Българска художничка, живяла 30 години в чужбина, от които 27 в Съединените щати издаде книга с акварели по народни песни. Една любопитна българо-японско-американска история разказа в ефира на bTV Radio Биляна Стремска. Тя преоткрива българския фолклор в Съединените щати, започва да пее български песни и танцува български хора.

„Първите 15-на години, докато живеех там, изобщо не ми беше хрумвало такова нещо, но знаците почнаха да се появяват още в самото начало. Още като пристигнах като студентка в Бъркли, едно семейство ме поканиха на гости и мъжът с най-голяма гордост ме заведе до една библиотека и ми показа грамофонни плочи на „Балкантон“ с български народни песни, и аз си казах – той е някакъв чудак, интересен човек. Но се оказа, че това не е такова необичайно явление, а има много хора като него, които са големи любители на българската народна музика и българските народни танци“, разказва Биляна Стремска.

След 2000-та година и българската общност била увлечена по народните танци. „Стана някаква невероятна магия, когато човек е живял толкова години извън България и като я слуша тази музика, като позволи тя да мине през тялото и духа му, и като използва тези стъпки и става нещо като заклинание. И усещаш как ти влизаш в някакъв код на някаква магия и когато правиш тези танци по този начин, това е едно космично завъртане, и хората стават едно цяло – аз никога не бях изпитвала подобно нещо и нямаше как това да ми се случи в България“, посочва още Биляна.

Любовта й към народните песни я подтиква да рисува картини. През 2019-та се среща с японска издателка, която също е влюбена в българския фолклор. С помощта на Мегуми Таникава, книгата с илюстрации на Биляна Стремска по български народни песни е издадена в Япония.

Биляна Стремска е преподавала рисуване и въведение в архитектурата, работила е като архитект и дизайнер в Сан Франциско и Бъркли.

