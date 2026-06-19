Сдружение „Авангард“ е неправителствена организация, работеща в сферата на културата с фокус върху условията, в които изкуството функционира като част от пазарната среда в България. Екипът развива и популяризира културни продукти, подкрепя съвременни артисти и работи за изграждането на активна публика с разбиране за стойността и социалната роля на културата.

И.М.А. е ежегодна платформа за изява и дебют на млади артисти до 35 години, която представя над 50 участници от визуалните и сценичните изкуства на пространство от 1500 кв. м. в Чистилището (гр. София). Събитието обединява изложбена, сценична и дискусионна програма, като поставя акцент върху творческите подходи на артистите, техните вдъхновения и предстоящи проекти.

И.М.А. се реализира в контекста на нарастващата депрофесионализация в културния сектор в България, при която много млади артисти се сблъскват с нестабилна пазарна среда, ограничени възможности за реализация и недостатъчна информираност относно авторски права и интелектуална собственост. В резултат част от тях напускат професионалната сцена или превръщат изкуството в странична дейност. Паралелно с това липсва достатъчно практически опит за работа в културните индустрии, включително познания за договорни отношения, продажби и административни процеси.

В отговор на тези предизвикателства И.М.А. създава устойчива платформа за професионална изява и развитие, която осигурява не само видимост за младите артисти, но и реална среда за среща с професионалната общност и културния пазар.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Александра Бонева (председател на Сдружение Авангард) и Богдан Радев (куратор):

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Изложбената част включва живопис, графика, скулптура, визуална комуникация, фотография, моден дизайн и приложни изкуства. Участниците се селектират чрез отворени покани и професионално жури. Сценичната програма представя независими театрални сдружения и музикални изпълнители с фокус върху децентрализацията и подкрепата на артисти от различни региони на страната. Дискусионният панел, който се провежда през втория ден, разглежда теми, свързани с професионалното развитие в културния сектор, включително подготовка на портфолио, кандидатстване по европейски програми и съвременни подходи в сценичните изкуства.

Събитието е насочено към широка и разнородна публика, включваща млади хора на възраст между 18 и 35 години с интерес към съвременното изкуство, професионалисти от сферите на културата и бизнеса, както и представители на образователни и творчески организации, потенциални партньори, работодатели и колекционери. Основен фокус е създаването на среда за активен нетуъркинг, който насърчава обмена на идеи, установяването на нови контакти и развитието на устойчиви професионални и творчески партньорства.

Тазгодишното издание на И.М.А. разширява формата си чрез повече участници, въвеждане на нови категории в програмата и включване за първи път на структурирани дискусионни панели, насочени към професионализацията на младите артисти в България.

За екипа:

Председател на Сдружение Авангард:

Александра Бонева завършва специалност „Културология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Председател е на Сдружение „Авангард“ от учредяването му през 2025г. Има професионален опит в сферата на културата, придобит, както в културна институция, така и в неправителствена организация, което допринася за по-широк поглед върху сектора. Въпреки ранния етап от професионалното си развитие, тя демонстрира увереност и компетентност при работа с административни, правни и управленски казуси. Отстоява позицията, че бъдещето на българската култура е в ръцете на младото поколение, като подхожда към тази теза с последователност, експертност и обективност.

Администратор на Сдружение Авангард:

Божина Димитрова е завършила специалност „Културология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Част от Управителния съвет на Сдружение „Авангард“. Отговаря за ефективното протичане на административните процеси, като проявява проактивност и умение за навременно идентифициране на потенциални затруднения. Въпреки хуманитарния си профил, тя подхожда към работата с ясно изразено практическо мислене и организираност. Мотивирана е от възможността да допринася за инициативи, насочени към подкрепа на младите хора и тяхното професионално развитие в сферата на културата. В работата си се стреми към постигане на конкретни и устойчиви резултати.

PR на Сдружение Авангард:

София Стринска е студент в специалност „Визуални Изкуства“ в Нов Български университет. Част от Управителния съвет на Сдружение „Авангард“. Тя проявява изразен интерес към творческите процеси във всичките им форми и има ключова роля в развитието на креативните концепции. В рамките на сдружението изпълнява цялостна креативна функция, както във визуалната идентичност, така и в изграждането на комуникационните и рекламни послания. Мотивирана е от желанието да допринася за развитието на съвременното българско изкуство и за създаването на платформи, които го представят по цялостен начин.

Организационен координатор на Сдружение Авангард:

Михаил Каров е завършил 51 СУ „Елисавета Багряна“ в профилирана паралелка по изобразително изкуство и графика през 2020 г. Член на Сдружение „Авангард“. Има опит в кино сферата като продуцент в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, както и академична подготовка по културология в СУ „Св. Климент Охридски“. В екипа прилага и споделя своя опит в артистични, практически и организационни аспекти на дейността. Стреми се да оказва съдействие по текущи задачи и да осигурява стабилност и последователност в тяхното изпълнение. Присъединява се към сдружението, мотивиран от активната му дейност, иновативните подходи и ангажираността към развитието на културната среда

Богдан Радев е изкуствовед, куратор, пърформанс артист и колумнист. Роден е в София, завършил е Националната гимназия за древни езици и култури, след което следва Изкуствознание в НХА и придобива бакалавърска степен през 2026 г. Като част от арт колектив АМАН участва в редица изложби в София и Габрово, сред които „Невротопография" в Credo Вonum и "Точка на кипене" в Гьоте-институт България. ,,В качеството си на млад изкуствовед, опитът ми в сферата на курирането е кладенец, от който едва започвам да черпя. Съгласих се да бъда куратор на тазгодишното издание на И.М.А. защото мисля, че водата в новия кладенец е питейна и чиста, а грижата често започва с поднасянето на чаша вода, която поднасям с благодарност за поканата!"