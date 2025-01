В Рибново през последните години идват и туристи, и телевизионни екипи от различни държави по света, за да видят прочутите гелини.

„Този екип, който беше, бяха от Сингапур, от Малайзия, миналата година имахме изключително много от Сърбия, от Турция – национални телевизии, от Дойче веле тази година също направихме много интересен репортаж, американци, миналата година имаше изключително голям приток от Щатите. Идеята е Рибново да стане едно много забележително известно кътче, където хората ако дойдат, да се докоснат то обичаите, традициите, до гостоприемните хора.“, каза пред bTV Radio учителят Ибрахим Кадриев, чиято мисия е да популяризира селото и традиционната сватба в Рибново.

„Всичко започна преди около година. Свързаха се с мен голям екип, именно един от най-добрите и известни историци Бетани Хюз, отразихме ритуала с лепенето на гелина във филма „Съкровища“, той е един от най-гледаните по своя мащаб, беше гледан от 1,6 милиарда, което беше наистина голям рекорд. Същият екип тази година се свърза с мен и искаха да отразят цялата сватба, от сутринта – от подреждането на чеиза на самата сватба, гостите, които пристигат, хората, целия ритуал отразиха, беше много интересно. Тяхната идея е да популяризират и в целия континент Азия. От уважение към нашата традиция и жени, водещата искаше да се облече в местна традиционна носия, беше нарисувана, искаше да изпита това чувство, като бъде нашарена като рибанска гелина. Гелина – булка, но иначе буквално – много пъти са задавали въпроса има ли превод гелина – „гел“ – ела, и „на“ - тази. Тоест буквално „гелина“ означава „тя идва“. Много голям интерес има, вече две години притокът на туристи се увеличава, тъй като и в читалището ни в селото всеки, който не може да успее да се докосне до същинската сватба, може през летните отпуски да заповяда, имаме обособен цял етаж, където всички могат да дойдат и да видят как се валя родопски кускус, да се обличат в местна носия, да се разхождат до върха на Еленски камък, от където гледката е изключително уникална. Ако някой от момичетата или от жените иска, може целият ритуал да се осъществи и те самите да бъдат налепени, така че изключително много неща има, които могат да видят и до които да се докоснат самите туристи.“, разказа Ибрахим Кадриев.

„Рибново е село на вековни традиции, обичаи и ритуали, които ние спазваме от векове и успяваме да предаваме на младото поколение. Отдал съм се на популяризирането на село Рибново вече 15 години, специално съм съзнал страница Рибново-традиции от векове, в която упоменавам и запечатвам всеки един годеж и традиционна сватба, всичко, свързано с обичаите, ритуалите на Рибново, всичко, което се случва – там човек може да види кога се провежда сватба, какво интересно се състои.“, посочи учителят.

Ибрахим Кадриев се надява традиционните сватби в Рибново да станат част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

„Голям екип работихме и пожънахме успехи традиционната рибанска сватба вече официално е вписана в Националната листа „Живи човешки съкровища“. Вече очакваме и екип, сега на 8-ми поредната сватба, която ще се състои, да правят филм, за да присъединим нашата интересна сватба към голямото семейство на ЮНЕСКО. Доста труден път ще извървим, но съм сигурен, че тази сватба ще бъде присъединена към ЮНЕСКО.“, каза още той.

Цялото интервю за традициите и сезона на сватбите в Рибново можете да чуете на звуковия файл.