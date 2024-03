В чест на Международния ден на жената този епизод от нашата поредица осветява постиженията и предизвикателствата на жените в областта на STEM. С цел да вдъхновим бъдещите поколения, ще разгледаме пейзажа на половото разнообразие в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, като подчертаем решаващата роля на жените за напредъка в тези области. Целта ни е да подчертаем успехите, да обсъдим пречките, с които жените все още се сблъскват, и да погледнем напред към бъдещето на жените в STEM. Този епизод е израз на почит към жените, които са проправили пътя, и призив за действие, за да се осигури по-справедлива и разнообразна научна общност.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Борислав Русинов - съосновател на Академия "Роботика" и Даяна Благоева, маркетинг мениджър на академията, разположено в звуковия файл:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.