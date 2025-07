Кулинарният фотограф Илиан Илиев се ключи от Великобритания в предаването “За града” по bTV Radio за световните награди „Гурманд", считани за „Оскарите" на готварските книги, които спечели за пореден път. Как ястията стават изкуство, чуйте от разговора на водещата Лили Ангелова с Илиан Илиев.

Your browser does not support the audio element.