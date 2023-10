След участието им на музикалния конкурс "Бургас и морето" преди година, поп изпълнителите Danny Levan и Християна Лоизу се събраха отново, но този път с песен изцяло на гръцки език - "Vradia Hamena"("Изгубени нощи").

Песента на поп изпълнителя с гръцки корени и кипърката, която играе в хитовата постановка "Фантомът на операта" в Музикалния театър, е с денс звучене, а видеото към нея е заснето в емблематична за столицата къща. Върху нея са работили заедно с бившия фронтмен на група "Мастило" и продуцент Десислав Данчев - Десо, аавтор на текста е гръцката поетеса Илеана Ексарас.

Чуйте повече от интервюто на Лили Ангелова с Християна Лоизу, разположено в звуковия файл:

Изпълнителите и издателите им не крият очакванията си, песента да се хареса и на гръцкия пазар, където ще се разпространява от "KVZ Music".