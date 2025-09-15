АСТРОХОРОСКОП ЗА 15.09 – 30.09.2025

ОВЕН

През този период сте изпълнени с ентусиазъм и лесно ще постигнете целите си. Във ваша власт е да направите своя избор дали да сте напористи или да се отдадете на рутината. Очаквайте приходи. След две седмица с радост научавате, че научавате, че ваше ново делово партньорство се развива повече от отлично въпреки очакванията ви. Пазете се от колеги, които ви завиждат и правят всичко възможно да ви злепоставят. Въпреки сериозни изпитания, сте заредени със сили, за да ги посрещнете достойно. Обмисляте промени, свързани с материалното ви състояние. Правите опити да договорите работа в съдружие, но периодът не е подходящ за целта. На работното място сте застрашени от грешки и пропуски, само защото мислите ви са заети с нови идеи, които е добре да изчакат. По възможност не не отменяйте деловите срещи, а ги проведете рано сутрин в удобен за всички ден. Ще ви изненадат с интересни предложения, които може да обмислите и обсъдите с близките си и с вашите колеги и да осъществите в следващите дни. През почивните дни не се притеснявайте, ако се налага да пътувате защото не се очертават трудности. Посетете ваши роднини или приятели и ще помните дълго приятните мигове, прекарани заедно с тях. Изпълнени с решителност и готовност да се справите със задълженията си -лични и делови, не е изключено да поставите началото на нови задачи, с което ще изненадате колегите си. При необходимост от неочаквани делови срещи бъдете уверени в исканията си и не се притеснявайте да ги поднесете.

ТЕЛЕЦ

От първия ден на периода имате възможност да приемете допълнителна задача, която не бива да пречи на текущите ви служебни задължения. Ще се справите бързо, ще си възвърнете самочувствието и не на последно място - ще получите пари. Не се опитвайте да се обвързвате в делови отношения с непознати хора, само защото са ви ги препоръчали ваши роднини. Това е една от най-честите възможности да бъдете измамени. Избегнете предвидливо бъдещите загуби. За вас е задължително се обогатете с информация, която е полезна за работата ви и е от значение за предстоящите ви задачи. Успехът е с пазителите на реда и закона. Запознанства ви носят професионална полза, ако съумеете да ги съхраните и не побързате да се дистанцирате. Рискувате да предприемете пътуване, което заради нервното ви напрежение е причина да си създадете проблеми с пътната полиция. Не предприемайте промени, дори и ако сте направили задълбочен анализ на очакванията си. През почивните дни се заемете с постоянно отлагани спешни задачи, които сте длъжни да завършите. Не пътувайте, дори и ако имате нужда от промяна на обстановката! Предстоят ви неочаквани професионални обрати, които не трябва да ви заварят неподготвени. Приемате критиката и обсъдете претенциите към вашата работа и причината, поради която са предявени. Деловите разговори са градивни. Съветвам ви да ги проведете в ранния следобед. Също през почивните дни ваши колеги приемат поведението ви, ако сте на работното си място като нежелание да сте им полезни.

БЛИЗНАЦИ

Съветвам ви да опитате да възобновете прекъснатите отношения с хора, които могат да ви бъдат полезни. Внимателните и разумни действия ще ви помогнат да избегнете сериозните и дори необратими грешки на работното място. Разрешаването на натрупалите се текущи делови проблеми ще ви донесе спокойствие и възможност да работите пълноценно. Резултатите от вече завършена работа ви осигуряват отлични приходи. Не прекъсвайте събеседниците си, ако провеждате разговори на делови обяд. Представяте се на висота, ако се занимавате с предприемаческа дейност. Отлична изява ще имат и хората на изкуството. Внимавайте, защото не забелязвате, че ваши нови познати навлизат устремно в живота ви, като се домогват и до бизнеса ви. Не позволявайте да не се превърнат в причина за бъдещи неприятности. През почивните дни много от вас ще изпитат желание да творят или дори да мързелуват, но ви съветвам да не се отклонявате от преките си служебни задължения и да вредите на авторитета си. На работното ви място се редуват успех с провал, заради невъзможността да сте постоянни в изискванията си. За пореде път ваш колега не е съгласен с мнението ви, спори заядливо и ви ядосва. Не приемайте на сериозно случайно подхвърлените язвителни забележки. Не превръщайте този факт в драма и не се оплаквайте. Не разваляйте отношенията си с ръководството или с хора, от които зависите, като отправяте заядливи забележки. Няма да ви липсват делови предложения, но бъдете много предпазливи.

РАК

От понеделник ще осъзнаете, че неприятели се опитват с клевети да попречат на хармонията в отношенията ви на работното място, но вредят и на личните ви отношения. Прибързаността ви вреди, а пред вас цели две седмици, в които трябва да съхраните и себе си и отношенията си с околните. Началото на нови занимания е нежелателно. По-добре приключете със започнати и все още незавършени задачи, за да не създадете впечатлението, че сте безотговорни. Успехите ви са впечатляващи. Очаквайте новина за финансови постъпления. Не проявявайте незаслужена амбиция. Общувате с лекота, но ви съветвам да избягвате запознанствата, за да си спестите разочарования. Въпреки това запазете добрия тон. В материално отношение очаквайте приходи, ако не проявите наивност в делово отношение. Работа в съдружие ви носи добри пари, въпреки колебанията ви и притесненията, които блокират бързото ви решение. През почивните дни трудностите заради неочаквани промени ще ви амбицират да докажете на какво сте способни. Не бягайте от запознанства, защото този път ще ви донесат неочаквана полза. Кратко пътуване ще ви изпълни с надежда, че новите ви планове са осъществими. Не критикувайте колегите си. Промените и пътуванията ви носят удовлетворение. Ако развивате ваш бизнес прегледайте обявите за отдаване на офиси под наем. До края на месеца може да намерите търсените помещения на отлична цена, ако положите усилие и се обадите на посочените телефони.

ЛЪВ

През двуседмичния период споделяйте и разказвайте само най-необходимото за служебните си планове, ако няма как да го премълчите пред познати и близки, които ви гостуват или срещате неочаквано. Всички разговори са ползотворни, ако сте предпазливи. Интуицията ви предпазва от провал на работното място, който рискувате да предизвикате заради доверяване без проверка на делови партньори. Не уговаряйте срещи. Не харчете получените пари. Не е желателно да пътувате, защото сте разсеяни. Пътуванията са нежелателни, дори и да са неотложни, заради провеждането на делови разговори, които сте уговорили отдавна за този ден. По-добре е някой друг да замине вместо вас, но само ако това няма да ви навреди. В противен случай ги отложенете с няколко дни. Помислете добре дали да се натоварите с непосилни задачи, които може да ви провалят, изложат и да ви докарат здравословен проблем. Обсебени сте от желанието да блеснете и да впечатлите колегите и партньорите си. Внимавайте да не прескочите безопасната за вас граница. През почивните дни обмислете добре действията си. Бъдете решителни в постъпките. Въпреки трудностите имате възможност да осъществите всичките си планове и идеи от изминалата седмица. Партньорските отношения с представителите на противоположния пол ще ви дарят щастие. Приходите са отлична възможност за нов бизнес и за стабилизиране на финансовото ви състояние. Внимавайте да не създадете ненужна дистанция между себе си и подчинените си, ако сте на ръководна позиция.

ДЕВА

Бъдете предпазливи и прозорливи през тези две седмици, защото проявата на доверчивост и податливостта ви на влияние от кого ли не, е причина да отстъпите от принципите си. Над вас е надвиснала сериозна заплаха от професионален провал, въпреки че се справяте повече от добре на работното си място. Промените през периода са толкова неочаквани, че на някои от тях не ви е възможно да реагирате. Не допускайте натиск върху вашата воля. Пътуванията са ползотворни, ако не сте зад волана. Във ваша полза е да си спестете хвалбите за добрите финансови постъпления, за да не предизвикате завистта на колегите си. Не предприемайте промени, ако не сте подготвени за тях. Добре обмислените действия са гаранцията за бъдещите ви постижения. Прозорливостта ви е необходима, защото новите запознанства са източник на бъдещи сериозни разочарования и професионални неприятности. На работното си място не провеждайте разговори с непознати хора, дори и да са настойчиви. Трудностите по пътя ви са преодолими, ако не сте прекалено прибързани и инатливи. През почивните дни неочаквани постъпки на ваши колеги са причина за усложняване на отношенията ви. По-добре премълчавайте и не показвайте лошия си характер, готови без причина да раздавате правосъдие. Не се включвайте в разправия, която изобщо не ви засяга. Напразно сте решили да защитите ваш колега, когото почти не познавате. За непоисканото добро ще си получите наказанието и то веднага, а омразата му ще ви вледени и потиска дълго време.

ВЕЗНИ

Съветът ми е през втората половина на месеца да не се замесвате в делови спор, който не ви засяга, но сте решили на всяка цена да кажете мнението си. Рискувате да създадете сериозни проблеми в отношенията с колегите си, а скоро ще ви трябва подкрепата им. Не реагирайте прибързано, каквото и да се случва около вас или със самите вас. Субективизма в оценките ви е във ваша вреда, защото ви обвързва с неподходящи, вместо с носещите ви полза и необходими ви партньори. Съветвам ви да избягвате разговорите и запознанствата. Не прекалявайте с изискванията към колегите си, ако се налага да поемете отговорност за поставената ви обща задача. Не налагайте с агресия реда и идеите си, защото ще предизвикате обратен ефект. Уточнете детайлите и я завършете заедно. Нови идеи, хрумнали ви ненадейно, ще ви помогнат да постигнете професионалните си цели. Прибързаността е абсолютно забранена. Ако ви поставят нови задачи работете без напрежение. Ще ги приключите в срок, ако работите спокойно и щадите здравето си. През почивните дни, въпреки че е лесно, променете отношението си към хората от вашето професионално обкръжение. Трудностите на работното място са преодолими, ако не затъвате в неприятностите на колегите си. Пътувайте ако няма да навредите на професионалните си планове. Постарайте се без отлагане да приключите със започнатите спешни задачи. Не допускайте финансови загуби. Не е изключено да ви изненадат непредвидени обрати.

СКОРПИОН

Съветът ми за втората половина на месеца е да не рискувате във всяко отношение. Завършете служебните си задачи. Не показвайте неприязънта си към хора, които ви унижават. С безразличие, което не очакват като ваша реакция, ще ги притесните повече. Ще се справите отлично с деловите си задължения, ако заличите липсата на увереност в собствените ви възможности. Не давайте обещания, които няма да изпълните! Анализът на вашето поведение ще ви предпази от грешки и ще ви даде знак как да промените себе си и поведението си. Прекалили сте с неприязънта си към вашите колеги, които няма да ви простят с лека ръка обидните думи. Очаквайте приходи. Защитете без колебание интересите си, но не забравяйте, че сте все още дистанцирани от вашите колеги и началници, които не е изключено да си помислят, че се гласите да напускате. През почивните дни пътуване ще ви се отрази добре и скоро ще ви донесе отлични финансови постъпления. Не споделяйте намеренията си да осъществите делова среща, за да не ви изпреварят и провалят. Не е изключено мнозина да изпитат недоволство от постигнатото в професионално отношение. Не се опитвайте да надскочите себе си. Планирайте работата си за следващите дни и си наложете спокойствие. Съдбата ви дава шанс да се срещнете със стари колеги, които ще ви бъдат полезни при постигане на вашите нови цели. Поставете началото на важни делови разговори и осъществете срещи с нови партньори. Ще ви изненадат нови предложения.

СТРЕЛЕЦ

От първия ден на двуседмичния период доказвате отново знанията си и ще заслужите уважението на колегите си и на ръководството. Справяте се дори и с трудностите, които не са ваше задължение, което освен уважение буди и раздразнение. Изпълнете отговорно и внимателно поставената ви важна задача на работното място. Приемете без колебание и притеснение сътрудничеството с хора на науката. Обмислете предстоящите промени, ако са свързани с професионалното ви развитие и извлечете максимална полза за себе си. Прибързаността ви вреди към края на периода и може за секунди да съсипе авторитета, който сте градили с години. Късметът ви изневерява. Не провеждайте разговори за разширяване на дейността си или за начинания. Търговците да осъществят промени на работното си място, без значение дали е търговски офис, магазин или складова база. През почивните дни, ако сте дежурни, се справяте блестящо, отговорно и компетентно със задачите си на работното място,. Стабилизирайте постигнатите резултати и не се изкушавайте веднага да започнете новите си задачи. Още веднъж огледайте плановете си, за да избегнете разпиляването, захващайки се ту с едно, то с друго, което не ви води към успех. Не се противопоставяйте на предложенията на колегите си. Убедени сте, че са във ваша полза, но не изневерявате на нрава си и предпочитате да проявите ината си. Не бива да предприемате прибързано необмислени начинания.

КОЗИРОГ

От началото на периода успехите, които жънете на работното място ви зареждат с много оптимизъм, за да продължите уверено напред. Впечатляваща е активността ви, която ще ви донесе очакваните положителни резултати. Ще ви изненадат непредвидени разходи. Практичността ви не е повод да изисквате повече от позволеното от колегите си и да налагате мнението си. Тактът ще ви помогне да избегнете разправиите. Новите идеи, които не ви съветвам да споделяте, ви обещават бързи финансови постъпления. Обмислете ги още веднъж, преди да поставите началото на тяхното осъществяване. При необходимост проведете неотложните разговори и срещи. През втората седмица преди края на месеца коректността в отношенията с колегите ви ще ви предпази от неприятности и ще събуди разколебаното им доверие във вас. Не поставяйте началото на нови задачи, избегнете провала. Въпреки, че се справяте отлично с деловите си задължения променливото ви настроение е изцяло във ваша вреда. Проявете предпазливост при общуване с хора от професионалното си обкръжение. Нетърпението и избухливостта не са във ваша полза. През почивните дни, ако сте решили да пътувате в почивния ден, ще се изнервите до крайност. Работата в екип е по-успешна от самостоятелната. Напрегнати сте заради отговорните и спешни задачи, които трябва да завършите. Приходите ви са впечатляващи. Не надценявайте силите си и знанията си. Не сте уверени в себе си и ви е трудно да вземете важни решения. Не се поддавайте на изнудване заради взет заем.

ВОДОЛЕЙ

От вас зависи през втората половина на месеца да сте отговорни и да подгответе за подпис преди края му договори и финансови документи. Имате възможност спокойно да ги огледате още веднъж. Както сте се вглъбили и разсъждавате над сметките, които не са ваша страст, ще научите за постъпления, които вече са в банковата ви сметка. Липсва ви хармония в отношенията с колегите, но няма как да я възвърнете с думите си, колкото и да сте речовити. Очаквайте приходи. Не се колебайте да им поднесете извиненията си, колкото и да ви е трудно. Стабилизирайте заеманата обществена позиция. Ще научите за предстоящи приходи, но сте застрашени и от провал заради собствената си непредпазливост. Предпазвайте се от неподходящи запознанства, дори и ако ви ги налагат. Интуицията ще ви подскаже кого да не допускате до себе си. Прибързаността ви е изцяло във ваша вреда и може да се превърне в причина за критични забележки. Преодолейте разсеяността си, която поражда грешките при изпълнението на служебните ви задължения. Отхвърляте служебните си задачи, но внимавайте, защото доволни от свършеното ще говорите повече от безопасното. Съхранете в тайна своите планове, за да не допуснете ваши неприятели да ви попречат нарочно с неочакваната си намеса. Съветвам ви през почивните дни да не се преуморявате в почивния ден заради желанието си да се захванете с нови задачи. Не сте склонни да приемете новите делови предложения, които ви поднасят.

РИБИ

Първия ден от седмицата ви е напрегнат, затова, ако се налага инцидентно за закъснеете след работа, предупредете брачната или интимната си половинка, за да не си създадете проблеми, ако сте имали други планове за вечерта. Периодът позволява договаряне на финансиране за строеж на ваш офис, работно помещение, склад. Доволни сте от разговорите, но преди да положите подписа си се уверете, че договорът няма да ви натовари с непосилни клаузи. Прибързаността отново ви вреди. Не се ядосвайте. Щадете си здравето. Имате шанс да се отдадете на активна работа и да спечелите неочаквано много пари. Радва ви възцарилата се хармония във вашето семейство, която е допълнителен стимул за деловите ви усилия. Мооже да се наложи да отидете на важна делова вечеря. Не прекалявайте с алкохола, за да не се изложите с някоя не на място казана дума, която може да срине авторитета ви. През почивните дни бъдете критични към постъпките си и не се изненадвайте, ако се опитат да ви измамят. Неувереност в силите ви е причина за дистанциране на хората от вашето обкръжение. Бъдете сдържани в общуването с непознати и не споделяйте плановете си. Добрите приходи са с търговците, ако сами не се провалят, като зареждат и продават некачествени стоки. Не пропускайте вечерта да се отдадете на заслужена почивка. Обмислете нови възможности за професионална изява. Ще се наложи да посетите ваш близък. Той има нужда от вашата подкрепа. Не отказвайте да изпълните желанието му. Не допускайте конфликт на работното място.

Характеристика за влиянието на Луната през втората половина месеца.

15 Септември - понеделник

Луната преминава от Близнаци в Рак в 03.30 ч.

Родените в Близнаци и Рак, а също и хората, които имат Луна или асцедент в един от двата знака, са податливи на проблеми с дишането при престой в задимени и замърсени помещения, на алергии, на проблеми с кожата, със стомаха, жлъчния мехур, черния дроб и нервната система, особено ако се ядосват без причина на нечия агресия и реагират също с проява на агресия.

16 Септември - вторник

Луната е в Рак.

Предпазливостта е задължителна за родените в Рак и за хората, които имат Луна или асцедент в знака, заради податливост на проблеми със стомаха, жлъчния мехур, черния дроб и нервната система. Внимавайте с храната и не прекалявайте с алкохола. Спазвайте диета, ако имате хронични болежки.

17 Септември - сряда

Луната преминава от Рак в Лъв в 08.20 ч.

Внимателни да са родените в Рак и Лъв и хората, които имат Луна или асцедент в един от тях. Податливи са на проблеми със стомаха, жлъчката и черния дроб, а ако не са отговорни и се притесняват, съвсем логично ще навредят и на сърцето и на нервната си система.

18 Септември - четвъртък

Луната е в Лъв.

Предпазливостта е задължителна за родените в Лъв и за хората с Луна или асцедент в този знак. Да са внимателни, ако имат хронични оплаквания от сърце или ако са претърпели операция, да не натоварват кръста си.

19 Септември - петък

Луната преминава от Лъв в Дева в 15.23 ч.

Предупреждението е за хората, родени в един от двата знака и за всички, които имат Луна или асцедент в един от тях. Предпазвайте се от проблеми със сърцето ,кръста и диафрагмата, но също така и от проблеми с органите в коремната кухина. Ако правите ремонт не вдигайте тежести, за да не разкъсате тъкан, която днес трудно ще зарасте.

20 Септември - събота

Луната е в Дева.

При родените в Дева и при хората, които имат Луна или асцедент в този знак, не са изключени проблеми с жлъчката, черния дроб, далака, подстомашната жлеза, особено имат хронични заболявания, които днес може да се обострят при проява на агресия или гняв заради нещо, което ги е ядосало.

21 Септември - неделя

Луната е в Дева.

22 Септември - понеделник

Луната преминава от Дева във Везни в 00.41 ч.

Податливи на проблеми са хора, които са родени в един от двата знака и онези, които имат Луна или асцедент в един от тях. Да внимават с храната, да не прекаляват със соленото и сладкото, за да си спестят чернодробни и жлъчни проблеми, а и нарушаване функцията на бъбреците, пикочния мехур и подстомашната жлеза.

23 Септември - вторник

Луната е във Везни.

Да се грижат добре за себе си всички, които са родени в знака и хората с Луна или асцедент във Везни. Не са изключени проблеми с бъбреците, пикочния мехур и бедрата, като може да са причинени от невъзможност да взимате бързо важни решения, а когато това се случи започвате да си хапвате сладко, за да се утешавате.

24 Сепември - сряда

Луната преминава от Везни в Скорпион в 12.00 ч.

В този ден предупреждението е за родените във Везни и Скорпион и за хората, които имат Луна или асцедент в един от двата знака. Податливи сте на проблеми с бъбреците, и подстомашната жлеза, но също и на проблеми с половите органи, отделителната система, дебелото черво, яйчниците, пикочният канал.

25 Септември - четвъртък

Луната е в Скорпион.

Предпазливостта е задължителна за родените в Скорпион и за хората с Луна или асцедент в този знак. Не са изключени проблеми с яйчниците при жените, спадане на либидото при мъжете, ако прекалят с алкохола, проблеми с половите органи, а също и с дебелото черво, заради прием на лютите и пикантни храни.

26 Септември - петък

Луната е в Скорпион.

27 Септември - събота

Луната преминава от Скорпион в Стрелец в 00.37 ч.

Да са внимателни и отговорни родените в Скорпион и Стрелец и хората, които имат Луна или асцедент в един от двата знака. Не са изключени проблеми с половите органи и дебелото черво, с черния дроб и кръвта, като в този ден са забранени операциите за присаждане на органи, заради трудното съсирване на кръвта.

28 Септември - неделя

Луната е в Стрелец.

Предпазливостта е задължителна за всички, но предимно за родените в Стрелец и за хората, които имат Луна и асцедент в знака. Не са изключени оплаквания от болки в черния дроб, забранени са операциите свързаните с донорство и кръвопреливане поради трудното съсирване на кръвта. Ако се порежете или нараните веднага третирайте и превържете раната, за да избегнете инфекции по кръвен път.

29 Септември - понеделник

Луната преминава от Стрелец в Козирог в 12.54 ч.

30 Септември - вторник

Луната е в Козирог.

Вниманието да е засилено при родените в Козирог и при хората, които имат Луна или асцедент в този знак. Съществува предразположеност към травми на коленните стави, костите и сухожилията. Не са изключени алергични реакции от лекарствени препарати или от невинни ухапвания от насекоми.

Целия хороскоп можете да чуете на слудващия звуков файл.