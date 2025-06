„Що се отнася до обучените водни спасители, тъй като ангажимент на БЧК е да обучава водните спасители във всичките им квалификационни степени, цифрите, с които разполагаме показват, че достатъчен брой обучени водни спасители, а също така и такива, които са заверили документите си – така наречените лични талони за годност, документи, които се подновяват ежегодно, броят им надхвърля над 3500, от които 1500 са за тези, които са за морски спасители и над 2000 за басейни и аквапаркове. Така че, ако се позовем на цифрите, има достатъчен брой обучен брой водни спасители и такива, които са заявили своето желание чрез документи, че ще работят този сезон. Но това ще го покаже вече сезонът, който стартира преди няколко дни. Силно се надявам, че спасителите ще бъдат мотивирани, тези обучените последните години, те са няколко хиляди, че ще отделят време и ще работят като спасители на нашето Черноморие.“ Това каза пред bTV Radio Антон Налбантов, директор на Водноспасителната служба на БЧК.

На въпрос за какво да внимават хората, когато влизат в морето, той обясни:

„Съветът ми е хората да посещават охраняемите морски плажове и там да съблюдават флаговата сигнализация и други сигнали и знаци, ако са поставени в дадения ден от спасителите. Това да спазват е достатъчно, за да си осигурят безопасността. Има специалисти – спасителите, които са обучавани и всяка сутрин преди дежурство те са длъжни да проверяват дънни ями, течения, релефът на дъното, температура на водата и тези неща ги слагат на видно място. Всеки един от туристите може да се допита до тях и да получи указания за безопасността си. Нашият съвет е да гледат какви знаци и флагова сигнализация има и да попитат нещо, ако ги интересува допълнително.“

Целия разговор с Антон Налбантов можете да чуете на следващия звуков файл.