АСТРОХОРОСКОП ЗА 18.03 - 31.03.2024

ОВЕН

От началото на периода ви грозят загуби. Допуснете ли ги, ще нарушат финансовата ви стабилност. Заемете се с промените предпазливо. Не се опитвайте да изпреварите времето. Отложете пътуванията и не рискувайте. Имате възможност да направите крачката към сдобряване с хора, на които държите. Подгответе и съгласувайте финансови документи. Радвате се на положителни емоции. Общувате с хора, които са ви приятни и ви ласкаят. Не се поддавайте на тези ласкателства, защото ще претърпите загуби заради желанието си да сте щедри. Трудностите в общуването и в служебните ви задължения са преодолими. Запазете спокойствие. Приходите ви са повече от очакваното и ще ви напълнят портфейла, че и банковата сметка. Въпреки това не забравяйте да не проявявате щедрост. Не бива да се инатите и да пропилеете времето си в бездействие или хвалби за вашето професионално величие. През четирите почивни дни обърнете внимание на близките си и не се сърдете на критика от тяхна страна. Нежеланието да изчакате до вечерта с разговорите у дома за изясняване на отношенията ще утежни ситуацията. Наложете си спокойствие. Справяте се добре със задачите си. Очаквайте новина за закъснели финансови постъпления, но не бързайте да планирате за какво да ги харчите. Прибързаността е във ваша вреда.

ТЕЛЕЦ

От първия ден на двуседмичния период сте заредени със сили, но бъдете внимателни и не проявявайте дразнеща делова активност. Всичко, което започнете, ще ви донесе успех. Не осъществявайте делови познанства, особено свързани с новите ви планове. Със старите делови партньори подпишете договор и се вслушайте в съветите им. Прояви на агресия, амбиция и неправилна оценка на ставащото са причина за конфликти на работното място и в личния ви живот. Бъдете внимателни и предпазливи. Не мислете само за кариерата си. Анализирайте постигнатото и бъдете самокритични, за да осъзнаете собствените си пропуски. Обмислете задачите си за следващата седмица, като разпределите така работата си, че да имате време и за себе си. През четирите почивни дни близките ви са недоволни от непрекъснатото ви отсъствие от дома. От вас зависи да избегнете разправията, стига да го искате! Периодът не е добър за здравето ви заради бликащата емоция, която ви тласка към депресивни състояния, колкото и нетипични да са за вашия стабилен земен знак. Като добавим и емоциите, ставате неуправляеми. Съветвам ви да премълчавате. Ако е възможно, си вземете отпуск. Новите предложения за работа преценете добре, преди да се хвалите. Приемете единствено тези задачи, които ще подобрят материалното ви състояние само чрез допълнителна работа. Не мислете за смяна на работното място.

БЛИЗНАЦИ

През втората половина на месец март са възможни две крайности - или ще изгубите част от спестяванията си, или неочаквано ще получите пари, на които отдавна не разчитате. Овладейте емоциите си и си върнете самочувствието, за да се справите с изпитанията. Осъществете намеренията си на работното място и поставете ново начало. Наложете си спокойствие. Имате възможност да предприемете промени, не ги отлагайте в търсене на стопроцентови гаранции за успех. Стабилизирайте завоюваните позиции. Не се впускайте в рисковани инвестиции, за да бъде финансовото ви положение стабилно. Обмислете нови възможности за работа, но не разчитайте на светкавични приходи. Анализът на постигнатото и на грешките ви е във ваша полза. През четирите почивни дни сте подложени на критика и разправии у дома. Разрешете проблемите в личния си живот. Трудностите са породени от вашите собствени действия. Не се товарете доброволно със задължения, които не са ваши. Не позволявайте да ви използват. Периодът е подходящ да пътувате. При възможност не провеждайте делови разговори. Не си внушавайте провали на работното място или проблеми в отношенията с вашите колеги само защото сте надали ухо на слухове, които не ви вредят но нарочно са стигнали до вас.

РАК

През целия двуседмичен период имате възможност да договорите печеливша работа, но ако пропуснете срещите си, няма да имате нов шанс да ги осъществите. Търпеливо изслушвайте събеседниците си. Внимавайте да не пропуснете нещо важно. Наложете си спокойствие, за да не се изпокарате с всички. Нападателното поведение ви печели врагове. Въпреки че интересни новини, които отдавна очаквате, ще ви оправят настроението, не бързайте да се радвате и да се отпускате. Бъдете отговорни и предпазливи. През четирите почивни дни ще осъзнаете, че личните ви отношения са пред разпад. Ревността ви е прехвърлила допустимите граници и ще си платите с мигове на самота. Не искайте подчинение от страна на близките си и на вашите колеги. На работното си място подгответе кратък доклад за предложенията си. Вест или посещение от чужбина ще ви изненада приятно с интригуваща ви информация. Ваша е волята да бъдете и да не надхвърляте възможностите си. На работното си място се освободете от напрежението, което ви е обсебило, за да се справите със задълженията си, а и се чувствате бодри и изпълнени с желание за живот и за работа. Засилва се увереността ви във вашите възможности и знания. Отношенията с близките ви отново са хармонични и ви създават радост.

ЛЪВ

От първия ден на втората половина на месеца се възползвайте от шансовете си, защото сте в печеливша позиция. За да успеете в поставените цели, трябва да промените стратегията и да се съобразите с целите на вашите колеги или партньори. Въпреки намерението да пътувате ви съветвам да не сядате зад волана, защото сте изнервени. На работното място завършете започнатите задачи и се откажете от начинанията, защото сте променливи и склонни да се ровите в ненужни подробности. Те са пречка да сте перфектни в работата си. Изпуснете ли сроковете за изпълнение на поставените задачи, сериозно ще си навредите. Анализирайте поведението си и ще видите, че депресията, в която сте затънали, е безпричинна. През четирите почивни дни трудности и неприятности, които сте предизвикали сами, са причина емоцията ви отново да победи разума и да се превърне в нападателно поведение и агресия. Постарайте се думите и постъпките ви да не изпреварват мисълта. Заемете се с постигането на най-важната цел, не се разпилявайте. Сдържаността ви при делови срещи може да се възприеме като егоцентризъм и горделивост, отблъскващи партньорите ви. Пазете се от негативно влияние, което цели да ви тласне в погрешна посока. Работата ви спори. В личните отношения също си нанасяте вреда заради желание да сте водещи, но вашите близки отказват да приемат това ваше поведение.

ДЕВА

Във втората половина на месеца, колкото и да сте подредени, разчитайте изцяло на вашата интуиция. Ще ви изненадат интересни събития, в които сте главните герои. Не отхвърляйте прибързано перспективните предложения за работа, които ви поднасят в този период. Заредени сте с положителни емоции, гарантиращи ви хармонични отношения и професионално удовлетворение. Ще се сблъскате с непредвидени трудности, само ако не сте отговорни и гъвкави, за да се съобразите с промените и действате според ситуацията. Ще се наложи да постигнете компромис между желанията и задълженията си, но сте увлечени от работа, изискваща от вас да вложите много сили и нерви, за да я завършите. Въпреки това усилията от ваша страна ще ви донесат отлични приходи. През четирите почивни дни преценявайте добре новите си делови запознанства, за да си спестите проблемите. Работата ви спори, ако не се разсейвате със странични занимания. Не се доверявайте на непознати хора, които може да ви навредят. Трудности ще ви накарат да промените плановете си, но не пречат на работата ви, ако сте достатъчно гъвкави и се заемете с текущите си задачи. Обмислете нови възможности за професионална изява, която ви носи и добри приходи. Съветвам ви да се предпазвате от нежелани срещи, лични и делови, ако имате усещането за заплаха и бъдещи неприятности.

ВЕЗНИ

От първия ден на периода запознанство ще промени възприятията ви за света, но може и да ви обърка. Не проявявайте ненужно любопитство към информацията, която ви поднасят. Очакват ви творчество и финансови постъпления. Въпреки емоцията, която властва над вас, си наложете спокойствие, за да се справите с текущите си задължения. С чест ще се измъкнете от трудни отношения и ще сте доволни от себе си. Съдбата ви предупреждава, че както добре печелите, така и сте склонни да помагате на всеки, помолил ви за помощ. Не проявявайте щедрост, ако не е заслужена и не са ви помолили. Помощта ви няма да бъде оценена. Ще заслужите да ви се подиграват и да страдате заради добротата си. През четирите почивни дни се заемете с досадната, но важна задача да въведете ред в документацията си. Подгответе се за деловите си задължения и очакваните "внезапни" проверки от ръководството или данъчните. Внимавайте да не усложните сами работата си заради вашата емоционална нетърпимост към отправената ви критика. Постарайте се да преодолеете недоволството си от думите на вашите колеги, защото те са в правото си. Спокойствието и хармонията, които създавате, ще се отразят добре на всички около вас особено в личните ви отношения.

СКОРПИОН

Втората половина на месеца ви подтиква да сте в мрачно настроение, защото не сте в състояние да осъзнаете какво целите да постигнете в делово отношение. Мечтите ви и реалността драстично се разминават. Не се опитвайте да заобиколите назряващите проблеми, ако искате да се справите с трудностите, въпреки че сте склонни да залитате от безграничен оптимизъм до пълен песимизъм, състояние, което не е типично за вас. Бъдете внимателни в думите и действията си, ако ви ядосват умишлено и не обиждайте човека срещу вас. Разсеяността ви на работното място може да доведе до сериозни грешки и пропуски, които трудно ще поправите. Трудностите са породени от нежеланието ви да се занимавате с рутинната си работа, защото ви е скучна. Съветвам ви да посветите част от времето си на организационна работа, която е от значение за вашите планове. Осъществете необходимите срещи и се подгответе за разплащания с вашите партньори или подчинени. Новина за поредната интрига по ваш адрес, която не е нещо ново, ще ви принуди да промените начина си на работа, но ще се справите с трудната ситуация и ще поставите всеки наглец на мястото му. През четирите почивни дни вашата интуиция и умението ви да научавате тайните на хората ще ви бъдат от полза. Хармонизирайте отношенията си, особено личните, Разбирателството с колегите ви също е от значение за вашите бъдещи постижения и намерения.

СТРЕЛЕЦ

Само от вас зависи пред тези две седмици да използвате възможността да промените живота си към по-добър. Начинанията си обмислете в детайли, преди да пристъпите към тяхното осъществяване. Плановете ви могат да бъдат осуетени от неприятели. Бъдете мнителни. Не бива да поемате нови професионални задължения, занимавайте се единствено с обичайната си работа. Няма да ви липсват срещи и запознанства, но не провеждайте делови разговори. Рискувате да попаднете във властта на ваши нови познати, даващи ви примамливи, но неизпълними обещания. Ако се подведете, само себе си винете за проблемите в делови и личен план. Дебне ви опасност от финансови загуби. Причината за трудностите са странични фактори, които никой на работното ви място не е успял да предвиди. Не са изключени изненадващи промени. През четирите почивни дни времето ще премине по-спокойно, ако овладеете емоцията си и сте постоянни, а не променливи. Не предизвиквайте разправии в семейството, последвани от взаимни обвинения. Не започвайте нови занимания. Анализирайте откровено грешките си и бъдете искрени пред себе си. Това е начинът да си проправите пътя към полезни промени, които ще започнат около обед. Доверете се на интуицията си. Бъдете отговорни съм задълженията си, въпреки че на мнозина не им се работи. Заемете се задълбочено със задачите, чието начало поставихте.

КОЗИРОГ

През двете седмици до края на месеца зависи от вас деловите срещи да са обещаващи. Обсъдете договорите за съвместна дейност и ги подгответе за подписване от вашите делови партньори, ако сте водещите в бъдещите проекти. Избягвайте новите задачи и се занимавайте единствено с обичайната си работа. Не давайте неизпълними обещания и не се съгласявайте да ви товарят с непосилни отговорности. Въпреки трудностите изпълнявате в срок рутинните си задължения. На работното място се справяте отлично. Умението да преодолявате препятствията без усилия ще впечатли колегите ви и ще поискат да им помогнете. Бъдете внимателни със запознанствата, които могат да ви донесат професионални проблеми. Стабилизирайте постигнатото. Въпреки че сте по-мудни, работата ви спори. През четирите почивни дни овладейте вашата прекомерна чувствителност, за да си спестите проблеми на работното място и в личните отношения. Възможно е да привлечете негативно настроени хора, които ви вредят с песимизма си. Отново имате възможност да обмислите плановете си, за да осъществите мечтата си за бъдещи професионални постижения и увеличени приходи. Общуването е затруднено заради опитите ви да напътствате всички. Не прекалявайте с щедростта си. Не се отказвайте от започнатите задачи. Начинанията ви изискват търпение.

ВОДОЛЕЙ

През целия период изненадите валят над вас, затова деловите срещи ще ви поднесат неочакваното развитие на разговорите. Не сте подозирали, че ще ви поканят да участвате във важен международен проект, но не бързайте с положителния отговор, ако имате съмнения, че сте добре подготвени. Не прекалявайте със своя устрем към поредната цел. Не рискувайте без причина. Бъдете внимателни и анализирайте постъпките си, за да избегнете провал и загуби. Въпреки, че умело се разпореждате с инвестициите и финансовите си запаси в никакъв случай не оставяйте други хора да уреждат договорите по сделките, които сте уговорили, за да не ви провалят. През почивните дни не се поддавайте на желанието си да пазарувате, без да мислите за спестяванията си, за да не изпаднете във финансови затруднения. Наблегнете на социалните си занимания, но внимавайте със запознанствата и не се доверявайте на непознати хора само защото сте решили да блеснете със знанията си. По-добре най-напред ги опознайте. Не създавайте сами трудности на работното място, а премълчавайте и се задълбочете в задачите си. По-добре се сменете с колега, а в къщи не напрягайте атмосферата с мърморенето си. Бъдете старателни и усърдни. Предпазвайте се да не предизвикате гнева на околните. Отложете пътуванията.

РИБИ

От първия ден на периода неочаквани и крайни реакции на ваши делови партньори ще ви подействат отрезвяващо и ще ви принудят да прекратите отношенията си с тях. Погрешно разбрани думи при делова среща ще доведат до финансови проблеми. С малко повече въображение ще приключите всичките си задачи. Постепенно забравяте за притесненията си. Овладявате с лекота нови и необичайни знания. Занимавайте се само с обичайната си работа. Не започвайте важни нови задачи. Стабилизирайте постигнатото. Не се поддавайте на гнева си, ако постиженията ви днес не са според очакванията ви. През четирите почивни дни е време да си отговорите на въпроса дали причината за непрекъснатите проблеми с околните не се крие във вас. Не подхождайте емоционално към случващото се. Ако не успеете да поставите чувствата си под контрол, ще съсипете деня си. Ще ви изненадат неочаквани, но полезни делови срещи, които не бива да приемате прекалено възторжено и емоционално. Познанствата ще прераснат в бъдещо печелившо сътрудничество. Вземете важни решения, свързани с вашите задачи. Подложени сте на изкушението да се впуснете в нови делови запознанства. В същото време сте разколебани, борейки се с желанието да се усамотите в тези дни. Вашата нервност води до материални загуби. По-добре си останете у дома и изключете телефона.

Предупреждения за Луната в периода 18.03 - 31.03.2024

Луната е в Рак - Забранени са операциите на жлъчката, стомаха и панкреаса, включително и пластичните за уголемяване или намаляване на бюста.

Луната е в Лъв - Забранени са операциите на сърцето, диафрагмата и кръста!

Луната е в Дева - Забранени са операциите на панкреаса, стомаха, жлъчката, черния дроб и далака и процедурите за премахване на тлъстини от коремната стена, заради бавното зарастване на тъканите.

Луната е във Везни - Забранени са операциите на бъбреците и пикочния мехур, а също на бедрата, включително и процедурите за изсмукване на мазнини.

Луната е в Скорпион - Забранени са операциите на половите органи, на простата при мъжете, на матката и за премахване на кисти при жените, забранени са абортите и операциите на яйчниците.

Луната е в Стрелец - Забранени са операциите на черния дроб, също и свързани с донорството на органи, които може да не бъдат приети от трансплантирания пациент. Забранени са ваденето и лечението на зъби.

