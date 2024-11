След успешното представяне на дебютния си албум "Първите 7" – Илин Папазян - Ниньо, познат от сезон 7 на "Гласът на България" по bTV , се завръща с нов сингъл и видео към него.

Ниньо споделя, че песента се ражда случайно от идея, която му хрумва по време на студийна сесия за първия албум и той записва на телефона си. Едва 3 месеца по-късно открива и развива идеята в "Списък с имена".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Илин Папазян: