвестиции, но не давайте съгласие на мига. Не обмисляйте инвестиции, ако печалбата е под въпрос. Грозят ви финансови загуби. Не харчете за капризи. въпреки факта, че сте заредени със сили и желание да се докажете, не прекалявайте и се вслушвайте в съветите на околните. Не рискувайте. Запознанство ще ви донесе неочаквана бъдеща печалба. Въпреки това бъдете предпазливи към новите предложения и не проявявайте прекалена самоувереност. Не се тревожете заради появилите се на пътя ви трудности, защото те не ви засягат. Будите завист в колегите си, че не могат да се справят като вас. Надхвърляте очакванията им, а на някои от тях никак не им се работи. Деловото пътуване ще бъде ползотворно, ако не забавя изпълнението на служебните ви задължения, в противен случай го отложете. През почивните дни сте готови за трудови подвизи и за нова любов, защото сте впечатляващо общителни, чаровни и будите възхита, но и завист. От вас зависи да избегнете разочарованията, защото късметът не е на ваша страна. На работното място завършете текущите задачи, а вечерта се отдайте на активна почивка. преодолявате трудностите с лекота, ако анализирате събитията и сте избрали правилно поведение спрямо хората около вас, особено спрямо опонентите си. Бъдете разумни и отговорни.

ВЕЗНИ

От първия ден на периода единственият дразнител за вас са запознанствата, които не са мечтаните, но не е възможно да ги избегнете и ще ви пречат в бъдеще. Не се притеснявайте от неочакваните служебни разходи. Успехът е с вас, ако имате свой бизнес и е дошло време да приключите проблемите с вашите съдружници. Бъдете безкомпромисни, ако са непочтени с вас и прекратете отношенията си документално. Не за първи път ви съветвам да направите всичко възможно да избегнете срещи и запознанства с хора, които от няколко дни се домогват до вашето внимание. Общувате с огромно удоволствие, но нека бъде с хора, които го заслужават. Неочаквано ще осъществите среща с влиятелна личност, която би ви помогнала да достигнете нов професионален връх. Овладейте вашето нетърпение и се задълбочете в служебните си задължения. Денят ви носи приходи и интересни срещи, а за мнозина и романтична вечеря. От вашата упоритост, допълнена със състрадание заради проблемите на вашите близки и колеги, зависи да не провалите плановете си. Не рискувайте. През почивните дни овладейте ината си, който вреди на личните ви отношения и ви носи самота, но също така блокира добрите ви професионални възможности. Избегнете деловите разговори и запознанствата. Ще ви донесат бъдещи проблеми. Очакват блестящи изяви на работното място, но се пазете от разочарования в личен план заради завистта на ваши роднини, която ви преследва за пореден път.

СКОРПИОН

За пореден път от първия ден на седмицата сте склонни към прибързаност. Ако искате да си спестите сериозни проблеми, ви съветвам да си наложите търпение. Обогатете се с необходимата ви информация и ще се справите без проблем със служебните си задължения. Постарайте да не пилеете време и да отхвърлите служебните си задачи до края на деня. Не отказвайте допълнителната работа, ако ви носи добра печалба. После ще съжалявате, че ви е домързяло. Приемете без колебание допълнителна работа, която ще ви донесе неочаквано добри приходи. Бъдете внимателни с разходите, за да не изпаднете в неочаквани финансови затруднения. Не се съмнявайте във възможностите си. Не се изненадвайте, ако непланирани промени, свързани с очаквания за предстоящи приходи, объркват плановете ви, но жертвата си струва. Не разчитайте на помощ, на късмет още по-малко. Промените са ви наложени от обстоятелствата, може да се възползвате от тях и да осъществите професионалните и личните си планове, вместо да се противопоставяте. Не се изкушавайте да се намесвате в разговори, интриги, сриващи нечий авторите. По-добре е да сте дистанцирани. Търговците ще печелят добре. През почивните дни ви е трудно да общувате, вглъбени в мисли за работата, която имате намерение да отхвърлите през следващата седмица. Бъдете предпазливи с вложенията и се доверете на интуицията си. Приходите зависят от вас самите. И да се сблъскате с проблеми в отношенията, не им обръщайте внимание. С компромис от ваша страна, с такт и премълчаване ще избегнете трудностите в деловото общуване.

СТРЕЛЕЦ

Нетипично за вас, в този период сте склонни да привличате използвачи и затова много скоро рискувате да си докарате проблеми, а после сами да си внушавате, че годината ви ще завърши нерадостно за вас. Не изпадайте в самосъжаление, а мислете с кого се обвързвате. Бъдете упорити и не отказвайте допълнителната работа. Помислете върху възможността да регистрирате ваша фирма и да започнете бизнес, даряващ ви финансова стабилност. Ще сте инициативни и ще се справяте без проблеми със служебните си задължения. Изненадващи промени, които не сте предвидили, ви изнервят. Не спорете и ги приемете. Налага се да работите усилно и съсредоточено. Бъдете предпазливи със запознанствата. Не съсипвайте постигнатото от вас до момента. Професионалните ви трудности са породени от новите ви делови партньори, които не искат да работят, а се надяват на вас. Не се поддавайте на съвети, целящи да се впуснете в авантюристични начинания. Не рискувайте, като обещаете да се включите в уж печеливш, но всъщност губещ проект, блокиращ деловата ви дейност за дълъг период от време. Откажете се от планираното пътуване, защото ще си развалите настроението. Причината са капризите на вашите близки, а и на колеги, затова ви съветвам на работното място да не спорете заядливо с тях. През почивните дни общувате с лекота. Не е във ваша полза да сте прекалено доверчиви. Деловите разговори са ползотворни преди обед, може да ги проведете и в неформална обстановка. Няма да сте доволни от запознанствата, но пък работата ви спори. Вечерта ще ви зарадва гостуване на ваши приятели и неочаквано поднесена ви добра новина.

КОЗИРОГ

През седмицата напрежението, което ви е обзело от сутринта, е заради очакване на резултат, водещ към финансова стабилизация. Ще блеснете и ще засенчите дори вашите най-амбициозни колеги. Периодът ви носи удовлетворение, въпреки че сами сте в състояние да си създадете финансови затруднения. Позволено е да проведете разговори, свързани с финансови проблеми, които вече няма как да пренебрегвате. Ваши делови партньори ви изненадват с предложение за допълнителен бизнес. Ще ви поднесат идеи, разкриващи пред вас възможност да превърнете в реалност своя стара мечта. Тези от вас, които са натрапчиво дейни на работното си място, ще си спечелят неприятели. Обмисляйте внимателно действията си, за да не обидите някой. Няма да ви подминат трудностите, колкото и да се надявате, особено ако харчите неразумно парите си. Предпазливостта ви е от полза. Няма да липсват и запознанства. Не подписвайте договори било като юридическо лице, било за лично ползване. През почивните дни проявете сдържаност и търпение, за да се справите с трудностите в личен план. При разговори, свързани с работата ви, бъдете нащрек и не пропускайте нито дума. Не обещавайте щедро материална подкрепа, без да сте обмислили в детайли предложението, което ви отправят днес. Ако за вас дните са работен, поднесете новите си идеи и ги обсъдете с вашите началници, в случай че и за тях денят е работен. По-добре не провеждайте делови срещи и разговори, а ги уговорете за следващата седмица. Не взимайте прибързани решения.

ВОДОЛЕЙ

Не бъдете наивни от началото на седмицата. Откажете, ако се опитват да измъкнат от вас пари за начинание, което не ви засяга. Не проявявайте щедрост, не поемайте работа извън рутинната и планираната. Не влизайте в конфликт на работното място и не се опитвайте да доказвате с агресия правотата си, защото ще избухне такъв скандал, който дълго ще помните. При неотложни служебни срещи не поставяйте непосилни изисквания на деловите си партньори или подчинени заради излишно самочувствие. Подкрепата им е важна за вас, а късметът може да ви изневери. Избягвайте запознанствата, отложете срещите. Не избързвайте в действията си и преценявайте думите си при изказвания. Делови срещи, които не са планирани, ще ви донесат неприятности, ето защо ви съветвам да ги отмените, дори и ако хората, които искат да разговарят с вас са прекалено настойчиви. Не се обиждайте, а бъдете доволни от вашите колеги, че ви хвалят за постиженията и за професионалните умения. Не уговаряйте делови срещи, защото може да ви разочароват заради невъзможност да постигнете очакваните договорености. През почивните дни тези от вас, които пътуват, да избягват запознанствата и да не разчитат на късмета си, а да бъдат внимателни. Работата ви спори. Може да ви изнудят да проведете срещи с "перспективни" делови партньори. Не давайте обещания за съвместен бизнес. Изгодните предложения са измамни. Избегнете взимането на делови решения и не се захващайте с нови служебни задачи, ако за вас денят е работен. Запознанствата ви носят бъдеща полза. Откажете предложената ви спешна допълнителна работа.

РИБИ

От първия ден на двуседмичния период се опитват да ви създават трудности. Не се впечатлявайте, а изпълнявайте задълженията си. Някои колеги умишлено ви пречат. Не обръщайте внимание на подмятанията им. За изненада на всички се справяте отлично и с най-неприятните си задължения, стига да не се впечатлявате от критиката. Изкушението да рискувате ви носи дългосрочни трудности и неприятности. Ще ви бъде невъзможно да възстановите бързо загубите. Не ви съветвам да действате инатливо и да се впускате в начинания. Постарайте се през първите дни да поправите грешките си, без да действате необмислено и импулсивно. Бъдете компромисни. Изнервени сте, че нямате възможност за пълноценна многодневна почивка в края на месеца. Имате шанса да се справите отлично със задълженията си, ако разчитате само на себе си. Не се доверявайте на съветите на вашите колеги и приятели, защото целят да ви създадат проблеми. Помислете дали наистина са ви приятели. Деловите разговори са ползотворни, дори и ако са уговорени неочаквано. През почивните дни ви предстоят делови срещи и запознанства, свързани както с професионалния, така и с личния ви живот. През почивните дни не разчитайте на късмета си, а работете активно. Не очаквайте успехът да ви споходи, ако не сте си свършили работата. Въпреки че няма да ви е лесно, за ваша изненада ще се справите по-бързо от очакваното с неприятностите. Работата ви спори, особено ако са ви поставили нова задача, а вие мълчаливо и съсредоточено работите.

1 ОКТОМВРИ – СРЯДА

Луната преминава от Козирог във Водолей.

Предпазвайте се от травми на костите, ставите, вените. Пазете очите си от преумора, ако сте родени във Водолей или имате Луна или асцедент в този знак. Забранени са операциите на костите, колянната става и вените, ако не са животоспасяващи.

2 ОКТОМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната е във Водолей.

Предпазвайте се от травми на костите, ставите, вените. Пазете очите си от преумора, ако сте родени във Водолей или имате Луна или асцедент в този знак. Забранени са операциите на костите, колянната става и вените, ако не са животоспасяващи.

3 ОКТОМВРИ – ПЕТЪК

Луната е във Водолей. Предпазвайте се от травми на костите, ставите, вените. Пазете очите си от преумора, ако сте родени във Водолей или имате Луна или асцедент в този знак. Забранени са операциите на костите, колянната става и вените, ако не са животоспасяващи.

4 ОКТОМВРИ – СЪБОТА

Луната преминава от Водолей в Риби. Съветвам родените в двата знака да си наложат спокойствие, каквото и да се случва около тях и да не се опитват да се намесват ако няма да са полезни, за да избегнат травми, но и проблеми с нервната и лимфната система. До прехода на Луната са забранени операциите на костите, ставите и вените, а след това операциите на стъпалата, лимфната система и за премахването на кисти, ако не са животоспасяващи.

5 ОКТОМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната е в Риби.

Родените в знака и хората с Луна или асцедент в Риби са податливи на травми на стъпалата, на проблеми с лимфната система, а е възможна и поява на кисти. Не са изключени проблеми с ноктите. Забранени са операциите в областта на стъпалата, пръстите на краката, на сухожилията на пръстите и сухожилните връзки, на лимфната система.

6 ОКТОМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната преминава от Риби в Овен.

Родените в Риби и Овен и хората, които имат Луна или асцедент в един от двата знака са податливи на травми на стъпалата, а също така не са изключени оплаквания от мигрена и проблеми с очите, ушите, челюстта, особено ако проявяват агресия. До прехода на Луната са забранени операциите на стъпалата и лимфната система, а след това на главата, челюстите, зъбите, ушите, очите, ако не са животоспасяващи.

7 ОКТОМВРИ – ВТОРНИК

Луната е в Овен.

Предпазливостта е задължителна при родените в Овен и при хората, които имат Луна или асцедент в този знак. Да пазят от удари главата, да щадят очите си, при простуда в променливото време е възможно възпаление на ушите. Забранени са операциите на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката, ако не са животоспасяващи.

8 ОКТОМВРИ – СРЯДА

Луната преминава от Овен в Телец.

Родените в Овен и Телец и хората, които имат Луна или асцедент в един от двата знака са податливи на травми на главата, очите, на простуди и проблеми с гърлото, с гласните струни. До прехода на Луната все още са забранени операциите на главата, а след този час на гърлото, ако не са животоспасяващи.

9 ОКТОМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната е в Телец.

Предпазливостта е задължителна за родените в Телец и хората, които имат Луна или асцедент в знака. Не са изключени проблеми с гърлото, с щитовидната жлеза, с възпаление на сливиците, а също простуди. Забранени са операциите на гърлото, щитовидната жлеза, ваденето на сливици, ако не са животоспасяващи.

10 ОКТОМВРИ – ПЕТЪК

Луната преминава от Телец в Близнаци.

Родените в Телец и Близнаци и хората, които имат Луна или асцедент в един от двата знака не са изключени проблеми с гърлото, а също с белите дробове и дихателните пътища, ако имат хронични страдания. Бъдете внимателни, заради опасност от алергии. До прехода на Луната са забранени операциите на гърлото, а след този час на бронхите и белите дробове, ако не са животоспасяващи.

11 ОКТОМВРИ – СЪБОТА

Луната е в Близнаци.

Да внимават родени в Близнаци и тези, които имат Луна или асцедент в знака, заради възможни проблеми с бронхите, белите дробове и раменният пояс, а ако сте пушачи, не са изключени дихателни проблеми и алергични реакции, заради гняв който притъпявате като палите цигара след цигара. Забранени са операциите на бронхите, белия дроб и трахеята, ако не са животоспасяващи.

12 ОКТОМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната преминава от Близнаци в Рак.

Съветът ми е към родените в двата знака да се предпазват от алергии и от проблеми с жлъчката и стомаха. До прехода на Луната са забранени операциите на бронхите, белия дроб и трахеята, а след това на стомаха, панкреаса и жлъчката, ако не са животоспасяващи.

13 ОКТОМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната е в Рак.

Предпазливостта е задължителна за родените в Рак и за хората, които имат Луна или асцедент в знака, заради податливост на проблеми със стомаха, жлъчния мехур, черния дроб и нервната система. Внимавайте с храната и не прекалявайте с алкохола. Спазвайте диета, ако имате хронични болежки.

14 ОКТОМВРИ – ВТОРНИК

Луната преминава от Рак в Лъв.

И днес да са внимателни родените в Рак и хората, които имат Луна или асцедент в знака. Податливи са на хранителни отравяния, на болки в стомаха, на възпаление на жлъчката и подстомашната жлеза, особено ако имат хронични жлъчни проблеми и образуват камъни. Да спазват задължителна диета.

15 ОКТОМВРИ – СРЯДА

Луната е в Лъв.

Предпазливостта е задължителна за родените в Лъв и за хората с Луна или асцедент в този знак. Да са внимателни, ако имат хронични оплаквания от сърце или ако са претърпели операция, да не натоварват кръста си.

16 ОКТОМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Лъв в Дева.

Родени в Лъв и Дева и всички, които имат Луна или асцедент в един от тях, са податливи на проблеми със сърцето, кръста и диафрагмата, но също така и от проблеми с органите в коремната кухина.