АСТРОЛОГИЧЕН ХОРОСКОП ЗА 01.03 – 16.03.2025

ОВЕН

Честита Баба Марта! От началото на двуседмичния период въпреки трудностите имате възможност да общувате с партньорите си, за да разрешите проблеми, свързани с личния ви живот. Денят е добър за пътуване. На работното място изявете най-доброто от себе си, ако искате да получите заслужено признание и добро парично възнаграждение. Ще жънете успехи и в празничния ден с каквато и работа да се захванете, стига да не е свързана с финансиране. Трудностите са преодолими. Радвате се на закрилата на Съдбата, на успех и признание. Вашата добра професионална изява ви носи не само добри приходи, а и възхитата на колегите ви и предложения за нова позиция на работното място. Обсъдете текущите проблеми. В края на периода не взимайте важни решения. Не се включвайте в разговори за финансови инвестиции, защото ще си навлечете загуби. През почивните и в празничния дни не ви е позволено прекаленото натоварване на работното място. Стремежът ви към успех или желанието ви да приключите бързо всички задачи води до грешки и преумора. Възползвайте се от възможността да изразите чувствата си, но без излишна емоция. На успех се радват най-вече заетите в сферата на търговията. Ще привлекат на своя страна нови делови партньори, които да ги подкрепят в бъдещите им идеи. Срещите и преговорите са с положително развитие, а също и пътуванията.

ТЕЛЕЦ

Честита Баба Марта! От първия ден на първата половина на март независимо от някои затруднения в личния ви живот ще настъпи хармония. Ще се уверите, че сте достатъчно силни и се справяте без чужда помощ със задълженията си. На работното място се справяте отлично със задълженията си. Не бива да пътувате, дори и да се налага. Не е изключено да възникнат проблеми, изискващи спешна финансова подкрепа. Помислете си дали си струва да взимате заем и ще имате ли възможност да го върнете в срок. По-добре е да се справите сами. Работещите в сферата на частния бизнес да се предпазват от проблеми, финансови и междуличностни. Старайте се да не се натоварвате с нови задачи извън рутинните си задължения. Мнозина от вас ще открият нови възможности за работа, но ги съветвам да не рискуват. Въпреки празничния и почивните ден, блестите с чар и общителност и привличате нови партньори. Не се самовъзвеличавайте, защото някои от тях се домогват до вас, за да ви използват. Променете живота си, за да се издигнете в професионално отношение. Без особени усилия ще осъществите изгодни проекти и ще се доближите към върха на успеха. Подвластни сте на емоцията. Не са изключени разправии у дома. Запазете спокойствие. Внимавайте в този почивен ден да не пропуснете добрия си шанс за изясняване на вашите планове далеч напред във времето, като се съгласите на предложения за сътрудничество.

БЛИЗНАЦИ

Честита Баба Марта! През периода от две седмици се радвате на закрилата на Съдбата. Въпреки това нямате право да мислите, че сте уникални и незаменими, поради което трябва да ви бъдат опростени грешките. Запознанствата са нежелателни, затова си наложете търпение и въздържаност. Прекалената ви чувствителност и нервност само ще усложнят деловите ви отношения. Всичко осъществявате с много усилия, затова ви съветвам да не сте прекалено дейни. Обмислете и обсъдете плановете си. Ако трябва, говорете с близките си. Обмислете и промяна на местожителството, необходима на някои от вас. Въпреки стремежа ви към общуване, за вас е по-добре да се усамотите и да се отдадете на задълженията си. При необходимост защитете себе си и позицията си с всички коректни средства. Заради грижите, които ви създават ваши роднини сте потиснати. Липсва ви желание за работа, но сте длъжни да проявите отговорност. Справете се с деловите си задачи. Грозят ви грешки, които трудно ще поправите. През почивните дни не взимайте прибързани решения в този почивен ден. Предприемайте промените само след детайлното им обмисляне и увереност, че са във ваша полза. Противоречията през периода са свързани с работата ви и с факта, че сте склонни пасивно да гледате какво става около вас. Концентрирайте се и не позволявайте на никой да ви отклони от работата.

РАК

Честита Баба Марта! През първата половина на март анализирайте действията си и постигнатото. Периодът ви позволява да общувате с партньорите си и за намиране на решение при разрешаване на лични проблеми. Звездите ви съветват да проявите фантазия и изобретателност. На всяка цена отложете деловите срещи и разговори, защото не само са проблемни, но са и с дългосрочни негативни последици. Обърнете внимание на себе си и не забравяйте, че имате своите потребности. На работното си място се концентрирайте в задачите си. Можете са поставите ново начало, но заедно с колегите си. Обмислете какви нови възможности за изява имате. Периодът във втората седмица е напрегнат и изпълнен с професионални трудности. Въпреки това се очертават възможности за печалба. Не ги пропилявайте. Бъдете внимателни и анализирайте действията си. Възможен е неочакван обрат на събитията във ваша полза и финансови постъпления. Поредицата от почивни дни не е лека за вас. Избягвайте напрегната работа, както и професионалното претоварване. Не са изключени недоразумения с партньорите и колегите, ако сте дежурни. Проведете разговори и подпишете документи, ако не са свързани с финанси, но при възможност ги отложите за друг ден. Срещите с вашите колеги и с ръководството са затруднени. Резултатите от работата ви няма да оправдаят положените усилия. Ще почувствате неудовлетворение. Не се поддавайте на провокации.

ЛЪВ

Честита Баба Марта! От събота – първия ден на периода сте в добро настроение заради неочаквана новина за финансови постъпления. Предстоят ви интересни и запомнящи се срещи, които не бива да отказвате. Не се усамотявайте. Ще сте обзети от желание да започнете нова дейност. Прибързаността ви вреди. Начинанията ви обещават провал. Отложете деловите срещи. Не споделяйте плановете си с никого, за да не ви изпреварят конкуренти. Не бива да изпреварвате събитията, ако искате успехът да бъде с вас и да не търпите провал и загуби. При делови срещи и разговори се постарайте да не прекъсвате събеседника си заради неуместната си импулсивност. Често сте наивни и затова сте склонни да се впускате във всяко примамливо предложение, което ви се струва печелившо. За ваша изненада рискувате да се провалите и да претърпите финансови загуби, за някои от вас непосилни! Бъдете разумни. Пазете се от измами. Бъдете внимателни в думите и действията си. Отнасяйте се внимателно към новите си познати и приятели, лични и делови. През празничния ден се отдайте на себеанализ и осъзнаване на допуснатите грешки, за да продължите по пътя си без повече препятствия. Не сте непогрешими. Не губете реалната представа за възможностите си. През останалите почивните дни ви предстоят положителни промени. Пътувайте, ако ви предоставят такава възможност и стабилизирайте завоюваните професионални позиции.

ДЕВА

Честита Баба Марта! Двуседмичния период позволява да поставите с предпазливост ново начало в делови план. Ще бъде успешно. Имате достатъчно сили, за да се справите с всичко. Периодът предполага спокойни разговори и постигане на целите. Пазете се от предложения, свързани с търговия, за да избегнете загубите. Бъдете умерени в желанията и действията си и не позволявайте да нарушат хармонията в отношенията ви на работното място. Не допускайте да ви провокират с цел да научат плановете ви, а след това да ви провалят. Отношенията с колегите ви са хармонични, защото осъзнавате, че възприемат всичко казано от вас като нещо значимо. Себеанализът е задължителен, а също оценката на постигнатото от вас. Очаквайте нови предложения. Начинанията са успешни. Бъдете внимателни и предпазливо започнете да ги осъществявате в ранния следобед. Въпреки празничния и почивните дни, очаквайте известие за приходи, които ще са причина за завистта на хората около вас. Не притъпявайте чувството си за себесъхранение, ако имате намерение на инвестирате през следващите дни. На всяка цена се постарайте да сте внимателни, особено ако сте на работното си място, за да не се окажете впримчени в проблемни отношения, които ви вредят. Бъдете внимателни. Ще имате приятни и интригуващи срещи и запознанства. От тях може да излязат добри делови партньорства. Няма да ви липсват радващи ви новини и интересни изживявания.

ВЕЗНИ

Честита Баба Марта! Дните през първата половина на март са изпълнени с противоречие. Съветвам ви, ако е възможно, да си останете у дома. Мислите как да спечелите пари и дали да не смените работата си, но е по-добре да не избързвате. Вгледайте се в себе си. За да се освободите от напрежението, се отдайте на задачите си на работното място, които са доходни и ви доставят удоволствие. Всички ваши разговори са свързани с неприятности и неразбиране от страна на колегите ви. Проявете търпение и бъдете сдържани. Ако сте изнервени и избухливи, ще си навредите сами. От значение за колегите ви е да докажете, че сте почтени хора. Ще издигнете авторитета си и ще изпитате очакваното удовлетворение. Възможно е да срещнете нови приятели, които ще обогатят живота ви. От вас зависи да избегнете проблемите. Бъдете внимателни. Причината за вашите делови неприятности е в прибързаността ви и в необмислените ви думи. Извинете се, ако сте обидили ваш колега. През празничния и в почивните дни е време да започнете с промените. Случайните запознанства ще оставят следа в живота ви и повечето от тях ще са ви от полза. В състояние сте да постигнете мечтаната популярност. Стабилизирайте постигнатото. Обсъдете предстоящото подписване на договори. Ако имате спешни задачи на работното място, не се притеснявайте, справяте се отлично. Проведете планираните срещи. Очаквайте приходи от завършените вече задачи.

СКОРПИОН

Честита Баба Марта! От началото на периода се справяте отлично със задачите си. Деловите срещи ви носят полза, ако не спорите и не налагате мнението си. Обмислете направените ви делови предложения. Избягвайте срещи и нови запознанства. Може да се заблудите и да се обвържете с хора, които са неподходящи за вас. Разочарованията няма да закъснеят. Желанието ви да промените живота си и да пътувате не може да се осъществи бързо, както си го мечтаете, така че не си губете времето. По-добре се захванете за работа. И без това сте напрегнати и подвластни на емоцията. Бъдете предпазливи при разговори с ваши познати, ако са свързани с бъдеща съвместна делова дейност. Вашите неприятели правят всичко възможно да ви разорят и да изкупят на безценица вашия бизнес. До края на периода не се впускайте в начинания. Успехът е с вас, ако завършите започнатото. В празничния и през почивните дни, сте изкушени да поставите ново начало само защото искате да спечелите бързо пари, но ви съветвам да не избързвате и да го отложите. Не се изкушавайте от предложения за промяна на вашето работно място. Привидната ви стабилност не е достатъчна, за да си наложите спокойствие, забравяйки обидата и недоволството от предишните дни. Не пренасяйте лошото си настроение и на работното място. Начинанията са успешни. Ще ви зарадва професионално признание.

СТРЕЛЕЦ

Честита Баба Марта! През първата половина на месеца общувате с лекота. На работното място не са изключени трудности, с които се ще справите блестящо. Проявявайте с мярка щедростта си. Не бива да обмисляте изясняване на отношенията с деловите ви партньори. Бъдете внимателни и не се доверявайте на малко познати хора, защото са възможни измами и кражби както в дома и офиса ви, така и на интелектуалния ви труд. Овладейте се и не предприемайте импулсивни и рисковани действия. Резки промени в настроението и самочувствието ви налагат промяна във вашите планове, за да се справите със задълженията си. Готови сте да се впуснете в поредните рисковани начинания, които вместо успех ще предизвикат пълния ви крах. Личните ви проблеми са причина да сте разсеяни, затова се концентрирайте на работното място. Избягвайте новите запознанства, не са перспективни, дори и на пръв поглед да са обещаващи. Въпреки празничния и почивните дни, без да се бавите, завършете задачите, които сте започнали сутринта. Ще имате добра печалба, ако работите в сферата на търговията. Проведете деловите и личните си разговори без агресия и нападателно поведение. Няма как да наложите насила идеите си. Не са изключени лични и професионални загуби, които ще се отразят зле на кариерата и на материалната ви стабилност. Не са изключени финансови загуби, ако рискувате. Идеите, които ви предлагат днес, ще ви създадат проблеми, откажете ги.

КОЗИРОГ

Честита Баба Марта! През първите две седмици на март най-важната ви задача е да обърнете внимание на себе си. В деловите отношения очаквайте проблеми. При възможност отложете планираните срещи и разговори. Бъдете нащрек с новите си познати. Всяка започната от вас работа е свързана с трудности и забавяне. Не се обвързвайте с обещания за търговска дейност, дори ако е временна, защото ще си навлечете загуби. През периода ви вреди не друго, а прекалено силно изявеното ви его. Пропускането на важни Съдбовни знаци ще се отрази и на бъдещите ви планове. Не общувайте с непознати хора. Нищо чудно да имате интересна и запомняща се делова среща. Трудностите ще направят невъзможно общуването с вашите колеги, защото сте неотстъпчиви и дори агресивно инатливи. Не позволявайте появилите се проблеми да ви отклонят от основната ви задача. Бъдете внимателни и отговорни. Заемете се със задълженията си. През празничния и почивните дни бъдете внимателни ако сте на работното място и при обсъждане на нови идеи, за да не останете излъгани от деловите си партньори. Отложете планираните разходи за следващата седмица, за да сте сигурни в приходите си. Не планирайте деловите си срещи. Не взимайте важни решения. Не са изключени провали на работното място и невъзможност да прецените дали са надеждни партньорите ви. бъдете предпазливи и се постарайте да стабилизирате постигнатото.

ВОДОЛЕЙ

Честита Баба Марта! От събота, с началото на периода сте в стихията си на работното място. Работата ви спори. Не проявявайте припряност, бъдете търпеливи, за да постигнете не само целта си, а и признание. С агресия и инат няма как да се радвате на удовлетворяващи ви резултати. Заемете се с рутинните си задължения, за да си спестите проблеми с колегите. Въпреки доброто си самочувствие сте без настроение. Не е желателно да сядате зад волана, ползвайте обществения транспорт. Агресията може да стане причина за конфликти с колегите ви и за ваши грешки. Отложете деловите срещи и не разчитайте на късмета си. Отложете деловите срещи и разговори, ако не сте готови да наложите мнението си. Бъдете търпеливи и помогнете на ваш колега. Податливи сте на влияние и на бързо съгласие с чуждото мнение. Доверчивостта ви не е във ваша полза. Въпреки празничния ден и следващите шест почивни дни имате възможност да се запознаете с хора, които може да бъдат ваши бъдещи делови партньори. Ще срещнете интелектуалци, които ще променят живота ви. Преценявайте добре новите си познати, за да не се разочаровате. Ако сте изнервени, то е защото сте се хвалили и сте приказвали повече от позволеното. Очаквайте конфликти заради собствената ви невъздържаност и нежелание да приемете каквото и да било чуждо мнение. Понякога се налага да отстъпите, особено когато е във ваша полза. Не проявявайте агресия.

РИБИ

Честита Баба Марта! От първия ден на двуседмичния период сте променливи и разсеяни. Бъдете внимателни, за да не допуснете грешка, ако сте прибързани. Не пътувайте, дори и ако е за развлечение. Не се срещайте с хора, които нарочно и с цел вреда ви губят времето, и не позволявайте да ви използва. На работното място сте разсеяни заради обмислянето на нови планове, които ви пречат да се заемете с преките си задължения, но следобедите ще го сторите и ще отхвърлите задачите си. Срещите и разговорите са ви приятни. В празнични ден и през шестте почивни дни не мързелувайте, а завършете започнатите служебни задачи и няма да усетите трудностите заради забавяне по ваша вина. Направете оценка на работата си. Общуването с колегите ви е хармонично. Не са изключени финансови постъпления. Не се ядосвайте на трудностите на работното място, преодолими са. Работата ви спори. Разговорите ви се удават с лекота.

**

Характеристика за Луната за периода 01.03 – 16.03.2025

В събота Луната преминава от Риби в Овен, където остава до понеделник. До прехода на Луната са забранени операциите в областта на стъпалата, пръстите на краката, на сухожилията на пръстите и сухожилните връзки, на храносмилателната система, а след този час на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката.

В понеделник Луната преминава от Овен в Телец, където остава до сряда. До прехода на Луната са забранени операциите на главата, очите, ушите, челюстите, ваденето и лечението на зъби, а след този час на гърлото, щитовидната жлеза, ваденето на сливици и зъби, лечението на ушите.

В сряда Луната преминава от Телец в Близнаци в 14.30 ч, където остава до петък. До прехода на Луната са забранени операциите на гърлото, а след този час – на бронхите, белите дробове и трахеята.

В петък Луната преминава от Близнаци в Рак в 18.29 ч и остава в знака до понеделник. До прехода на Луната са забранени операциите на бронхите, белия дроб и трахеята, а след това – на стомаха, жлъчката, подстомашната жлеза.

В понеделник Луната преминава от Рак в Лъв в 00.59 ч и остава в знака до сряда. До прехода на Луната са забранени операциите на стомаха и жлъчката, а след този час на сърцето.

В сряда Луната преминава от Лъв в Дева в 09.55 ч и остава в знака до петък. До прехода на Луната са забранени операциите на сърцето, кръста, гърба и диафрагмата, а след този час на коремната кухина заради трудното зарастване на тъканите

В петък Луната преминава от Дева във Везни в 20.59 ч. където остава и в неделя До прехода на Луната са забранени операциите на коремната кухина, а след този час – на бъбреците, подстомашната жлеза и ендокринната система.

Хороскопа можете да чуете на звуковия файл.