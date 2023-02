„Mars“ е новата песен на талантливата изпълнителка Христина Йосифова - HRISI, която стана известна с участието си във формата „Гласът на България“. Миналата година излезе първият й сингъл с видео клип "Still Green". На концерт през април ще бъде представен дебютният й албум „Humanity“.

„Mars“ е втората от общо 9 песни и представя връзката между реалния и въображаемия свят.

„Песента носи актуално послание, защото е свързана като история с първия ми сингъл "Still Green", и ако "Still Green" беше песен за това как не можем да знаем какво ни чака в бъдещето, „Mars“ е песента, в която вече сме в бъдещето и е първата ни среща с някаква пречка по пътя. И пречката са всякакви чужди мнения и стереотипи, които ежедневно ни обливат от всякъде, от социални мрежи, от къде ли не другаде. Посланието на песента е – бъдете себе си, имайте своето мнение и го отстоявайте, и не губете онова пламъче, което ви прави индивидуални и което всъщност е вашият характер“, разказа HRISI пред BTV Radio.

Цялото интервю с Христина Йосифова - HRISI можете да чуете на звуковия файл.