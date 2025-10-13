"Оптометристите в България са 500, а във Великобритания- 17 500", заяви пред bTV Radio Христо Благоев- член на Българския съюз на оптометристите. По думите му, в началото на специалността в СУ са били записани само 5 души, а днес интересът към професията нараства. Данните станаха ясни по време на Националната среща на оптометристите в България, която се проведе в навечерието на Световния ден на зрението.

Според Благоев, най-вредно за очите ни е влиянието на синята светлина от електронните устройства, както и от бялата светлина от луминисцентни или LED лампи, тъй като вредят силно.

Той твърди, че мярката, оповестена от образователния министър за пълна забрана за мобилните телефони в училище, ще бъде в полза на зрението на учениците. Благоев предупреди, че през есента и зимата трябва да се внимава с осветлението, като препоръча децата да излизат по-често на открито, за да възприемат повече естествената светлина.

Чуйте от интервюто на Георги Митов с Христо Благоев- член на Българския съюз на оптометристите: