Представители на СДВР и пътни експерти обсъдиха вчера мерки за намаляване на броя на жертвите и ранените при катастрофи в София.

„Моите предложения конкретно бяха да се спазва чл. 165 от Закона за движение по пътищата, това е членът, който разрешава на представителите на МВР да ни санкционират за каквото и да е. В абсолютно същия член, но в друга алинея е записано, че органите на МВР могат да дават предписания, впоследствие когато не се изпълнят предписанията и да санкционират собственика или стопанистващия пътя. Всички знаем, че при нас проблемът е основно пътят, не е толкова поведението на водачите, но за жалост се акцентира винаги върху негативни проявления от водачите, които винаги ги има. И навсякъде ги има, по цял свят. Знаете как лъжицата катран в кацата с мед обърква всичко, но вместо да се борим с тази лъжица катран, ние се борим с цялата каца мед в момента, а не правим нищо за пътната мрежа. МВР има право да затвори участъци, които за тях не са безопасни. Конкретно вчерашните примери, които дадох на шефа на СДВР, за вашите слушатели, които са от София – до басейна Спартак има един светофар, който е целият в клони. Реално ако не знаете, че го има, вие ще си минете на червено, без да разберете, че на някой друг пречите. Никой не се е сетил да каже на Столичната община, пък самата Столична община по принцип трябва да се самосезира да се изчисти този проблем, да се изчистят тези храсти. Има и друг проблем, за който стана вчера въпрос – когато караме по бул. Сливница и минаваме под Лъвов мост в посока Сточна гара, идвайки от Люлин, има едно ограничение, което стои поне от 5-6 години – ограничение 30 км в час. Ако някой го спази това ограничение, то ще настане много голям проблем, защото там хората карат с леко превишена скорост, не само с разрешените 50км. А това ограничение е забравено поне от 6 години.“ Това каза пред bTV Radio Христо Радков, председател на Българско обединение на шофьорите, който участва в срещата вчера.

„По същото време вчера министърът раздаде 204 нови автомобила на районните полицейски управления, като каза, че това ще повиши пътната безопасност. Вчерашната среща беше само за територията на Столична дирекция. Проблемът на Столичната дирекция не е липсата на автомобили, автомобили има. Няма хора, които да дават нощна смяна. Има само 7 патрула, които дават нощна смяна. Разбирате ли, че министърът не 204 коли да даде, 2000 коли да даде, когато няма кой да присъства физически в тях, с нищо не променя пътната безопасност за през нощта в столицата.“, каза още Христо Радков.

Целия разговор как може да бъде намален пътният травматизъм, поведението на водачите и въпросите за мантинелите, можете да чуете на следващия звуков файл.