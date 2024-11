Първият дует от „Гласът на България“ – Димитър Атанасов и Христо Младенов, ще представят новия си албум „Несломен“ на концерт в София. Партнира им цигуларката Анна-Мария, която участва и във видеото към песента „Несломен“. Христо и Анна-Мария разказаха в ефира на bTV Radio за песента, любопитните моменти при заснемането на видеото и за концерта на 27 ноември в „Дом на културата Искър“.

Освен Димитър Атанасов и Христо Младенов, в музикалното преживяване ще се включат Веселин Кехайов – китари и беквокали, Иван Ценов – ударни, Христо Нейчев и цигуларката Анна-Мария (ANIMA). В концерта ще участват също Камен Воденичаров, Стенли, Стефан Илчев и фаворитките в актуалния сезон на Гласът на България „Трио Фида“. Лауреатът на Фондация „Стоян Камбарев“ и победител в Категория Музика за 2022 г. Калина Андреева, талантливата дъщеря на водещата Наталия Симеонова и музикантът Денис Ризов - Вики Ризов и Симона Станоева пресъздават автентичния български фолклор по нов и модерен начин и ще завладеят сцената заедно с Димитър и Христо и тяхната банда „Машини на времето“.

Цялото интервю с Христо Младенов и Анна-Мария можете да чуете на звуковия файл.

Видеото към песента можете да гледате тук: