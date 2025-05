Какви умения изграждат децата в детската градина и как училището може да ги надгради, без да прекъсва естествения ритъм на развитие? Това беше фокусът на разговора с Валентина Венкова от Център за творческо обучение, гост в ефира на bTV Radio в предаването „За града“ с водещ Лили Ангелова.



Поводът за интервюто е предстоящата Национална конференция във Варна, която ще се състои на 12 и 13 май. Събитието има за цел да срещне детски градини, начални училища и родители, за да обсъдят добри практики за плавен и смислен преход в образователната система.



Проблемите на прехода: от игра към уседналост

Според Валентина Венкова, ключовата трудност в началния етап на образованието е, че училището често очаква от децата бързо преминаване към абстрактно мислене и уседнали учебни методи – нещо, което противоречи на начина, по който децата се развиват в ранна възраст. Те имат нужда от движение, игра и експериментиране, за да запазят своя интерес към ученето.



„Проектното мислене тепърва започва да се развива след 7-годишна възраст и далеч не при всички деца по едно и също време,“ подчерта Венкова.



Решението: координация и включване на родителите

Добрата практика включва съвместни дейности между детските градини и училищата, както и активно участие на родителите. Примери за това са посещения на бъдещите ученици в училище, съвместни проекти между институциите и отворени врати. Това позволява на децата да се адаптират по-лесно, като новата среда им става позната още преди първия учебен ден.



„Ако изпуснем интереса на децата именно в този момент, рискуваме да загубим тяхната ангажираност към ученето,“ допълни тя.



Валентина Венкова е мениджър „Внедряване на роботика за деца“ в Център за творческо обучение. Тя има магистърски степени по международен мениджмънт и психология и дългогодишен опит в международни социални проекти. Вярва в силата на играта като основа за учене през целия живот.



Чуйте цялото интервю с Валентина Венкова в звуковия файл.

