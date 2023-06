Чуйте повече в интервюто на Георги Митов със Светлана Тилкова- Алена, разположено в звуковия файл!

"Нептун е в Риби, но на 31 март 2025 година преминава в Овен. Да ценим водата, дори и капката, защото сушата, която тогава ще ни донесе планетата заради неумението да ценим даровете на природата, може да се окаже пагубна за човечеството, въпреки че планетата ще оцелее. Нейният разум няма да позволи разрухата, а дали нашият ще ни съхрани – зависи от желанието ни да прогледнем, без да се инатим, само защото мнозина не вярват на планетите или на техните аспекти. Когато повярват, са или пътници за друго измерение, или, пременени в енергийната си дреха, са вече в незримия за човека свят". Това заяви в ефира на bTV Radio Светлана Тилкова- Алена. "Важно изискване е това, което споменавам в прогнозата по месеци, защото дори и да не е вписана, заради влиянието на Нептун не ни лишава от наводнения и чести дъждове, а у нас никой не се съобразява с изискването да се почистват речните корита от боклуците, които хората изхвърлят в тях. След това Твореца им е виновен, а е необходимо много малко, за да живее без драми заради съсипани имоти", добави тя.

Влиятелната астроложка коментира живота на правителството Денков-Габриел. "Правителството на Денков е родено за кратък живот. Въпреки мечтанията за 18 месеца или дори наглото мечтание да управляват четири години. Проблемите му са от първия ден, а сериозните ще го споходят между две и три седмици след полагането на клетвата. Възможно е да издържи месец или дори четири месеца, защото както съм написала през октомври миналата година „не изключвам възможността през 2023-а политическия хаос да продължи, ако деребействащите измамници отново са се домогнали до властта. Трябва да сме подготвени за негативни и трудно преодолими обрати през ноември и декември. Вместо да се подготвяме за празници, ще се питаме как отново ни излъгаха и ако не се случи чудо, народното недоволство ще избухне с пълната си сила и агресия.“

АСТРОХОРОСКОП ЗА 16.06 - 30.06. 2023

ОВЕН

През двете седмици трудностите възникват по вина на вас самите, но са повлияни и от странични фактори, появили се в живота ви. Подвластни сте на желанието да подобрите финансовото си състояние, но няма да е лесно. Мерете си думите, защото от нищо ще си докарате дълготрайни неприятности. Значимо и важно за кариерното ви израстване е предложение за делови задгранични пътувания, но вие преценете дали ще се справите с разноските. Предпазвайте се от обещания за лесни пари, свързани с инвестиции, които ви носят сигурни загуби. Ако работите и през четирите почивни дни ще усложните отношенията с колегите и началниците си. Оценете без емоция шансовете си, за да не се провалите и да не останете за дълго без работа. Импулсивните действия ви носят неприятности у дома. Здравето ви е стабилно.

ТЕЛЕЦ

От първия ден на двуседмичния период си наложете умереност в действията и начинанията. Деловите предложения ще завършат с уговорка за подписване на изгодни договори. Не надценявайте силите си и не се захващайте с работа, която ще ви натовари и притесни. Периодът е успешен, стига да сте търпеливи и да не творите конфликти с вашите колеги. Не пътувайте, при планувана командировка е по-добре да я отложите. Завършете всички започнати и изоставащи задачи. От вас зависи да използвате четирите почивни дни, за разрешаване на неотложни делови проблеми. Не отлагайте тяхното приключване, за да не се проточат във времето. Очаквайте новина за приходи. Начинанията, като направена първа крачка, са свързани с трудности, които ще предизвикат бъдещи финансови загуби. Здравето ви е стабилно. Личните отношения са хармонични.

БЛИЗНАЦИ

През двете седмици до края на месеца стабилизирайте постигнатото и не правете опити да започвате новите задачи, дори ако вече са ви поставени. Помогнете на колегите си да завършат в срок своята работа. Очаквайте финансови постъпления. Пазете се от неприятели и използвачи. Запомнете всяко обаждане и всяка среща, дори и случайната. Не обръщайте внимание на грубостта на колега, която не е причина да сте агресивни. Помислете върху плановете си за следващия месец. През четирите почивни дни овладейте напрежението. Не планирайте важни делови срещи и не влизайте в спор с никого. Не рискувайте с импулсивно решение за начинания, защото ще си навлечете загуби. Нервността ви е във ваша вреда. Здравето ви е стабилно, но личните отношение са в криза. Подхождайте спокойно към проблемите, които ви създават ваши роднини.

РАК

От самото начало на периода бъдете коректни, честни и отговорни в отношенията си към хората от вашето обкръжение. От вас зависи да покажете качества, подпомагащи вашия кариерен възход. Не се опитвайте да надхвърлите възможностите си. Отхвърлете най-важните си текущи задачи, за да избегнете критиката. Бъдете внимателни при запознанства с потенциални делови партньори. Обмислете предложенията, свързани със съвместен бизнес. През четирите почивни дни си дайте време за себе си и се постарайте обмислите как да стабилизирате професионалните си позиции. При необходимост предприемете бързи действия за приключване на проблем. Избягвайте разговори, за които предварително сте сигурни, че не водят до полезни резултати, заради нечие засегнато самочувствие или защото са засегнали вас. Грижете се за здравето си и съхранете стабилността на личните си отношения.

ЛЪВ

В началото на периода разбирате, че съществува възможност за нова или допълнителна професионална изява. Въодушевени сте, но обмислете добре всичко, преди да поставите ново начало. Завършете вече започнати служебни задачи. Не изисквайте невъзможното от вашите колеги, ако се налага да ви помогнат. Не препоръчвам разговори, свързани с обсъждането на финансови въпроси. Не взимайте кредити и не давайте заеми. През четирите почивни дни намерете време, за да сортирате и прегледате финансовите си документи, ако имате ваш бизнес. Промените, които предприемате, да са добре обмислени. Обмислете дали да направите изгодно капиталовложение с подкрепата на проверени делови партньори, но не бързайте да давате дума. Здравето ви е стабилно, ако си наложите спокойствие. Личните ви отношения са хармонични.

ДЕВА

През този двуседмичен период ви съветвам да не провеждате предварителни разговори за разширяване на бизнеса или за смяна на работата. Бъдете предпазливи при запознанства, особено ако сте в отпуска или командировка. Не е изключено да се наложи да преосмислите и промените бъдещите си планове. Огромна е възможността да залитнете в поведенчески крайности или да приемете фантазиите си за действителност. Бъдете внимателни, за да не загубите авторитета си. През четирите почивни дни говорите, без да мислите. Пазете се от неприятели и завистници. Ще усетите прилив на сили, за да преодолеете трудностите по пътя си. Важна информация ви помага да си направите верните изводи как да действате в бъдеще. Грижете се за здравето си и не прекалявайте с пресните зеленчуци. Податливи сте на стомашни проблеми. Бъдете отговорни към семейството си.

ВЕЗНИ

От първия ден на двуседмичния период дните ви са напрегнати и изнервени. В същото време ще получите потвърждение, че правилната ви преценка е причината да сте вложили парите си разумно в избраната инвестиция и да нямате повод за безпокойство и притеснения за финансите си. Не се бавете, а се отдайте на активна работа. През четирите почивни дни е във ваша полза да проведете ползотворни разговори, свързани с намерението да смените работата си, ако усещате, че тъпчете на едно място без шанс за развитие. Търпението и желанието за компромиси са във ваша полза, за да преодолеете трудностите. Бъдете прозорливи при делови разговори и подписването на дългосрочни договори. Здравето ви е стабилно. Личните ви отношения са във временен застой, заради вашата заетост и ревността на половинката ви.

СКОРПИОН

От първите дни на двуседмичния период имате задължение да подберете работната група, за да жънете успехи с новите си проекти. Бъдете сдържани, за да избегнете загубите. Очаквайте промени, допълнителна работа, но и добри приходи. Ако сте уговорили важна среща, осъществете я без отлагане. Не проваляйте изпълнението на поставените задачи. Конфликтите ще разрешите с такт и търпение. През четирите почивни дни ви очакват противоречия в отношенията, но и делови предложения и успешно завършване на задачите. Бъдете сдържани, за да избегнете загубите. Не спорете с колегите си заради собственото си недоволство. Ако прецените, че отправените ви делови предложения не са във ваша полза, ги откажете. Здравето ви е нестабилно, податливи сте на инфекциозни и вирусни заболявания. Личните ви отношения са стабилно.

СТРЕЛЕЦ

През двуседмичния период не са изключени срещи и разговори, които целят да ви провалят в делови план. Не споделяйте плановете си, не променяйте графика си, за да избегнете сериозни бъдещи неприятности и най-накрая да завършите отдавна започнати задачи. Не отказвайте помощ, ако колегите ви я предложат. През четирите почивни дни ще изявите уменията си. Бъдете внимателни в отношенията с партньорите си. Вашата сдържаност и тактично възприемане на мнението на околните ще бъдат оценени. Бъдете изключително внимателни във всичко, което говорите и правите. Здравето ви е сравнително добро. Обърнете внимание на хората от личното си и приятелско обкръжение. Не забравяйте, че липсата на свободно време, което да прекарате с близките си, ще ги настрои срещу вас. От вас зависи да избегнете скандала.

КОЗИРОГ

През двуседмичния период проведете планираните делови разговори, за да не се сблъсквате с трудности, които може да предизвикате сами. Засиленият стремеж да съхраните материалните си придобивки е причина да откажете да дадете своя принос за благотворителна кауза, но грешите. Избегнете несъгласувани промени в делови план. Успехът изисква да сте тактични и да не споделяте информация, ако се отнася за ваши нови планове и идеи. През четирите почивни дни всички делови разговори ви носят удовлетворение. Ако сте дежурни, в дните ви цари хармония, която ще ви помогне да се справите със задълженията си. Бъдете резервирани към запознанства. Склонни сте към грешки, водещи до финансови загуби. Здравето ви е нестабилно, защото сте психически нестабилни. Личните ви отношения изискват да сте отговорни към вашите близки.

ВОДОЛЕЙ

През целия двуседмичен период сте впечатляващо дейни. Всички задачи, които сте планирали ви носят положителни резултати. Не отлагайте командировка, дори и задгранична, стига да не ви натовари финансово. Анализирайте вашите отношения с хората от обкръжението си чрез получена полезна информация. Не давайте заеми на вече задлъжнели към вас приятели или роднини. Четирите почивни дни ви носят напрежение, което ви пречи да запазите спокойствие, но ви съветвам да го постигнете на всяка цена. Резултатите от започнатите задачи са половинчати. Грешки няма липсват. Полезно е да използвате всяка благоприятна възможност за изява. Здравето ви е стабилно. Доброто настроение ви съпътства само ако отговорно сте се заели и навреме сте приключили с домашната си работа, а и няма да навредите на личните си отношения.

РИБИ

Въпреки инатът ви през този двуседмичен период ви очакват промени, от които този път е добре да се възползвате. Разкрийте неподозирани възможности на работното си място. От вас зависи да не се впечатлявате от завистта на неприятели, която ви потиска и пречи на ползотворната ви работа. Не е изключено влошаване на материалното ви състояние, все заради вживяване в непочтеността на тези хора. През четирите почивни дни вашата активност ще ви донесе очакваните резултати. Успехите ви зареждат с оптимизъм. Вашите нови планове и проекти обещават отлични приходи. Бъдете търпеливи и не проявявайте агресия. Внимавайте с разходите, защото скоро ще има къде да инвестирате. Здравето ви е нестабилно, защото постоянно се притеснявате за нещо. Личните ви отношения са стабилни.

Луна в Телец - забранени са операциите на сливиците, на щитовидната жлеза, на гласните струни, лечението и ваденето на зъби.

Луна в Близнаци - забранени са операциите на белите дробове и трахеята, а също и на дланите.

Луна в Рак - забранени са операциите на стомаха, жлъчката, панкреаса и на гърдите, дори и пластичните и за увеличаване на бюста.

Луна Лъв - не бива да се правят операции на сърцето, кръста и диафрагмата, за да се получат усложнения.

Луна в Дева - забранени са операциите на стомаха, жлъчката, черния дроб и далака, а също и козметичните за отстраняване мазнини от коремната стена, заради трудно зарастване на тъканите в посочените дни.

Луна във Везни - не са позволени операциите на бъбреците, пикочния мехур, бедрата, дори и да нямате травми, а сте решили да се подложите на изсмукване на мазнини.

Луна в Скорпион - забранени са операциите на половите органи, яйчниците, матката, има забрана и за операции на бъбреците.