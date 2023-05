Един от най-младите артисти на музикалната сцена в България Христина Йосифова – HRISI направи дебют на албума HUMANITY с концерт на живо заедно с музикантите Ангел Дюлгеров (китари), Росен Ватев (ударни) и Пламен Денчев (клавишни). Концертът се състоя на 30 април в култовото пространство за съвременни изкуства в София „Топлоцентрала“.

Седмица преди концерта билетите бяха напълно разпродадени. Освен деветте песни от албума, HRISI представи и 2 от новите си вдъхновения на китара, които ще бъдат част от следващ албум. За емоцията от първата среща с публиката тя споделя: „Това беше най-вълнуващият момент в живота ми. Благодаря на всички, които ми помогнаха той да се случи“.

Снимка: Катя Йосифова

Първият авторски албум в дискографията на независимия артист HRISI излиза седмици преди да навърши 18 години и е наличен във всички дигитални платформи и на физически носител (CD). HUMANITY включва 9 песни на английски език в широка палитра от стилови разновидности като инди, соул, поп, алтернативен рок. Автор на музиката и текстовете на песните е Христина. Музикален продуцент на албума и автор на аранжиментите в него е един от най-популярните китаристи на музикалната сцена в България Ангел Дюлгеров.

Деветте песни в HUMANITY имат своя характер и са обединени от общата история в тях. Те носят социални послания, свързани с израстването на човека - послания за осъзнаване, пробуждане и преоткриване. Емпатия, толерантност, уважение и подкрепа са сред темите, които изграждат емоционалната сърцевина на HUMANITY и вдъхновяват 17-годишното момиче при написването на музиката и текстовете.

Хриси определя HUMANITY като „творческо пътуване, емоционално преживяване, мисия да бъдем себе си, да вярваме в себе си, да помогнем на друг да повярва в себе си, да се отнасяме с доброта, достойнство и разбиране към другите, да направим света по-добро място, да говорим на езика на мира, приятелството и любовта.“

Успехът на колаборацията с Ангел Дюлгеров идва още в края на 2022 година с появата на първия сингъл с видеоклип “Still Green”. Песента получава висока оценка за качествата си като музикална и видео продукция.

„Много ми хареса посоката, в която режисьорът разви творческата концепция на “Humanity”. Идеята беше да се представи многообразието от хора и характери и това, че всички, колкото и да сме различни, сме едно цяло - тук и сега, на едно място, в реално време. Сцената във видеото символизира сцената на живота, на която всеки от нас се изявява по един или друг начин. Хората са показани като индивидуални личности, всеки е себе си и не се налага да влиза в роля.“

От 2022 година до момента HRISI и екипът до нея реализират 9 авторски песни, 3 музикални видео клипа, 4 видео live сешъна и дебютен албум. Междувременно тя продължава да пише нови песни.

HRISI, Ангел Дюлгеров, Росен Ватев и Пламен Денчев ще се качат на сцената на Античен театър, Пловдив на 20 май 2023 като подгряваща група на рок легендата от Smokie Крис Норман с песни от албума HUMANITY.

"Участието ми ще бъде буквално часове преди рождения ми ден", разкри HRISI пред bTV Radio. Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Христина Йосифова- Hrisiq разположено в звуковия файл: