Художничката Деница Михайлова преди дни беше отличена с международната артистична награда „Ботичели“ на церемония във Флоренция. Деница има участия в няколко изложби в България и чужбина. Наградата идва след нейни участия в две изложби в Рим. Творбите й са забелязани и оценени от известните куратори д-р Салваторе Русо и проф. Франческо Русо от фондация "Ефето Арте". Какво разказа художничката в ефира на bTV Radio можете да чуете на звуковия файл.

Деница Михайлова е завършила магистърска степен през 2004 г. в Националната художествена академия в София, специалност “Дизайн на детската среда”. Работила е в областта на интериорния и продуктов дизайн, но продължава да се развива като живописец.