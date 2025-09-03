Гост в рубриката на bTV Radio „Господарят на добрия вкус“ беше Динко Желязков – човек, който не е типичен шеф-готвач, но превръща храната в ключов фактор за спортни постижения и силно, хармонично тяло. Роден в Карнобат, започнал като съвсем малък със спортната борба, преминал през кикбокса, той открива страстта си към културизма още в ученическите години. Вдъхновен от филмови легенди като Арнолд Шварценегер и Жан-Клод Ван Дам, днес той е треньор, подготвил десетки хора не само за състезания, но и за най-добрата им спортна форма.

„Започнах с борбата още на 6 години.“ – разказва Желязков. По-късно, в залите на София, попада сред сериозни спортисти и постепенно изгражда своята любов към тежестите. За него ключът към добрата форма не е само в тренировките, а в баланса – храната и движението вървят ръка за ръка. „В културизма има крайности, които не са здравословни. Но за всеки човек е важно да открие оптималното съотношение между въглехидрати, протеини и мазнини според теглото и активността си.“ – казва Динко Желязков. Той подчертава и ролята на кардиото: „Дори 30 – 40 минути ходене, стълби или колоездене всеки ден поддържат тялото в хармония.“

• Какво е по-важно за поддържането на форма – храната или тренировките?

• Може ли да се гради мускулна маса на веган или вегетариански режим?

• Защо е трудно хората да изградят хранителни навици?

Отговорите на тези въпроси ще откриете в интервюто на шеф Николай Немигенчев с Динко Желязков:

Високобелтъчна кето рецепта: Котидж с яйца

Съставки:

• 100 г котидж сирене

• 4 белтъка

• 1 жълтък

• 1 прясна зелена или червена чушка

Приготвяне:

Сварете яйцата и отделете белтъците (и един жълтък). Нарежете ги на ситно и смесете с котиджа. Добавете нарязаната чушка за свежест и цвят. Получава се леко, вкусно и засищащо ястие, подходящо за след тренировка.