За първи път български екип спечели Наградите за видеоигри на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство BAFTA. Официалната церемония, която е 20-та по ред, се проведе на 11 април в Royal Festival Hall в Лондон. Победителите сред номинираните се определят от специално жури, професионалисти от Академията, а публиката има право да гласува само за „Награда на публиката“.

Играта Baldur’s Gate получи 11 номинации в 7 категории в тазгодишните награди BAFTA за видеоигри, като спечели 3 в 5 категории, включително "Най-добра музика" и "Игра на годината". Тя e aбсолютен фаворит на всички фенове на видеоигри в целия свят, тъй като всеки елемент е изпипан до последния детайл. Неслучайно играта печели десетки награди в различни категории по света.

Български екип стои зад композицията и изпълнението на музиката към най-добрата игра за 2023г. според холивудските The Game Awards. Световноизвестният композитор на музика за видеоигри Борислав Славов и неговият екип – младите певици Илона Иванова и Мария Анастасова и музикантите и аранжори Виктор Стоянов, Георги Андреев и Слидар Борисов. Илона Иванова е солист на Националния Музикален Театър „Стефан Македонски“, а Мария Анастасова- на Държавна опера- Пловдив.

Илона Иванова е позната на българската публика и с участието си в „Гласът на България“ по bTV, което се оказа нейният „билет“ за работата ѝ с Борислав Славов. В проекта участва композиторът и ръководител на НФА "Филип Кутев" Георги Андреев и настоящия зам.министър на културата и бивш директор на Софийската филхармония Виктор Стоянов, които са добре познати и утвърдени имена от българската музикална сцена. Слидар Борисов е тонрежисьор и композитор на свободна практика.

Музикален ръководител на екипа е Борислав Славов (Glorian), който е познат на международната видео-гейм публика от работата си по Divinity Original Sin 2 /изпълнена в България от Оркестъра на Classic FM през 2018г./ и Crysis 2, където работи рамо до рамо с авторитетния филмов композитор Ханс Цимер и сътрудничил на Лорн Балф и др.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с певиците Илона Иванова и Мария Анастасова, разположено в звуковия файл: