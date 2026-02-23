Държавният културен институт към Министъра на външните работи и Български антарктически институт имат удоволствието да поканят ценителите на фотографията, науката и пътешествията на авторската изложба на Иглика Трифонова „Антарктида и българите“. Експозицията ще бъде открита на 23 февруари 2026 г. от 18:00 часа в Централното фоайе на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Изложбата представя фотографии, създадени по време на шест участия на авторката в българските антарктически експедиции през последните двадесет години. В откриването ще вземе участие проф. Христо Пимпирев – ръководител на българските антарктически експедиции и една от ключовите фигури в развитието на българските полярни изследвания.

Снимка: bTV

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с проф. Христо Пимпирев и Иглика Трифонова:

Фотоизложбата отвежда публиката в света на Антарктида – място на екстремна красота, мълчание и стихия. Посетителите ще могат да се докоснат до величествените ледници, до дивия ритъм на Южния океан, до колониите от пингвини и тюлени, запечатани в естествената им среда.

Кадрите разкриват контрастите на континента – суровата ледена безкрайност и крехките форми на живот, променливата светлина и почти извънземните цветове на небето. Особено внимание е отделено на онази специфична антарктическа светлина – чиста, рязка и магнетична, която съществува само в най-южните ширини на планетата.

Значима част от експозицията е посветена на човешките истории зад научните изследвания. Фотографиите представят ежедневието на българските учени и изследователи в базата „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън – работата в екстремни условия, солидарността в изолацията и приятелствата, родени сред ледовете.

Зад всяка снимка стои реален труд, риск и отдаденост на науката. Обективът на Иглика Трифонова улавя не само природата, но и духа на българското присъствие в Антарктида – стремежа към знание, изследователския кураж и чувството за общност далеч от дома.

Фотосите ще останат в Централното фоайе на Софийския университет до 5 март 2026 г., като входът за посетители е свободен. След това изложбата ще се присъедини към програмата „Пътуващи експозиции“ на Държавния културен институт, което ще даде възможност тя да бъде представена и в други градове в страната и в чужбина.

С тази инициатива организаторите продължават мисията си да популяризират българските научни постижения и културното присъствие на България по света, като превръщат фотографията в мост между науката, изкуството и обществото.