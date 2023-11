АСТРОХОРОСКОП ЗА 01.11 - 15.11.2023

ОВЕН

През първата половина на месеца привличате използвачи, които ви ласкаят и топлят душата ви с лъжовни слова, но получат ли това, което искат от вас, ще осъзнаете, че сте употребени и забравени. Рискувате да предизвикате служебни проблеми заради ината ви да наложите мнението си. Няма да сте доволни от запознанствата, но пък работата ви спори. Наблегнете на важната цел в края на годината - подобряване на финансовото си състояние. Не допускайте намеса в личните ви отношения и в професионалните ви планове. Работете активно, а пътуванията отложете. Ако сте на ръководен пост, бъдете внимателни в думи и дела. В деня на будителите и четирите почивни дни, ви омайват с предложения, целящи да се впуснете в авантюристични начинания. Не рискувайте, като обещаете да се включите в уж печеливш, но всъщност губещ проект, който ще вреди на деловата ви дейност за дълго. Бъдете практични и прозорливи, а не самонадеяни и губещи. Прибързаността ви вреди. Не разчитайте на късмета си. Не се изкушавайте да флиртувате. В семейството ви очакват да сте заедно или да гостувате на приятели. Не ги разочаровайте.

ТЕЛЕЦ

От първия ден на двуседмичния период сте под напрежение в очакване на отговор за вашата работа, водещ към промени и финансова стабилизация. Внимавайте, защото рискувате да си навредите дългосрочно, ако се обвържете с участие в рисковани начинания, въпреки че изкушението е огромно. Големите пари няма да се натрупат във вашата банкова сметка, а ще отидат при хората, които са ви повикали да работите за тях, уж печелившо, но всъщност даром. Предпазливостта е от полза. Начинанията в този период също са ненавременни, колкото и да ви убеждават в техния печеливш завършек и бързи пари. Само загубите ви ще са бързи. През първия празничен ден на будителите и четирите почивни дни имате отлична възможност за себереализация и дори подобряване на финансовото състояние. Не обръщайте внимание на трудностите и не пилейте дните в пътуване. Не изнервяйте близките си заради умората, която ви е налегнала, защото ако сте работили добре, ще получите заслуженото. Проявете сдържаност и търпение, за да се справите с трудностите в личен план. Не са изключени роднински скандали и проблеми, в които ще намесят и вас. Не бива да започвате уж бърз ремонт в дома си, защото може да се окаже, че и в празничните дни в края на годината не сте го приключили.

БЛИЗНАЦИ

До средата на ноември сте склонни наивно и доверчиво да дадете съгласие за инвестиции или финансова подкрепа. Не проявявайте щедрост, дори и сумата, която искат от вас да не ви притеснява. Не поемайте работа извън рутинната и планираната, начинанията отложете. Не влизайте в конфликти с вашите колеги или делови партньори и не се опитвайте да доказвате с агресия правотата си, за да си спестите скандал и депресия. Ако прецените, че е във ваша полза, откажете делово запознанството, за което настояват ваши колеги, но без да са се мотивирали за причината. През втората седмица от периода овладявайте емоцията си, защото блокира разумните ви действия и ви тласка към нереални мечтания. Пазете се от неприятели, отново заради емоцията, защото се превръщате в лесна жертва. През празничния и четирите почивни дни за периода делови срещи, които не са планирани, ще ви донесат неприятности, ето защо ви съветвам да ги отмените, дори и ако хората, които искат да разговарят с вас са прекалено настойчиви. Избягвайте запознанствата. Не избързвайте в действията си и преценявайте къде какво говорите. В личните отношения прави впечатление вашето нетипично емоционално и агресивно общуване, което ще срине настроението и самочувствието ви. Проявете воля, не се заяждайте и не спорете. Нарочно предизвиквате близките си да ви се противопоставят, за да излеете на някого гнева си.

РАК

От началото на двуседмичния период не се впечатлявайте от опитите да ви създават трудности и нарочни пречки, а се отдайте на задълженията си. Не обръщайте внимание на безпричинната критиката. Импулсивните промени ви обещават неприятности. Бъдете умерени и отговорни към задълженията си. Обмислете целите си и направете финансовия си план до края на месеца. Периода е добър за подписване на договори. Имате шанса да се справите блестящо със служебните си задачи и да постигнете много по отношение на интелектуалното си израстване. Оправете отношенията си с вашите колеги, за да си гарантирате спокойствие и бъдеща подкрепа. В работните дни се постарайте да не обръщате внимание на хора, които се опитват да омаловажават работата ви. В първия празничен и през четирите почивни дни сте планирали начало на делови разговори. Ще бъдат ползотворни за вас, стига да не ви тормозят лични проблеми и да сте постоянни в мнението си. Търпението и компромисите ви носят полза, променливостта ви вреди. Не отказвайте помощ. В личните отношения сте импулсивни, заядливи, настроени критично и трудно се владеете. Опитвате се на всяка цена да доказвате собствената си правота, което не означава, че правдата е на ваша страна, а победата – сигурна. Успокойте напрежението като заведете семейството си на ресторант.

ЛЪВ

През първите две седмици на ноември не бива да спорите яростно и да воювате с вашите колеги, дори и със заядливите, защото няма как да сте победители в словесните битки. Приемете различията във вашите характери и бъдете добронамерени като поведение. Наложете си търпение, изпълнявайте задълженията си без разсейване. И без това през периода и особено в работните дни късметът не е на ваша страна, нито лесните начини за печалба, а деловите срещи и разговори са изтъкани от неочакваности. Ще се сблъскате с непредвидени обрати. Вредите си с ненужни притеснения. По-добре се вглъбете в работата си и ще ги забравите. Успехът може да е с вас, ако не допуснете притесненията да навредят на самочувствието ви. През празничния и четирите почивни дни не сте настроени за работа. Иска ви се да се отдадете на развлечения, но служебните ви задължения за съжаление не търпят отлагане. По-добре се заемете с тях. Избягвайте деловите запознанства. Бъдете самокритични. Не обсебвайте хората от вашето делово и лично обкръжение. Близките ви засипват с невъзможни роднински искания, които ви изнервят и депресират, но не бива да подавате ръка. Заредете се с добро настроение, вместо да правите скандали. Вечер си почивайте и изяснете проблемите в семейството.

ДЕВА

През двуседмичния период вървите устремно напред и ще поставите началото на нови занимания. Бъдете внимателни. Трудностите са преодолими. От една страна се радвате на признание. От друга, не сте удовлетворени. Съхранете добрия тон при делови срещи, не се поддавайте на ласкатели, избягвайте рискованите инвестиции. Не се надявайте на главоломни успехи, ако провеждате разговори с ваши нови делови партньори. Искате да се захванете с нова дейност, а периода е подходящ да обмислите намерението си до най-малките подробности. Направете крачката към ново начало, но като разчитате на своите знания, а не на обещание за помощ, каквато няма да получите. През първия празничен и през останалите четири почивни дни до средата на ноември не пречете на Съдбата да ви дари успех в личния и в деловия живот. Разчитайте на себе си и не се доверявайте на съветите на хора, които може да не са добронамерени. Не прекалявайте с претенциите си. Лични проблеми ви тормозят, защото сте разочаровани от любим човек до степен да пренебрегнете служебните си задължения и да не отидете на работа. Не го правете, за да не разклатите завоюваните стабилни професионални позиции. Върнете си хармонията в личните отношения, не всичко е загубено.

ВЕЗНИ

През първите две седмици на ноември приемете безропотно разпорежданията на вашите началници като Съдбовен знак носещ ви изненадващи положителни промени. При разговори премисляйте всичко, което изричате, особено когато отговорът е отрицателен. За вас този период може да има дългосрочни позитивни или негативни последици. От вас зависи какви ще бъдат. Планирайте задачите и срещите си до края на месеца. Колкото и да ви е трудно, премълчавайте и не критикувайте колегите си. Бъдете предпазливи към запознанствата и не правете опити да се сближавате с непознати, грабнали вниманието ви. Налага се да проведете делови разговори, които въпреки първоначалното ви недоволство ще ви проправят пътя към мечтаната цел. Бъдете почтени в думи и дела. През първия празничен ден и през останалите четири почивни дни сте стабилни както на работното място, така и ако се налага да представяте вашата дейност. Не ви липсват увереност и отлично самочувствие. Бъдете разумни и не се поддавайте на емоцията при изпълнение на вашите делови и бизнес планове. Избягвайте запознанствата, отложете романтична среща, за да не страдате разочаровани и унизени. Семейните да не изневеряват. Нуждаете се от почивка, за да не навредите на здравето си, затова ви съветвам да си останете у дома през целия ден.

СКОРПИОН

От началото на двуседмичния период не уговаряйте делови срещи, защото ще са проблемни за вас. Работата ви спори, стига да не се занимавате с неуредиците на хора, които са ги създали сами. Вие не сте арбитър в ничии отношения. Бъдете отговорни към себе си, близките и работата си. Успехът в начинанията ви следва. Помислете си за бъдеща промяна на работата или ако развивате бизнес, преценете възможностите за допълнителна съпътстваща дейност. Завистта на ваши неприятели отново ви следва, но би трябвало да сте свикнали и да сте горди, че сте различни. Спестете си разправиите. През първия празничен и четирите почивни дни за периода, ви предстоят важни и дълго очаквани промени, които не допускат крайности в поведението и във вашите действия. Избегнете проблемите в общуването заради заядливите ви изказвания. Спешните задачи на работното място ще отхвърлите единствено с помощ. Не я отказвайте! Ако за вас почивните дни са работни, колкото и да си мечтаете за отмора, ще ви натоварят със задачи, които няма как да откажете или отложите. Поне вечер се отдайте на развлечения, за да отпуснете от напрежението.

СТРЕЛЕЦ

През първата половина на ноември сте длъжници на самите себе си, затова овладейте депресията, която ви следва от без причина. Успеете ли, дори и рискованите начинания ще ви изненадат с отлични приходи и похвала. За да сте в хармония на работното място променете отношението си към вашите колеги и не бъдете добронамерени и снизходителни към завистливите, наглите и агресивно нападателните. Избягвайте разговорите, в които съзирате подводни камъни. Вашите професионални резултати ще ви върнат доброто самочувствие. Не се доверявайте на съвети на непознати хора. Не се поддавайте на емоцията. Бъдете разумни и практични. През празничния и четирите почивни дни прекалявате с хвалбите си и ще предизвикате завистта на околните, някои от които няма да се поколебаят да ви създадат неприятности. Време е за скок към нов професионален връх, не се колебайте и не позволявайте да ви изместят. В случая скромността не ви краси, а ви вреди. След работа се отдайте на почивка и сладки приказки с близките си! Ще се ядосате заради неочаквани искания за покупки, свързани с неочаквана покана от роднини, които точно това целят, да ви ядосат и да предизвикат скандал.

КОЗИРОГ

От първия ден на двуседмичния период не проявявайте капризи и не изнервяйте вашите колеги или делови партньори. Обмислете отново предложенията за инвестиции, но не се хвърляйте рисковано да влагате с надеждата за бърза възвращаемост. Въпреки факта, че сте заредени със сили и желание да се докажете, не прекалявайте. Бъдете разумни и предпазливи, за да избегнете разочарованията и сериозен служебен проблем, особено ако ви изненадат неочаквано с допълнителни задължения. В края на периода вашите професионални проблеми не заслужават вниманието, което им отделяте и притесненията. Бъдете компромисни. Начинанията са перспективни. През празничния и четирите почивни дни за периода сте потърпевши от колегиална завист. Надхвърляте очакванията им, което не се случва за първи път. Пътуванията, делови и лични, ще бъдат ползотворни, ако не забавят изпълнението на преките ви служебни задължения. Съветвам ви да не се опитвате да провеждате разговори с вашите близки в опит да изяснявате нечия вина Запазете спокойствие, ако ви ядосват, защото може да са в правото си, а вие да не виждате причината за създаден от вас проблем.

ВОДОЛЕЙ

През целия двуседмичен период изпълнявайте без разсейване служебните си задължения. Съветвам ви да избегнете деловите разговори и запознанствата. Ще ви донесат бъдещи проблеми. Срещите с малко познати хора не са във ваша полза, въпреки че може да са приятни. През двете седмици успехът е с вас, ако имате свой бизнес и е дошло време да приключите проблемите с вашите съдружници. Бъдете безкомпромисни, ако са непочтени с вас и прекратете законово отношенията си. Всеки ден бъдете готови да се справите с трудностите, които възникнат неочаквано. Не се отчайвайте. Ако сте на ръководна позиция, избягвайте критиката, за да не ви напуснат ваши квалифицирани служители, което ще е лошо начало за идващата година. През първия за месеца празничен и през четирите почивни дни за периода имате възможност да поставите началото на нова дейност, но не бързайте. Всичко изглежда по-лесно от действителното, а препятствията няма да са лесно преодолими. Преценете дали имате достатъчно свободни средства. Не търсете заем или кредит. Готови сте да подадете ръка и да помогнете защото сте изпълнени със състрадание заради проблемите на вашите близки. И все пак внимавайте и не правете непоискано добро, ще ви се отблагодарят със зло. Инатът вреди на личните ви отношения и ви носи самота. Проявете разум и го потиснете.

РИБИ

От първия ден на двуседмичния период сте склонни към прибързаност. Ако искате да си спестите сериозни проблеми, ви съветвам да си наложите търпение. Обогатете се с необходимата ви информация и ще се справите с лекота със служебните си задължения. Не отказвайте допълнителната работа, носи ли ви добър приход. Ще се справите, стига да не се впускате в необмислени начинания не само в делови, но и в личен план, които могат да ви провалят и разочароват. Спокойствието е задължително, ако искате да проведете успешно разговорите си и да наложите мнението си. Ако ги откажете без колебание, а след това, горди от себе си, се наслаждавайте на правилната си постъпка. Промените в празничния и четирите почивни дни за периода са ви наложени от обстоятелствата, тъй че се възползвайте от тях и осъществете професионалните си планове. Съдбата ви поднася не само възможността да завършите служебните си задачи, а и да стабилизирате финансовото си състояние. Разчитайте на себе си и не споделяйте плановете си. Не забравяйте вечер да си давате почивка, колкото и много да са деловите ви задължения. И да се сблъскате с проблеми в отношенията, не им обръщайте внимание. Преодолими са, ако си наложите търпение. Бъдете със семейството си, което страда от вашето често отсъствие вечер.

ЗАБРАНЕНА ХИРУРГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ,

АКО НЕ Е ЖИВОТОСПАСЯВАЩА И ТЪРПИ ОТЛАГАНЕ.

Луна в Рак - забранени са операциите на жлъчката, стомаха и панкреаса, включително и пластичните за уголемяване или намаляване на бюста.

Луна в Лъв - забранени са операциите на сърцето, кръста и дифрагмата.

Луна в Дева - забранени са операциите на панкреаса, стомаха, жлъчката, черния дроб и далака. Забранени са и процедурите за премахване на тлъстини от коремната стена заради бавното зарастване на тъканите.

Луна във Везни - забранени са операциите на бъбреците и пикочния мехур, а също на бедрата, включително и процедурите за изсмукване на мазнини.

Луна в Скорпион - забранени са операциите на половите органи, на простатата при мъжете, на матката и за премахване на кисти при жените, забранени са абортите и операциите на яйчниците.

Луна в Стрелец - забранени са операциите на черния дроб, също и свързаните с донорство на органи, които може да бъдат отхвърлени от трансплантирания пациент. Забранени са ваденето и лечението на зъби.

