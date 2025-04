“Децата стават жертва на измами, на които често стават жертва и техните родители, баби и дядовци - това е фишингът” Това каза в предаването “За града” експертът по киберсигурност от Европейски цифров информационен хъб "Тракия" Християн Даскалов. “И то в социалните мрежи, не толкова по електронна поща, защото децата от по-ранна възраст си създават акаунти в TikTok, Инстаграм и други подобни. Там те стават уязвими, тъй като биват убеждавани да кликнат на опасни линкове или да споделят информация, която е от чувствителен характер. Понякога измамниците се опитват да вземат през тях информация за лични данни, дебитни карти на техните родители. Измамите могат да бъдат и автоматизирани, тоест чрез чат ботове. Никой не е защитен от подобен тип измами в интернет пространството. Цифровите хъбове безплатно могат да влязат във всяко едно българско училище и да обучат училищните колективи и ръководства за киберзащита, затова как да работят със своите ученици по тези теми за киберсигурността, кибер хигиената. Респективно за родители хъбовете имат безплатни онлайн курсове”, допълни той. Как да предпазим децата си от измами в интернет пространството и как всеки може да изкара безплатен курс по киберсигурност чуйте от интервюто с Християн Даскалов пред водещата Лили Ангелова в предаването “За града” по bTV Radio.

Your browser does not support the audio element.