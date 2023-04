„Идеята е много пряко свързана с нашето младо поколение, което дори статистически погледнато, страда много от тревожност, много често срещана, депресии и такива неща, и ми се искаше с това парче, обвързвайки го с моя личен проблем – недоспиване от мисли, артистични или не, от ежедневието, да дам някакъв тласък на младите хора, да им кажа – всичко минава, трябва да си по-силен, да не се предаваш и да буташ напред, независимо от всичко. Така че това е идеята и замисълът зад видеото и зад самото парче“, разказа Илин Папазян - Ninio, пред bTV Radio за песента „Искам да продължа“.

„Всички харесват свежите песни, но повечето хора обожават баладите, които правя и последната балада, която пуснах - „Искам да продължа“, макар и акустична, докосна много сърца и имало е хора, които ме срещат и ми казват – ти просто ми оправи света, бях изпаднал в еди какво си състояние, не беше хубаво, но тази песен ме извади. Това е най-якото нещо, което може някой да ти каже като артист“, каза още Ninio.

За предстоящите събития в следващите седмици музикантът посочи: „От септември съм преподавател по китара в Музикалното училище в Стара Загора и по повод патронния празник на училището ще има концерт на 4 май, с оркестъра на операта в Стара Загора, в който ще имам удоволствието да изсвиря една пиеса на Хоакин Родриго – „Фантазии за един благородник“. Искам да поканя цялата ви аудитория, ако има интерес. На 31 май, в навечерието на Деня на детето, бидейки Ninio, ще представя албума за първи път с банда на сцена в бар Петък, със страхотни музиканти“.

