АСТРОХОРОСКОП ЗА 01.12 - 17.12.2023

ОВЕН

От първия ден на периода се чувствате уморени, но ви съветвам да работите задълбочено, за да избегнете досадни грешки. Започнете със спешните задачи, текущите оставете. Не инвестирайте, ако печалбата от участието ви в предложеното начинание не е гарантирана. По-добре откажете всякакви предложения за вложения, защото ви грозят финансови загуби. Не се тревожете заради появилите се на пътя ви трудности, които не ви засягат. Не губете време и не подавайте ръка за помощ на създалите проблемите, дори да ви е поискана. Професионалната ви активност се засилва, но има и хора, на които това няма да се хареса и ще ви създават пречки. Запазете спокойствие, ако ви ядосват. При делови срещи бъдете тактични. През първата половина на месеца имате шест почивни дни, в които сте с приповдигнато настроение и будите завист в околните, дори и нищо впечатляващо да не правите. Деловите пътувания ще бъдат ползотворни, ако не вредят на изпълнението на служебните ви задължения и на пазаруването за празниците. Бъдете предпазливи към новите предложения и не проявявайте прекалена самоувереност. Начинанията са перспективни. Вашите лични и професионални проблеми не заслужават вниманието, което им отделяте. Бъдете компромисни. У дома не ядосвайте близките си с отказа си да им помогнете.

ТЕЛЕЦ

През първата половина на месеца зависи от вас да овладеете нетърпението си и да се задълбочите в служебните си задължения. Периодът ви носи приходи и интересни срещи. Ще постигнете професионалните си цели, като се заровите в работа и не допускате да ви натоварват с чужди задачи. Неочаквано ще осъществите среща с влиятелна личност, която би ви помогнала да достигнете нов професионален връх. Ваши познати упорито се опитват да се възползват от способностите ви. Не го допускайте! Очаквайте известие за още приходи. Не уговаряйте веднага инвестиции, които ще погълнат всичките ви налични пари. Шестте почивни дни предупреждават, че от вашата упоритост зависи да не провалите плановете си. Не рискувайте. При усещането за неподходящи познанства не ги задълбочавайте. Искате да се наслаждавате на почивката си, но през последния месец на годината бъдете готови да се справите с трудностите, които ще възникнат неочаквано. Не се отчайвайте. Ако сте на ръководна позиция, избягвайте критиката. Съветвам ви да не поставяте ново начало, завършете започнатите задачи. В личен план е задължителна промяна в поведението ви. Разрешавайте проблеми без напрежение и със спокоен тон.

БЛИЗНАЦИ

От началото на двуседмичния период се постарайте да не пилеете време и да отхвърлите служебните си задачи до края на периода. Вечерта ще се справите с личните си проблеми. Не отказвайте допълнителната работа, ако ви носи добър приход. Предприемете промени, но разчитайте на себе си и не споделяйте плановете си. Приходите ви зависят от вас самите. И да се сблъскате с проблеми в отношенията, не им обръщайте внимание. С търпение са преодолими. С компромис, такт и премълчаване ще избегнете трудностите в деловото общуване. Бъдете внимателни с разходите, за да не изпаднете в неочаквани финансови затруднения. Не се съмнявайте във възможностите си. Въпреки че почивните дни са шест, може да се възползвате от промените в служебните ви отношения и планове и да осъществите идеите си. Отново сте склонни към прибързаност. Ако искате да си спестите проблеми, ви съветвам да си наложите търпение. Обогатете се с необходимата ви информация и ще се справите с предстоящите си предпразнични задължения. Непланирани промени, свързани с очаквания за предстоящи приходи, объркват плановете ви, но жертвата си струва. Не разчитайте на помощ, на късмет още по-малко. С личните проблеми се справяте също без агресия и ненужни разправии, които е във ваша полза да избегнете.

РАК

През първите две седмици на периода не съсипвайте постигнатото от вас до момента. Професионалните ви трудности са породени от новите ви делови партньори, които не искат да работят, а се надяват на вас. Бъдете упорити и не отказвайте допълнителната работа. Помислете върху възможността да регистрирате своя фирма и да започнете бизнес, даряващ ви финансова стабилност. Предупреждавам ви да бъдете практични и прозорливи, а не самонадеяни. Прибързаността ви вреди. Не разчитайте на късмета си. Не спорете, ако не сте уверени в правотата си и ви липсват факти. Не се сърдете на критиката. Ако сте на ръководен пост, бъдете внимателни, когато подписвате документи, особено, ако са свързани с кредит. Вашето желание през шестте почивни дни за периода да сте добротворци невинаги ви носи полза. Не се поддавайте на съвети, целящи да се впуснете в авантюристични начинания. Не рискувайте, като обещаете да се включите в уж печеливш, но губещ проект, блокиращ деловата ви дейност за дълъг период от време. Внимавайте, защото сте склонни да привличате използвачи. Рискувате да предизвикате проблеми и заради желание да наложите мнението си. Конфликти заради възникнали недоразумения в семейството може да блокират желанието ви за работа и за почивка. Решете бързо проблемите.

ЛЪВ

В началото на двуседмичния период, ако сте натрапчиви работохолици, си печелите неприятели. Обмисляйте внимателно действията си, за да не обидите някого от вашите колеги. Периодът ви носи удовлетворение, въпреки че сами сте в състояние да си създадете финансови затруднения. Добре обмислените начинания и деловите срещи са от значение. Във ваша полза е да разрешите финансовите проблеми, които вече няма как да пренебрегвате. Вашите делови партньори ви изненадват с предложение за допълнителен бизнес. Шестте почивни през първата половина на декември ви носят отлична възможност за себереализация и дори подобряване на финансовото състояние. Не обръщайте внимание на трудностите, ако сте на работа. Справяте се бързо с тях. Избегнете начинанията, които са ненавременни, колкото и да ви убеждават в техния печеливш завършек и бързи пари. Не са изключени неочаквани делови предложения и шанс да сключите договор за допълнителен бизнес. Бъдете сговорчиви, защото отказът ви да се съобразите с мнението на вашите близки и с желанията им ще изнерви обстановката в дома ви. Не рискувайте с освежителни ремонти, които може да се проточат и в началото на новата година.

ДЕВА

От началото на периода може да попарят мечтите ви за ново поле на професионална изява заради опити да се наместите там, където може да ви липсват знания и умения. Колкото и да сте амбицирани да успеете и да получите обещание нова служебна позиция, промените може да се окажат негативни. Бъдете изключително предпазливи. При неотложни служебни срещи не поставяйте непосилни изисквания на деловите си партньори или подчинени заради излишно самочувствие. Подкрепата им е важна за вас, а късметът може да ви изневери. Намерението ви да се заемете с нови задачи е печелившо, ако не се притесните и не се откажете сами. Овладейте емоцията си, защото блокира действията ви. Пазете се от неприятели, защото заради емоцията си сте лесна жертва. Вашето желание за подреденост през шестте почивни дни за първата половина на месеца действа изнервящо и напрягащо на колегите ви, ако сте на работа, и на вашите близки. Отменете непланираните делови срещи, които ще ви донесат неприятности. Предпазвайте се от грешки, които може да допуснете в бързината с необмислени думи и действия. Предпазливостта при предложения за инвестиции е задължителна, за да избегнете финансовите загуби. В семейството ви царува привидно разбирателство, но може да ги разрушите, ако заповядвате и се налагате

ВЕЗНИ

От първия ден на двуседмичния период се подгответе за рутинни и досадни служебни задължения, както и за липса на емоции. Ще се изнервите заради усещането, че сте лишени от личната си свобода. Деловите срещи и запознанствата не са очакваните, а и печеливши от разговорите, които провеждате, няма да сте вие. Изкушението да рискувате, вместо да се заемете с обичайните си задачи, ви носи трудности. Ще ви бъде невъзможно да възстановите бързо загубите. Не ви съветвам да действате инатливо и да се впускате в начинания. През шестте почивни дни за периода сте планирали делови разговори. Ще ги проведете във ваша полза, ако сте преодолели личните си проблеми и не сте променливи в мнението си. Не отказвайте предложената помощ от колеги, за да не оставате след работно време. За изненада на всички се справяте отлично и с най-неприятните си задължения, ако не се впечатлявате от критиката, въпреки че в това отношение сте доста лабилни. През тези дни се постарайте да не обръщате внимание на вашите колеги, които се опитват да омаловажават работата ви. През последния месец от годината не пропускайте да оправите отношенията си с вашите близки. Ще си гарантирате спокойствие и бъдеща подкрепа, а и спокойни празници в края на месеца..

СКОРПИОН

В дните от началото на първата половина на месеца вашата емоция надхвърля разумните граници и може да се наложи да изяснявате причината за съществуващите от месеци професионални проблеми. Не мислете, че ще се случи чудо и всичките ви притеснения на работното място ще изчезнат сами. Не е във ваша полза да провеждате делови разговори и да уреждате финансиране на вашата фирма. Дори и да получите обещание, то няма да бъде изпълнено. Избягвайте деловите запознанства. Начинанията са нежелателни. Запознанствата са разочароващи. Планираните пътувания ви носят полза. През първата половина на декември почивните дни са шест, а от вас се изисква да си наложите търпение и да се заемете със задълженията си. Финансовото ви положение ще се влоши, ако се оставите да ви измамят с инвестиции. Ако сте предпазливи, ще ви изненадат приходи. Няма да ви подминат и интересни делови предложения. Заредете се с добро настроение, вместо да правите скандали най-вече в дома си. Вечер си почивайте. Задължително изяснете проблемите в семейството си. Ако уточнявате в детайли къде ще посрещнете празничните дни, се постарайте да не каните на гости ваши роднини.

СТРЕЛЕЦ

От началото на периода мечтаете да се захванете с нова дейност, при това веднага, но сте длъжни да я обмислите до най-малките подробности. Направете крачката към ново начало, като разчитате на своите знания и на интуицията си, а не на обещание за помощ, каквато няма да получите. Занимаващите се с частен бизнес да не подготвят договори, ще сгрешат в клаузите, ако не са си взели съвет от адвокат. Бъдете внимателни, за да избегнете проблемите, причиняващи ви душевни травми. Внесете хармония в отношенията с вашите делови партньори. Не се натоварвайте с чужди отговорности. Напрежението ви вреди. На работното си място намалете темпото, за да не се налага да си взимате болнични по време на празниците. Съветът ми е през шестте почивни дни през първата половина на месеца да не пречите на Съдбата да ви дари успех в служебния живот. Разчитайте на себе си и не се доверявайте на съветите на хора, които може да не са добронамерени. Ако сте на работа и не прекалите с изискванията си към колегите или подчинените си, ще се радвате на спокойствие. Промяната на плановете ви не е причина да се отклоните от задълженията си. Предпазвайте от грешки в поведението си, които могат да се превърнат в непреодолими проблеми и да съсипят отношенията ви у дома. Не се намесвайте в роднински конфликт, който не ви засяга!

КОЗИРОГ

За вас и първата половина на месеца е късметлийска, като знам колко сте петимни да си имате малко работни и повече почивни дни. Е, този път Съдбата е видимо благосклонна. Ето защо не се изненадвайте, ако успехът ви споходи неочаквано. Възможно е ваши стари познати внезапно се появят отново в живота ви. Не бързайте да им се доверявате. Планирайте задачите си и срещите си до края на месеца. Колкото и да ви е трудно, премълчавайте и не критикувайте близките и колегите си. В дните ви цари делова хармония, стига да разчитате на рутината и да си наложите търпение. Бъдете предпазливи към запознанствата и не правете опити да се сближавате с непознати. През шестте почивни дни за периода не ви липсват увереност и отлично самочувствие. Бъдете разумни и не се поддавайте на емоцията при изпълнение на вашите делови и бизнес планове. На някои от вас ще се наложи да проведат делови разговори, които ще им проправят пътя към мечтана цел. Не отказвайте помощ, ако ви бъде поискана. През всичките дни, особено ако сте си у дома, вместо да се радвате на почивката си, критикувате всичко и всички. Внимавайте да не се окажете използвани, безсилни пред завладелите ви емоции. Не бива да обиждате близките си, защото печелите само тяхното отдалечаване и потъването им в мълчание, за което ще съжалявате още преди празниците.

ВОДОЛЕЙ

През всичките единадесет работни дни за двете седмици разчитайте на рутината в професионалната си дейност. Бъдете внимателни при създаването на нови делови партньорства със случайно появили се около вас хора, за да избегнете бъдещите проблеми. Не се отказвайте от помощта на вашите колеги, защото без тях няма да се справите със задълженията си. Работата ви спори, ако не се занимавате с неуредиците на вашите колеги. Заредени сте със сили и желание за работа. Успехът в начинанията ви следва по петите. Промените, които ви предстоят, са причината да сте напрегнати. Резултатите от начинанията ви са сигурни, ако не разчитате на късмета си и сте отговорни към работата си. Дори и ако нещо промени плановете ви, не се ядосвайте и не търсете виновни за случващото се, а приемете, че и то е във ваша полза. Въпреки че имате шест почивни за първата половина на месеца, ви предстоят важни и дълго очаквани промени, които не допускат крайности в поведението и във вашите действия. Спешните задачи ще отхвърлите единствено с помощ. Не я отказвайте! Късметът не е с вас. Търговците може да претърпят загуби, ако не са внимателни и стоките им не са качествени. Ако сте на работа, се приберете вечерта и се отдайте на заслужена почивка и на приятни мигове с любимите си хора. Не се оплаквайте, че сте уморени, а се отпуснете на чаша вино и сладки приказки.

РИБИ

През първата половина на месеца имате само 11 работни дни. Искате да постигнете важна цел и ще успеете, въпреки противопоставяне на завистници. Започването на ваши нови проекти ви носи удовлетворение. Запознанствата са нежелателни, а също и изясняването на проблемите с вашите колеги и началници. Въпреки това се радвате на отлични резултати, стига да съумеете да се възползвате от възможностите. Избегнете всички делови срещи и разговори, защото няма да ви донесат нито полза, нито очакваните резултати. През шестте почивни дни за периода прибързаността е забранена. Трудностите на пътя ви са преодолими. Общувате с лекота. Не пропускайте да създадете нови приятелства. Не се претоварвайте с работа и не се преуморявайте дори със спорт, за да не се сринете физически и психически. Откажете се от концентратите, на които сте склонни да наблягате. Не лекуват депресията, която ви обзема на моменти. Ако я овладеете, дори и рискованите начинания ще ви изненадат с отлични приходи и похвала. Ако работите през тези дни, след като приключите със задачите си се приберете директно у дома. Легнете си рано, а сънят ще успокои вашата напрегнатост и ще ви зареди със сили.

ЗАБРАНЕНИ ХИРУРГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗАРАДИ ЛУНАТА В ЗНАЦИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА:

Луна в Рак – забранени са операциите на жлъчката, стомаха и панкреаса, включително и пластичните за уголемяване или намаляване на бюста.

Луна в Лъв – забранени са операциите на сърцето, кръста и диафрагмата.

Луна в Дева – забранени са операциите на панкреаса, стомаха, жлъчката, черния дроб и далака. Забранени са и процедурите за премахване на тлъстини от коремната стена заради бавното зарастване на тъканите.

Луна във Везни – забранени са операциите на бъбреците и пикочния мехур, а също на бедрата, включително и процедурите за изсмукване на мазнини.

Луна в Скорпион – забранени са операциите на половите органи, на простатата при мъжете, на матката и за премахване на кисти при жените, забранени са абортите и операциите на яйчниците.

Луна в Стрелец – забранени са операциите на черния дроб, също и свързани с донорството на органи, които може да не бъдат приети от трансплантирания пациент. Забранени са ваденето и лечението на зъби.

Луна в Козирог – пазете се от проблеми със зъбите, от травми на костите и ставите, от кожни алергии.

Луна във Водолей – забранени са операциите на сухожилията, вените, очите, на апендикса.

Луна в Риби – забранени са операциите на стъпалата, ноктите на краката и на лимфната система.

Целия разговор с нумеролога и астролог Светлана Тилкова - Алена можете да чуете на звуковия файл.