АСТРОХОРОСКОП ЗА 17.05 – 31.05.2025

ОВЕН

Първото изискване на втората половина от месец май е да се примирите, че грешките на работното ви място, завистта на колегите ви и неочаквани препятствия пречат на ползотворната ви работа. Избягвайте изясняване на отношенията, ще се стигне до скандал. Не прекалявайте с претенциите си на работното място. Не се разсейвайте, концентрирайте се в задачите си. Бъдете внимателни, за да избегнете грешките. Проявете инициативност и настойчивост. Ще се справите и с най-големите си текущи проблеми, ако не сте прибързани. Следобедите във всеки от дните на периода избягвайте срещите заради напрежение в отношенията, лични и делови. Емоцията ви пречи да възприемете правилно и с разума си случващото се около вас.

Бъдете внимателни, ако сте в компанията на малко познати хора. Ваша активност в почивните дни дава очакваните резултати въпреки някои трудности. Успехите ви в професионалната област, ако за вас са работни, ви зареждат с оптимизъм и с желание да сте още по-дейни. Внимавайте да не влошите финансовото си състояние с неочаквани, но значими разходи. Проявете предпазливост в общуването с хората от обкръжението си, особено от деловото.

ТЕЛЕЦ

От началото на двуседмичния период обмислете добре новите идеи, които ви предлагат, за да си спестите провали и загуби. Не се колебайте да промените плановете си, стига да е във ваша полза. Периодът е напрегнат заради невъзможността да се справите с обемна информация, която ви е необходима за осъществяване на вашите идеи и планове. Не правете компромиси със себе си, за да не загубите верни приятели и да не покажете слабост пред вашите колеги и партньори, въпреки, че ви е трудно да сте перфектни в отношенията си въпреки добрите ви намерения. Възможно е да получите интересни делови предложения, но не бързайте с положителния отговор, проучете ги в детайли. Задачите си изпълнявате отлично. Подгответе се за делови проблеми, които се налага да разрешавате спешно. Заради тях ще промените плановете си и ще се натоварите със задължения, които изобщо не очаквахте. Не избухвайте импулсивно и се пазете от агресивни действия, за да докажете правотата си. През почивните дни се предпазвайте от рисковани действия, за да избегнете бъдещи проблеми. Бъдете внимателни и предпазливи, дори мнителни. Постарайте се да не се включвате в разговори, ще се раздразните от загубеното време.

БЛИЗНАЦИ

Двете седмици ви зареждат с доволство, защото всичко започнато ви носи удовлетворение и приходи, а също и признание. Обмислете бъдещите си идеи и планове. Не бързайте да ги споделяте. Пътуванията са ползотворни. Очаквайте приходи. На работното си място очаквайте спор с колегите или деловите си партньори за пари, който може да доведе до личните ви финансови загуби. Без оглед на трудностите в този период запазете спокойствие, за да си спестите грешки. Анализирайте работата си, за да избегнете кризата. Възможен е конфликт с колегите, ръководството или партньорите ви. Искате да останете сами със собствените си мисли. Бъдете внимателни, ако се налага да шофирате. Не проявявайте прибързаност. Внимавайте да не се окажете под прицела на колегиална омраза. Нетипично за вас, трудно общувате. За да преодолеете проблема, трябва да сте гъвкави и приспособими, а не затворени в себе си и необщителни. Отхвърляте служебните си задачи, съсредоточени в работата. Отдавна се надявате да разкриете нови възможности за изява и очаквате пари, които дълго не ви превеждат, но и днес няма да дойдат. През почивните дни, без да спорите и в неформална обстановка, проведете разговорите с колегите си и изяснете правотата или грешката си. Напрежението е осезаемо, но вие сте в отлично настроение и се чувствате добре, опознавайки ги в друга светлина.

РАК

През целия период не обсъждайте разширяване на бизнеса си и смяна на работното място, защото сте прибързани и ще се лишите от подкрепа. Не избързвайте и обмислете още веднъж намеренията си, каквито и да са те. Не спорете и не се опитвайте да прикривате грешките си. По-добре се примирете с упреците, защото сте ги заслужили. Не уговаряйте срещи и делови разговори, защото общувате с нежелание и рискувате да се провалите. Прегледайте вече договорени условия, ще откриете пробив във ваша вреда. Запознанства, които няма как да избегнете, ви изпълват с досада. Ако си поставите за цел да ги съхраните, а не да ги отблъснете с поведението си, ще ви носят полза в бъдеще. Намерете компромисно решение в спор с вашите колеги, за да са доволни и да ви подкрепят. Начинанията са перспективни и ще ви донесат ново признание и отлични приходи. Съветвам ви да се предпазите от разпиляване в разни начинания. Нищо няма да завършите до край. Стабилизирайте постигнатото, ако сте на работното място в почивния ден и при необходимост се срещнете с началниците си, които искат да видят резултатите от поставените задачи. Похвалата им ви радва. Ще направите грешка, ако без да се посъветвате, приемете предложение за промяна на работата си.

ЛЪВ

От първия ден на двуседмичния период ви очакват полезни промени и шанс да говорите за нова работа. Ще срещнете хора, които не е изключено да станат ваши делови партньори. Не пропускайте да извлечете полза за себе си. Професионалният успех няма да ви изостави. Оставете се изцяло в ръцете на Съдбата, която ви закриля, стига не сте прибързани и не допускате намеса в живота си на хора, които ви вредят, но ще го разберете след време. Причината за професионалните ви проблеми е във вас, не я търсете в околните. Лесни жертви сте на ласкателства. Периодът позволява да стабилизирате постигнатото до момента. Работата ви е ясна и спокойна. Не се впускайте в нови занимания. Деловите разговори и срещи са ползотворни, но трудности по вашия път няма да липсват. Част от тях са свързани с новите ви познати. Бъдете готови да отхвърлите неотложни служебни задачи. През почивните дни някои от вас ще получат предложение за работа, която ви съветвам да не отказвате. Струва ви се, че е натоварваща, но ще се справите блестящо. Няма да ви спестят похвалите, а и ще ви зарадва парично поощрение. Не спорете с колегите си, а мълчаливо се занимавайте само с рутинната си работа. Ако искате да наложите мнението си, сторете го без агресия. Не отказвайте помощ. Възможни са конфликти с началниците. Здравият разум ще ви помогне да ги предотвратите, за да не си изпросите наказания, а някои от вас и уволнение

ДЕВА

През втората поливана на май имате неочакван шанс да подобрите финансовото си положение. Възможен е конфликт с ръководството заради раздразнителност и проява на капризи от ваша страна. Не се противопоставяйте, вие ще сте губещите. Работата ви спори. Ако сте колебливи, ще удължите времето за изпълнение на задачите и ще си създадете проблеми. Проведете, дори по телефона, всички важни делови разговори, денят е отличен за целта. Сами ще разрешите проблемите, възникващи на пътя ви. Не се ядосвайте, ако не е възможно да промените дадена ситуация. Бъдете сдържани. И избягвайте критиката, като анализирайте собственото си поведение. Само по този начин ще си спестите разправиите, породени от нежеланието да признаете грешките си, които сте длъжни да поправите, друг няма да го стори вместо вас. Рискувате да си заслужите забележка от ръководството заради интрига, създадена от колега, който ви завижда. Разчитайте на интуицията си, която ще ви подскаже верните действия. Избягвайте запознанствата. Справяте се отлично със задачите си, освен ако не изберете да се скриете в лошото си настроение. През почивните дни ще ви направят делово предложение. Не го приемайте, защото не е изгодно за вас. Възможно е усложняване на отношенията на работното място и в семейството ви заради ваша нетактичност. Удовлетворение от резултатите, ако работите в областта на банковото дело и финансите, подготвяте важни документи или изучавате новите законови разпоредби в тези почивни дни.

ВЕЗНИ

Не оставате се в ръцете на Съдбата си, ако промените ви позволяват да завършите отдавна започнати задачи. Във ваша полза е да обмислите съвместен бизнес с познати делови партньори. Обърнете сериозно внимание на всяко предложение, получено в този период, въпреки няма да липсват трудности, които ще запомните с разрешаването на много проблеми. Тте ви амбицират да докажете на какво сте способни. Не избягвайте нарочно скорошните си делови запознанства само защото не сте наясно дали са перспективни. внимавайте настроението ви да не стане причина за финансови загуби. Анализирайте постигнатото не само за втората половина на месеца, а и изминалите две седмици. Отстранете грешките си, за да не търпите наказания и удръжка от заплатата. Защитете своите интереси, без да проявявате агресия. Пътуванията ви носят полза и удоволствие. Не провеждайте делови разговори с хора, с които сега се запознавате. Няма да постигнете очакваните резултати, особено ако разговорът е свързан със съвместна работа. Почивните дни ви позволяват на спокойствие у дома да преодолеете съмненията във възможностите си. Нарастват творческите ви способности. Началото на нови занимания е нежелателно, ако не са планирани предварително. Очакват ви промени. Ако не преценявате добре новите си делови познати, навлизащи устремно в живота ви, ще си докарате неприятности само защото сте проявили доверчивост.

СКОРПИОН

От първия ден на периода се сблъсквате с трудности, които сте предизвикали сами. Засиленият стремеж да увеличите приходите си ще ви спечели враждебно отношение и проблеми в общуването. Не е във ваша полза да предприемате промени на работното място и в личния живот. Поставете си ясна и точна цел и се заемете с нейното осъществяване. Пътуванията са нежелателни. Ще ви зарадват неочаквани приходи за отдавна свършена работа с отличен резултат - добра оценка за професионалните ви възможности. Прибързаността е забранена. Ако сте припрени, може да сринете авторитета си. Интуицията ви е тази, която ще ви предпази от професионални провали заради доверяване на неподходящи партньори. Не позволявайте емоцията да съсипе постигнатото от вас до момента. Не се вживявайте в критиката на хората около вас, особено ако ви е от полза, дори и да ви е неприятна. Анализирайте постигнато в изминалите дни, защото равносметката за седмицата ви носи полза. Направете плановете си за следващия месец. Не отказвайте предложенията за помощ. На всяка цена се опитайте да постигнете добри отношения у дома. Сами сте виновни за срива и провалите, които са наказанието ви заради нежеланието да чуете мнението на околните. През почивните дни анализирайте разговорите си и осъзнайте грешките си от началото на месеца, защото трябва да ги отстраните своевременно. Ако вечерта ви предстои семейно тържество, не се натоварвайте с много работа и с ненужни занимания, а си пазете силите, без да се преуморявате, защото в следващите дни ви чакат нови отговорни задачи.

СТРЕЛЕЦ

Напрежението от първия ден на двуседмичния период е огромно. Възможни са грешки, недоразумения и конфликти с вашите колеги заради практически неуредици, които са причината да отстъпите от принципите си. Преодоляването на трудностите работи във ваша полза. Избегнете финансовите загуби заради импулсивни вложения. Стабилизирайте позициите си. В средата на периода не взимайте важни решения и не поемайте сериозни обещания. Ще осъзнаете нови истини, които ще ви обогатят и ще разкрият пред вас неподозирани възможности. Ако сте търговци търговията на дребно с хранителни стоки изненадва с големи приходи и добри печалби дори в най-малките магазинчета, а те отново идват на мода. Неприятелско негативно влияние може да затрудни в значителна степен осъществяването на вашите планове. Стремите се към поставената цел, но е във ваша полза да бъдете коректни. Залогът за успех е във вашата откровеност към колегите, подчинените ви или деловите ви партньори. Бързо и с лекота се справяте с обичайните си служебни задължения. Предстои ви спорна работа и заслужени бъдещи финансови постъпления. Не бъдете дистанцирани в общуването. През почивните дни се пригответе за недоразумения, професионални грешки и неприятности, които ще ви ядосат до прояви на агресия. Съдбата изисква да й се подчините и да не сте прибързани, ако искате да завършите започнатото. При възможност осъществете отдавна замислено пътуване и го съчетайте с приятни срещи и емоции.

КОЗИРОГ

От първия ден на периода се отдайте изцяло на задълженията си, за да завършите задачите си и да блокирате действия на неприятели, които имат потенциала да ви навредят. Не реагирайте прибързано и емоционално. Конфликтът с началниците ви е породен за пореден път от вашето несъгласие със служебното ви положение. Засилва се желанието ви да се противопоставяте на всички. Ще усетите прилив на сили, но някои от вас ще получат уведомление, че са уволнени, дори без предизвестие. Откритият разговор с колегите ви и деловите ви партньори ще ви помогне да успокоите напрежението. Предприемете делово пътуване, което ви носи признание и ви помага да си отпуснете нервите. Във ваша полза е да се опитате да сте активни в отношенията с партньорите си. Вашият стремеж към ред и умението ви да сте практични са водещи, но емоцията за кой ли път ви носи неприятности заради непреценени заядливи изказвания. Плановете ви ще се объркат заради неочаквана неотложна среща с влиятелни хора, но въпреки това отхвърлете задачите си, дори и след работно време. През поредицата почивни и празнични дни прибързаността ви носи неприятности. За да задържите постигнатото, работете умерено, търпеливо и не се разсейвайте. Ваши неочаквани действия ще ви помогнат да постигнете целите си. Планирайте времето си според приоритетите. Не бързайте да попълвате и подготвяте за подпис финансови договори, ако не сте съгласни с вашия дял участие и разпределение на работата.

ВОДОЛЕЙ

От събота – първия на периода бъдете отговорни, преценявайте думите и постъпките си. Склонни сте да обиждате. Ще се радвате на добри професионални резултати въпреки трудностите по пътя ви. Обмислете плановете си за нови занимания, стига да сте преценили, че са печеливши за вас. Пътуванията са разрешени само ако не сте зад волана, за да избегнете проблемите. Налага се да се справяте с неприятности заради поредните професионални интриги, които много ви потискат. Защитете своите интереси. Мнозина ще почувстват неудовлетворение от себе си. Избегнете опитите на ваши неприятели да ви отклонят от поетия професионален път. Анализът на поведението на вашите колеги, които ви се противопоставят, но и на вашето собствено ще ви донесе единствено полза. Не сте безгрешни. Нестандартният подход при разрешаване на професионалните ви проблеми няма да ви е от полза. В нервността си може да предизвикате загуби, които да се превърнат в проблем за вас. През почивните и празнични дни не проявявайте амбиция и не предприемайте делови промени. Приемете без колебание предложения за допълнителна работа, която ви носи добра печалба. Отложете взимането на важни лични и делови решения, защото в сте объркани и няма да са правилните. Трудно контролирате емоцията, но се опитайте на всяка цена да си наложите спокойствие. Защитете своите професионални интереси. Нямате причина да сте тактични и компромисни, след като ви вредят. Начинанията са успешни.

РИБИ

През втората половина на май обсъждате делови предложения, които още завършат с подписване на изгодни договори. Не надценявайте силите си, за да задържите успеха на ваша страна. Справяте се успешно с проблеми, създадени ви от ваши нови колеги. Работата ви спори. Бъдете отговорни на работното си място. Не давайте заеми, за да избегнете сериозни финансови проблеми. Възможни са финансови загуби и провал на плановете ви за периода, ако не сте достатъчно гъвкави и се съгласявате с всички предложения. Не ви препоръчвам да мислите за разширяване на дейността си, защото няма да срещнете подкрепа. Бъдете внимателни и не се доверявайте на всеки в обидата си. Не бягайте от действителността и да не се доверявате на непроверена информация. Не се изкушавайте да се впускате в импулсивни и рисковани начинания. На късмет не разчитайте. Новите ви идеи се осъществяват, ако цените помощта на околните и не проявявате ината си. Планираните разговори може да се окажат ненужни, ако не сте готови за компромис в обмисляните начинания. През почивните и празнични дни изпитвате съмнения в правилността на собствените си позиции. Най-добре е да се посъветвате с близките си. Внимавайте със запознанствата, защото сте във властта на емоцията и преценката ви не е правилна. Бъдете търпеливи и не предизвиквайте конфликти с ваши колеги, въпреки че умишлено ви пречат да работите спокойно. Не пътувайте, възможни са проблеми на пътя.

От 17 май събота Луната е в Козирог където остава до 08.29 ч в неделя. Забранени са полагане на постоянен грим, татуиране, масаж на краката и стъпалата, маникюр, педикюр, вадене и лечение на зъби. Денят е подходящ за зачеване.

На 18 май неделя Луната преминава в 08.29 ч от Козирог във Водолей, където остава до вторник – 15.28 ч. Забранени са полагане на постоянен грим, татуиране, дермосоник, маникюр, педикюр, вадене и лечение на зъби. Денят е подходящ за зачеване. Позволени са всички други козметични процедури, епилация, терапии на лице, татуиране, подстригване на косите.

На 20 май вторник в 15.28 ч. Луната преминава от Водолей в Риби в където остава до 22 май 19.26 ч. Забранени са масаж на тялото, краката и стъпалата със загряващи препарати, епилация, терапии на лице заради опасност от алергии, лифтинг, филъри, ботокс вадене и лечение на зъби до 15.28 ч. Позволени са всички други козметични процедури, подстригване на косите.

На 22 май Луната преминава от Риби в Овен в 19.26 ч. Забранени са лифтинг, филъри и ботокс, епилация, терапии на лице, фотоподмладяване, полагане на постоянен грим, боядисване на косите, студено къдрене, подстригване на косите. Позволени са всички други козметични процедури, вадене и лечение на зъби.

От 23 май петък Луната е в Овен, където остава до 20.38 ч. в събота. Забранени са лифтинг, филъри и ботокс, епилация, фотоподмладяване, полагане на постоянен грим, вадене и лечение на зъби. Позволени са всички други козметични процедури, подстригване на косите след 03.30 ч. Денят е подходящ за зачеване.

На 24 май събота Луната преминава от Овен в Телец в 20.38 ч. И остава в знака до 20.22 ч в понеделник. Забранени са лифтинг, филъри и ботокс, епилация, масаж на стъпалата, терапии на лице, фотоподмладяване на лице, студено къдрене, боядисване на косите, вадене и лечение на зъби. Позволени са електроепилация, коламаска за жени, маникюр, педикюр, подстригване на косите.

На 26 май понеделник Луната преминава от Телец в Близнаци в 20.22 ч. като остава в знака до сряда 20.33 ч. Забранени са лифтинг, ботокс, фотоподмладяване, полагане на постоянен грим, масаж на раменния пояс и ключиците, вадене и лечение на зъби, процедури за отстраняване на мастит след раждане, подстригване на косите . Позволени са електроепилация, коламаска за жени, маникюр,

На 28 май сряда Луната преминава от Близнаци в Рак в 20.33 ч и остава до петък 23.17 ч. Забранени, терапия за дълбинно подхранване на кожата, прием на диуретици, процедури за отстраняване на мастит след раждане, подстригване на косите. Позволени са всички други козметични процедури, вадене и лечение на зъби.

На 30 май петък Луната преминава от Рак в Лъв в 23.17 ч. , където остава и в понеделник. Забранени са терапия за дълбинно подхранване на кожата, солариум, сауна, прием на диуретици, процедури за отстраняване на мастит след раждане, подстригване на косите. Позволени са всички други козметични процедури, вадене и лечение на зъби.

Хороскопа можете да чуете на следващия звуков файл.