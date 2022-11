Една година след участието в „Гласът на България“ 17-годишната Христина Йосифова (Хриси) представи дебютния си сингъл „Still Green” в ефира на bTV Radio.

Музикалният видео клип е реализиран с прекрасния творчески тандем Орлин и Веско Менкаджиеви, които режисират и заснемат видеото на песента. Посветени в изкуството, те създават видео продукция, която отговаря съвсем точно на творческата концепция на Христина и с това поставят началото на следващи общи проекти. За брилянтната хореография на танцьорите във видеото на “Still Green” Свилена Николова и Петър Герзилов заслуга има самият Петър, който е професионален хореограф, танцьор и режисьор. Снимките зад кадър са дело на фотографа Иван Христов. А за визията на ХРИСИ думата имат Ралица Рот (грим и коса) и Олга Мекикчиева (стилист). Част от невероятния екип е и вокалният педагог на ХРИСИ - Искра Ангелова, която работи с нейния глас от ранна детска възраст. Видеото е реализирано в Камерна зала на Национален Студентски дом на културата.

„Still Green” е първата от общо 9 песни в дебютния музикален албум “Humanity”, по който Христина Йосифова работи с именития музикант, композитор и текстописец Ангел Дюлгеров. Той е музикален продуцент на албума и автор на аранжиментите в него. През 2023 година албумът ще има своята премиера на живо с бенд.

Чуйте какво сподели Христина Йосифова в интервюто на Георги Митов, разположено в звуковия файл: