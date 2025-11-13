ОВЕН

Проявявате странна щедрост към вашите колеги и приятели. Не харчете за капризи, ще се ядосвате. Избегнете напрежението, като ограничите срещите си до минимум. Непланираните – откажете. Избягвайте случайните запознанства, които ще ви напрегнат. Бъдете предпазливи и не избързвайте с крайни решения. Вашите близки ви подкрепят в начинанията. Командировка ще стане причина за конфликти на вашето работно място, а и с вашите близки. Ако няма кой да ви замести, ви съветвам да я отложите, дори да си изпросите наказание. Не мислете за възможните трудности, за да не ги предизвикате сами, но дори и да ги има – са преодолими. Възползвайте сте неочакваните възможности и направете делово предложение за промени и финансова стабилизация. Дразните се от критиката, дори и градивна, но е добре да се вслушате. Ако сте служители, внимавайте с думи и дела да не заслужите уволнението си.

През почивните дни начинанията са нежелателни, дори като хоби. Вашата активност изнервя околните, включително и близките ви. Избягвайте да се товарите с работа, която е над вашите възможности, за да не се преуморите и травмирате. Бизнесмените на свой риск могат да подписват договори, защото този двуседмичен период е подчинен на последната за годината ретроградност на Меркурий, който обича да създава проблеми при договори подписани по време на негово ретроградно движение.

ТЕЛЕЦ

Проведете деловите си разговори само в случай сте напълно уверени в правотата си. Има ли колебание – мълчете и тихо работете. Работете без мърморене. Не отказвайте предложената ви допълнителна работа, ако ви носи добри приходи, след като ви предстоят сериозни разходи, а и новогодишните празници са след месец. Бъдете решителни и действайте бързо и отговорно, за да не се провалите с възложените ви задачи. Промените са във ваша полза, стига да ги осъзнаете навреме и да ги подкрепите. Избегнете с разум и без емоция трудностите, особено в отношенията с вашите близки. Новите задачи ще ви донесат успех, признание, но и възможност да обогатите знанията и уменията си. Проведете важните делови разговори, особено ако сте на ръководен пост, защото ще са успешни и ще поставят основата на добри професионални отношения и радващи ви приходи. На моменти сте прекалено критични. Задълбочили сте се в детайлите на вашата работа до степен да отблъснете колегите си. В края на периода сте разсеяни и не ви се ходи на работа, а някои от вас ще се изкушат да си вземат медицинско. Нали знаете народното поверие – с болест не се мами. Ако няма как да си останете у дома, не е изключено да се провалите или да си изпросите наказание заради немарлива работа, а някои дори и уволнение.

През почивните дни не водете разговори с ваши колеги, допуснали грешки и искащи да им помогнете. Няма как да го сторите, защото ще накажат вас за ненавременното ви добротворство. Не пропускайте възможността за себеизява. Разчитайте на себе си. Отстоявайте принципите си. Не забравяйте, че Меркурий е директен едва на 30 ноември.

БЛИЗНАЦИ

Овладейте прибързаността си и успехът ще ви споходи отново. Не си струва да го пропилявате заради желанието да надскочите себе си или да се докажете пред важни за вас хора в делови, но и в личен план. Емоциите са силни, но внимавайте да не жертвате кариерата си заради натиск отстрани или емоционално залитане. Агресивни сте с близките си. И вие не знаете защо сте ядосани, добре че бързате за работа. Вашата самонадеяност обаче дразни всички на работното ви място. Скандалите или подигравките към вас са неизбежни. Препоръчвам ви да не пътувате! Възможни са проблеми на пътя. Не се противопоставяйте на вашите близки. Личните ви отношения са в криза. На делови срещи не взимайте импулсивни решения. Настроението ви е отлично, уверени сте в силите си, но въпреки това успехът може да ви изневери. За ваша изненада перспективното начало на нови занимания ще ви разочарова. Заемете се с рутинните си задължения и проявете търпение, за да се справите. Запознанствата са без бъдеще, каквито и мечти да лелеете. Професионалните ви постижения дразнят завистниците. Работещите с апаратура и машини да се пазят от производствена травма.

През почивните дни не пилейте енергията си напразно в занимания с проблемите на ваши роднини, които се чудят как да ви убедят да им дадете пари. Не проявявайте щедрост, която не е заслужена. Или откажете безкомпромисно, или подарете парите, ако може и искате да го сторите. Новите срещи ви носят рисковани предложения и много бъдещи разочарования. Овладейте емоцията си, защото може да ви попречи на решенията. Ограничете срещите и разговорите си. Изолирайте се от целия свят.

РАК

Рутинната работа, от една страна, ви действа на нервите и ви се иска да захвърлите всичко започнато. От друга, е начин да се справите с всичките си изостанали задачи. Не се доверявайте на съветите на хора, които познавате от броени дни, както и на съвети, които ви натрапват настойчиво. Ако допуснете провал, ще се наложи да поемете цялата вина. Бъдете почтени към вашите колеги. Време е да преразгледате вече създадените от вас делови отношения. Бъдете прозорливи при провеждането на делови разговори, свързани с работата ви и предстоящото подписване на дългосрочни договори, като не забравяте, че едва на 30 ноември Меркурий е директен. Работата, с която сте се захванали, ще ви донесе добри приходи и сте длъжни да я завършите, а не да я отлагате. Не си губете времето с безсмислени разговори. Може да обмислите кога да регистрирате своя фирма, ако имате това желание и хороскопът ви го позволява.

Почивните дни са подходящи за делови разговори и обсъждане на идеи. Не пренебрегвайте домашните си задължения с оправданието, че сте много уморени от напрежението в работата. Бъдете бдителни. Трудности, които няма как да предвидите, са породени от непознати хора, появили се неочаквано около вас. Съсредоточете се в задълженията си. Не ви съветвам да се претоварвате с работа, пазете се от травми. Пътувайте, ако ви е възможно. На 29 ноември приключва ретроградността на Меркурий за 2025 година.

ЛЪВ

Очаквайте приходи, които идват навреме, за да си платите зимната ваканция, за да е на по-ниска цена, стига да не сте закъснели. Деловите срещи са градивни. Не се отказвайте, а ги осъществете. Трудностите са породени от неподходящи делови партньорства, които ви изтощават заради невъзможност да ги прекратите. Събитията през периода може да променят плановете ви. Необходима е предпазливост и бърза оценка на ставащото, въпреки че сте отпаднали и уморени. Бъдете отговорни към вашите задължения. Трудностите са преодолими. Оценката за вашата работа е висока и подплатена с добри финансови постъпления. Горди сте с постиженията си. Блокирайте опитите на ваши познати или партньори да ви отклонят от желаната от вас посока. Прекосили сте тяхно лично пространство и сте засегнали амбициите им, затова се опитват да ви вредят, но няма да успеят. Трудностите са преодолими, ако не проявявате капризи и не рискувате. Пазете се от негативното влияние на околните, познати и напълно непознати. Овладейте емоцията. Мнозина от вас са станали жертва на есенните вируси. Не споделяйте плановете си за следващия месец, за да не се окажете замесени в конфликт.

През почивните дни единствените приятни мигове са свързани със запознанства, които ще ви донесат бъдеща полза. Не се надявайте на новина за приходи или на нови постижения. Тези от вас, които имат намерение да пътуват за среща, да са подготвени, че може да закъснеят. Не проявявайте нервност. Не проявявайте ината си Съветвам ви да отложите планираните делови, лични, семейни срещи. От 30 ноември Меркурий вече е директен.

ДЕВА

Планираното пътуване ви носи полза, но бъдете мнителни, ако се наложи ваш колега да ви замести, възможни са неприятни изненади. Приемете трудностите като предизвикателство и докажете, че не се притеснявате от тях. Внимавайте, защото може да ви изненадат пропуски и грешки, трудни за поправяне дълго време. Не всички хора, които срещате през двуседмичния период, ще ви бъдат приятни, но се налага да се примирите и да изтърпите присъствието им. Прекалено сте податливи на влияние и може сами да се провалите, ако се вслушвате в нечии добронамерени съвети, които може и да са такива, но от некомпетентни хора. Неочаквано за вас ще ви подкрепят влиятелни хора. Предпазвайте се от депресия, породена от желанието ви да надскочите собствените си възможности. Осъществете плановете си, дори и ако изведнъж ви се прииска да ги отложите. Прекалено сте чувствителни. Емоцията ви пречи, създавате грешно впечатление. Финансови проблеми са повод за лошото ви настроение.

Проблемите през почивните са незначителни. Не разчитайте на късмет. Ще отхвърлите всичките си домашни задачи, но не сте настроени за общуване с близките си, което ваше състояние е преодолимо, важно е да се наспите добре. Спокойствието у дома и хармонията в отношенията ви се отразяват добре.

Меркурий е директен от 30 ноември.

ВЕЗНИ

Планираните промени са причина за трудности, но въпреки тях ще се справите със задачите си. Не рискувайте. Откажете се от необмислените начинания, колкото и да са приемливи на пръв поглед. Разчитайте на себе си. Искате ли помощ, ще ви бъде отказана. Ядосвате се, че начинанията са все провал, но забравяте, че допускате едни и същи грешки. Подхождайте разумно към проблемите си, без значение от какво естество са. Не се преуморявайте с работа. Възникналите проблеми в семейството са ви развалили настроението, но ще надмогнете яда си, със скандали няма да ги разрешите, а само ще ги задълбочите. Не сте си отпочинали, а ви очаква много работа. Деловите срещи ще проведете според очакванията си, стига да не сте прекалено доверчиви. Очаквайте приятни срещи и запознанства, а немалко от вас и незабравима романтична среща. Не се притеснявайте от трудностите, въпреки че около вас все има някой, който да ви напомни за тях, но не за да ви помогне да ги преодолеете, а за да ви държи в постоянно напрежение, та дано се провалите. Използвайте свободните часове, за да се възстановите от умората.

През почивните дни сте склонни да се доверите на подвеждаща информация, само защото ви изглежда достоверна. Проверете я от няколко източника. Вашите импулсивни решения и емоционални реакции може да ви навредят. Нямате причина да се притеснявате за финансовото си състояние. Какво по-хубаво от това. Не допускайте намеса на некомпетентни хора, привидно много знаещи и разбиращи, ако искате да си спестите неприятности.

СКОРПИОН

Обзети сте от фиксидеята да постигнете деловата си цел на всяка цена. Бъдете внимателни, не постъпвайте непочтено с вашите колеги, партньори и близки, ако искате да имате тяхната подкрепа. Няма да липсват и притеснения, защото се чудите как да не пропуснете уговорена романтична среща, ако ви задържат на работното място. Разчитайте на собствените си сили, но срещата не пропускайте. Не ви се работи, но професионалните ви задължения не чакат. Склонни сте да реагирате негативно импулсивно на всяка изречена дума или критика. Ако сте сдържани, ще избегнете конфликтите. Всички рисковани начинания са провал. Не е желателно да пътувате. Готови сте на всичко, за да се срещнете с ваши познати, с които имате желание да създадете общ бизнес. Приемете отказа или тяхното съгласие като Съдбовен знак. Не проявявайте доверчивост към когото и да било, за да избегнете финансови загуби. Не спорете. Проявата на недоверие и прекалената ви мнителност са причина за конфликти на работното място. Сложете си цип на устата, нужен ви е! На късмет не разчитайте.

През почивните дни начинанията ви носят удовлетворение, само ако сте получили нужната ви подкрепа. Ако сте решили да създадете свой бизнес, преценете дали сте достатъчно стабилни финансово и не го правете без предварителна астрологична прогноза. Новината за промени на работното място са изцяло във ваша полза, дори и да не разбирате всичко случващо се. Избягвайте критиката и не показвайте лошото си настроение.

От 30 ноември Меркурий е директен.

СТРЕЛЕЦ

Съветвам ви да не се доверявате на предложенията на непознати хора, които някой ви препоръчва. Бройте до десет преди да говорите, не наливайте вода в мелницата на измамниците. Не са изключени неочаквани делови предложения и шанс да сключите договор за допълнителен бизнес, но помнете, че до 29 ноември Меркурий е ретрограден. Обзели са ви илюзорни мечти за материално благополучие. Деловите срещи и пътуванията ще бъдат провал, защото сте разсеяни и готови да черпите заради фантазиите си. Роднински разправии заради имуществени делби ще ви загубят много време. Не забравяйте служебните си задължения, за да не заслужите забележка или финансова санкция. Препоръчвам ви да обмислите промени, за да избегнете грозящи ви финансовите загуби. От вас зависи да съхраните спестяванията си. Помислете за бъдещите си професионални планове през предстоящата година. Бъдете пестеливи, ако правите покупки и не харчете заради нечии капризи. Стабилизирайте отношенията си у дома. Не се впускайте в нови запознанства и флиртове, дори и ако търсите половинката си, а любовта все ви убягва.

През почивните дни не се занимавайте с битовизми, въпреки че какво друго да правите. Почивайте си. Не се надявайте на помощ, ако ви е необходима. Разчитайте на себе си и успехът ще е с вас. Бъдете предпазливи и внимателни, за да не се травмирате. Съдбата ви закриля въпреки трудностите. Пазете се от негативно влияние. Контролирайте емоцията. Не сте застраховани от грешки. Имате възможност да разрешите личните си проблеми.

КОЗИРОГ

Бъдете внимателни на работното място. Избегнете запознанствата, без бъдеще са, въпреки че може и да сте на обратното мнение. Предпазливостта е задължителна при инвестиции, за да не предизвикате финансови загуби. Не прекалявайте с претенциите си към вашите близки и не се опитвайте да бягате от задълженията си у дома. Общувате с удоволствие. Проведете разговорите с ваши делови партньори, с които искате да ги убедите да разширите дейността на вашата фирма. Днес със сигурност ще ви подкрепят, стига да сте спокойни и уверени в аргументите си. Близките ви отказват да се съобразят с вашите желания. Чувствате се потиснати и не знаете с какво сте предизвикали тяхното негативно отношение. Дали не сте били крайни и разпоредителни, вместо съобразителни преди време. На работното място е спокойно и отхвърляте много работа. Съветвам ви да не уговаряте кредити чрез познати и с връзки, защото след време ще съжалявате.

През почивните дни запознанствата не са подходящи за вас, особено деловите. Ако ги избегнете, ще си спестите бъдещи усложнения. Очаквайте трудности, свързани с постигането на мечтаните приходи, но заради потиснатото ви настроение не пропилявайте шансовете си за уговаряне на доходна работа. Приемете делово предложение. Предпазвайте се от предложения за уж печеливши, но всъщност губещи инвестиции. С работата си се справяте отлично. Меркурий от 30 ноември е директен.

ВОДОЛЕЙ

Товарите се с привидно непосилна работа, но ще я завършите неочаквано бързо. Емоцията и импулсивните действия ви вредят и тласкат към прибързани решения. Съветвам ви да не провеждате разговори с ваши делови партньори, няма да постигнете разбирателство. Избегнете разговорите с непознати хора, дори и ако ви се струват много симпатични. Лицето им е различно от същността. Не ви съветвам да обмисляте и обсъждате смяна на професията си или работното си място, защото ви липсва професионална квалификация за новото място. Проявете умерено съчувствие към проблемите на хората около вас, не се втурвайте да помагате и спасявате. Нарочно драматизират ситуацията, в която са попаднали, за да им помогнете с пари. Не се надявайте да си ги получите обратно, ако дадете. Изнервят ви лични проблеми. Бъдете търпеливи и не предизвиквайте професионални конфликти, само защото вие самите сте без настроение. Ако се налага да останете на работното място до късно предупредете вашите близки, за да си спестите ревността и скандалите. Овладейте прекалената си емоция и спокойствието около вас ще се съхрани. Желанието ви да се противопоставяте и да спорите ви превръща във врагове на всички. Вашето поведение, залитащо в крайности, е причината да дразните всички.

През почивните дни имате интересни познанства. Не се вживявайте в съветите и критиката на злонамерени хора, които дори не са запознати с вашите идеи и знания. Трудности ще ви попречат да осъзнаете къде е измамата в направените ви предложения. Пътуването, което планирате, ще има добър завършек, ако е обвързано с деловата ви дейност. Не допускайте чувствата да попречат на разума ви да види истинските черти на хората, домогващи се до вашите планове.

На 30 ноември Меркурий вече е директен.

РИБИ

Емоцията може да бъде причина за криза в личен план и за сериозни професионални пропуски. Ако я овладеете, ще избегнете неприятностите, но това зависи само от вашето добро желание и силна воля. Обмисляйте спокойно и с разума си всичко, което предприемате. Ако сте предпазливи, ще ви изненадат приходи. Пътуванията са нежелателни, възможни са автопроизшествия. Пазете се от недообмислени делови решения, за да избегнете грешки и финансовите загуби. Заемете се с рутинната си работа и избягвайте да спорите за щяло и нещяло с вашите колеги и да си печелите тяхната неприязън. Ако искате да се справите бързо със задълженията си в работата, не проявявайте характерния си инат. Хора, от които зависите, отказват да приемат идеите ви. Поднасяте ги с тон, който звучи наставнически. Успехът е с практичните, а не с родените в знака, които се надяват на чудеса и се обвързват с хора, уж техния локомотив, но ги дърпат назад. Материалните ви стремежи днес имат покритие. Не бъдете прекалено алчни и не искайте повече от това, което ви се полага. Не играйте хазарт, ще загубите. Ядосани сте заради проблеми в семейството, които можехте, но не избегнахте, отново заради ината си. Те не са причина за разсеяността ви на работното място, нито ви пречат да се справите със служебните си задачи.

През почивните дни пътуванията ви носят удовлетворение, но само ако сте в добра форма, а не жертва на вируси и не сте колебливи в исканията си. Възможни са сблъсъци с хора, чиито интереси сте засегнали. Изяснете се и не се отказвайте от целите си. Бъдете критични към постъпките си, за да избегнете трудностите. Избягвайте запознанствата.

На 29 ноември приключва ретроградното движение на Меркурий.

17 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната преминава от Везни в Скорпион в 23.44 ч.

Ако не сте отговорни и прекалите с алкохола със сигурност ще си създадат проблеми не само с бъбреците и пикочния мехур, а и с половите органи, които може да се проявят в намалено либидо при мъжете и кръвоизливи при жените родени в двата знака или имащи Луна или асцедент в един от тях.

18 НОЕМВРИ – ВТОРНИК

Луната е в Скорпион.

Родените в знака и хората с Луна или асцедент в същия знак да се предпазват се от проблеми с половите органи, от простуда и инфекциозни заболявания. Ще сте спокойни и уверени в себе си и дори меланхолични заради влиянието на Луната, но в същото време и готови да проявите агресията си, ако се опитват да ви унижават.

19 НОЕМВРИ – СРЯДА

Луната е в Скорпион.

Родените в знака и хората с Луна или асцедент в същия знак да се предпазват се от проблеми с половите органи, от простуда и инфекциозни заболявания. Ще сте спокойни и уверени в себе си и дори меланхолични заради влиянието на Луната, но в същото време и готови да проявите агресията си, ако се опитват да ви унижават.

20 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Скорпион в Стрелец в 12.26 ч.

Родените в един от двата знака и хората, които имат Луна или асцедент в един от тях, са податливи на проблеми с половите органи и черния дроб. Не прекалявайте с алкохола. До прехода на Луната са забранени операциите на половите органи, а след това свързаните с донорство и кръвопреливане, ако не са животоспасяващи, въпреки че и тогава крият риск.

21 НОЕМВРИ – ПЕТЪК

Луната е в Стрелец.

Податливи на здравословни проблеми са родените в Стрелец и хората с Луна или асцедент в знака. Спокойствието е достатъчно за да избегнете и проблемите с кръвното налягане и физическите травми. Забранени са операциите на черния дроб, кръвоносната система и свързаните с донорство, ако не са животоспасяващи, въпреки че и тогава крият риск.

22 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Луната е в Стрелец.

Податливи на здравословни проблеми са родените в Стрелец и хората с Луна или асцедент в знака. Спокойствието е достатъчно за да избегнете и проблемите с кръвното налягане и физическите травми. Забранени са операциите на черния дроб, кръвоносната система и свързаните с донорство, ако не са животоспасяващи, въпреки че и тогава крият риск.

23 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната преминава от Стрелец в Козирог в 00.53 ч

Стрелците да забравят утехата с чашката, а и също така да помнят, че те, както и родените в Козирог, са длъжни да се предпазват от травми на костите. В тяхна полза е да внимават когато се движат по неравни участъци. Както винаги предупреждението важи за родените в двата знака и за хората, които имат Луна или асцедент в един от тях.

24 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната е в Козирог.

Податливи сте на травми на ставите и костите, а също и на алергични реакции. Предпазливостта е задължителна за родените в Козирог и за хората с Луна или асцедент в знака. Забранени са операциите на костната система, ставите и коленете, а също и ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи.

25 НОЕМВРИ – ВТОРНИК

Луната преминава от Козирог във Водолей в 12.15 ч.

Предпазвайте се от алергии и проблеми със зрението, както и от травми на костите и ставите и на проблеми с вените. До прехода на Луната са забранени операциите на костите, сухожилията и ставите, а след това на ставите, вените, очите и апендикса, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

26 НОЕМВРИ – СРЯДА

Луната е във Водолей.

Предпазвайте се от травми на костите, ставите, вените. Пазете очите си от преумора, ако сте родени във Водолей или имате Луна или асцедент в този знак. Забранени са операциите на костите, колянната става и вените, ако не са животоспасяващи.

27 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Водолей в Риби в 21.23 ч.

Съветвам родените в двата знака да си наложат спокойствие, каквото и да се случва около тях и да не се опитват да се намесват ако няма да са полезни, за да избегнат травми, но и проблеми с нервната и лимфната система. До прехода на Луната са забранени операциите на костите, ставите и вените, а след това операциите на стъпалата, лимфната система и за премахването на кисти, ако не са животоспасяващи.

28 НОЕМВРИ – ПЕТЪК

Луната е в Риби.

Родените в знака и хората с Луна или асцедент в Риби са податливи на травми на стъпалата, на проблеми с лимфната система, а е възможна и поява на кисти. Не са изключени проблеми с ноктите. Забранени са операциите в областта на стъпалата, пръстите на краката, на сухожилията на пръстите и сухожилните връзки, на лимфната система.

29 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Луната е в Риби.

Родените в знака и хората с Луна или асцедент в Риби са податливи на травми на стъпалата, на проблеми с лимфната система, а е възможна и поява на кисти. Не са изключени проблеми с ноктите. Забранени са операциите в областта на стъпалата, пръстите на краката, на сухожилията на пръстите и сухожилните връзки, на лимфната система.

30 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната преминава от Риби в Овен в 03.07 ч.

Родените в Риби и Овен и хората, които имат Луна или асцедент в един от двата знака са податливи на травми на стъпалата, а също така не са изключени оплаквания от мигрена и проблеми с очите, ушите, челюстта, особено ако проявяват агресия. До прехода на Луната са забранени операциите на стъпалата и лимфната система, а след това на главата, челюстите, зъбите, ушите, очите, ако не са животоспасяващи.