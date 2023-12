92 лесни рецепти за сладки и солени домашни печива, които можем да приготвим у дома, съдържа книгата „Вкъщи. Аромати от домашната фурна“. Нейни автори са фотографът Илиан Илиев, който има няколко награди, известни като кулинарните "Оскари", и Биляна Владимирова, която е истинска вълшебница в правенето на торти и всякакви други домашни печива.

„Ние искаме с тази книга всеки да се почувства вкъщи, независимо къде приготвя рецептите, да го върне във времето на детството му, миризмата на домашно приготвената, изпечената храна, специално в тази книга ние само печива предлагаме.“, казва фотографът Илиан Илиев.

„Това не ни е първият проект с Илиан, ние работихме и по още една чудесна книга с него, която излезе миналата година, и на базата на това бяхме събрали още от преди това информация, 150 рецепти бяха в селекцията“, каза Биляна Владимирова.

Водещият критерий в селекцията на рецептите е бил те да са лесни.

„Много държах точно на това – да могат да бъдат направени от всеки, който прояви желание да влезе в кухнята, и да сготви за близки, приятели, семейство“, обясни Биляна.

Освен майсторството на кулинарния фотограф, докато снима вкусна храна така, че тя да изглежда възможно най-апетитна, е необходимо и търпение, за да устои на изкушението, казва Илиан : „Това е най-трудният момент в воя занаят, защото нямате идея как се издържа, особено по обяд да снимаш тези печива, които ги правеше Биляна, трудно се съсредоточаваш. Може би там е силата на моите снимки – че разказвам чрез снимките си всички тези чувства, преживявания, които са в главата ми. Храната от нашата книга крещи – ела, изяж ме!“.

„В книгата присъстват традиционни рецепти, иска ни се да върнем и тях на нашата трапеза, както и да покажем нови техники и по-модерни вкусове в кулинарията“, обяснява Биляна.

Какво се случва с храната, след като бъде заснета?

„Ние сега сме малко на диета след книгата и преди празниците. Имаше интересни случки, приготвяйки една празнична погача, посред нощ ми се обади приятелка и каза – имам драма, не мога да приготвя погача за бебето за утре, аз казах – нямаш проблем, аз правя. И така стана, замина по предназначение.“, разказва майсторката на печива.

„Ако питате това – в книгата не сме снимали храна, която не е изядена“, допълва Илиан.

Многобройни проучвания са доказали силата на определени аромати като топъл хляб, карамел, ванилия, канела. Учените казват, че ароматът на прясно изпечен хляб ни прави по-съсредоточени, а този на домашен сладкиш предизвиква смирено поведение. Не бързайте, печивата са пътешествие и изкуство, пуснете си любимата музика, налейте си чаша вино, и превърнете печенето в магическо пътешествие – казват авторите на книгата.

Кои са любимите им рецепти от книгата, спомените им от детството и коледните празници и коя е най-интересната торта, която Биляна е правила, чуйте цялото интервю с Илиан Илиев и Биляна Владимирова на звуковия файл.